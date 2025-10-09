Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pesquisas eleitorais na fase pré-campanha: inteligência muito além da intenção de votos

Wilson Pedroso - Consultor eleitoral e analista político com MBA nas áreas de Gestão e Marketing

09/10/2025 - 07h30
A pré-campanha é o momento crucial para candidatos que desejam estabelecer uma presença sólida no cenário político e traçar estratégias fortes para comunicação com o público. Nesse contexto, as pesquisas eleitorais ocupam um papel central, uma vez que podem oferecer dados para orientação de decisões. Elas devem, necessariamente, estar associadas ao uso de Business Intelligence (BI), que emerge como um recurso revolucionário no mundo político, potencializando os mecanismos de compreensão do comportamento do eleitor, definição de perfil do candidato e identificação de apoios importantes.

Ao contrário do que muitos pensam, as pesquisas eleitorais vão muito além das consultas sobre intenções de votos. Essas são aquelas divulgadas para a imprensa, que rendem manchetes em jornais e bons espaços de televisão. Mas é preciso entender que a preferência do eleitor pode (e provavelmente vai) mudar ao longo do tempo, especialmente com a chegada oficial do período eleitoral. O que não vai alterar é o seu perfil social e padrões de comportamento. E é esse tipo de levantamento que deve ser feito pela equipe de inteligência no bastidor da campanha.

Afinal, o que o eleitor pensa sobre temas fundamentais para construção de propostas? Quais são suas grandes preocupações do dia a dia? Qual o peso de suas preferências ideológicas na hora do voto? Buscar respostas para questões como essas é fator decisivo para construção da imagem e do discurso do candidato, algo que começa muito antes do período eleitoral, ainda na pré-campanha. E é justamente esse tipo de informação valiosa que pesquisas de qualidade, aliadas a serviços de análise de dados, podem fornecer.

As pesquisas possibilitam ao pré-candidato, juntamente com sua equipe, identificar as principais demandas da sociedade, mapear tendências, segmentar potenciais redutos de apoio e ajustar a comunicação de forma mais eficiente, aumentando as chances de conquista de votos e de formação de uma boa base desde o início do processo eleitoral. O BI amplia a capacidade de análise dos dados obtidos, especialmente ao integrá-los a múltiplas fontes de informação, como registros públicos, indicadores demográficos e até mesmo estatísticas das redes sociais; traduzindo números complexos em insights acessíveis e efetivamente úteis.

Em um cenário eleitoral cada vez mais orientado para dados, a combinação de pesquisas tradicionais com as avançadas tecnologias de BI configura-se como uma ferramenta indispensável. Investir em levantamentos e análises de estatísticas já no período pré-campanha não significa inovar, pelo contrário, é estratégia básica para quem deseja colocar nas ruas uma candidatura vencedora.

O eleitor de hoje é bem informado e exigente. Só consegue vencer nas urnas aquele candidato que busca compreendê-lo e, de fato, dialogar com ele.

Benefício à saúde do País

Avanço do Programa de Benefícios em Medicamentos (PBM) pode melhorar a produtividade das empresas aderentes

08/10/2025 07h45

Além de facilitar o acesso da população brasileira a medicamentos, o avanço do Programa de Benefícios em Medicamentos (PBM) pode causar bons efeitos colaterais ao País, como, por exemplo, melhorar a produtividade das empresas aderentes, que registrarão queda nos casos de funcionários afastados por motivos de doença, como também ajudará a desafogar o sistema público de saúde, já que as pessoas terão condições de seguir de forma mais correta os tratamentos médicos prescritos e, assim, evitar recaídas ou agravamento de suas enfermidades, além de impulsionar de forma geral a economia do País.

A prática das empresas subsidiarem o custo dos medicamentos a seus funcionários em até 100% do seu valor surgiu na década de 1970, nos Estados Unidos, sob pressão, em especial, dos sindicatos profissionais.

Atualmente, dois terços da população norte-americana é atendida por diferentes modelos de PBM, que em inglês é denominada Pharmacy Benefit Manager. Aqui no Brasil, esse tipo de benefício começou a se propagar há aproximadamente 25 anos. No entanto, ainda não tem o mesmo alcance que se observa por lá.

Entre outros fatores, pela falta de reconhecimento das vantagens que o programa traz.

A Lei nº 9.656/1998, que regulamenta as coberturas das operadoras de saúde, não prevê em nosso país a inclusão dos medicamentos em suas coberturas obrigatórias, porém, o benefício vem tendo adesão voluntária de algumas operadoras ou tem sido implantado diretamente pelas empresas como benefício adicional.

