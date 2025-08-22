Os financiamentos e as finanças públicas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta edição, voltamos ao tema das contas públicas de Mato Grosso do Sul, assunto que se tornou recorrente nos últimos meses, diante do cenário de aperto fiscal e da necessidade de manter investimentos estratégicos.

Em primeira mão, trazemos a informação de que o governo estadual tenta viabilizar, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), um novo empréstimo, desta vez de R$ 2 bilhões, com a finalidade de custear despesas da máquina administrativa. O movimento, por si só, suscita reflexões sobre os limites da dependência do crédito.

Como o leitor poderá conferir em reportagem a seguir, há um outro empréstimo de valor semelhante já autorizado e liberado, também superior a R$ 2 bilhões, mas com destinação diferente: investimentos em infraestrutura.

É justamente este crédito que sustenta boa parte das obras anunciadas pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e que deve marcar a reta final de seu mandato, mesmo após o anúncio de cortes de gastos feito no fim do mês passado. Ou seja, sem o fôlego desses recursos externos, dificilmente o ritmo de inaugurações e de lançamentos seria mantido.

Não se trata de uma realidade isolada. Em outros estados brasileiros, o BNDES também tem funcionado como uma espécie de respirador financeiro, garantindo aos governadores a possibilidade de avançar em seus programas, mesmo em meio a dificuldades fiscais.

Trata-se de uma ação republicana: o banco de fomento é comandado hoje por um partido político, mas concede crédito a gestões de diferentes siglas e orientações ideológicas, sobretudo no Centro-Sul do País, onde a pressão orçamentária é evidente. Assim, assegura-se uma continuidade administrativa que vai além dos ciclos eleitorais.

O ponto de maior atenção, no entanto, está na natureza do novo pedido de empréstimo. Diferentemente do financiamento voltado a investimentos, a ideia de contrair crédito para custear a máquina administrativa é preocupante.

Despesas obrigatórias, como folha de pagamento, contas de energia, água ou serviços de rotina, não devem ser bancadas com dinheiro emprestado. É o mesmo que um cidadão se endividar para pagar a conta de luz ou o telefone: qualquer educador financeiro afirmará que se trata de um caminho insustentável a longo prazo.

A situação nos leva a refletir. Apesar de Mato Grosso do Sul ter construído, nos últimos anos, uma imagem de solidez fiscal – com índices que possibilitaram boa capacidade de endividamento –, o equilíbrio entre receitas e despesas continua delicado.

O fato de se recorrer ao crédito para despesas correntes indica que o cobertor é curto e que a expansão de gastos não foi acompanhada, na mesma medida, pelo crescimento da arrecadação.

De todo modo, é preciso reconhecer que a atual administração conta com um colchão de credibilidade importante. Esse histórico recente de responsabilidade permitiu ao Estado manter acesso ao mercado e ao crédito oficial, mesmo em momentos de turbulência econômica.

Isso significa que, embora a prática de financiar custeio com empréstimos seja questionável, o governo dispõe de margem para negociar e garantir que seus projetos não sejam interrompidos.

O desafio, portanto, está em equilibrar a necessidade imediata de caixa com a responsabilidade de longo prazo. Empréstimos podem garantir obras, impulsionar a economia e até suavizar crises conjunturais, mas não devem se transformar em hábito para manter a máquina em funcionamento.

Mato Grosso do Sul precisa preservar sua credibilidade fiscal, evitando que a busca por soluções de curto prazo comprometa o futuro.