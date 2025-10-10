Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Precisamos falar sobre assédio nos governos

É preciso articular esforços entre controladoria, administração, saúde, capacitação e comunicação, para construir respostas conjuntas e sustentáveis

Marco Aurélio Borges de Paula - Professor de Compliance na FAAP, autor de livros sobre o tema

Marco Aurélio Borges de Paula - Professor de Compliance na FAAP, autor de livros sobre o tema

10/10/2025 - 07h30

10/10/2025 - 07h30
E se existisse, nos governos estaduais e municipais, um canal de denúncia de assédio – e de outros ilícitos –, conduzido por empresa externa, que garantisse anonimato ao denunciante e acolhimento humanizado ao assediado, com psicólogos, capaz de transformar relatos individuais em inteligência para orientar políticas de prevenção e responsabilização?

Mais do que um espaço para registrar ocorrências, um canal assim seria confiável, porque protege contra retaliação, e especializado porque não se confunde com ouvidorias internas. Ele daria voz a quem sofre e permitiria que governos conhecessem, com clareza, a real dimensão do problema para agir com responsabilidade e assertividade.

Mas é preciso deixar claro: um canal, por si só, não resolve. Ele precisa estar conectado a uma estratégia mais ampla de governança, na qual o enfrentamento do assédio não seja tratado como assunto de uma única Pasta, mas como um tema transversal.

Isso significa articular esforços entre controladoria, administração, saúde, capacitação e comunicação, construindo respostas conjuntas e sustentáveis. Somente quando essas áreas caminham em sinergia é que se cria a confiança necessária para transformar relatos individuais em inteligência coletiva e em políticas públicas eficazes.

Trata-se, portanto, de uma resposta de Estado, e não de governo. Um compromisso institucional com a dignidade do servidor público, independentemente da gestão que esteja no poder. O assédio não escolhe partidos ou esferas: instala-se onde há falhas de liderança e ausência de políticas protetivas.

Ignorar o tema custa caro. O assédio corrói a saúde psicológica, a motivação e a confiança. Onde imperam medo, silêncio e humilhação, não há engajamento genuíno nem entrega sustentável. É a erosão silenciosa da produtividade e do espírito público.

Por isso, precisamos falar sobre assédio no governo com a mesma seriedade com que falamos de corrupção. Ambos nascem de relações de poder mal cuidadas.

Combater um sem enfrentar o outro é criar uma integridade capenga, de fachada. A integridade real precisa estar ancorada em valores de respeito, justiça e cuidado.

E aqui entra o papel do compliance humanizado: programas que não se limitam a vigiar e punir, mas que reconhecem no servidor público um ser humano com potencial para florescer. Cuidar do servidor é cuidar do serviço público. A dignidade de quem serve é inseparável da qualidade do serviço prestado ao cidadão.

O futuro da boa governança está em líderes preparados para equilibrar resultados com cuidado; em governos que entendem que prevenir o assédio não é apenas uma obrigação legal, mas uma decisão ética e estratégica. Porque só em ambientes saudáveis o servidor pode se desenvolver, e só quando ele floresce, floresce também o serviço público.

O que ainda falta ao setor público é transformar o assédio em objeto de conhecimento estruturado. 

Hoje, o fenômeno segue em grande parte invisível: normalizado no cotidiano, subestimado nas estatísticas (quando existentes), ausente das prioridades de gestão. Sem dados consistentes, não há inteligência; sem inteligência, não há políticas eficazes.

Reconhecer e analisar o assédio é condição indispensável para tirá-lo da sombra e colocá-lo no centro da agenda de governança.

Só assim será possível prevenir, responsabilizar e, sobretudo, proteger a dignidade de quem serve ao público.

Danos morais em negativas de planos de saúde como tema de uniformização no Judiciário

Por: Fábio Fonseca Pimentel - Advogado

09/10/2025 08h00

A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de afetar o Recurso Especial nº 2.197.574 – SP ao rito dos recursos repetitivos marca um ponto crucial na discussão sobre o cabimento de indenização por danos morais “in re ipsa” nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadoras de planos de saúde. A medida, definida por unanimidade em recente julgamento pela Segunda Seção do STJ – sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva –, sinaliza a necessidade de uniformização de entendimento em matéria de vasto impacto social e jurídico.

A questão jurídica a ser dirimida é clara e objetiva: “definir se há configuração de danos morais ‘in re ipsa’ nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”. O conceito de “dano moral in re ipsa” refere-se aquele dano que se presume pela simples ocorrência do ato ilícito, prescindindo de prova da efetiva repercussão na esfera do indivíduo.

Tradicionalmente, a recusa indevida de cobertura por um plano de saúde tem sido frequentemente enquadrada como hipótese de dano moral presumido, dada a natureza essencial do bem tutelado – a saúde e a vida. No entanto, a jurisprudência do STJ tem apresentado divergências consideráveis entre suas turmas, gerando incerteza e decisões díspares, o que corretamente motivou a afetação do tema.

A decisão de afetar o tema já produz efeitos imediatos e trará consequências significativas, independentemente do resultado final do julgamento de mérito.

Com a afetação, o STJ “determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada”. Esta medida visa evitar o prosseguimento de múltiplos casos idênticos que poderiam gerar decisões conflitantes antes de uma posição final da Corte Superior.