Ou seja, visando minimizar esse gap de nosso modelo assistencial à saúde, formas alternativas de facilitar o acesso dos brasileiros aos medicamentos prescritos vêm sendo buscadas cada vez mais.

Tramita no Senado um projeto de lei (PL nº 3.079/2024), de autoria do senador Weverton (PDT-RS), que propõe a criação do Programa de Medicamentos do Trabalhador (PMT), que funcionaria de forma similar ao Programa de Alimentos do Trabalhador (PAT).

Já na Câmara tramita outra proposta (PL nº 3.094/2015) semelhante, de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). Caso avance qualquer uma das duas, teremos no País um incentivo significativo para que as nossas empresas invistam na oferta do PBM.

No Brasil, vale destacar que o paciente é o principal pagador na compra de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar. Diante deste cenário, empresas e planos de saúde cumprem um papel social importante para proporcionar facilidade ao acesso e à continuidade do tratamento das pessoas.

E, como já observamos, ainda há muito espaço no mercado a ser explorado, e a expectativa da Associação Brasileira das Empresas Operadoras de Medicamentos (PBMA) é de que o número de beneficiados registre um crescimento de aproximadamente 20% ao ano até 2030.

Com o PBM é possível que a população brasileira tenha a oportunidade de cuidar melhor da sua saúde sem que isso comprometa boa parte da renda das suas famílias.

Que a indústria farmacêutica se beneficie com o aumento da adesão das pessoas aos tratamentos medicamentosos, sem que haja interrupções durante todo o processo por falta de recursos financeiros.

Que as empresas que oferecem PBM sejam recompensadas com colaboradores mais presentes, produtivos e engajados em suas atribuições. Que o PBM avance parta o benefício do País!

Enem: estratégias para ter um bom desempenho e alcançar a aprovação

Rotina de estudos com metas realistas e equilíbrio entre disciplinas aumenta o foco

08/10/2025 07h30

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado em dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro. O Enem é a principal porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil. Por isso, estar preparado faz toda a diferença para ter um bom desempenho no dia da prova.

Faltando poucos dias, mais importante do que estudar intensamente, é preciso adotar estratégias inteligentes e cuidar do bem-estar. Para isso, planejamento é essencial.

Organizar uma rotina de estudos com metas realistas e equilíbrio entre disciplinas aumenta o foco. Na reta final não adianta se sobrecarregar estudando exageradamente, isso só vai aumentar a ansiedade.

O ambiente em que se está estudando faz toda a diferença. Prefira um lugar tranquilo, iluminado, sem distrações e organizado. Intercale áreas diferentes, exatas e humanas, e não fuja das disciplinas em que tem mais dificuldade.

Resolva provas anteriores, pois elas ajudam a administrar o tempo, entender o estilo das questões e identificar pontos que exigem mais estudo. Faça pelo menos uma redação por semana. Esse treino constante desenvolve a escrita, amplia o repertório e familiariza o aluno com os critérios de correção.

Use técnicas de aprendizado eficazes e que facilitem a memorização do conteúdo. Faça o fichamento, resumindo conteúdos em tópicos curtos e palavras-chave. Flashcards são cartões com perguntas e respostas rápidas que servem também para estudo em grupo. Os mapas mentais organizam os conteúdos de forma visual, conectando conceitos.

Lembre-se que a saúde e o bem-estar são aliados para alcançar a aprovação. Esteja atento à sua saúde física e mental. Tenha sono de qualidade, faça pausas inteligentes e estratégicas entre os estudos, alimente-se bem e faça exercícios físicos para manter a mente ativa.

Chegue cedo para evitar estresse com horários, leve água e lanches leves, como castanhas, barrinhas e frutas secas, leia as questões com calma e gerencie bem o tempo, sem se prender a uma questão.

Além dessas dicas, acho válido falar sobre a importância do pensamento positivo. Mais do que técnica, a confiança é decisiva. Visualize-se aprovado, foque no presente e encare o Enem como uma oportunidade de transformação e realização.

O Enem exige disciplina, equilíbrio e motivação. Eu sei que não é só um exame, pois é uma chance de abrir portas para novas possibilidades. Porém, com estratégia, organização, disciplina e confiança você pode conquistar o que deseja: a tão sonhada vaga no Ensino Superior.

