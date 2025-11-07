Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Os exemplos de MS na conservação

O desafio agora é manter o ritmo; consolidar as políticas de conservação, ampliar o PSA, proteger o Pantanal e continuar avançando rumo a uma economia mais verde

Da Redação

Da Redação

07/11/2025 - 07h15
Em meio ao início da COP 30, Mato Grosso do Sul neste mês ocupa uma posição de destaque no cenário ambiental brasileiro.

No momento em que a conservação volta a liderar a agenda internacional, o Estado apresenta resultados que o afastam dos rankings de desmatamento e reforça uma trajetória de inovação na preservação de seu bioma mais sensível: o Pantanal.

Trata-se de um diferencial importante, sobretudo quando a pauta ambiental se torna, novamente, tema central de discussões globais.

A solidez dessa imagem não se sustenta apenas em discursos, mas em políticas públicas em execução. Uma delas, e talvez a mais simbólica, é o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), previsto na Lei do Pantanal.

O PSA busca valorizar produtores e comunidades que mantêm áreas preservadas, remunerando práticas que contribuem para a conservação e reduzindo a pressão sobre ecossistemas frágeis.

É uma medida concreta, sofisticada e alinhada ao que há de mais moderno na gestão ambiental internacional, aproximando o Estado de metas globais de redução de emissões e proteção da biodiversidade.

Além disso, Mato Grosso do Sul chega à COP 30 com avanços que o colocam perto de um marco ambicioso: ser carbono neutro até 2030. Não se trata de promessa vazia.

Os indicadores de pegada de carbono mostram evolução acelerada, resultado de uma combinação de fatores, incluindo matrizes produtivas mais limpas, aumento na recuperação de áreas degradadas, ampliação de unidades de conservação e uma postura de planejamento ambiental que não se limita ao calendário eleitoral.

O Estado se tornou case positivo em diversas discussões nacionais sobre transição verde.

Mas é preciso reconhecer que sustentabilidade não se esgota nas grandes conferências nem nos anúncios de políticas públicas. Ela depende de permanência, rotina, hábito. É uma construção diária, muito além dos holofotes de cúpulas internacionais.

E, muitas vezes, é justamente nessa esfera do cotidiano que surgem os maiores desafios. Isso porque a discussão ambiental vem sendo sequestrada por discursos radicalizados, de diferentes lados.

Há quem exagere na retórica em nome da preservação, mas há sobretudo um setor ruidoso, resistente a qualquer forma de mudança, que tenta desqualificar práticas sustentáveis como se fossem imposições ideológicas.

Diante disso, convém lembrar que sustentabilidade não precisa ser tratada como um tabu nem como uma pauta distante da vida comum.

Ao contrário. Ela se manifesta em gestos simples: jogar o lixo no lugar certo, reduzir desperdícios, valorizar o verde nas ruas e nos quintais, escolher produtos cuja origem seja conhecida e responsável.

Atitudes acessíveis e de impacto real, que somadas às políticas públicas e às ações das empresas, ajudam a compor um cenário de preservação consistente.

As grandes mudanças estruturais dependem, sim, de governantes, empresas e de fiscalização rígida da legislação existente. É isso que move a adoção de energias limpas, a redução de emissões industriais e a proteção de biomas inteiros.

Mas cada cidadão pode e deve assumir sua parcela de responsabilidade. O planeta, afinal, não é uma abstração. É a casa que compartilhamos. E se Mato Grosso do Sul chega bem colocado à COP30, isso também passa pela consciência de que a preservação começa no quintal de cada um, se estende pela cidade e se fortalece no campo, no comércio e na indústria.

ARTIGO

Qual o preço da eternidade?

Sebastian Dumon - Autor de "Ascensão Imortal", da trilogia "Sete Imortais", que reflete sobre os limites da ambição humana e da ciência em um mundo distópico

06/11/2025 07h45

Arquivo

A humanidade nunca esteve tão próxima de vencer o tempo. A promessa de prolongar indefinidamente a vida, outrora restrita à mitologia, hoje é pauta científica, tecnológica e cultural. Projetos como o AlphaFold, do Google DeepMind – capaz de prever a estrutura de todas as proteínas conhecidas e abrir caminho para a cura de praticamente todas as doenças – são celebrados como marcos de uma nova era. Pela primeira vez, o sonho da imortalidade parece possível. Mas o que essa obsessão por viver para sempre revela sobre nós? 

