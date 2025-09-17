Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política brasileira: entre a celeuma do poder e o desafio da governabilidade

A história recente do País mostra como a falta de base sólida pode inviabilizar mandatos

Marco Santullo - Cientista Político

17/09/2025 - 07h30
Na política brasileira, uma verdade costuma ser esquecida: “você ganha a eleição, mas não o poder”. A conquista das urnas é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder só se consolida quando há articulação política, projeto consistente e equilíbrio entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Sem isso, o governo se enfraquece e a democracia perde força.

A história recente do País mostra como a falta de base sólida pode inviabilizar mandatos. Fernando Collor, em 1992, perdeu o cargo em meio às denúncias e ao isolamento político. Dilma Rousseff, em 2016, mesmo reeleita, enfrentou dificuldades em compor maioria no Congresso, o que abriu caminho para o impeachment. Ambos os casos evidenciam que o voto legitima, mas não garante governabilidade.

Em contrapartida, governadores e prefeitos que conseguem formar maioria legislativa têm obtido estabilidade e aprovação. Ronaldo Caiado, em Goiás, e Ratinho Júnior, no Paraná, são exemplos de líderes que articulam bem suas bases, garantindo avanços em áreas como infraestrutura e programas sociais. Essa prática demonstra que a governabilidade nasce de composições pragmáticas, mas orientadas por projetos claros.

O Brasil já viveu momentos em que a política foi guiada por agendas transformadoras. O exemplo mais marcante e do qual eu participei de perto no governo foi o Plano Real, em 1994. Fernando Henrique Cardoso, ao assumir a Presidência, não apenas venceu a eleição, mas consolidou uma base parlamentar reformista. Seu governo mostrou que, quando existe um projeto programático sólido, é possível reunir diferentes forças em torno de objetivos comuns, garantindo avanços duradouros.

Hoje, no entanto, a política muitas vezes se reduz a disputas por cargos e espaços de poder. Esse modelo enfraquece a confiança popular e alimenta ressentimentos. Pequenas discussões partidárias se transformam em polarizações nocivas, distanciando o cidadão do verdadeiro propósito da política: melhorar a vida da população com verdadeiro equilíbrio financeiro.

Nesse cenário, destacam-se figuras que buscam resgatar a essência da boa política. O governador Eduardo Riedel (PP), em Mato Grosso do Sul, e a senadora Tereza Cristina (PP-MS) representam uma linha de atuação que não se prende ao fisiologismo.

Ambos têm se empenhado em projetos de desenvolvimento sustentável e de fortalecimento do agronegócio iniciados da gestão de Reinaldo Azambuja. As políticas sociais e o agronegócio são áreas vitais para o crescimento do Estado e do País. Sua prática política se ancora em resultados e na ideia de que a função pública deve servir ao coletivo, e não a interesses pessoais.

O Brasil atravessa um período em que as tensões entre poderes se intensificam. Crises entre Executivo e Legislativo, além de confrontos com o Judiciário, fragilizam a governabilidade e desgastam a imagem da democracia. Reequilibrar essa relação é o grande desafio. Isso só será possível com boa política: negociações legítimas, transparência e programas de governo consistentes.

Ganhar eleições é apenas a largada. O exercício do poder exige diálogo, articulação e clareza de projeto. Quando a política se resume a cargos, o Estado se torna refém de interesses imediatos. Mas quando é guiada por ideias e compromissos coletivos, ela cumpre sua missão maior: ser instrumento de transformação social e de fortalecimento da democracia brasileira.

Liberdade para escolher quando desacelerar na carreira

A aposentadoria deixou de ser uma fase obrigatória de final de carreira e passou a ser encarada como uma decisão de liberdade para usufruir com saúde do novo tempo livre

16/09/2025 07h45

Arquivo

As mulheres estão cada vez mais bem-sucedidas no mercado de trabalho, em um equilíbrio entre acumular patrimônio ao longo da vida e realizar desejos de consumo compatíveis com suas conquistas.

