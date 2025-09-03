Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

Os investimentos e o bom momento de MS

O futuro do bom momento em que vivemos dependerá da nossa capacidade de manter o foco em políticas responsáveis e na valorização do capital humano

Da Redação

Da Redação

03/09/2025 - 07h00
Nesta edição, mostramos em detalhes o montante de investimentos privados já contratados em Mato Grosso do Sul. O número impressiona: R$ 81 bilhões. É um volume que coloca o Estado em um patamar diferenciado no cenário nacional, e acreditamos que, proporcionalmente, MS seja hoje a unidade da Federação com maior carteira de investimentos em andamento. Trata-se de um dado que não apenas revela a força da economia local, mas também confirma a capacidade do Estado de atrair capital em setores estratégicos.

São investimentos que se espalham por diferentes áreas: a indústria de celulose, que se consolida como uma das mais robustas do País; o setor frigorífico, que amplia sua presença e importância para a exportação; a geração de energia, que se diversifica; e a produção de etanol, que fortalece a matriz renovável. É, sem dúvida, um bom momento que vivemos – e que, vale destacar, já perdura há algum tempo.    

Diante de um quadro tão favorável, é natural que o desejo seja de continuidade. A história econômica recente do Brasil mostra que ciclos de prosperidade podem ser curtos quando não há condições adequadas para sustentar o crescimento. O que Mato Grosso do Sul experimenta agora é o que muitos outros estados gostariam de viver. Isso aumenta a responsabilidade local: mais do que celebrar o sucesso, é preciso criar as bases para que ele se mantenha.

O segredo da manutenção desse ciclo positivo está, certamente, em elementos como preparo, eficiência, equilíbrio e sobriedade. Investidores não buscam apenas incentivos fiscais ou circunstâncias momentâneas, mas, também, estabilidade e segurança a longo prazo. Quando esses fatores se encontram em um mesmo ambiente, os recursos privados chegam com força e se multiplicam.

É nesse ponto que políticas públicas bem definidas e consistentes fazem a diferença. Não basta apenas abrir as portas ao capital: é necessário oferecer infraestrutura adequada, segurança jurídica e um ambiente regulatório claro. A confiança, no fim das contas, é o maior ativo para quem decide aplicar bilhões em um território.

Outro pilar essencial para sustentar esse ritmo de crescimento é a Educação. Mais do que nunca, a formação de trabalhadores qualificados se torna condição indispensável para que as empresas encontrem, dentro do Estado, a mão de obra de que necessitam. Investimentos em celulose, energia ou etanol exigem profissionais preparados para operar tecnologias de ponta, liderar equipes e pensar soluções inovadoras. Se Mato Grosso do Sul for capaz de oferecer esse diferencial, o fluxo de investimentos tende a se intensificar.

Estamos, portanto, em um ponto de virada. O bom momento é real, consistente e comprovado pelos números. Mas seu futuro dependerá da nossa capacidade de manter o foco em políticas responsáveis e na valorização do capital humano. Com preparo e visão a longo prazo, o ciclo que hoje enche Mato Grosso do Sul de orgulho poderá não ser apenas uma fase, mas sim a base de uma prosperidade duradoura. 

ARTIGO

O que estará em jogo no julgamento de Bolsonaro pelo STF

Por: Marcelo Aith - Advogado criminalista

02/09/2025 08h30

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia hoje o julgamento de Jair Bolsonaro e de outros sete réus pela suposta conspiração para reverter o resultado das eleições de 2022. 

O caso é de enorme relevância institucional. A Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta que o grupo teria formado um núcleo central de articulação para manter o ex-presidente no poder, mesmo após a derrota nas urnas, em linha direta com os atos de 8 de Janeiro de 2023. Entre os crimes imputados estão conspiração contra o Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Em caso de condenação, as penas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

As sessões, já agendadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12, serão conduzidas pela Primeira Turma, sob a presidência do ministro Cristiano Zanin.

O rito processual prevê relatório inicial, sustentações orais da acusação e das defesas e, em seguida, os votos. A expectativa é de que o ministro Alexandre de Moraes apresente o histórico e as provas reunidas antes da votação, que será decidida por maioria simples entre os cinco integrantes da Turma.

Bolsonaro se encontra em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e reforço policial determinado pelo STF para reduzir riscos de fuga. A defesa insiste que não há qualquer intenção de evasão.

