Artigos e Opinião

ARTIGOS

Os quatro cuidados fundamentais

Quando nos esquecemos, por um certo tempo, de um desses cuidados, uma sombra se alonga e um vazio se estabelece

Daniel Medeiros - Doutor em Educação Histórica e professor

Daniel Medeiros - Doutor em Educação Histórica e professor

12/11/2025 - 07h45
Não importa a idade. Não importa o estado de saúde. Não importa nem mesmo a distância. Não importa a classe social ou o nível de parentesco. Cuidar do outro foi a condição para a sobrevivência do ser humano como espécie e é, hoje, a condição fundamental para a nossa existência como indivíduos.

Quando nos esquecemos, por um certo tempo, de um desses cuidados, uma sombra se alonga e um vazio se estabelece. De todos os males que existem no mundo, o pior é o mal da indiferença. No entanto, é o mais fácil de curar. Basta o exercício destes cuidados, a saber:

Olhar – Olhar nos olhos, não desviando nunca o olhar. Olhar com interesse, que é a vontade de estar ali, naquele momento e naquele lugar. Olhar com os olhos vivos de expressão, brilhantes de alegria pela oportunidade de poder pousar os olhos naquele rosto, naquele outro ser. Olhar com gosto de quem sabe que, dos prazeres da vida, o contato humano é um dos mais intensos.

Ouvir – Esse que é o nosso primeiro e último sentido, define quem somos, porque somos o que os outros ouvem de nós. Se ninguém me ouvir, é como se eu não existisse, como se fosse um saco de papel movido pelo vento, fazendo piruetas na tarde quente e poeirenta. Então, ouvir, sem distração, capturando cada palavra (enquanto o olhar captura os gestos), cada modulação, cada interrupção, cada silêncio entre as palavras que são ditas. Ouvir para que o outro saiba que existe para mim, por meio de suas palavras (risos, soluços, gemidos) e por meio da minha atenção.

Tocar – Para que a voz e o olhar ganhem a materialidade de uma mão amiga. Tocar de leve, como quem oferece equilíbrio ou repouso. Tocar para dizer que está aqui, próximo, presente. O toque pode ser profundo, como os lábios que encostam no topo da cabeça de mãe. Pode ser brincalhão, despenteando os cabelos da criança que ri segura e feliz. Pode ser íntimo, apaixonado, como os lábios que se encontram enquanto o corpo treme. Pode ser forte, intenso, como as mãos que se apertam depois de acordo firmado, da promessa assumida. Pode ser tímido, tênue, quase transparente, no flerte que começa uma nova história de encontros.

Dizer – Escolhendo as palavras, o tom, o ritmo. Dizer o que é melhor para apaziguar, para transformar as palavras em um remanso, uma rede de varanda, uma sombra de árvore. Ou para tornar as palavras um sol de meio-dia, um frevo, um almoço com comida de panela de barro e fogão a lenha. Dizer com palavras que carregam o fio do tecido de sua própria alma e vão construindo uma tessitura comum, nascendo novas imagens e coisas das palavras conhecidas, mas coladas de um jeito diferente dessa vez. Dizer, prestando atenção ao efeito do dito no olhar, nas rugas do rosto, no enrijecer ou no tranquilizar do corpo, cujo contato com nosso corpo se faz por meio da mão, do braço, dos lábios, da parte que se desejar.

Esses quatro cuidados fundamentais existem na quantidade e oportunidade que quisermos e pudermos oferecer. Se somos sovinas, os afetos tristes predominam. E são inúmeros os caminhos do adoecer.

Mas olhar, ouvir, tocar e dizer, se não faz milagre, chega muito perto da magia. A magia de cuidar de alguém.

Uso excessivo de telas impacta desenvolvimento infantil

O uso constante pode afetar a qualidade do sono, já que a luz azul emitida pelas telas interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono

11/11/2025 07h45

É cada vez mais comum vermos crianças, cada vez mais novas, expostas ao uso de telas. Além disso, o tempo de uso também está cada vez maior. Estudos mostram associação entre excesso de telas e dificuldades de atenção, sono e desempenho escolar.

Logo, é fundamental ter atenção não somente a esses riscos como também a redução da criatividade, das habilidades sociais e dependência em crianças que passam muito tempo consumindo conteúdo digital sem supervisão.

O cérebro infantil está com 95% da sua estrutura formada entre 0 e 6 anos, estando assim em pleno desenvolvimento. O uso constante pode afetar a qualidade do sono, já que a luz azul emitida pelas telas interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono.

Isso pode impactar negativamente a memória, a aprendizagem e o desenvolvimento emocional.

O excesso também pode gerar uma sobrecarga de dopamina, um neurotransmissor relacionado ao prazer. Ao usar o celular por muito tempo, a criança é constantemente recompensada com estímulos rápidos e fáceis, como likes ou vídeos curtos, o que cria um ciclo de dependência.