A aposentadoria deixou de ser uma fase obrigatória de final de carreira e passou a ser encarada como uma decisão de liberdade para usufruir com saúde do novo tempo livre. Com essa tomada de decisão vem a preocupação em manter o padrão de vida. A expectativa de vida feminina no Brasil ultrapassa os 79 anos, segundo o IBGE, o que significa quase sete anos a mais que a masculina.

Como Planejadora Financeira, acompanho as minhas clientes e percebo que elas não desejam apenas segurança financeira, mas a tranquilidade de saber que poderão continuar vivendo do mesmo modo quando decidirem se aposentar, sem precisar abrir mão de escolhas pessoais e preservando o seu legado para as próximas gerações.

A reorganização financeira de renda proveniente do trabalho ativo para a renda passiva do portfólio de investimento exige um planejamento estruturado. Para que o patrimônio acumulado seja capaz de continuar proporcionando conforto e qualidade de vida sem ser dilapidado.

Existem estratégias possíveis de serem planejadas e que trazem eficiência na gestão desse patrimônio, equilibrando liquidez imediata com recursos que continuam investidos com foco no médio e longo prazo, assegurando estabilidade e crescimento da carteira de investimentos.

Com a maior longevidade e a diversidade nas estruturas familiares, é alto o número de mulheres que herdam ou passam a administrar sozinhas grandes fortunas.

Muitas enfrentam essa transferência de riqueza sem terem participado da construção da carteira de investimentos ou terem sido preparadas para esse momento, por raramente terem conversas sobre gestão do patrimônio com o tomador de decisões.

Minha recomendação é tratar a sucessão patrimonial como tema de governança familiar, com diálogo aberto e a participação nas tratativas sobre os bens da família.

O protagonismo feminino está mais representativo também no mercado financeiro. Pesquisas recentes mostram que nós, mulheres, respondemos hoje por mais de um quarto dos investidores de renda variável na B3, um crescimento de mais de 80% em cinco anos.

Esse avanço indica maior disposição das mulheres na participação ativa da gestão dos investimentos, buscando a diversificação e com visão de longo prazo.

O perfil de investidora que mais predomina, entre as minhas clientes, é aquele com foco em preservação e segurança do patrimônio, principalmente com estratégias em renda fixa, e abertas a terem orientações sobre demais classes de ativos para trazer maior sofisticação e retorno, de forma estruturada e não especulativa.

Mais do que proteger os investimentos, entendo que o desafio das mulheres de alta renda é fazer o dinheiro trabalhar para elas, por meio dos juros compostos e segurança na escolha dos ativos no momento de mercado, considerando inclusive a eficiência fiscal e tributária. 

A função do patrimônio construído será garantir que ele proporcione qualidade de vida, manutenção do padrão de consumo e assegure um legado estruturado para as próximas gerações. Planejar com estratégia é transformar riqueza em liberdade. No caso de nós, mulheres que conquistaram esse espaço, liberdade é o ativo mais valioso de todos.

As mãos invisíveis da Justiça

Mãos que movimentam o sistema, organiza autos, atende a cidadãos aflitos do outro lado do balcão; empurra pilhas de processos que se acumulam como montanhas abarrotadas

16/09/2025 07h30

Arquivo

O cenário mais comumente imaginado do Judiciário costuma se resumir a imagens solenes: magistrados togados, tribunais de arquitetura imponente, discursos carregados de formalidade.

Entretanto, por trás desse palco iluminado existem vozes, olhares e mãos que não aparecem nas mídias, embora sustentem o peso de todo o edifício judicial. São as mãos invisíveis da Justiça.

Essas mãos movimentam o sistema, organizando autos, atendendo a cidadãos aflitos do outro lado do balcão; empurrando pilhas de processos que se acumulam como montanhas abarrotadas. São elas que abrem as portas; que orientam os “perdidos”; que explicam o que parece indecifrável. O trabalho é silencioso, muitas vezes repetitivo, quase nunca celebrado, mas absolutamente indispensável.

