Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Por uma vida (e um trabalho) com mais propósito

Quando alguém anuncia que assumiu um novo cargo, a enxurrada de curtidas e comentários é imediata. Mas basta alguém dizer que decidiu iniciar um período sabático ou simplesmente pausar para repensar a carreira que o silêncio toma conta

Renata Seldin - Doutora em Gestão da Inovação

Renata Seldin - Doutora em Gestão da Inovação

21/11/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O LinkedIn, apesar das inúmeras críticas, ainda é a rede que concentra as principais informações sobre a vida profissional das pessoas. Não estar ali é quase como ficar à margem do mercado de trabalho.

Pela plataforma, acompanhamos movimentações dos profissionais entre empresas e, quando alguém anuncia que assumiu um novo cargo, a enxurrada de curtidas e comentários é imediata.

Mas basta alguém dizer que decidiu iniciar um período sabático ou simplesmente pausar para repensar a carreira que o silêncio toma conta. Por quê?

Fomos educados a acreditar que tempo é dinheiro, que pausa é atraso e que produtividade só existe quando gera salário no fim do mês. Trabalhamos mais para ganhar mais (e o dinheiro que ganhamos serve para consumir mais).

O consumo, por alguns segundos, até libera dopamina. Passado o efeito, voltamos ao trabalho para merecer a próxima dose. Como falta tempo para viver outras coisas, repetimos o ciclo.

Sob essa lógica, é compreensível que o “parar de trabalhar” pareça ameaçador. Mas existe outro caminho. Questionar o ritmo, sair da rodinha do hamster e redesenhar a relação com trabalho, tempo e dinheiro são importantes para ressignificar nossas fontes de prazer e de responsabilidade.

Trabalhar com algo que se ama é, sim, fonte legítima de realização. Mas ninguém é feliz 100% do tempo em qualquer que seja o emprego. Não por acaso, o Brasil vive uma crise de saúde mental.

Reduzir o tempo dedicado ao trabalho para abrir espaço para experiências significativas, criativas e formadoras deveria ser visto como decisão estratégica, não como desvio, perda de tempo ou de oportunidades no mercado de trabalho.

A geração Z parece ter entendido isso antes de todos. Ela questiona o modelo tradicional, exige flexibilidade, busca equilíbrio entre vida pessoal e profissional, procura propósito e rejeita jornadas excessivas, o que incomoda profundamente as gerações anteriores.

Parar um pouco, seja em um ano sabático, férias estendidas ou até mesmo uma aposentadoria antecipada, não é fuga. É estratégia. É escolher viver com intenção, em vez de apenas reagir aos boletos e às expectativas alheias.

Talvez o verdadeiro ato de coragem hoje seja esse: interromper a marcha automática antes de continuar acelerando e responder com consciência quando alguém nos provoca a repensar nosso modelo de vida e de trabalho.

ARTIGOS

A ciência e a prática do feedback: dados, cases e lições

Quase 100% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho

20/11/2025 07h45

Compartilhar

Continue Lendo...

Dar e receber feedbacks é uma das habilidades mais valiosas dentro das organizações, mas também uma das mais desafiadoras. Quando conduzido de forma clara e construtiva, fortalece a confiança, orienta caminhos de desenvolvimento e gera engajamento.

Não à toa, pesquisas recentes mostram que 97% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho. 

Um exemplo emblemático vem da Adobe, que em 2012 abandonou as tradicionais avaliações anuais de desempenho para adotar um modelo mais dinâmico: conversas frequentes chamadas de Check-Ins.

A mudança surgiu da percepção de que relatórios anuais eram demorados, estressantes e pouco efetivos para promover melhorias imediatas. O resultado foi expressivo: a empresa registrou queda de 30% no turnover voluntário e maior satisfação entre os colaboradores.

Para que o feedback funcione, no entanto, é preciso de técnica. Do lado de quem aplica, clareza e objetividade são fundamentais, sempre baseando a conversa em fatos concretos, evitando julgamentos pessoais e equilibrando críticas construtivas com o reconhecimento genuíno.

Oportunidade também é palavra-chave: quanto mais próximo do acontecimento, maior a chance de o retorno gerar mudanças efetivas. 

Já para quem recebe, a postura deve ser de escuta ativa e abertura, transformando a devolutiva em aprendizado e plano de ação, sem reações defensivas imediatas. Colaboradores relatam que, por exemplo, não conseguiam entregar suas demandas a tempo.

As lideranças das empresas, então, resolveram instruí-los com críticas construtivas, o que resultou na melhoria de desempenho dos funcionários, que passaram a render mais.

A arte de aplicar e receber feedbacks vai além de um processo pontual: trata-se de uma prática estratégica que deve fazer parte da cultura organizacional.Quando empresas e profissionais encaram o feedback como um diálogo de aprendizado, o resultado é um ambiente mais colaborativo, transparente e voltado ao crescimento.

