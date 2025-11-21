Por uma vida (e um trabalho) com mais propósito

O LinkedIn, apesar das inúmeras críticas, ainda é a rede que concentra as principais informações sobre a vida profissional das pessoas. Não estar ali é quase como ficar à margem do mercado de trabalho.

Pela plataforma, acompanhamos movimentações dos profissionais entre empresas e, quando alguém anuncia que assumiu um novo cargo, a enxurrada de curtidas e comentários é imediata.

Mas basta alguém dizer que decidiu iniciar um período sabático ou simplesmente pausar para repensar a carreira que o silêncio toma conta. Por quê?

Fomos educados a acreditar que tempo é dinheiro, que pausa é atraso e que produtividade só existe quando gera salário no fim do mês. Trabalhamos mais para ganhar mais (e o dinheiro que ganhamos serve para consumir mais).

O consumo, por alguns segundos, até libera dopamina. Passado o efeito, voltamos ao trabalho para merecer a próxima dose. Como falta tempo para viver outras coisas, repetimos o ciclo.

Sob essa lógica, é compreensível que o “parar de trabalhar” pareça ameaçador. Mas existe outro caminho. Questionar o ritmo, sair da rodinha do hamster e redesenhar a relação com trabalho, tempo e dinheiro são importantes para ressignificar nossas fontes de prazer e de responsabilidade.

Trabalhar com algo que se ama é, sim, fonte legítima de realização. Mas ninguém é feliz 100% do tempo em qualquer que seja o emprego. Não por acaso, o Brasil vive uma crise de saúde mental.

Reduzir o tempo dedicado ao trabalho para abrir espaço para experiências significativas, criativas e formadoras deveria ser visto como decisão estratégica, não como desvio, perda de tempo ou de oportunidades no mercado de trabalho.

A geração Z parece ter entendido isso antes de todos. Ela questiona o modelo tradicional, exige flexibilidade, busca equilíbrio entre vida pessoal e profissional, procura propósito e rejeita jornadas excessivas, o que incomoda profundamente as gerações anteriores.

Parar um pouco, seja em um ano sabático, férias estendidas ou até mesmo uma aposentadoria antecipada, não é fuga. É estratégia. É escolher viver com intenção, em vez de apenas reagir aos boletos e às expectativas alheias.

Talvez o verdadeiro ato de coragem hoje seja esse: interromper a marcha automática antes de continuar acelerando e responder com consciência quando alguém nos provoca a repensar nosso modelo de vida e de trabalho.