Isso reduz a tolerância ao tédio e dificulta o envolvimento em tarefas que exigem esforço cognitivo, como leitura ou resolução de problemas.

Outros efeitos do uso: dificuldade de atenção e concentração; redução da motivação para atividades off-line, como brincar, conversar ou ler e deficits nas habilidades sociais e emocionais.

Veja alguns indícios de prejuízo pelo excesso de telas que pais e professores devem ficar atentos: irritabilidade ou agitação ao ser afastada das telas; desinteresse por brincadeiras presenciais ou leitura; dificuldade de concentração nas atividades escolares e redução da linguagem espontânea e das interações sociais.

Se esses sinais forem persistentes, é recomendável avaliar a rotina digital da criança e buscar a orientação de um profissional da área da saúde ou educação.

Segundo a Academia Americana de Pediatria (AAP), o tempo de tela considerado adequado para crianças varia conforme a idade: de 0 a 2 anos, deve-se evitar o uso, exceto em chamadas de vídeo com familiares; de 2 a 5 anos, o limite é de até 1h diária, priorizando conteúdos educativos e com acompanhamento de um adulto; para as crianças maiores, o uso deve ser equilibrado com um bom padrão de sono, prática de atividade física, brincadeiras livres e momentos em família.

Além da mediação no uso das tecnologias, é importante oferecer estímulos que favoreçam o neurodesenvolvimento infantil de forma ampla. Atividades como desenhar, escrever e explorar o ambiente contribuem para o aprimoramento da coordenação motora e da cognição.

É fundamental que pais, educadores e profissionais da saúde estejam atentos a esses efeitos e adotem estratégias para garantir um uso equilibrado e saudável das tecnologias. Lembre-se que as tecnologias não são inimigas, mas devem ser usadas com moderação respeitando a idade das crianças.

Um programa de integridade "pé no chão"

Nenhum programa sobrevive se não dialogar com quem executa as rotinas, lida com os dilemas diários e carrega, na prática, o peso das decisões

11/11/2025 07h30

O que torna um Programa de Integridade efetivo é a capacidade de ser compreendido, vivido e aplicado pelas pessoas que fazem a instituição funcionar. Isso exige, principalmente no primeiro momento, um modelo “pé no chão”: simples, inteligível, conectado à realidade e sustentado pela presença, escuta e ajuda do diretor de integridade.

A primeira premissa é o foco nas pessoas. Nenhum programa sobrevive se não dialogar com quem executa as rotinas, lida com os dilemas diários e carrega, na prática, o peso das decisões.

A integridade se aprende pela convivência, pela participação, pela observação do exemplo e pela clareza do propósito. Não há código que substitua o aprendizado que nasce de uma liderança próxima e comprometida.

A segunda premissa é a simplicidade. Políticas de integridade precisam ser fáceis de entender e de aplicar. Documentos excessivamente técnicos ou procedimentos distantes da rotina real geram o efeito oposto: afastam as pessoas e tornam o programa irrelevante.

A simplicidade é um exercício de empatia, pois exige que o gestor veja o programa pelos olhos de quem precisa cumpri-lo.

A terceira é a transversalidade. Um programa efetivo não se isola na Controladoria-Geral. Ele depende de coordenação entre áreas que lidam com pessoas, processos e comunicação. É nessa interação que a integridade deixa de ser conceito e se torna cultura.

Quando os fluxos se unem – do ingresso de servidores à gestão de riscos, da comunicação interna à capacitação –, o programa ganha força e sentido.

Por fim, há a humildade institucional. Implementar integridade é um processo de aprendizado contínuo. Exige reconhecer que nenhum órgão domina sozinho todos os elementos dessa construção.

A cooperação intersetorial é, portanto, não apenas recomendável, mas necessária.

A experiência mostra que resultados concretos surgem quando as áreas técnicas e de gestão se aproximam, compartilham diagnósticos e constroem soluções em conjunto.

Nessa dinâmica, o diretor de integridade assume um papel essencialmente facilitador. É ele quem “pega na mão” dos setores, ajuda a traduzir princípios em práticas e garante que cada área enxergue sua responsabilidade no sistema.

Mais do que cobrar, ele viabiliza; mais do que impor, orienta. A sua autoridade vem da capacidade de conectar pessoas, não de centralizar poder.

Um programa de integridade “pé no chão” é, portanto, aquele que reconhece a realidade antes de tentar transformá-la. Ele avança com o que é possível, comunica com clareza, respeita o ritmo institucional e constrói confiança a partir de pequenas entregas consistentes e dialogadas.

Vale refletir: o seu programa tem sido conduzido sob essas premissas?

Se ainda não há resultados concretos, é hora de dar um passo atrás, revisar caminhos e redefinir prioridades.

Porque a integridade, em qualquer esfera, não se impõe: se constrói, passo a passo, com escuta, presença e ajuda.

