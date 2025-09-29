Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Por uma logística à altura do Brasil

Se quisermos um Brasil mais competitivo, integrado e capaz de enfrentar os desafios de um mundo globalizado, precisamos assumir a seriedade como valor central

Da Redação

Da Redação

29/09/2025 - 07h15
Na última semana, o Correio do Estado publicou uma série de reportagens dedicadas ao tema da logística. Foram abordados projetos de grande porte que atravessam Mato Grosso do Sul: a Malha Oeste, o Corredor Bioceânico e as concessões de rodovias estratégicas para o desenvolvimento do Estado e do País.

São iniciativas que não apenas integram regiões, mas têm potencial de transformar a dinâmica econômica nacional e de inserir o Brasil de forma mais competitiva no comércio global.

Não há dúvida de que estamos diante de empreendimentos grandiosos, que demandam investimentos bilionários e anos de planejamento. O que chama a atenção, no entanto, é como esses projetos expõem nossas fragilidades históricas: levamos muito tempo para tirá-los do papel, e ainda mais tempo para concluí-los.

O atraso na entrega de obras e na consolidação de políticas públicas explica por que ficamos para trás em relação a países centrais, ou mesmo a nações em desenvolvimento que, como a China ou os países do Sudeste Asiático, construíram em poucas décadas sistemas logísticos de classe mundial.

O que nos falta não é dinheiro. É preciso ser claro: lamentavelmente, embora projetos como esses custem caro, o Brasil hoje tem condições de financiá-los. O problema está na seriedade dos compromissos.

Enquanto sociedade, precisamos compreender que projetos de Estado devem ser tratados com o mesmo rigor que exigimos em nossos compromissos pessoais e cotidianos. Se devemos cumprir prazos e honrar contratos em nossas vidas, por que aceitar que grandes obras públicas se arrastem indefinidamente ou fiquem à mercê de disputas políticas?

Projetos existem para serem concluídos. Esse é o ponto central. Quando uma ferrovia, uma rodovia ou uma ponte não sai do papel, não é apenas o cronograma que falha. É a sociedade que perde oportunidades de crescer, de atrair investimentos, de gerar empregos e de melhorar a qualidade de vida. O custo do atraso não é apenas financeiro, mas social e estratégico.

É urgente abandonar alguns dogmas que nos paralisam. O primeiro deles é a ideia de que o poder público não deve investir em grandes obras de infraestrutura, como se houvesse algo de “pecaminoso” ou ultrapassado nisso.

Ao contrário: há casos em que a participação do Estado é fundamental para dar segurança ao investidor privado e para garantir que projetos estruturantes avancem. Recursos podem ser obtidos se o País tiver coragem de cortar desperdícios evidentes: emendas parlamentares pulverizadas sem estratégia, aluguéis de máquinas e equipamentos sem sentido, gastos sem retorno social que, frequentemente, tornam-se fonte de corrupção. O problema, portanto, não é falta de dinheiro, mas falta de prioridade e de gestão.

Também precisamos entender que política de desenvolvimento não pode ter cor partidária. Grandes projetos não podem ser interrompidos a cada mudança de governo, ao sabor de agendas eleitorais. Uma ferrovia não é de um partido.

Uma ponte não é de um governador ou de um presidente. São patrimônios coletivos, que pertencem à sociedade e que devem ser entregues em benefício das próximas gerações.

É claro que a mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia. Exige insistência, cultura e disciplina. Mas se quisermos um Brasil mais competitivo, integrado e capaz de enfrentar os desafios de um mundo globalizado, precisamos assumir a seriedade como valor central.

Isso significa cobrar governos, apoiar iniciativas que façam sentido, fiscalizar investimentos e recusar o improviso que tanto nos atrasa.

Igualdade tributária é bom para o Brasil e deve valer para todos

A assimetria nesse campo estimula um desequilíbrio concorrencial perverso, que afeta negativamente a produção, o investimento, a inovação e a geração de empregos no Brasil

27/09/2025 07h45

Arquivo

Em 2024, após intensa mobilização, engajamento e trabalho de entidades de classe e saudável debate entre o Legislativo, o Executivo e os setores produtivos, o Congresso Nacional aprovou a cobrança de 20% de Imposto de Importação para encomendas internacionais de até 50 dólares. Foi um exemplo emblemático de exercício da democracia participativa em favor dos interesses maiores do País.

A medida, embora ainda insuficiente para equilibrar totalmente o ambiente concorrencial, foi um passo importante na direção de um nível menor de desigualdade tributária entre os produtos importados vendidos por plataformas estrangeiras de e-commerce e os produzidos e comercializados no Brasil. Sem dúvida, tivemos um avanço.

No entanto, de maneira surpreendente e preocupante, voltam a surgir propostas para revogar a taxação e restabelecer a isenção total do imposto para essas encomendas. A ideia é um retrocesso na contramão do fomento econômico nacional e ameaça não apenas a indústria e o varejo brasileiros, mas também a coerência das políticas públicas voltadas à reindustrialização do País.

Defendemos há tempos, e seguiremos mantendo essa posição, a igualdade tributária como princípio essencial para um ambiente econômico saudável. Se um produto nacional paga impostos em sua fabricação e comercialização, não faz sentido algum que o importado chegue ao consumidor com tributação reduzida ou inexistente.

Essa assimetria estimula um desequilíbrio concorrencial perverso, que afeta negativamente a produção, o investimento, a inovação e a geração de empregos no Brasil.

É importante desconstruir o argumento de que a alíquota de 20% do Imposto de Importação penaliza os consumidores de menor renda. Levantamento realizado em 2024 pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que a maior parte dos consumidores que deixaram de comprar produtos brasileiros on-line pertencem às faixas de renda mais alta.

