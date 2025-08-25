Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Quando um dado vira ciência? A fronteira entre observação e evidência

Nem todo dado gerado em um laboratório pode ser considerado uma evidência científica

Marcela Padilha - Enfermeira doutora em Ciências pela EERP/USP

Marcela Padilha - Enfermeira doutora em Ciências pela EERP/USP

25/08/2025 - 07h30
Em tempos em que a informação circula com velocidade e volume, entender o que realmente é uma evidência científica nunca foi tão importante.

Seja no ambiente acadêmico, nas redes sociais ou mesmo dentro de hospitais e laboratórios, frequentemente nos deparamos com conteúdos que se apresentam como científicos, mas que não seguem critérios técnicos e metodológicos para serem considerados como tal.

Por isso, antes de tudo, é preciso reforçar: nem todo dado gerado em um laboratório pode ser considerado uma evidência científica.

O que é uma evidência científica? Evidência científica é o conhecimento produzido por meio de métodos sistemáticos e testáveis, publicado em veículos reconhecidos, e que pode ser replicado por outros pesquisadores.

Esse conhecimento é compartilhado por meio de artigos científicos, que passam por revisão por pares, ou seja, são avaliados por especialistas independentes da área antes de serem publicados.

Para que uma pesquisa seja validada como evidência, ela precisa seguir uma metodologia estruturada, ter um número amostral apropriado (o chamado “n”), controles adequados, análise estatística rigorosa e embasamento teórico consistente.

Além disso, deve apresentar referências confiáveis e atualizadas, geralmente extraídas de bases científicas reconhecidas, como PubMed, Scielo (Electronic Library On-line), Scopus, Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), entre outras.

Estrutura de um artigo científico confiável: um artigo científico sério e completo deve conter, no mínimo, um resumo, uma introdução que contextualiza o tema abordado, objetivos claros, uma descrição detalhada dos materiais e métodos utilizados, resultados analisados com critérios objetivos, uma discussão que compare os achados com outras pesquisas relevantes, uma conclusão fundamentada e referências bibliográficas confiáveis, devidamente citadas.

É justamente a presença e a organização desses elementos que conferem validade científica ao estudo.

E o que não é evidência científica? Testes pontuais, análises isoladas feitas em laboratório, estudos sem controle metodológico ou com amostras muito reduzidas podem até gerar dados úteis em contextos internos, mas não devem ser interpretados como evidência científica definitiva.

Eles podem representar observações preliminares, hipóteses iniciais ou mesmo análises internas, porém, sem o rigor científico necessário, não devem orientar decisões clínicas, regulamentações ou políticas públicas.

Isso não significa que esses registros não tenham valor, mas é fundamental compreender seu limite de aplicabilidade e comunicar isso com responsabilidade.

Ciência é construção coletiva. A ciência não se faz em um dia. É o resultado de um processo contínuo, que envolve investigação, revisão, repetição e validação.

Por isso, ao nos depararmos com qualquer tipo de “prova” científica, é sempre válido perguntar: Esse dado foi publicado? Onde? Foi revisado? Segue qual metodologia? Com qual tamanho de amostra?

Fazer essas perguntas é um exercício de consciência crítica e de responsabilidade social, especialmente em áreas como a saúde, onde as consequências de informações equivocadas podem ser graves.

"Deus, eu perdoo os Teus pecados!": uma reflexão sobre fé, religião e religiosidade

Armadilha da religiosidade começa pequena, mas logo vira um abismo entre fé e religião

23/08/2025 07h45

“Deus, eu perdoo os Teus pecados!” é como termina o desabafo sobre como o cansado mostrara seu impacto no ato de busca de comunhão com Deus, pois a oração feita ao deitar fica subvertida e, às vezes, nem é concluída.

Apesar de não intencional, o erro na prece leva a pensar em como se pode facilmente culpar Deus pelo resultado das nossas escolhas, e vamos, como escreveu C. S. Lewis, pondo Deus no banco dos réus.

Uma destas escolhas é se deixar entrar no automático durante a participação dos protocolos que a igreja segue no culto – o que chamamos de doutrina ou religião –, pois, por necessidade de ordem na instituição humana, criam-se sistemas onde nos encaixamos e vamos nos deixando levar pelo hábito.

Esta é a armadilha da religiosidade. Começa pequena, mas logo vira um abismo entre fé e religião.

É o fazer por fazer, sem que o ato produza reflexão, autoavaliação ou cuidado em quem o executa. É o imitar o que a congregação faz, sem inclinação sincera em participar do movimento. É o ir à igreja só porque toda família vai e não se quer ficar para trás.

Mas termina-se por ficar para trás. Em muitos casos, termina-se em fugir dos protocolos, aumentando a igreja que mais cresce hoje: a dos desigrejados.

