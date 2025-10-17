Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

Quando o crime afeta a vida de todos

Investigar e punir quem produz ou distribui substâncias adulteradas não é apenas uma tarefa policial, é um dever moral de toda nação que se pretenda civilizada

Da Redação

Da Redação

17/10/2025 - 07h15
Nesta edição, abordamos um tema que conecta dois campos muitas vezes tratados de forma separada: a segurança pública e a saúde coletiva. A recente operação deflagrada pela Receita Federal e a Polícia Federal contra o uso ilegal, indevido e clandestino de metanol em bebidas alcoólicas é um exemplo claro de como o crime organizado pode afetar diretamente a saúde da população.

A ação, que teve três alvos em Mato Grosso do Sul – um deles em Campo Grande e outros dois no interior do Estado –, expôs a gravidade de um problema que vai muito além da fraude comercial: trata-se de uma ameaça concreta à vida humana.

A adulteração de bebidas alcoólicas com substâncias tóxicas, como o metanol, é um crime covarde e silencioso. Covarde porque vitima, sem distinção, do trabalhador que compra uma garrafa barata para comemorar o fim de semana ao consumidor que busca produtos aparentemente regulares.

Silencioso porque muitas vezes o perigo só é descoberto quando já é tarde demais. O metanol, mesmo em pequenas quantidades, pode causar cegueira, falência múltipla de órgãos e morte. Trata-se, portanto, de uma questão de saúde pública, e não apenas de segurança.

É importante ressaltar que o fato de as bebidas alcoólicas serem produtos legalizados não as torna inofensivas. Elas são, em essência, uma droga lícita e, como toda substância psicoativa, exigem controle, fiscalização e consumo responsável.

O que agrava o cenário é justamente o desvio e o uso indevido dessas substâncias por grupos criminosos, que buscam lucro rápido às custas da integridade física de milhares de pessoas.

Essa operação também serve para expor uma relação muitas vezes negligenciada: a do crime organizado com a saúde pública. Essa conexão é profunda.

Assim como o tráfico de drogas ilícitas destrói vidas e sobrecarrega o sistema de saúde com dependentes químicos, a adulteração de bebidas envenena silenciosamente a sociedade, levando vítimas a hospitais e ao óbito por causas totalmente evitáveis.

O crime, quando contamina o que ingerimos, invade o espaço mais íntimo da vida humana – o corpo.

É por isso que o combate às ilegalidades deve ser visto como uma extensão da política de saúde. Quando a Polícia Federal investiga, quando a Receita cruza dados fiscais e quando o Ministério Público emite alertas de fiscalização, o que está em jogo não é apenas a aplicação da lei, mas a proteção da vida.

Uma sociedade mais segura é, antes de tudo, uma sociedade que compreende essa interdependência: sem segurança, não há saúde e, sem saúde, não há vida digna.

Investigar e punir quem produz ou distribui substâncias adulteradas não é apenas uma tarefa policial, é um dever moral de toda nação que se pretenda civilizada.

Quando o Estado cumpre esse papel, ele não apenas combate o crime, mas preserva o bem mais precioso de qualquer sociedade: a confiança de que viver e consumir dentro da lei é também uma forma de estar protegido.

Cláudio Humberto

"Mais dívida para o povo pagar"

Deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), sobre empréstimo de R$ 20 bilhões aos Correios

16/10/2025 07h45

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Correios falidos pagam diária milionária no exterior

Sem saber como fechar as contas e pretendendo um “cheque especial” de R$ 20 bilhões para não falir de vez, os Correios torraram mais de R$ 1,3 milhão só com diárias de servidores no exterior durante a gestão de Lula (PT), quando a estatal voltou a registrar deficit. A coluna teve acesso a comprovantes de gastos com diárias da ordem de R$ 1.383.220,64. Em fevereiro deste ano, um diretor dos Correios se mandou para a Flórida, da Disney, e os brasileiros pagaram a passagem do folgado: R$ 23 mil.

Bolso aberto

Nos quatro primeiros meses deste ano, a estatal torrou
R$ 92,3 mil com o bem-bom. No ano passado, passou de meio milhão: R$ 502,8 mil.

Gastam mesmo

No primeiro ano do Lula 3, servidores parecem ter viajado sem o menor pudor. A fatura empurrada no pagador de impostos foi de R$ 788 mil.

Amnésia

A despesa certamente é maior, já que dados como “passagens aéreas” estão desatualizados desde fevereiro e não foram considerados.

Deu no que deu

Os Correios davam lucro até Lula assumir e anular a lei que protegia estatais de tipos como seu churrasqueiro, que ele nomeou presidente.

CPMI define se encara “medalhões” no escândalo

A CPMI que investiga a roubalheira aos aposentados do INSS hoje vota 101 requerimentos fundamentais para aprofundar as investigações. Entre as propostas a serem votadas está a convocação de Frei Chico, irmão de Lula e vice-presidente do Sindnapi, um dos mais beneficiados pelos descontos nas aposentadorias. Esse sindicato já teve R$ 391 milhões bloqueados por ordem do ministro do STF André Mendonça. E a CPMI pediu a prisão de Miguel Cavalo, seu presidente. 

Ex-chefe

Outro nome de peso que figura entre os requerimentos é o de Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência Social de Lula.

Exposto ao sol

A CPMI vota se vai quebrar os sigilos bancários, fiscais e de comunicações de Lupi, incluindo e-mail institucional e celular pessoal.

