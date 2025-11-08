Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Populismo penal e organizações criminosas

O problema não existiria se houvesse legislação penal mais dura e menos leniência do Judiciário com os criminosos, bradam parlamentares, administradores públicos e jornalistas

Antônio S. Altieri de M. Pitombo - Advogado

Antônio S. Altieri de M. Pitombo - Advogado

08/11/2025 - 07h30
A recente operação policial na cidade do Rio de Janeiro reacende o debate sobre o crime organizado no País. Muitos aspectos do fato podem ser objeto de análise, porém, o que impressiona é a repetição da clássica fórmula de se proporem, de plano, alterações legislativas com o fim de aumentar penas e retirar direitos no processo penal, bem assim na execução penal.

O problema das organizações criminosas não existiria se houvesse legislação penal mais dura e menos leniência do Judiciário com os criminosos, bradam parlamentares, administradores públicos e jornalistas.

Curioso observar o desprezo que a sociedade brasileira mostra pelos penalistas.

Se a questão da inflação, da taxa de juros e do gasto público se vê tratada por economistas, os quais se subdividem em escolas de economia e se reconhecem, em certa medida, nesta ou naquela ideologia, quando se fala de Direito e processo penal, o que menos importa surge ouvir os especialistas.

Por óbvio, não se faz menção às entrevistas de oportunidade que defendem instituições, atos e carreiras individuais, mas não oferecem solução sistêmica para tema de tal gravidade.

A leitura das notícias leva a constatar que a bandeira do populismo penal dá palco a deputados federais e senadores da República que se aproveitam do acontecimento trágico com repercussão midiática para encontrar na urgência a chance dos discursos da obviedade sobre a reforma da legislação vigente.

Não bastasse, a insegurança e o medo da população propiciam o jogo de empurra entre governo federal e estadual, cujas atribuições legais acabam mascaradas pela desídia de um e outro. Os discursos mentem e desmentem, de modo a confundir o leitor quanto a quem deveria o que ou quanto a quem se omitiu do respectivo dever legal.

E, ao fim, voilà: unem-se autoridades federais e estaduais no projeto comum de realizar algo novo e eficaz, sem explicar muito bem as proposições e quais resultados hão de encontrar.

Não sejamos inocentes com a política. Sabemos a utilidade da mentira para os homens públicos, ainda mais quando se avizinham eleições. O ponto não está nesse conhecido teatro dos governos e dos congressistas.

Espanta o silêncio de acadêmicos do Direito Penal, institutos, associações, entidades de advogados que se limitam a reiterar a violação de direitos individuais e a clamar pela apuração de responsabilidades.

Surge essencial ser esclarecido à sociedade que o crime organizado só se controla mediante política pública de médio e longo prazo – igualmente se observa com o fenômeno da inflação.

Cuida-se de problema social de determinado momento histórico que começa a ser compreendido quando se identificam quais bens e serviços ilícitos enriquecem as organizações criminosas e que perpassa por compreender quais relações estas mantêm com o Estado, bem assim o quanto a inércia estatal lhes permite o crescimento econômico e o poderio.

Não se criam políticas criminais sem estatísticas, mapas e dados que ofereçam o quadro atual das atividades do crime organizado no Brasil ou sem compreender quais as interações das organizações criminosas nacionais com as estrangeiras.

Restringir a proposição da política pública voltada à persecução penal dos integrantes do crime organizado e à redução dos patrimônios dessas associações ilícitas de estrutura empresarial à reforma das leis penais envergonha quem conhece o mínimo do assunto.

Mas esta inibição intelectual não resolve. É necessário influir nos processos legislativos, criticar governos por meio de propostas objetivas, bem como cobrar dos candidatos nas próximas eleições o que propõem para perseguir o crime organizado e o quanto vão investir em segurança pública.

Se sabemos escrutinar políticas econômicas e reconhecemos a importância desse ou daquele profissional para o Ministério da Economia ou para as Secretarias de Fazenda, devemos nos educar a perguntar o que, quando, como e quem se apresenta apto a elaborar plano nacional (ou local) de enfrentamento estatal às organizações criminais.

A quantidade de mortes, o número de armas de alta letalidade e as características de guerrilha urbana da última operação policial alertam para a dimensão real das organizações criminosas.

Eis o assunto a ser levado a sério pelos juristas, que desempenham papel de influenciar a sociedade e o leitor inculto quanto às políticas criminais possíveis.

O resto é mesmice ou mera contemplação do populismo penal em voga nos últimos 40 anos.

Extraditar ou não: o dilema europeu entre cooperação e direitos humanos

Decisão histórica do Tribunal Superior Regional de Munique evidencia o crescente escrutínio judicial em torno das transferências transfronteiriças quando os direitos fundamentais podem estar em risco, mesmo dentro do espaço judicial europeu

07/11/2025 07h45

Recentemente, o Tribunal Superior Regional de Munique suspendeu temporariamente a extradição de um indivíduo para a Itália, citando sérias preocupações sobre as condições de detenção nas prisões italianas – consideradas desumanas e degradantes.

A decisão histórica evidencia o crescente escrutínio judicial em torno das transferências transfronteiriças quando os direitos fundamentais podem estar em risco, mesmo dentro do espaço judicial europeu.

O caso envolveu um mandado de detenção europeu por tentativa de homicídio e outras acusações. Embora o tribunal tenha aprovado inicialmente a extradição em setembro, a defesa apresentou, em sede de recurso, novas evidências sobre problemas sistêmicos no sistema prisional italiano.