Independentemente do desfecho, a decisão terá impacto profundo no País e no exterior. Se condenado, o ex-presidente poderá recorrer dentro da própria Corte, inclusive ao Plenário. Se absolvido, a PGR também poderá questionar pontos do julgamento. De todo modo, a repercussão internacional já está dada: veículos estrangeiros estimam a pena potencial e destacam as consequências diplomáticas e políticas para o Brasil.

Mas há um aspecto que não pode ser esquecido: o julgamento só será justo se observar, em sua essência, os pilares do sistema acusatório e do devido processo legal. Isso significa que réus só podem ser condenados se as acusações estiverem solidamente provadas nos autos – e não a partir de indícios, inferências ou convicções políticas. Além disso, é indispensável que os juízes ajam com imparcialidade não apenas subjetiva, mas também objetiva, resistindo a vieses cognitivos como a dissonância e o efeito primazia, que inevitavelmente pressionam julgamentos dessa magnitude.

A pergunta que paira, portanto, é direta: o Supremo conseguirá oferecer à sociedade – e à história – um julgamento imune a paixões ideológicas? 

Oxalá, os deuses da Justiça iluminem os ministros da Primeira Turma, e que a verdade dos autos prevaleça sobre qualquer narrativa externa.
 

ARTIGO

Às portas do Judiciário: o tempo da vida e o tempo da Justiça

Por: Paulino Fernandes e Lima - Defensor público

02/09/2025 08h15

O tempo é, talvez, o bem mais democrático que possuímos: todos dispõem das mesmas 24 horas em cada dia. 

No entanto, sua percepção e seus efeitos não são iguais para todos. Há quem viva contando os segundos para a próxima medicação, quem aguarda ansioso pela data de uma cirurgia, quem suspira por uma resposta que pode significar vida ou morte.

No âmbito judicial, esse tempo se metamorfoseia. Aquilo que na vida se mede em dias ou horas, no processo, costuma se medir em meses ou anos. 

O calendário da Justiça tem sua própria cadência, marcada por prazos, despachos e conclusões, que quase nunca dialogam com a urgência da vida real.

Não são raros os casos em que uma decisão chega tarde demais. A criança que esperava uma vaga em creche já cresceu. O idoso que clamava por um exame faleceu antes que a tutela fosse cumprida. A família que aguardava um medicamento importado viu sua luta perder sentido diante do agravamento irreversível da doença. O processo, então, cumpre seu rito, mas falha em sua razão de ser.

Quantas vezes, em minha rotina, encontro mães que me procuram trazendo não apenas receitas médicas, mas uma ansiedade quase palpável em cada palavra. Elas não pedem favores: pedem tempo. Tempo que não possuem, mas que o processo insiste em lhes negar.

Esse descompasso é cruel, porque o jurisdicionado não pede luxo, mas socorro. E para quem já vem sofrendo, cada hora parece uma eternidade. O tempo da Justiça, porém, insiste em seguir seu próprio compasso, como um trem que parte da estação sempre depois que o passageiro já se foi.

A tecnologia trouxe velocidade aos autos, mas não alterou a essência dessa espera. Sistemas eletrônicos substituíram papéis, mas a angústia de quem precisa continua sendo “de carne e osso”. 

No tempo da vida, cada minuto pode salvar, no tempo do processo, cada minuto se perde em carimbos digitais e em movimentações processuais que não devolvem saúde, dignidade ou paz.

Em audiências, não raro percebo no olhar das partes um tipo de pergunta que não se verbaliza: “Doutor, quando sai a decisão?”

Não se trata de impaciência, mas de sobrevivência. É nesse abismo entre a urgência da vida e o compasso da Justiça que mora a frustração mais dolorosa.

O desafio que se coloca é alinhar esses dois relógios: o da vida e o da Justiça. Não se trata apenas de julgar mais rápido, mas de julgar no tempo certo (aquele em que a decisão ainda é capaz de transformar a realidade que a provocou).

Ao fim e ao cabo, nenhuma sentença será suficiente se, antes dela, o tempo da vida já tiver levado consigo a esperança. O papel do Judiciário não é apenas proclamar direitos, mas lhes fazer pulsar no mesmo ritmo em que pulsa a existência humana.

E é essa sintonia que sigo perseguindo diariamente, na defesa de quem bate às portas do Judiciário: não uma Justiça veloz por si só, mas uma Justiça que chegue enquanto ainda há vida.