Vai crescer

Serão analisados também pedidos de quebras de sigilo bancário e fiscal de 13 empresas enroladas na roubalheira.

Maduro marrom

Notícias de que o governo de Trump autorizou operações secretas (e letais) da CIA contra a ditadura na Venezuela, além do sobrevoo de mais de quatro horas de dois bombardeiros da Força Aérea dos EUA no Mar do Caribe, fizeram “Maduro” e “medo” entrarem para os assuntos do momento no X.

Confusão garantida

A previsão é de que hoje a CPMI do INSS será invadida pela tropa de choque de Lula, que não quer a convocação de seu irmão Frei Chico, cujo sindicato virou caso de polícia. Vai ter confusão. 

Devassa de Lupi 

A CPMI que investiga o roubo aos aposentados do INSS decide hoje se vai quebrar os sigilos do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, incluindo bancário e fiscal, e-mail institucional, celular pessoal, etc.

Pelegada insaciável

Ação no STF pede o fim dos descontos no INSS que enriqueceram sindicatos picaretas. A AGU de Lula pretende manter. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, desabafou: “A lista de absurdos não para”.

Motta nem reagiu

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que estava de papagaio de pirata ao lado de Lula no Rio de Janeiro, teve que engolir seco, além da vaia de petistas, Lula acusando o “baixo nível” do Congresso. 

Só depois

A oficialização do substituto de Luís Roberto Barroso não deve sair até sábado. É a data em que o ministro realmente deixa o STF. A antecipação é considerada grosseira até para Lula.

Meses de atraso

A Comissão Mista de Orçamento adiou outra vez a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apesar de a Constituição obrigar votação até 17 de julho. Será no dia 21. O governo entregou no prazo, em 15 de abril.

Passaram a perna

A Sociedade Beneficente São Camilo, mantenedora do Hospital São Camilo e São Luís, em Macapá (AP), rescindiu contrato com a Secretaria de Saúde estadual. Diz que tomou calote que passa dos R$ 98,7 milhões.

Pensando bem...

... o pior da química é a dependência.

PODER SEM PUDOR

Corrupção virou piada

Ao inquirir o empresário Antônio Velasco na CPI dos Correios, que investigava o escândalo do mensalão do primeiro governo de Lula, o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP) descontraiu o ambiente ao lembrar a célebre frase do mítico jornalista Aparício Torelli, o Barão de Itararé: “Negociata é aquele bom negócio para o qual não fomos convidados...”

ARTIGO

Financiamento climático: o desafio de fazer o dinheiro chegar a quem mais precisa

Maíra Lira Oliveira - Diretora jurídica da Corning na América Latina e Caribe

16/10/2025 07h30

Arquivo

Apesar do aumento no volume global de recursos destinados ao combate às mudanças climáticas, o financiamento ainda está longe de alcançar quem mais precisa. Em 2023, os fluxos globais ultrapassaram US$ 1,9 trilhão, segundo a Climate Policy Initiative. No entanto, apenas 11% desses recursos chegam efetivamente a países de baixa renda – os mais vulneráveis aos impactos do aquecimento global. A disparidade revela uma fragilidade estrutural: o sistema internacional de financiamento ainda favorece grandes mercados e deixa em segundo plano as nações com menos capacidade de captação.

Outro ponto crítico é o desequilíbrio entre os recursos destinados à mitigação – ações para reduzir emissões – e à adaptação – medidas para lidar com os efeitos já inevitáveis da crise climática. Em 2022, apenas 25% do financiamento foi direcionado à adaptação, embora especialistas recomendem uma divisão mais equilibrada. Países em desenvolvimento, frequentemente afetados por eventos extremos como secas e enchentes, ficam desassistidos no momento em que mais precisam.

Na África, embora o financiamento tenha crescido 48%, atingindo US$ 43,7 bilhões em 2021/2022, o valor ainda cobre apenas 20% das necessidades estimadas. E mais da metade desses recursos chega via empréstimos, agravando o endividamento de países frágeis.

Já o setor agrícola, essencial tanto para a segurança alimentar quanto para a transição climática, é outro exemplo de subfinanciamento. Estima-se que seriam necessários ao menos US$ 1,1 trilhão por ano para torná-lo sustentável, mas ele recebe menos de 5% dos recursos climáticos. No Brasil, iniciativas como o fundo Catalytic Capital for the Agriculture Transition (CCAT) buscam preencher parte dessa lacuna com parcerias público-privadas.

Portanto, para que o financiamento climático seja eficaz, é preciso reformar seus mecanismos. É fundamental ampliar o uso de capital catalítico, como garantias e crédito concessional, que reduzem riscos para investimentos em regiões mais vulneráveis. Transparência também é crucial: um relatório da Oxfam aponta que US$ 41 bilhões repassados pelo Banco Mundial entre 2017 e 2023 não tiveram destinação rastreável, o que compromete a eficácia das ações.

A mobilização do setor privado é relevante – em 2023, respondeu por mais de US$ 1 trilhão em investimentos climáticos –, mas deve estar alinhada a critérios sociais claros. Modelos de blended finance, que combinam fundos públicos, privados e filantrópicos, mostram potencial de impacto, mas exigem governança eficiente e foco na justiça climática.

Vale concluir que o desafio não é apenas ampliar os recursos, mas garantir que eles cheguem a quem mais precisa. Em um cenário de emergência ambiental, distribuir o financiamento de forma justa é tão urgente quanto reduzir emissões. Trata-se não apenas de uma questão econômica, mas de equidade global.

