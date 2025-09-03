Os investimentos e o bom momento de MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta edição, mostramos em detalhes o montante de investimentos privados já contratados em Mato Grosso do Sul. O número impressiona: R$ 81 bilhões. É um volume que coloca o Estado em um patamar diferenciado no cenário nacional, e acreditamos que, proporcionalmente, MS seja hoje a unidade da Federação com maior carteira de investimentos em andamento. Trata-se de um dado que não apenas revela a força da economia local, mas também confirma a capacidade do Estado de atrair capital em setores estratégicos.

São investimentos que se espalham por diferentes áreas: a indústria de celulose, que se consolida como uma das mais robustas do País; o setor frigorífico, que amplia sua presença e importância para a exportação; a geração de energia, que se diversifica; e a produção de etanol, que fortalece a matriz renovável. É, sem dúvida, um bom momento que vivemos – e que, vale destacar, já perdura há algum tempo.

Diante de um quadro tão favorável, é natural que o desejo seja de continuidade. A história econômica recente do Brasil mostra que ciclos de prosperidade podem ser curtos quando não há condições adequadas para sustentar o crescimento. O que Mato Grosso do Sul experimenta agora é o que muitos outros estados gostariam de viver. Isso aumenta a responsabilidade local: mais do que celebrar o sucesso, é preciso criar as bases para que ele se mantenha.

O segredo da manutenção desse ciclo positivo está, certamente, em elementos como preparo, eficiência, equilíbrio e sobriedade. Investidores não buscam apenas incentivos fiscais ou circunstâncias momentâneas, mas, também, estabilidade e segurança a longo prazo. Quando esses fatores se encontram em um mesmo ambiente, os recursos privados chegam com força e se multiplicam.

É nesse ponto que políticas públicas bem definidas e consistentes fazem a diferença. Não basta apenas abrir as portas ao capital: é necessário oferecer infraestrutura adequada, segurança jurídica e um ambiente regulatório claro. A confiança, no fim das contas, é o maior ativo para quem decide aplicar bilhões em um território.

Outro pilar essencial para sustentar esse ritmo de crescimento é a Educação. Mais do que nunca, a formação de trabalhadores qualificados se torna condição indispensável para que as empresas encontrem, dentro do Estado, a mão de obra de que necessitam. Investimentos em celulose, energia ou etanol exigem profissionais preparados para operar tecnologias de ponta, liderar equipes e pensar soluções inovadoras. Se Mato Grosso do Sul for capaz de oferecer esse diferencial, o fluxo de investimentos tende a se intensificar.

Estamos, portanto, em um ponto de virada. O bom momento é real, consistente e comprovado pelos números. Mas seu futuro dependerá da nossa capacidade de manter o foco em políticas responsáveis e na valorização do capital humano. Com preparo e visão a longo prazo, o ciclo que hoje enche Mato Grosso do Sul de orgulho poderá não ser apenas uma fase, mas sim a base de uma prosperidade duradoura.