Protecionismo seletivo de Lula gera prejuízos bilionários e reduz competitividade

As recentes críticas de Donald Trump são sintomas de uma patologia mais profunda: a incapacidade crônica de construir confiança comercial

Márcio Coimbra - CEO da Casa Política e presidente-executivo do Instituto Monitor da Democracia

27/08/2025 - 07h45
A retórica de “soberania” e “multilateralismo” que permeia o discurso diplomático brasileiro contrasta radicalmente com um padrão documentado de incoerência estratégica. Dados concretos revelam uma desconexão perigosa entre aspirações e ações, minando sistematicamente a posição do País no tabuleiro global.

O colapso das negociações entre Mercosul e União Europeia (UE) e as recentes críticas de Donald Trump são sintomas de uma patologia mais profunda: a incapacidade crônica de construir confiança comercial.

A política tarifária ilustra esse descompasso com clareza matemática. Enquanto o Brasil impõe 20% de tarifa sobre o etanol norte-americano, os Estados Unidos reciprocam com meros 2,5% sobre o mesmo produto brasileiro – assimetria que sacrifica R$ 3 bilhões anuais em fluxos comerciais potenciais.

Essa proteção seletiva não se limita aos EUA: contra a média global de tarifas industriais de 3,8% (Banco Mundial, 2024), o Brasil mantém barreiras de 11,3% para bens manufaturados europeus.

Essa esquizofrenia regulatória gera consequências tangíveis. Quando autoridades brasileiras rebatem críticas alegando que “produtos americanos-chave já têm acesso facilitado”, ignoram um princípio elementar de comércio internacional: parcerias duradouras exigem reciprocidade previsível.

O resultado é a erosão acelerada da credibilidade, evidenciada pelo desinteresse estratégico de atores centrais. A indiferença de Trump diante da aproximação Brasil-China – “podem fazer o que quiserem” – reflete essa percepção de irrelevância negociadora.

A crise com a União Europeia segue a mesma lógica desalinhada. Enquanto o Brasil rejeitava cláusulas ambientais do acordo Mercosul-UE invocando soberania, aumentava em 1.200% as importações de diesel russo – commodity financiadora de um regime sob sanções internacionais.

Essa dupla moral não passou despercebida: 72% dos legisladores europeus citaram “incoerência geopolítica” como obstáculo à ratificação, segundo relatório do European Council on Foreign Relations.

Longe de serem episódios isolados, tais contradições expõem uma falha metodológica estrutural. Governos sucessivos – independentemente de orientação ideológica – confundem protecionismo com soberania e gestos unilaterais com autonomia.

A consequência é um isolamento progressivo, manifestado em três dimensões críticas: perda de influência regional, como evidenciado por acordos bilaterais secretos com a China que minam o Mercosul, cujo comércio intrazona estagnou em 15% do total (contra 60% na UE); custos econômicos mensuráveis, com o Brasil representando apenas 1,2% do comércio global (OMC, 2025), abaixo do potencial de sua economia; e desconfiança sistêmica, expressa na 68ª posição do País no Índice de Credibilidade Comercial (Heritage Foundation, 2024).

A reconquista da relevância internacional exige mais que retórica. Requer harmonização tarifária transparente, reduzindo a média de proteção industrial para menos de 7%; alinhamento geopolítico verificável, abandonando parcerias que contradigam posições multilaterais; e reformulação do Mercosul como plataforma negociadora integrada, não escudo para unilateralismos.

Na economia global pós-pandêmica – onde cadeias de valor se reorganizam sob critérios de confiabilidade –, o Brasil não pode pagar o preço da incoerência. Como alerta o ex-secretário-geral da OCDE Ángel Gurría: “Na nova geografia comercial, credibilidade é a moeda mais forte”. Resta saber se o Brasil aprenderá a emití-la.

Campo Grande 126 anos: raízes sólidas, futuro promissor

A Capital já provou sua capacidade de se reinventar. O desafio, agora, é transformar potencial em realidade

26/08/2025 06h00

Arquivo

Campo Grande completa 126 anos em um momento de transformações aceleradas e profundas. A cidade, que nasceu quando o desbravador mineiro José Antônio Pereira se instalou em terras férteis na confluência dos Córregos Prosa e Segredo, onde hoje está o Horto Florestal, evoluiu e atualmente já falamos de uma cidade a caminho de ter 1 milhão de habitantes.

Campo Grande se consolidou como capital e se projeta como protagonista de um crescimento pautado pela inovação, a sustentabilidade e a capacidade de acolher e integrar diferentes culturas.

O passado da Capital Morena mostra uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela resiliência. Da economia rural, que estruturou seus primeiros passos, ao vigor dos setores de serviços, comércio e indústria, a cidade soube se reinventar, sempre ampliando sua influência regional.

O presente revela uma cidade de quase 1 milhão de habitantes que segue a passos largos para virar uma metrópole, buscando equilibrar expansão urbana com qualidade de vida, sempre apoiada em sua gente empreendedora e trabalhadora e nunca se esquecendo das suas raízes.

As potencialidades de Campo Grande são evidentes. Sua posição geográfica estratégica no Centro-Oeste do Brasil e a sua centralidade no Estado conferem vocação natural para a logística, o agronegócio e o comércio exterior. A malha viária e as rodovias continuam em processo de modernização, prometendo colocar a cidade em um novo patamar de integração nacional e internacional, impulsionando investimentos e oportunidades de negócios.