Pois se não há fé na obra que se faz, esta obra é tão morta quanto quem a faz. E assim é que muitos vão à igreja, apenas seguindo rituais, presos na rotina e mortos, tal qual aqueles a quem Deus exortou e, ao vir ao mundo, chamou de sepulcros caiados.

E chamou-os também de hipócritas, pois faziam o que fora estabelecido por Ele por meio da lei, mas só porque outros os olhavam, sem olharem ao motivo para tais rituais: manter comunhão com Deus.

Em um paralelo, é como escovar os dentes sem saber do objetivo: preservar a saúde bucal. Esta é a situação da criança enquanto os pais ensinam ou escovam por ela, que cumpre o rito e colhe o benefício dele.

E este é o papel dos protocolos no começo: ensinar. Aos adultos, seguir escovando sem pensar no porquê é uma escolha pessoal.

E é da falta de se considerar os porquês e de buscar sabedoria e respostas em Deus que cresce o abismo “religiosidade” entre a fé e a religião verdadeira, cujos ritos nos servem de lembretes de que, na busca da saúde espiritual, vale a pena “nos escovarmos” mais que três vezes ao dia, mesmo quando, ao fim deles, o cansaço nos faz tropeçar na oração.

Afinal, Deus perdoou e ainda perdoa nossos tropeços. Já a hipocrisia…

O preço da ideologia: impressões de dois governos

Os limites da liberdade de expressão e seus debates, quanto a atuação do Poder Judiciário

23/08/2025 07h30

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de impor medidas cautelares ao pastor Silas Malafaia reacende o debate sobre os limites da liberdade de expressão e a atuação do Poder Judiciário.

O ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que apura atos antidemocráticos, determinou uma série de restrições ao pastor, justificando que suas declarações públicas configuram risco à ordem pública e ao Estado Democrático de Direito.

Malafaia foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal após desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele retornava de um voo de Lisboa. Segundo a decisão, as condutas do pastor, “em vínculo subjetivo” com o ex-presidente, “caracterizam claros e expressos atos executórios” dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

A decisão é enfática ao afirmar que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e não pode ser usada como escudo para atacar instituições democráticas.

O ministro Moraes aponta que Malafaia, valendo-se de sua visibilidade como líder religioso, tem fomentado a deslegitimação do Poder Judiciário, questionado a lisura do processo eleitoral e insuflado a população contra decisões judiciais. Para o STF, essa conduta extrapola o direito constitucional e se enquadra como abuso de direito.

Ainda que a linha entre a crítica contundente e a incitação à desordem seja tênue, a cronologia dos fatos apresentada pela investigação indica que as ações contra o pastor não são isoladas.

Elas se sucedem a uma série de manifestações e citações em relatórios da Polícia Federal, evidenciando uma preocupação crescente do sistema de Justiça com o impacto de suas falas.

A determinação de que Silas Malafaia seja levado à Polícia Federal para depor formalmente, mesmo que nas dependências de um aeroporto, levanta um ponto sensível e preocupante: a semelhança com a condução coercitiva, uma prática que, embora amplamente utilizada na Operação Lava Jato, foi declarada inconstitucional pelo próprio STF.

Em 2018, na ADPF nº 444, o Supremo decidiu que a condução coercitiva de investigados para interrogatório violava os princípios da presunção de não culpabilidade, da dignidade da pessoa humana e, principalmente, do direito ao silêncio.

A Corte entendeu que levar alguém à força para depor, sem que tenha se recusado a comparecer a um chamado anterior, tratava o indivíduo como culpado antes de qualquer condenação e o expunha de forma desnecessária.

A decisão de conduzir Malafaia para prestar depoimento, mesmo que em um local não convencional, ecoa essa prática. Independentemente das acusações contra ele ou de sua ideologia, a medida abre um precedente perigoso.

Aplaudir essa ação, sob a justificativa de que a pessoa é “alvo de crimes”, é contraditório para quem defende o garantismo penal e os direitos individuais.

As medidas cautelares impostas a Silas Malafaia, sobretudo a restrição de sua liberdade de ir e vir e de se comunicar com outros investigados, se justificam, na visão do STF, pela necessidade de proteger a ordem pública.

No entanto, a forma como o depoimento foi solicitado levanta questões sobre se o Judiciário está, por vezes, negligenciando os princípios que ele próprio ajudou a solidificar. A luta contra os abusos da Lava Jato não pode se tornar uma mera substituição de alvos.

Afinal, como o próprio ditado popular nos ensina, “o pau que bate em Chico, bate em Francisco”.

O Estado Democrático de Direito não se fortalece pela exceção, mas pela coerência no respeito às garantias fundamentais, que devem ser universais, independentemente de quem seja o investigado.