Em meu dia a dia na Defensoria, vejo de perto como um gesto simples de um servidor pode mudar o rumo de uma vida. Um processo que é colocado em pauta mais cedo; uma certidão expedida com atenção; uma explicação paciente a alguém que mal entende a linguagem processual.

São atitudes que não aparecem divulgadas nos sites oficiais, tampouco nas redes sociais, mas que, para o cidadão comum, representam a diferença entre continuar no labirinto da espera ou finalmente vislumbrar uma saída do fim do túnel.

A invisibilidade dessas mãos é paradoxal. Elas estão em toda parte, mas raramente são lembradas. O brilho das decisões só recai sobre quem assina, como se a engrenagem funcionasse por si só.

No entanto, basta uma greve, uma paralisação ou mesmo a ausência temporária de servidores para que o sistema revele sua fragilidade. É nesse instante que se percebe o quanto a Justiça é feita também (ou talvez, sobretudo), por aqueles que atuam nos bastidores.

Recordo de um processo em que a tensão era imensa: a parte aguardava, sofregamente, por uma decisão sobre medicamento de alto custo. O juiz determinou a intimação imediata, mas foi o servidor, com sua agilidade, quem redigiu, conferiu e expediu a ordem no mesmo dia.

Para a família, não importava quem havia assinado a sentença, mas sim a rapidez com que aquela decisão ganhara vida prática. Ali, o servidor foi tão decisivo quanto o magistrado.

Há também os colaboradores (remunerados ou voluntários), muitas vezes tratados como peças descartáveis, mas que aprendem, auxiliam, organizam, e dão conta de tarefas que, se não realizadas, atrasariam ainda mais o fluxo processual. São mãos fraternas que, em troca de bolsas modestas, ajudam a sustentar a máquina da Justiça, com energia e disposição.

O reconhecimento dessas mãos invisíveis é, no fundo, reconhecimento da humanidade da Justiça, porque por trás dos carimbos, dos sistemas eletrônicos e dos protocolos, existem pessoas, que também enfrentam filas; que pegam ônibus lotados; que vivem seus próprios dramas fora do fórum. 

Ainda assim, encontram forças para, no expediente, serem pontes para que o direito do outro não se perca.

A invisibilidade, porém, não pode ser naturalizada. Quando esquecemos quem realmente sustenta a engrenagem, reforçamos uma lógica injusta: a de que só importa a autoridade visível, enquanto aqueles que constroem o caminho diário permanecem esquecidos. É preciso dar luz, dar voz, dar dignidade também a quem atua nos bastidores.

Por isso, quando recebo auxílio dessas mãos, faço questão de agradecer, pois também colaborou no trâmite, repetidamente: “Eu quem agradeço”.

Pode parecer um gesto pequeno, mas é um reconhecimento mínimo de que ninguém chega a uma decisão sozinho. O jurisdicionado vê no defensor a face mais próxima do direito, mas eu sei, de dentro, que sem essas mãos invisíveis meu trabalho também se perderia no vazio.

As portas do Judiciário não se abrem apenas pelo peso da lei. Elas se movem, diariamente, pelo esforço de quem não aparece. 

E talvez a verdadeira Justiça comece justamente quando lembramos que ela é feita não apenas pelos membros que exercem as funções da Justiça, mas também por cada servidor e colaborador que, em silêncio, garante que a engrenagem continue girando.

Se o Judiciário quer ser visto como instituição de credibilidade, precisa reconhecer com mais clareza a contribuição dessas mãos, porque, afinal, a Justiça é mais humana quanto mais se consegue enxergar (e valorizar) aqueles que a constroem todos os dias, mesmo que longe dos refletores.

E é com esse olhar que sigo meu caminho: reconhecendo que, nós, os profissionais do Direito, não caminhamos sozinhos. 
A Justiça só existe porque há mãos invisíveis que, em silêncio, fazem-nas pulsar.