Os ipês que embelezam nossas ruas, praças e avenidas fizeram de Campo Grande, pelo sexto ano consecutivo, ganhadora do prêmio de cidade mais arborizada. Sua proximidade com o Pantanal oferece não somente riqueza natural, mas também potencial turístico e científico, que precisa ser explorado de forma sustentável. Os setores de serviços, comércio e agronegócio têm se consolidado como motor da economia e do pleno desenvolvimento.

O futuro, no entanto, exige planejamento e coragem para enfrentar desafios históricos. A mobilidade urbana é um deles. É preciso ampliar a eficiência do transporte coletivo, investir em soluções inteligentes de tráfego e apostar em modais mais sustentáveis. Outro ponto crucial é garantir que o crescimento urbano seja ordenado e inclusivo e que proteja as áreas de preservação ambiental, conciliando progresso com equilíbrio ecológico.

Inclusão social, educação de qualidade, qualificação da mão de obra e estímulo ao empreendedorismo são pilares que podem transformar a energia criativa da população em prosperidade coletiva e devem estar no centro dessa agenda. O futuro de Campo Grande depende de políticas que reduzam desigualdades, promovam oportunidades para a juventude e fortaleçam a cidadania e a dignidade.

Ao celebrar 126 anos, Campo Grande tem o privilégio de olhar para trás com orgulho e lançar os olhos para o futuro com muita esperança. O que se espera é que os próximos anos sejam guiados por uma visão moderna e responsável, assegurando desenvolvimento econômico, justiça social e respeito ao meio ambiente.

Não basta somente ser, tem de querer enfrentar os desafios diários de uma cidade, afinal, Campo Grande é uma capital.

Às portas do Judiciário: o silêncio do balcão

O silêncio não é neutro, molda destinos, prolonga dores e adia reparações

25/08/2025 07h45

Arquivo

Há espaços em que o tempo parece ser uma eternidade, arrastando-se de forma lenta e indefinidamente, causando uma indesejável angústia, que se chega a questionar o porquê da escolha por aquele caminho como solução.

Em tema de processo judicial, não é raro se deparar com esses espaços. Junto ao que antes era um cenário característico dos processos físicos, encontram-se juntos, presentemente, outros desafios, adornados com senhas impressas e olhares aflitos, construindo uma espécie de liturgia do silêncio.

De um lado, o jurisdicionado, que aguarda uma resposta como quem espera a água brotar no sertão. Do outro, o servidor ou a tela fria do computador, que tanto pode abrir caminhos como erguer muralhas.

O diálogo, muitas vezes, reduz-se a gestos (des) humanamente frios: um “aguarde”, um “volte amanhã”, um “foi encaminhado” ou desesperanças do gênero. Expressões que desalentam, pois carregam o peso de meses de espera, de noites insones, de vidas suspensas.

Esse silêncio não é neutro. Ele molda destinos, prolonga dores, adia reparações. É o silêncio da fila que não anda, da promessa que não chega, da sentença que adormece em alguma gaveta invisível.

Não há gritos, não há espetáculo – há apenas a resignação de quem aprende a conviver com a falta de solução, como quem convive com uma doença crônica.

Paradoxalmente, é também nesse balcão que lampejos de humanidade resistem. O servidor que se compadece e tenta apressar o que pode. O defensor que insiste, repete, argumenta até que a voz quase falhe.

A mãe que, mesmo cansada, sorri para o filho para que ele não perceba o peso da espera. São pequenos gestos que iluminam uma estrutura pesada, lembrando que a Justiça é feita, antes de tudo, de pessoas.

As portas do Judiciário são, assim, fronteiras entre a burocracia e a esperança. De um lado, a decisão, o protocolo, o sistema eletrônico que insiste em dar erro.

Do outro, a vida que não pode esperar: a cirurgia negada, o medicamento em falta, o dano indevidamente causado e não reparado. Entre ambos, um silêncio que às vezes salva, mas que, só pela demora em si, sufoca impiedosamente.

O processo judicial se tornou eletrônico, mas a espera continua sendo “de carne e osso”. A tecnologia mudou os meios, mas não alterou a essência da espera, sentida na angústia que se acumula enquanto o tempo escorre prolongadamente.

O balcão físico foi substituído pelo “balcão” digital, mas o silêncio permanece, agora em forma de telas que não respondem, sistemas que travam e ausência de movimentação, por semanas, meses ou até mesmo anos a fio.

O âmbito judicial, que é buscado, sofregamente, para se pôr termo aos conflitos, pois é legítimo guardião dos direitos, em que argumentos e provas se enfrentam até que uma decisão surja, encontra-se, hodiernamente, empanturrado de ações, que muito contribuem para o prolongamento dos conflitos a eles submetidos, o que reclama uma urgente revisão na processualística civil, a fim de se contemporizar com a realidade destes novos tempos.

Quem conhece suas portas sabe que, antes do discurso, existe o silêncio. E é nele que os cidadãos comuns vivem a experiência mais concreta da Justiça: esperar sem saber até quando.

Talvez o grande desafio esteja em se romper esse silêncio. Não apenas com mais decisões, mas com mais efetividade e eficácia quando das suas confecções. Não apenas com mais tecnologia, mas com a adoção de uma trilha menos íngreme de percurso no ritual a ser adotado no processo.

O balcão, quer seja de mármore, quer seja digital, precisa deixar de ser fronteira ou muro berlinense para se tornar passagem. Precisa ser ponte entre o direito de que se necessita e a justiça que se entrega.

Ao fim da via-crúcis de um processo judicial, nenhuma sentença será suficiente se, no caminho até ela, o que mais se ofereceu foi silêncio.
 