Entre os principais argumentos estavam a superlotação das prisões, condições higiênicas precárias, relatos de infestações de pragas – incluindo ataques de percevejos sofridos pelo próprio acusado em detenção anterior – e relatórios de organizações como a Antígona, que documentam a deterioração estrutural do sistema carcerário.

O tribunal alemão reconheceu potenciais violações ao artigo 4 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que proíbe a tortura e o tratamento desumano ou degradante, e exigiu garantias vinculativas das autoridades italianas antes de autorizar a extradição.

O caso reforça que os princípios de reconhecimento mútuo e cooperação judicial, pilares da União Europeia, não podem se sobrepor à proteção dos direitos humanos.

Cabe aos tribunais nacionais verificar se as condições de detenção respeitam a dignidade humana, exigindo garantias concretas quando houver evidências de violações.

Além de seu impacto imediato, a decisão estabelece precedentes relevantes para casos de extradição em outros países, inclusive fora da Europa.

Situações semelhantes podem surgir quando a Itália é o Estado requerente – como em pedidos de extradição dirigidos ao Brasil, baseados em mandados internacionais e inserções na Interpol.

Nesses contextos, a defesa pode invocar não apenas o risco de tratamento degradante, mas também princípios jurídicos como o da dupla incriminação e outros fundamentos técnicos que autorizam a recusa da extradição.

Trata-se de um exemplo emblemático de como a advocacia, apoiada em documentação consistente e na observância de garantias fundamentais, pode assegurar que a cooperação internacional em matéria penal não se transforme em conivência com violações de direitos humanos.

Do Rio Paraguai a Belém: a travessia de Mato Grosso do Sul rumo à neutralidade climática

Mato Grosso do Sul se consolidou como protagonista da agenda climática subnacional, mostrando que a transição para uma nova economia é possível e envolvendo as questões produtiva, logística, energética, tributária e, sobretudo, ambiental

07/11/2025 07h30

“A novidade vem atrás da tradição”. O verso de Geraldo Roca na música “Rio Paraguai” resume a essência da caminhada de Mato Grosso do Sul ao longo da última década.

Desde a COP21, em Paris, em 2015, o Estado tem traduzido o compromisso climático global em políticas públicas concretas, fazendo da sustentabilidade não um discurso, mas um modo de governar.

Foi naquele momento histórico que Mato Grosso do Sul anunciou o seu projeto de futuro: tornar-se, até 2030, um território internacionalmente reconhecido como carbono neutro.

De lá para cá, o que era meta se transformou em realidade construída passo a passo: na recuperação de áreas degradadas, nos programas de Pagamento por Serviços Ambientais, na agropecuária de baixa emissão de carbono e na consolidação de uma economia verde que une produção, inovação e inclusão.

O mundo assistiu ao avanço desse projeto nas conferências climáticas seguintes. De Glasgow a Dubai, o Estado apresentou resultados, tecnologias e compromissos.

Criou o sistema Carbon Control, aderiu à coalizão internacional Under2 e participou ativamente do Consórcio Brasil Verde, levando o Pantanal ao centro do debate mundial sobre biomas estratégicos.

Assim, Mato Grosso do Sul se consolidou como protagonista da agenda climática subnacional, mostrando que a transição para uma nova economia é possível e envolvendo as questões produtiva, logística, energética, tributária e, sobretudo, ambiental.

Tudo isso aconteceu na gestão do governador Reinaldo Azambuja e, agora, sob a liderança do governador Eduardo Riedel. Sedimentamos os pilares para erguer um novo Mato Grosso do Sul: verde, próspero, inclusivo e digital. Verde, porque a sustentabilidade deixou de ser setor e passou a ser valor.

Próspero, porque o desenvolvimento sustentável é vetor de crescimento econômico, de atração de investimentos e de geração de renda. Inclusivo, porque nenhuma transição será justa se não alcançar o trabalhador, o pequeno produtor, o povo originário, a comunidade tradicional, o jovem e a mulher sul-mato-grossense.

E digital, porque a inovação é o fio condutor que integra a economia do carbono à nova economia do conhecimento.

Entre esses pilares, duas pontes para o futuro são fundamentais: a segurança alimentar e a transição energética. A segurança alimentar é hoje o elo entre o campo e a cidade, entre o alimento e o clima.

Com tecnologia, assistência técnica e manejo sustentável, o Estado garante que a produção de alimentos caminhe lado a lado com a conservação da biodiversidade. Já a transição energética é a engrenagem que impulsiona o novo ciclo de prosperidade.

O biogás, o biometano, o etanol, a biomassa, o hidrogênio verde e a energia solar fazem de Mato Grosso do Sul um laboratório vivo de inovação, reduzindo emissões e fortalecendo a competitividade da indústria e do agronegócio.

No caminho até a COP30, que acontece em Belém, Mato Grosso do Sul reafirma seu papel de referência nacional na integração entre desenvolvimento e sustentabilidade. A experiência de uma década o credencia a apresentar resultados mensuráveis e inspirar outras regiões.

Nosso estado é hoje um território que aprendeu a fazer da responsabilidade climática uma vantagem competitiva e da governança ambiental, um instrumento de justiça social.

“Não se mergulha nunca mais no mesmo rio”. As palavras de Geraldo Roca voltam, agora, como metáfora do tempo presente: o Estado não volta atrás.

Segue navegando em direção a um horizonte onde economia, natureza e pessoas coexistem em equilíbrio. Um futuro em que o desenvolvimento é sinônimo de vida, e o rio, de permanência.