Um dos principais objetivos da afetação é proporcionar “maior segurança jurídica aos interessados, além de evitar decisões díspares nas instâncias ordinárias”, conforme expresso no relatório. Ao estabelecer um precedente vinculante, o STJ garantirá que casos semelhantes sejam julgados da mesma forma em todo o território nacional, promovendo a isonomia e a previsibilidade nas relações entre consumidores e operadoras de saúde.

Essas ferramentas processuais permitirão um tratamento mais ágil e uniforme dos litígios que versem sobre a matéria afetada, reduzindo o acúmulo de processos nas diversas instâncias.
Para os beneficiários, os consumidores, a decisão final terá um peso significativo. Se o STJ decidir que a recusa indevida, por si só, não configura dano moral presumido, os consumidores precisarão comprovar o efetivo abalo psicológico ou o agravamento da condição de saúde para obterem indenização por danos morais.

Por outro lado, se a Corte reafirmar a presunção, a proteção ao consumidor será robustecida. A expectativa é de que o precedente traga clareza sobre o ônus da prova e os requisitos para a indenização.

As operadoras, obviamente, aguardam com interesse a decisão final. Uma definição que afaste a presunção de dano moral em casos de recusa indevida pode significar uma redução na quantidade e nos valores das condenações por danos morais. No entanto, importante lembrar, que a exigência de comprovação não as isenta da responsabilidade em casos de recusa manifestamente abusiva ou que causem comprovado e grave prejuízo ao beneficiário.

A afetação deste tema pelo STJ é uma medida correta e necessária. Embora a tendência apontada pelos precedentes citados no relatório sugira uma inclinação para afastar o dano moral presumido em muitos cenários, exigindo a comprovação do abalo, é indiscutível que a recusa indevida de um tratamento médico pode gerar angústia, desespero e abalo emocional.

Por outro lado, a presunção absoluta pode levar a banalização do instituto do dano moral e a indenizações sem a justa correspondência com a extensão do sofrimento.

O desafio do STJ, portanto, será encontrar um ponto de equilíbrio que coíba abusos por parte das operadoras e, ao mesmo tempo, não desvirtue a natureza do dano moral, que deve refletir uma lesão real aos direitos da personalidade.
 

ARTIGO

Pesquisas eleitorais na fase pré-campanha: inteligência muito além da intenção de votos

Por: Wilson Pedroso - Consultor eleitoral e analista político com MBA nas áreas de Gestão e Marketing

09/10/2025 07h30

Compartilhar

A pré-campanha é o momento crucial para candidatos que desejam estabelecer uma presença sólida no cenário político e traçar estratégias fortes para comunicação com o público. Nesse contexto, as pesquisas eleitorais ocupam um papel central, uma vez que podem oferecer dados para orientação de decisões. Elas devem, necessariamente, estar associadas ao uso de Business Intelligence (BI), que emerge como um recurso revolucionário no mundo político, potencializando os mecanismos de compreensão do comportamento do eleitor, definição de perfil do candidato e identificação de apoios importantes.

Ao contrário do que muitos pensam, as pesquisas eleitorais vão muito além das consultas sobre intenções de votos. Essas são aquelas divulgadas para a imprensa, que rendem manchetes em jornais e bons espaços de televisão. Mas é preciso entender que a preferência do eleitor pode (e provavelmente vai) mudar ao longo do tempo, especialmente com a chegada oficial do período eleitoral. O que não vai alterar é o seu perfil social e padrões de comportamento. E é esse tipo de levantamento que deve ser feito pela equipe de inteligência no bastidor da campanha.

Afinal, o que o eleitor pensa sobre temas fundamentais para construção de propostas? Quais são suas grandes preocupações do dia a dia? Qual o peso de suas preferências ideológicas na hora do voto? Buscar respostas para questões como essas é fator decisivo para construção da imagem e do discurso do candidato, algo que começa muito antes do período eleitoral, ainda na pré-campanha. E é justamente esse tipo de informação valiosa que pesquisas de qualidade, aliadas a serviços de análise de dados, podem fornecer.

As pesquisas possibilitam ao pré-candidato, juntamente com sua equipe, identificar as principais demandas da sociedade, mapear tendências, segmentar potenciais redutos de apoio e ajustar a comunicação de forma mais eficiente, aumentando as chances de conquista de votos e de formação de uma boa base desde o início do processo eleitoral. O BI amplia a capacidade de análise dos dados obtidos, especialmente ao integrá-los a múltiplas fontes de informação, como registros públicos, indicadores demográficos e até mesmo estatísticas das redes sociais; traduzindo números complexos em insights acessíveis e efetivamente úteis.

Em um cenário eleitoral cada vez mais orientado para dados, a combinação de pesquisas tradicionais com as avançadas tecnologias de BI configura-se como uma ferramenta indispensável. Investir em levantamentos e análises de estatísticas já no período pré-campanha não significa inovar, pelo contrário, é estratégia básica para quem deseja colocar nas ruas uma candidatura vencedora.

O eleitor de hoje é bem informado e exigente. Só consegue vencer nas urnas aquele candidato que busca compreendê-lo e, de fato, dialogar com ele.