A busca pela eternidade expõe uma angústia profunda: o medo da finitude. Por trás da corrida por terapias genéticas, inteligência artificial e aprimoramento biológico, há o desejo de escapar daquilo que mais nos define: a vulnerabilidade. Vivemos em uma cultura que trata o envelhecimento como defeito, o erro como fracasso e a morte como tabu. Nesse processo, a vida perde sua espessura, transformando-se em um projeto interminável de manutenção e controle. 

A imortalidade, tão almejada, traz consigo um paradoxo. Ao eliminar os limites, elimina-se também o sentido. O tempo deixa de ser medida e torna-se apenas repetição. Sem a urgência do fim, desaparece a necessidade de escolher, de amar, de arriscar. O ser humano passa a existir, mas não necessariamente a viver. A promessa de eternidade pode se tornar uma prisão invisível, em que tudo é possível e nada é essencial.

Talvez o verdadeiro avanço não esteja em estender a existência, mas em reaprendermos a habitá-la. Em reconhecer que é justamente a transitoriedade que confere significado à vida. A consciência da morte é o que transforma cada instante em algo precioso, irrepetível. A imortalidade biológica pode até ser alcançada um dia, mas, sem propósito, continuará a ser apenas uma vitória técnica sobre o corpo e uma derrota silenciosa da alma. 
 

EDITORIAL

Os financiamentos, investimentos e contas

O desafio, agora, é garantir que esse quadro estável seja preservado justamente num momento em que os estados enfrentam o desafio de aumentar a arrecadação

06/11/2025 07h15

Arquivo

A um ano das eleições, não apenas Mato Grosso do Sul, mas praticamente todos os estados brasileiros ligam um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Os relatórios de execução orçamentária mais recentes mostram um cenário preocupante: enquanto a receita cresce em ritmo moderado, as despesas avançam com muito mais força. É uma equação que, quando não observada com rigor, costuma abrir espaço para desequilíbrios, pressões fiscais e cortes de investimentos justamente às vésperas de um período eleitoral que, por natureza, tende a estimular gastos adicionais.

Em Mato Grosso do Sul o quadro não foge à regra. Embora o Estado mantenha uma situação financeira considerada saudável pelos indicadores oficiais, com boas notas no Capag do Tesouro Nacional e capacidade de endividamento preservada, a tendência observada nos números exige atenção redobrada. A arrecadação tem avançado, é verdade, mas as despesas crescem em velocidade ainda maior, o que pode comprometer a trajetória de sustentabilidade fiscal caso não haja medidas prudenciais no curto e médio prazo.

Nesta edição mostramos que o Estado voltou a recorrer a operações de crédito de grande porte. O governo formalizou com o Banco do Brasil um empréstimo de quase R$ 1 bilhão, destinado tanto a obras estruturantes quanto à composição de garantias em fundos, inclusive aqueles voltados ao suporte de parcerias público-privadas. São financiamentos vultosos, de longo prazo, que têm como objetivo destravar investimentos importantes para a infraestrutura e para o desenvolvimento econômico.

Contudo, mesmo que justificados e necessários, não deixam de ser empréstimos que serão pagos nos próximos anos, afetando o fluxo financeiro e exigindo rigor no planejamento.

Comprar à vista é sempre melhor – no setor público e no privado. Quando o Estado depende de financiamentos para realizar obras essenciais, assume parcelas futuras que restringem sua margem de manobra. Por isso, a expansão de despesas correntes acima do ritmo de crescimento da receita precisa ser monitorada permanentemente. O risco de desequilíbrio não está no empréstimo em si, mas na soma de pressões que podem se acumular se não houver controle.

Ainda assim, Mato Grosso do Sul mantém condições favoráveis em comparação com outros estados brasileiros. A boa capacidade de pagamento, o histórico de organização fiscal e a credibilidade com as instituições financeiras oferecem segurança para operações de crédito e reforçam a imagem de um governo que sabe onde precisa investir. O desafio agora é garantir que esse quadro estável seja preservado justamente num momento em que grande parte do País enfrenta dificuldades crescentes.

A esperança é que a receita volte a mostrar vigor nos próximos meses, acompanhando o ritmo dos investimentos e permitindo ao Estado não apenas cumprir suas obrigações, mas ampliar sua capacidade de investimento sem recorrer a financiamentos. Que o alerta dos números sirva para reforçar a responsabilidade fiscal.

Manter a situação sob controle é essencial. Melhorá-la, ainda mais.

