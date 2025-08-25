Os juros e o mercado imobiliário

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O mercado imobiliário brasileiro vive um momento delicado. Mais uma vez, quem sonha com a casa própria encontra um cenário de incerteza, marcado por juros altos e prazos cada vez mais desanimadores para a tomada de crédito.

Trata-se de um eterno compasso de espera: as famílias adiam planos, os financiamentos mínguam e o setor, que tradicionalmente movimenta a economia, segue aguardando condições mais favoráveis.

O impacto das taxas elevadas sobre o crédito imobiliário é devastador. Em financiamentos de longo prazo, que representam a imensa maioria das operações para aquisição de imóveis, cada décimo de ponto porcentual a mais nos juros gera uma diferença significativa no valor das parcelas e no custo final.

Não há escapatória: a conta se multiplica e o sonho da casa própria acaba custando muito mais do que o valor de tabela do imóvel.

O custo efetivo total dessas operações é, por natureza, elevado. Afinal, estamos falando de bens de alto valor agregado e prazos de pagamento que podem ultrapassar duas ou até três décadas. Nesse horizonte, os juros pesam de maneira brutal.

Não é raro que um comprador, ao fim do contrato, tenha pago mais que o dobro do valor originalmente negociado. Em momentos de taxas altas como as atuais, há casos em que o montante desembolsado supera três vezes o valor inicial do imóvel. O peso sobre o orçamento das famílias é insustentável.

Nem mesmo os subsídios oferecidos pelo governo conseguem neutralizar esse efeito. Programas habitacionais conseguem aliviar parte do impacto, mas estão longe de resolver a equação.

O problema central não está apenas no preço dos imóveis, mas, sobretudo, no custo do financiamento em um ambiente de juros altos e de instabilidade econômica. Enquanto não houver um movimento consistente de queda das taxas, os incentivos oficiais funcionarão apenas como paliativos.

Nesta edição, o leitor encontrará uma reportagem que detalha esse problema, mostrando como os financiamentos imobiliários estão em queda justamente por causa desse ambiente hostil ao crédito.

Os números confirmam o que já se percebe no dia a dia: famílias desistem de comprar, preferem aguardar tempos melhores ou acabam migrando para alternativas menos vantajosas, como aluguéis mais longos ou imóveis menores do que o desejado.

O que se vê, portanto, é um círculo vicioso: o crédito encarece, as vendas diminuem, o mercado desacelera e a economia perde dinamismo. O setor imobiliário, que costuma ser um dos motores do crescimento, hoje é um exemplo claro de como a política monetária se reflete diretamente na vida das pessoas.

A persistência de juros altos impede que milhões de brasileiros realizem o sonho da casa própria e deixa o País parado em um compasso de espera.

Lamentavelmente, não há sinais no curto prazo que indiquem uma queda expressiva nas taxas. Para que isso ocorra, seria necessário um cenário mais estável, tanto na política doméstica quanto no ambiente internacional.

Infelizmente, sabemos que essa é uma condição que se constrói devagar. Enquanto ela não vem, o setor imobiliário continua a ser vítima de um contexto que desestimula o crédito e adia sonhos. E a sociedade, mais uma vez, paga o preço da incerteza.