Apenas 28% têm renda familiar inferior a um salário-mínimo, enquanto 43% apresentam valor superior a cinco salários-mínimos. Ou seja, o discurso de proteção às camadas mais vulneráveis não encontra respaldo na realidade.

Além disso, o desempenho recente da indústria nacional comprova os efeitos positivos da taxação, em vigor desde agosto de 2024. Observamos uma redução significativa na média mensal de encomendas internacionais, bem como na movimentação financeira dessas operações.

Ao mesmo tempo, o setor têxtil e de confecção cresceu 11,8% na indústria e 5,4% no varejo, entre janeiro e maio deste ano, com a criação de mais de 21 mil empregos formais.

É hora de avançar, não de retroceder. Se é necessário apoiar o consumo popular, que se criem mecanismos para isso com foco no produto nacional. Uma proposta viável seria a implementação de um cashback tributário para consumidores brasileiros que adquirissem produtos nacionais de até 50 dólares (em reais), o que estimularia o consumo interno e fortaleceria a produção, o investimento e o emprego local.

Apoiar o produto importado com isenção fiscal, exatamente quando os Estados Unidos e a União Europeia impõem restrições cada vez mais firmes às plataformas internacionais, é uma estratégia míope e com forte potencial para gerar danos profundos à nossa economia.

A igualdade tributária é uma pauta de justiça, desenvolvimento e soberania econômica. O eventual “barato” oferecido por essas equivocadas propostas pode sair muito caro para o Brasil.

Ação renovatória, diferenças de aluguel e Selic: o STF mudou as regras do jogo?

Débito referente às diferenças de aluguel nas ações renovatórias e revisionais, embora tenha natureza civil, não se enquadra no entendimento do STF para fins de aplicação de correção monetária e juros

27/09/2025 07h30

Arquivo

Em 12 de setembro deste ano o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.558.191, fixou tese segundo a qual a Taxa Selic deverá ser aplicada como índice de correção monetária e de juros moratórios, em condenações referentes a débitos judiciais. A Corte entendeu que a Selic incide para a atualização de condenações cíveis em geral, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

A questão que se coloca é a seguinte: este entendimento deverá ser aplicado também às diferenças de aluguel exigidas ao final das ações renovatórias de locação, e das ações revisionais de aluguel? A discussão é extremamente relevante, uma vez que a eventual aplicação da Selic a estes créditos pode resultar em aumento extraordinário do passivo de empresas do varejo.

A resposta a este questionamento exige uma análise cautelosa da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, e da situação específica das ações judiciais acima indicadas.

O STF reconheceu, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.558.191, que a Selic funciona como índice de correção monetária e também como aplicação de juros moratórios, considerando a natureza desta taxa. E nos termos da redação atual do artigo 406 do Código Civil, alterado pela Lei 14.905/2024, a Selic é aplicável em situações nas quais não exista norma contratual acerca de juros, ou quando os juros resultarem de determinação legal.

Mas o débito referente às diferenças de aluguel nas ações renovatórias e revisionais, embora tenha natureza civil, não se enquadra no entendimento do STF para fins de aplicação de correção monetária e juros.

As diferenças de aluguel, nestas ações locatícias, são baseadas no valor de remuneração pelo uso do imóvel fixado pelo Poder Judiciário, normalmente com fundamento em prova pericial avaliatória, ao longo do processo judicial. O crédito a ser executado pelo locador ou pelo inquilino, portanto, é resultado das diferenças entre as quantias efetivamente pagas ao longo do processo, e o aluguel homologado em sentença judicial.

Ocorre que nem o locador e nem o inquilino sabem, até a decisão final da ação renovatória ou revisional, qual valor de aluguel será estabelecido, especialmente considerando eventuais recursos apresentados pela parte contrária. O montante das diferenças torna-se exigível ao final do processo, com a sentença, pois antes desta etapa do processo é impossível calcular a verba.

E a aplicação de juros moratórios exige a mora, o inadimplemento da obrigação. Mas não existe mora quando não há fato ou omissão imputável ao devedor, nos termos do artigo 396 do Código Civil.

É por este motivo que o Superior Tribunal de Justiça estabelece que a correção monetária incidente sobre as diferenças de aluguel deverá ser aplicada a partir do vencimento de cada parcela, de maneira a preservar o poder de compra da moeda. Mas os juros moratórios só incidem após o trânsito em julgado, a partir do início da fase de cumprimento de sentença (execução judicial) dos valores.

A Taxa Selic, portanto, que inclui juros moratórios e correção monetária, não pode ser aplicada às diferenças de aluguel nas ações judiciais ora destacadas. O entendimento estabelecido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.558.191 pode ser aplicado a outras condenações de natureza cível, mas não a estes créditos, que são constituídos ao longo de um processo judicial e, antes da decisão final, sequer podem ser calculados pelo locador ou pelo inquilino.

É relevante apontar que o Superior Tribunal de Justiça proferiu recentíssima decisão, em 18 de setembro – seis dias, portanto, após a decisão do STF – reiterando seu posicionamento anterior, no sentido que as diferenças de aluguel sofrem a incidência de juros de mora somente ao final das ações renovatórias e revisionais, quando inicia-se a fase de execução. Este entendimento foi apresentado quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2633587-PR, relatado pela ministra Isabel Gallotti, e confirma a preservação do entendimento anterior do STJ.

Concluímos, assim, que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 12 de setembro não muda o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça. As diferenças de aluguel em ações renovatórias, e também nas ações revisionais de aluguel, devem sofrer correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, mas os juros moratórios devem ser aplicados em momento distinto, a partir do início da execução judicial dos valores.