Ao mesmo tempo em que líderes desenvolvem suas equipes, os colaboradores assumem protagonismo em sua evolução, gerando benefícios que se refletem no desempenho coletivo e na sustentabilidade dos negócios.

ARTIGOS

O que "Pluribus" e "Ensaio sobre a Cegueira" revelam sobre nós

Ver essas obras é observar duas faces da mesma crise: vivemos simultaneamente em um mundo superexposto, onde vozes competem e se misturam, e em um mundo obscurecido, onde a abundância de informações não garante lucidez

20/11/2025 07h30

Compartilhar

Continue Lendo...

Em “Pluribus” e “Ensaio sobre a Cegueira”, duas perspectivas distintas sobre o ser humano se tornam portas de entrada para pensar a sociedade atual: de um lado, a multiplicidade como condição essencial da experiência contemporânea; do outro, a cegueira literal e simbólica como metáfora do colapso ético e institucional.

Ver essas obras é observar duas faces da mesma crise: vivemos simultaneamente em um mundo superexposto, onde vozes competem e se misturam, e em um mundo obscurecido, onde a abundância de informações não garante lucidez. Somos “plurais”, mas também “cegos”.

“Pluribus” nos apresenta um sujeito fragmentado, em constante dispersão, atravessado por múltiplos discursos, identidades e afetos.

Não há centro fixo, estabilidade, unidade. Essa estética da multiplicidade ecoa com força na era digital, em que todos somos construídos por fluxos incessantes: timelines, redes sociais, narrativas instantâneas e contraditórias que capturam nossa atenção.

A obra parece antecipar ou traduzir esse tempo de vozes sobrepostas, em que a identidade já não é uma essência, mas um mosaico em movimento.

Já Saramago, em “Ensaio sobre a Cegueira”, expõe o risco extremo desse mesmo cenário: se a pluralidade não é acompanhada de consciência, reflexão e responsabilidade coletiva, ela se dissolve num caos voraz. A epidemia de cegueira branca é mais do que uma metáfora: é um aviso.

Os personagens, privados de visão, revelam o quanto dependiam de estruturas externas: instituições, leis, vigilância para manter uma aparência de civilidade. Quando essas estruturas colapsam, emerge a brutalidade, mas também a ternura resistente daqueles que, mesmo no escuro, não se rendem à lógica do descarte.

A única mulher que enxerga funciona como a memória ética que tenta sobreviver no meio da ruína.

Entre “Pluribus” e “Ensaio sobre a Cegueira”, forma-se um arco de reflexão sobre a condição humana na contemporaneidade. Vivemos uma era de múltiplas vozes, mas nem sempre de múltiplas consciências; somos bombardeados por informação, mas não necessariamente iluminados por ela.

A sociedade atual vive a tensão entre o hiperconectado e o desorientado, entre o excesso de dados e a ausência de direção. Há muito de pluralidade, mas também muito de cegueira coletiva.

A tecnologia, por exemplo, ampliou nossa capacidade de ver o mundo, mas também expandiu nossas zonas de sombra. Sabemos mais sobre tudo e ao mesmo tempo compreendemos menos. A multiplicidade de discursos, se não mediada por senso crítico, pode se transformar em ruído, alienação, polarização.

A cegueira do romance de Saramago se atualiza hoje na forma de desinformação, intolerância, extremismos e em uma espécie de anestesia moral: vemos tudo, mas não enxergamos nada profundamente.

E, ainda assim, a pluralidade de “Pluribus” nos lembra que não estamos condenados. A fragmentação pode ser fonte de potência quando reconhecemos que o outro é parte constitutiva da nossa própria existência. A multiplicidade não precisa significar confusão; pode significar interconexão.

Da mesma forma, “Ensaio sobre a Cegueira” revela que mesmo em meio à escuridão é possível preservar dignidade, cuidado e solidariedade. A humanidade que se recusa a se tornar feral no caos é a mesma que pode reinventar o mundo quando a tempestade passa.

Para onde vamos?

Provavelmente, para um lugar que depende menos das tecnologias que criamos e mais das consciências que formamos. A questão não é se o mundo será plural, ele já é, mas se aprenderemos a lidar com essa pluralidade sem perder de vista aquilo que nos faz humanos.

Se não quisermos repetir a cegueira de Saramago, precisamos reconstituir nossa capacidade de ver o outro com profundidade, de construir sentido comum, de restabelecer vínculos coletivos que não se desfaçam na primeira crise.

A sociedade atual está num limiar: ou escolhe a multiplicidade com responsabilidade, ou permanece na cegueira confortável do automatismo. Entre esses extremos, há espaço para um futuro mais lúcido, capaz de unir as vozes dispersas de “Pluribus” com a ética vigilante da mulher que enxerga no romance de Saramago.

Se há um caminho possível, ele passa pela coragem de enxergar e pela humildade de saber que nunca enxergamos sozinhos.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)

3

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13&ordm; salário até 20 de dezembro
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13º salário até 20 de dezembro

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?