Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Os juros e o mercado imobiliário

Trata-se de um eterno compasso de espera: as famílias adiam planos, os financiamentos mínguam e o setor segue aguardando condições mais favoráveis

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

25/08/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O mercado imobiliário brasileiro vive um momento delicado. Mais uma vez, quem sonha com a casa própria encontra um cenário de incerteza, marcado por juros altos e prazos cada vez mais desanimadores para a tomada de crédito.

Trata-se de um eterno compasso de espera: as famílias adiam planos, os financiamentos mínguam e o setor, que tradicionalmente movimenta a economia, segue aguardando condições mais favoráveis.

O impacto das taxas elevadas sobre o crédito imobiliário é devastador. Em financiamentos de longo prazo, que representam a imensa maioria das operações para aquisição de imóveis, cada décimo de ponto porcentual a mais nos juros gera uma diferença significativa no valor das parcelas e no custo final.

Não há escapatória: a conta se multiplica e o sonho da casa própria acaba custando muito mais do que o valor de tabela do imóvel.

O custo efetivo total dessas operações é, por natureza, elevado. Afinal, estamos falando de bens de alto valor agregado e prazos de pagamento que podem ultrapassar duas ou até três décadas. Nesse horizonte, os juros pesam de maneira brutal.

Não é raro que um comprador, ao fim do contrato, tenha pago mais que o dobro do valor originalmente negociado. Em momentos de taxas altas como as atuais, há casos em que o montante desembolsado supera três vezes o valor inicial do imóvel. O peso sobre o orçamento das famílias é insustentável.

Nem mesmo os subsídios oferecidos pelo governo conseguem neutralizar esse efeito. Programas habitacionais conseguem aliviar parte do impacto, mas estão longe de resolver a equação.

O problema central não está apenas no preço dos imóveis, mas, sobretudo, no custo do financiamento em um ambiente de juros altos e de instabilidade econômica. Enquanto não houver um movimento consistente de queda das taxas, os incentivos oficiais funcionarão apenas como paliativos.

Nesta edição, o leitor encontrará uma reportagem que detalha esse problema, mostrando como os financiamentos imobiliários estão em queda justamente por causa desse ambiente hostil ao crédito.

Os números confirmam o que já se percebe no dia a dia: famílias desistem de comprar, preferem aguardar tempos melhores ou acabam migrando para alternativas menos vantajosas, como aluguéis mais longos ou imóveis menores do que o desejado.

O que se vê, portanto, é um círculo vicioso: o crédito encarece, as vendas diminuem, o mercado desacelera e a economia perde dinamismo. O setor imobiliário, que costuma ser um dos motores do crescimento, hoje é um exemplo claro de como a política monetária se reflete diretamente na vida das pessoas.

A persistência de juros altos impede que milhões de brasileiros realizem o sonho da casa própria e deixa o País parado em um compasso de espera.

Lamentavelmente, não há sinais no curto prazo que indiquem uma queda expressiva nas taxas. Para que isso ocorra, seria necessário um cenário mais estável, tanto na política doméstica quanto no ambiente internacional.

Infelizmente, sabemos que essa é uma condição que se constrói devagar. Enquanto ela não vem, o setor imobiliário continua a ser vítima de um contexto que desestimula o crédito e adia sonhos. E a sociedade, mais uma vez, paga o preço da incerteza.

ARTIGO

"Deus, eu perdoo os Teus pecados!": uma reflexão sobre fé, religião e religiosidade

Armadilha da religiosidade começa pequena, mas logo vira um abismo entre fé e religião

23/08/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

“Deus, eu perdoo os Teus pecados!” é como termina o desabafo sobre como o cansado mostrara seu impacto no ato de busca de comunhão com Deus, pois a oração feita ao deitar fica subvertida e, às vezes, nem é concluída.

Apesar de não intencional, o erro na prece leva a pensar em como se pode facilmente culpar Deus pelo resultado das nossas escolhas, e vamos, como escreveu C. S. Lewis, pondo Deus no banco dos réus.

Uma destas escolhas é se deixar entrar no automático durante a participação dos protocolos que a igreja segue no culto – o que chamamos de doutrina ou religião –, pois, por necessidade de ordem na instituição humana, criam-se sistemas onde nos encaixamos e vamos nos deixando levar pelo hábito.

Esta é a armadilha da religiosidade. Começa pequena, mas logo vira um abismo entre fé e religião.

É o fazer por fazer, sem que o ato produza reflexão, autoavaliação ou cuidado em quem o executa. É o imitar o que a congregação faz, sem inclinação sincera em participar do movimento. É o ir à igreja só porque toda família vai e não se quer ficar para trás.

Mas termina-se por ficar para trás. Em muitos casos, termina-se em fugir dos protocolos, aumentando a igreja que mais cresce hoje: a dos desigrejados.

