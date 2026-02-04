Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Quando a isenção do IR vira armadilha para quem tem mais de um emprego

Para milhões de brasileiros com apenas uma fonte de renda, a medida traz alívio imediato no orçamento a partir deste ano

Gilmar Hernandes - Professor auxiliar de Ciências Contábeis da UCDB, com MBA em Finanças

Gilmar Hernandes - Professor auxiliar de Ciências Contábeis da UCDB, com MBA em Finanças

04/02/2026 - 07h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A alteração na tabela do Imposto de Renda (IR), que ampliou a isenção para quem recebe até R$ 5 mil mensais, foi anunciada pelo governo federal como um avanço social. Para milhões de brasileiros com apenas uma fonte de renda, a medida traz alívio imediato no orçamento a partir deste ano.

O problema é que essa “isenção” não funciona da mesma forma para todo mundo. Para quem trabalha em mais de um lugar – como acontece no caso de muitos professores –, ela pode virar uma armadilha silenciosa.

Isso ocorre por causa da forma como o imposto é calculado. A isenção de até R$ 5 mil é aplicada por fonte pagadora, ou seja, cada escola faz o cálculo separadamente.

Na prática, um professor que recebe R$ 4,2 mil em um turno de uma escola e mais R$ 3,3 mil em outro turno em outra instituição pode passar o ano inteiro sem ter um centavo de Imposto de Renda descontado no contracheque. À primeira vista, parece ótimo. O susto vem depois.

Na declaração anual de 2027, quando todas as rendas são somadas, o sistema mostra a conta real. É nesse momento que o imposto aparece – muitas vezes alto e cobrado de uma só vez. Não se trata de erro da Receita Federal nem falha das escolas. É simplesmente a regra do jogo tributário, que muita gente desconhece.

A lógica da isenção foi pensada para proteger quem ganha menos, mas acaba atingindo igualmente quem precisa dividir a jornada entre duas ou até três instituições para complementar a renda. O imposto que não foi cobrado ao longo do ano surge concentrado em um único boleto, quando o contribuinte menos espera.

Por isso, é importante deixar claro: isenção na folha de pagamento não significa isenção de imposto no ano. O Imposto de Renda é progressivo e leva em conta o total recebido. Ignorar esse método pode resultar em endividamento inesperado, uso de cartão de crédito ou empréstimos para pagar imposto e até problemas com o Fisco.

A boa notícia é que o ano está só começando e ainda é possível evitar esse cenário. Reservar mensalmente uma parte da renda, fazer simulações simples e buscar orientação profissional ajudam a chegar ao período da declaração sem surpresas. Olhar apenas para o contracheque pode ser um engano. 

ARTIGOS

O que está em jogo no julgamento da aposentadoria especial dos vigilantes no STF

Estimativa do governo federal de eventual decisão favorável aos segurados poderia gerar impacto de aproximadamente R$ 200 bilhões ao longo de 35 anos

03/02/2026 07h45

Compartilhar

Continue Lendo...

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciará, nas próximas semanas, o julgamento de uma controvérsia que ultrapassa cifras bilionárias ou os interesses de uma categoria profissional específica. Está em debate se o vigilante, armado ou não, tem direito à aposentadoria especial em razão do risco permanente inerente à sua atividade.

Segundo estimativa do governo federal, uma eventual decisão favorável aos segurados poderia gerar impacto de aproximadamente R$ 200 bilhões ao longo de 35 anos.

O dado é relevante do ponto de vista fiscal, mas não pode obscurecer o verdadeiro núcleo da discussão: o alcance constitucional da proteção previdenciária quando o trabalhador exerce atividade sob o risco contínuo da sua integridade física.

Em 2020, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é possível o reconhecimento do tempo especial do vigilante, desde que comprovada a exposição permanente ao risco, independentemente do uso de arma de fogo.

A decisão refletiu uma leitura mais ampla e realista da proteção previdenciária, alinhada às condições concretas da profissão. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recorreu, levando a controvérsia ao STF.

Na defesa do INSS, a Advocacia-Geral da União (AGU) sustenta que a Constituição autoriza a aposentadoria especial apenas nos casos de exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos à saúde. Para a AGU, o risco, por si só, não produziria desgaste orgânico mensurável e, portanto, não justificaria a concessão do benefício diferenciado.

O argumento, embora tecnicamente elaborado, parte de uma premissa excessivamente restritiva. A Constituição Federal não protege apenas a saúde em sentido clínico, mas também a integridade física do trabalhador. E integridade física não se limita a danos decorrentes de agentes químicos, biológicos ou laboratoriais.

A atividade do vigilante é marcada por ameaça permanente, tensão contínua e exposição concreta à violência. Não se trata de risco eventual ou abstrato, mas de um risco estrutural, indissociável da função exercida.

Reduzir essa realidade à compensação por adicional de periculosidade ignora que a Previdência Social possui natureza preventiva e protetiva, e não meramente indenizatória.

Outro argumento recorrente na manifestação do governo é o receio de que o reconhecimento do direito aos vigilantes abra precedente para a extensão da aposentadoria especial a inúmeras outras profissões, como motoristas ou trabalhadores da construção civil.

Esse temor, contudo, não encontra respaldo jurídico. O ordenamento não opera por generalizações automáticas, mas por critérios técnicos bem definidos, como permanência, habitualidade, inevitabilidade do risco e vínculo direto com a atividade desempenhada.

O risco enfrentado pelo vigilante é qualificado, específico e historicamente reconhecido, inclusive pelo Estado, ao prever adicionais legais de periculosidade.

Ao pautar o tema, o STF não decide apenas sobre vigilantes armados ou desarmados. Decide se o conceito constitucional de proteção previdenciária será interpretado de forma realista, conectada ao mundo do trabalho, ou de maneira excessivamente formal, restrita a categorias estanques de agentes nocivos.

Uma decisão excessivamente restritiva pode representar mais um passo no esvaziamento silencioso da aposentadoria especial, afastando-a de sua finalidade social. Já uma interpretação sensível à realidade do risco reafirma o compromisso constitucional com a dignidade do trabalhador e com a função social da Previdência.

O debate não é fiscal versus social. É constitucional. O Supremo tem diante de si a oportunidade de afirmar que a proteção previdenciária não se limita ao que pode ser mensurado em exames, mas também ao que ameaça, diariamente, a vida e a integridade de quem trabalha sob risco permanente.

A pergunta central não é quanto custa reconhecer esse direito, mas qual é o custo social de ignorá-lo.

ARTIGOS

O abuso das canetas emagrecedoras, as redes sociais e o sofrimento psíquico

As prateleiras continuaram vazias, o desabastecimento persistiu e pacientes com obesidade grave, diabetes e alto risco cardiometabólico seguiram sem acesso a um tratamento que pode ser decisivo para sua saúde

03/02/2026 07h30

Compartilhar

Continue Lendo...

Se 2025 teve um medicamento símbolo, ele se chama Mounjaro. Onipresente nas redes sociais e nas conversas cotidianas, tornou-se também o mais abusado. Não à toa, o ano foi marcado por uma atuação reiterada da Anvisa, que precisou reforçar a exigência de receita médica para a venda dos análogos de GLP-1.

A medida ajudou, mas não resolveu. As prateleiras continuaram vazias, o desabastecimento persistiu e pacientes com obesidade grave, diabetes e alto risco cardiometabólico seguiram sem acesso a um tratamento que pode ser decisivo para sua saúde.

 uso dessas medicações fora de indicação médica teve efeitos concretos. Medicamentos caros passaram a não chegar a quem realmente precisa.

O cenário foi agravado por furtos, contrabando, fraudes e até operações policiais envolvendo medicamentos manipulados, comercializados em larga escala de forma irresponsável. O resultado foi um mercado distorcido, instável e cada vez mais inacessível.

Mas há uma pergunta que permanece ignorada: por que? Por que alguém se submeteria a injeções semanais, pagar valores elevados e aceitar efeitos adversos como náuseas, vômitos e diarreia, sem uma indicação médica clara?

Uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2025, com mais de 55 mil participantes, encontrou correlação significativa entre comparação social on-line e preocupações com imagem corporal, além de associação consistente com sintomas de transtornos alimentares. Em outras palavras, o problema não é apenas médico. É social, psicológico e estrutural.

Vivemos sob algoritmos que reforçam corpos irreais e padrões cada vez mais inatingíveis – ou atingíveis apenas com medicamentos, procedimentos e intervenções externas. A referência muda, o normal se desloca e, de repente, todos parecem “precisar” emagrecer mais um pouco.

Antes, televisão, cinema e publicidade ditavam padrões de beleza. Hoje, a diferença é a intensidade, a repetição e a precocidade da exposição.

Crianças e adolescentes são impactados diariamente por imagens filtradas, editadas ou geradas por inteligência artificial. O resultado é uma epidemia silenciosa de distorções de autoimagem, ansiedade corporal e sofrimento psíquico.

Esse fenômeno não se limita às canetas emagrecedoras. Inclui também o uso abusivo de esteroides anabolizantes com fins estéticos. Não é mais possível dissociar redes sociais de saúde pública.

De um lado, enfrentamos uma pandemia de obesidade, com custos elevados e tratamentos crônicos. Do outro, uma pressão crescente de indivíduos sem indicação clínica, movidos por sofrimento psíquico em uma sociedade ainda profundamente gordofóbica, potencializada por algoritmos que vendem um corpo idealizado.

No fim, a conta chega para todos. O abuso inflaciona preços, agrava a escassez e amplia desigualdades no acesso à saúde. Ignorar esse cenário é empurrar o problema para frente – com custos cada vez maiores para a sociedade.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeitura de Campo Grande teme "caos financeiro" com suspensão da taxa do lixo
Carnê do IPTU

/ 1 dia

Prefeitura de Campo Grande teme "caos financeiro" com suspensão da taxa do lixo

2

Governo prorroga pagamento de R$ 430 milhões a 2,7 mil credores
precatórios

/ 19 horas

Governo prorroga pagamento de R$ 430 milhões a 2,7 mil credores

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6943, segunda-feira (02/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6943, segunda-feira (02/02): veja o rateio

4

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família
PROGRAMA SOCIAL

/ 2 dias

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família

5

Escolas públicas da Capital ignoram mais de 600 denúncias de crimes e assédio e viram alvo do MP
TRANSPARÊNCIA

/ 22 horas

Escolas públicas da Capital ignoram mais de 600 denúncias de crimes e assédio e viram alvo do MP

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?