Artigos e Opinião

ARTIGOS

Quando as demandas do Congresso Nacional não são as mesmas das do povo

Pauta em Brasília é consumida por debates que giram em torno, exclusivamente, da polarização política enquanto o Brasil segue com problemas urgentes que batem à porta de milhões de famílias

Paulo Serra - Especialista em Gestão Governamental e em Políticas Públicas

Paulo Serra - Especialista em Gestão Governamental e em Políticas Públicas
26/09/2025 - 07h45

26/09/2025 - 07h45
A Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2021, a PEC da Blindagem. Em linhas simples, por meio da medida, parlamentares que cometerem crimes só poderão ser processados pelos tribunais se o próprio Congresso Nacional autorizar.

Ou seja: transfere-se ao Poder Legislativo a decisão sobre um deputado ou senador poder ou não responder à Justiça por seus atos delituosos.

Mais do que o mérito do conteúdo – que, na minha visão, já passa uma mensagem muito ruim à sociedade de impunidade em seu estado mais puro –, o que mais me incomoda é ver a pauta, em Brasília-DF, ser consumida por debates que giram em torno, exclusivamente, da polarização política, incluindo privilégios e autoproteção, enquanto o Brasil segue com problemas urgentes que batem à porta de milhões de famílias: a violência urbana que assusta e só aumenta, o desemprego que corrói a dignidade, o custo de vida que sufoca, a saúde que não chega a todos, e a educação que precisa de modernização e valorização – só para citar alguns exemplos.

Ocorre que temas que deveriam estar no topo da lista de discussão de nossos governantes e do Parlamento, e que são capazes de mudar a realidade do País, são deixados para depois – e, muitas vezes, para um depois que nunca chega. Essa inversão de prioridades transmite uma sensação perigosa: a de que as demandas do Brasil não são as mesmas das de seu povo.

A distância entre o que se discute em Brasília e o que a população sente no dia a dia corrói a confiança nas instituições, alimenta discursos radicais e abre espaço para o descrédito da política como um todo – o que acontece não de hoje.

O tempo gasto em torno de pautas que não impactam para melhor em nada o cotidiano do cidadão deveria ser canalizado em reformas estruturais e estruturantes, como a modernização do Código Penal, imprescindível para o enfrentamento ao crime organizado, a revisão do pacto federativo, a fim de conceder mais autonomia aos municípios, ou medidas sérias capazes de reduzir desigualdades sociais.

Compartilho essa análise como cidadão preocupado com os rumos do País e com a experiência de quem já governou uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Em Santo André-SP, município do qual fui prefeito por dois mandatos consecutivos, aprendemos, eu e o time que me acompanhou no Paço, que boa gestão funciona, desde que seja prioridade.

Resultado: o esgoto tratado passou de 27% para 94%, as dívidas deixadas por mandatos passados foram renegociadas e reduzidas significativamente, e os programas sociais foram potencializados e alcançaram quem mais precisava. Além disso, áreas consideradas sensíveis, como Saúde, Educação e Esporte, foram reorganizadas, receberam os investimentos necessários e potencializaram a qualidade de vida da população.

Não foi sorte. Foi gestão pública baseada em planejamento, responsabilidade e foco no que importa. Esse modelo provou que é possível, sim, mudar a realidade quando se coloca o cidadão no centro da política, em vez de a energia do mandato ser gasta com disputas, benesses e ideologias.

Ao meu juízo, o Brasil não precisa de mais polarização. Precisa de mais compromisso. Nem necessita de mais privilégios. Precisa de mais prioridade no que transforma vidas.

Cabe à sociedade continuar cobrando, fiscalizar e exigir que o foco das discussões seja o povo, para que tenhamos como resultado um Brasil mais eficiente, desenvolvido e humanizado.

A tecnologia como uma aliada na mobilidade

Por: Eduardo Camargo, Presidente da Motiva e Alberto Griseli - CEL da Tim Brasil

25/09/2025 07h45

Vivemos um ponto de inflexão. De um lado está a popularização dos smartphones e os benefícios proporcionados pelos dispositivos na mobilidade. De outro, está a segurança viária e os riscos causados pelo uso do celular na direção de automóveis, caminhões, motocicletas e por aqueles que, por incrível que pareça, pedalam e caminham.

Como promover o uso responsável desses dispositivos, em um mundo amplamente conectado, em que boa parte das nossas decisões – das mais simples, como pedir comida, às mais complexas – passam pelo uso do celular?

Precisamos estar atentos e combater a Epidemia da Distração, causada por quem mexe no celular enquanto dirige. É uma questão que todos nós devemos debater, uma vez que toda a sociedade é impactada. Esta discussão não deve ficar restrita apenas aos órgãos de trânsito e legisladores.
Os números mostram que a mudança de comportamento é urgente. Nós queremos que os motoristas e clientes possam desfrutar do melhor que a tecnologia tem a oferecer, sem ter que pagar um preço alto por isso.

Apenas em 2024, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP) emitiu cerca de 186 mil multas pelo uso do celular na direção, o que equivale a uma autuação a cada três minutos em média. Nos Estados Unidos, dados do National Traffic Safety Administration (NTSA), órgão ligado ao departamento de transportes, estima que em 2023 cerca de 3.200 pessoas morreram em decorrência de acidentes causados pela perda de atenção resultante do uso do telefone celular.

Na sociedade moderna, a necessidade de estar constantemente conectado ao celular reflete tanto a busca por eficiência e informação imediata quanto o desafio de equilibrar a vida digital com a segurança e o bem-estar pessoal. As consequências dessa necessidade constante de estar conectado ao celular são diversas e impactam várias áreas da nossa vida, principalmente nos riscos à segurança, especialmente no trânsito, onde a distração causada pelo uso do celular pode levar a acidentes graves.

Por isso, a partir deste 25 de setembro – Dia Nacional do Trânsito – a Motiva e Tim darão início a um movimento coletivo para intensificar as orientações sobre o uso responsável do celular em todo o País por quem dirige, caminha e pedala.  

Queremos tratar da epidemia da distração, causada por quem mexe no celular e dirige ao mesmo tempo. Este é um assunto relevante e deve ser discutido não só por nós, que atuamos no setor de mobilidade e infraestrutura, mas por toda a sociedade.

É importante ressaltar que nas rodovias, por exemplo, a conectividade é fundamental para a comunicação de motoristas e passageiros, permitindo o atendimento rápido em casos de emergências.Conexão é fundamental às operações da rodovia, aumentando a segurança viária e trazendo eficiência ao ecossistema logístico com rastreabilidade de cargas e veículos. E mais: inclui digitalmente as comunidades lindeiras, beneficiando propriedades rurais, escolas e unidades de saúde.

Portanto, o que queremos aqui é reforçar as orientações para que o comportamento seguro seja sempre adotado por aqueles que dirigem, caminham ou pedalam.

Queremos que a tecnologia continue permitindo que nossos clientes cheguem aos seus destinos sempre pela melhor rota, no menor tempo e com mais segurança viária. Nosso objetivo é simples: garantir que a tecnologia seja sempre uma aliada importante na mobilidade.

A reforma tributária sobre o consumo não pode afetar preços em 2026

Por: Jorge Gonçalves Filho - Presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV)

25/09/2025 07h30

No primeiro semestre deste ano, escrevi um artigo sobre reforma tributária, e agora me vejo na obrigação de voltar a este tema importantíssimo para o varejo e, principalmente, para a população brasileira.

A promulgação da Emenda Constitucional nº 132, de 29 de dezembro de 2023, que alterou o Sistema Tributário Nacional, estabeleceu, em seu parágrafo § 3º, que a reforma tributária sobre o consumo deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Estes são princípios norteadores cuja observância cabe a toda a sociedade.

Além disso, a Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), criou o Comitê Gestor do IBS e alterou a legislação tributária. E em seu artigo 348, dispõe sobre a aplicação das alíquotas testes para o IBS e o CBS em 2026, com alíquotas simbólicas de 0,1% para o IBS e 0,9% para a CBS, visando a testar operacionalmente o novo modelo tributário da reforma. O artigo ainda prevê a dispensa do recolhimento destes tributos em 2026 para os contribuintes que cumprirem integralmente as obrigações acessórias previstas pela Lei Complementar.

Diante do exposto acima, 2026 funcionará como um período de transição e adaptação para a implementação plena do novo sistema, a partir de 2027. O que significa, portanto, que não há qualquer fundamento jurídico tributário para que as empresas sujeitas à nova legislação justifiquem, em 2026, o aumento de preços de seus produtos e serviços utilizando argumentos frutos da implementação da reforma tributária sobre o consumo, ora em curso.

Em outras palavras, em termos tributários, em 2026, a carga tributária é idêntica à deste ano. Ademais, os tributos atuais, como o PIS e a Cofins, não sofreram alterações em suas bases de cálculo, que continuam vinculadas à receita bruta das empresas, conforme o Decreto-Lei nº 1.598/77. Ressalto que a receita bruta está diretamente relacionada ao preço dos produtos e serviços que já deveriam ser formados com a inclusão dos tributos supracitados.

Nesse contexto, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) reitera seu compromisso com a implementação da reforma tributária sobre o consumo e orienta a sociedade empresarial de que, com as regras tributárias vigentes, é inaceitável a justificativa de aumento de preços de produtos e serviços em 2026 por conta do novo modelo tributário.

A legislação em vigor não prevê qualquer impacto na carga tributária ou no custo final dos produtos e serviços em 2026.

Existem inúmeros desafios para se alterar o Sistema Tributário Nacional, entre eles, os riscos informacionais. Por isso, cabe a todos os atores envolvidos na implementação da reforma tributária sobre o consumo buscar mitigar esse risco informacional durante a fase de transição do modelo tributário.

Esperamos que os fornecedores do varejo e a sociedade empresarial em geral possam começar 2026 dedicados e concentrados no teste de seus sistemas e fluxos tributários, e não em aumento de preços de produtos e serviços decorrente da falta de informação sobre a transição do modelo tributário. O foco para o próximo ano será o teste do sistema tributário, com vista a 2027.

Precisamos ser protagonistas de um modelo tributário que, em razão da expectativa de ampliação da base de contribuintes e formalização das atividades comerciais, tenha como resultado a redução da elevada carga tributária brasileira sobre o consumo, que incide regressivamente, sobretudo, nas faixas da população mais frágeis e vulneráveis.