Pois se não há fé na obra que se faz, esta obra é tão morta quanto quem a faz. E assim é que muitos vão à igreja, apenas seguindo rituais, presos na rotina e mortos, tal qual aqueles a quem Deus exortou e, ao vir ao mundo, chamou de sepulcros caiados.

E chamou-os também de hipócritas, pois faziam o que fora estabelecido por Ele por meio da lei, mas só porque outros os olhavam, sem olharem ao motivo para tais rituais: manter comunhão com Deus.

Em um paralelo, é como escovar os dentes sem saber do objetivo: preservar a saúde bucal. Esta é a situação da criança enquanto os pais ensinam ou escovam por ela, que cumpre o rito e colhe o benefício dele.

E este é o papel dos protocolos no começo: ensinar. Aos adultos, seguir escovando sem pensar no porquê é uma escolha pessoal.

E é da falta de se considerar os porquês e de buscar sabedoria e respostas em Deus que cresce o abismo “religiosidade” entre a fé e a religião verdadeira, cujos ritos nos servem de lembretes de que, na busca da saúde espiritual, vale a pena “nos escovarmos” mais que três vezes ao dia, mesmo quando, ao fim deles, o cansaço nos faz tropeçar na oração.

Afinal, Deus perdoou e ainda perdoa nossos tropeços. Já a hipocrisia…

ARTIGOS

O preço da ideologia: impressões de dois governos

Os limites da liberdade de expressão e seus debates, quanto a atuação do Poder Judiciário

23/08/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de impor medidas cautelares ao pastor Silas Malafaia reacende o debate sobre os limites da liberdade de expressão e a atuação do Poder Judiciário.

O ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que apura atos antidemocráticos, determinou uma série de restrições ao pastor, justificando que suas declarações públicas configuram risco à ordem pública e ao Estado Democrático de Direito.

Malafaia foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal após desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele retornava de um voo de Lisboa. Segundo a decisão, as condutas do pastor, “em vínculo subjetivo” com o ex-presidente, “caracterizam claros e expressos atos executórios” dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

A decisão é enfática ao afirmar que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e não pode ser usada como escudo para atacar instituições democráticas.

O ministro Moraes aponta que Malafaia, valendo-se de sua visibilidade como líder religioso, tem fomentado a deslegitimação do Poder Judiciário, questionado a lisura do processo eleitoral e insuflado a população contra decisões judiciais. Para o STF, essa conduta extrapola o direito constitucional e se enquadra como abuso de direito.

Ainda que a linha entre a crítica contundente e a incitação à desordem seja tênue, a cronologia dos fatos apresentada pela investigação indica que as ações contra o pastor não são isoladas.

Elas se sucedem a uma série de manifestações e citações em relatórios da Polícia Federal, evidenciando uma preocupação crescente do sistema de Justiça com o impacto de suas falas.

A determinação de que Silas Malafaia seja levado à Polícia Federal para depor formalmente, mesmo que nas dependências de um aeroporto, levanta um ponto sensível e preocupante: a semelhança com a condução coercitiva, uma prática que, embora amplamente utilizada na Operação Lava Jato, foi declarada inconstitucional pelo próprio STF.

Em 2018, na ADPF nº 444, o Supremo decidiu que a condução coercitiva de investigados para interrogatório violava os princípios da presunção de não culpabilidade, da dignidade da pessoa humana e, principalmente, do direito ao silêncio.

A Corte entendeu que levar alguém à força para depor, sem que tenha se recusado a comparecer a um chamado anterior, tratava o indivíduo como culpado antes de qualquer condenação e o expunha de forma desnecessária.

A decisão de conduzir Malafaia para prestar depoimento, mesmo que em um local não convencional, ecoa essa prática. Independentemente das acusações contra ele ou de sua ideologia, a medida abre um precedente perigoso.

Aplaudir essa ação, sob a justificativa de que a pessoa é “alvo de crimes”, é contraditório para quem defende o garantismo penal e os direitos individuais.

As medidas cautelares impostas a Silas Malafaia, sobretudo a restrição de sua liberdade de ir e vir e de se comunicar com outros investigados, se justificam, na visão do STF, pela necessidade de proteger a ordem pública.

No entanto, a forma como o depoimento foi solicitado levanta questões sobre se o Judiciário está, por vezes, negligenciando os princípios que ele próprio ajudou a solidificar. A luta contra os abusos da Lava Jato não pode se tornar uma mera substituição de alvos.

Afinal, como o próprio ditado popular nos ensina, “o pau que bate em Chico, bate em Francisco”.

O Estado Democrático de Direito não se fortalece pela exceção, mas pela coerência no respeito às garantias fundamentais, que devem ser universais, independentemente de quem seja o investigado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)

5

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS
Cidades

/ 20 horas

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 semana

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira