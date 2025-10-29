Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Recupera-MS e o fortalecimento da cultura de reestruturação empresarial no Brasil

Apoiar empresas em crise não é apenas uma medida assistencial, mas um ato de preservação econômica, de proteção ao emprego e de defesa do tecido produtivo

Marco Aurélio Medeiros - Advogado, especialista em recuperação judicial de empresas do agronegócio

29/10/2025 - 07h30
Em um cenário nacional em que a recuperação judicial ainda é, muitas vezes, tratada como último recurso, o governo de Mato Grosso do Sul adota uma postura inovadora ao lançar o Programa Recupera-MS. A iniciativa reconhece que apoiar empresas em crise não é apenas uma medida assistencial, mas um ato de preservação econômica, de proteção ao emprego e de defesa do tecido produtivo.

Instituído pela Lei nº 6.488, de 23 de outubro de 2025, o programa abrange empresas em recuperação judicial, falência ou liquidação, e possibilita a regularização de débitos de ICMS e Fundersul, tanto inscritos em dívida ativa quanto em fase administrativa.

O diferencial está nas condições: descontos de até 95% em multas e 65% em juros para pagamentos à vista, além de parcelamentos em até 180 vezes, com reduções graduais conforme o número de parcelas.

Trata-se de um fôlego financeiro real, que demonstra que o Estado compreende a importância da continuidade das atividades produtivas e da estabilidade fiscal como base para o desenvolvimento.

Medidas dessa natureza revelam um novo olhar sobre a insolvência empresarial. Elas representam um avanço em direção a uma política pública moderna, que enxerga a empresa não como devedora isolada, mas como agente econômico essencial à arrecadação e ao crescimento regional.

Essa compreensão é essencial para evitar que recuperações judiciais promissoras se convertam em falências por falta de instrumentos fiscais adequados.

O vizinho estado de Mato Grosso, com o Decreto nº 819/2024, já havia aberto caminho ao criar um modelo semelhante, contemplando débitos de ICMS até junho de 2023 e permitindo parcelamento em até 180 meses.

Entretanto, o Recupera-MS aperfeiçoa essa experiência ao ampliar descontos e abrangência, tornando-se referência regional e exemplo de cooperação institucional entre Fisco, empresas e o Poder Judiciário.

Esse movimento também encontra eco em Goiás e no Distrito Federal, onde programas de renegociação de créditos vêm incluindo empresas em recuperação judicial, reforçando a construção de boas práticas de governança pública e segurança jurídica.

No caso sul-mato-grossense, a iniciativa se destaca pela clareza do propósito: restabelecer o equilíbrio fiscal sem asfixiar o setor produtivo.

Para advogados, contadores e gestores, o programa inaugura uma nova etapa no tratamento da crise: a recuperação judicial passa a exigir planejamento tributário articulado e visão estratégica, integrando o jurídico, o econômico e o contábil.

Já para o Estado, o programa reforça a importância de manter regulamentos claros, adesão simplificada e transparência nas etapas de execução, assegurando que o benefício se traduza em resultados concretos.

Em síntese, o Recupera-MS materializa uma política de cooperação e confiança mútua. É uma demonstração de que a recuperação judicial é um instrumento legítimo de política econômica, e de que a preservação da empresa é, ao mesmo tempo, preservação de empregos, investimentos e arrecadação.

Mato Grosso do Sul dá um passo firme na consolidação de uma nova cultura de reestruturação empresarial – mais técnica, mais humana e mais voltada ao futuro.

As vítimas silenciadas das apostas (BETs)

O grito de famílias endividadas, jovens viciados, trabalhadores desesperados, não é ouvido pelo Executivo nem pelo Legislativo, tampouco pelo Judiciário

28/10/2025 07h45

Arquivo

Neste país, é lamentável constatar que muitos homens públicos passam a maior parte do tempo em debates intermináveis, discursos vazios e disputas de poder, enquanto ignoram um drama crescente que atinge milhares de brasileiros: as vítimas das apostas esportivas on-line, as chamadas BETs.

O grito dessas pessoas – famílias endividadas, jovens viciados, trabalhadores desesperados – não é ouvido pelo Executivo nem pelo Legislativo, tampouco pelo Judiciário.

O silêncio é conveniente. Afinal, grande parte da mídia e das entidades esportivas vive hoje da publicidade milionária das plataformas de apostas.

Ex-jogadores, atletas em atividade e influenciadores se tornam rostos de campanhas que mascaram o impacto social dessas empresas – que nada produzem, nada acrescentam à economia real e, ainda assim, destroem vidas com promessas ilusórias de lucro fácil.

A tragédia se instala em silêncio. Segundo dados da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/Lenad), 10,9 milhões de brasileiros já apresentam comportamento de risco relacionado a apostas, e 1,4 milhão sofre de transtorno do jogo – um vício reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entre adolescentes de 14 a 17 anos, o quadro é ainda mais preocupante: 55,2% dos apostadores estão na zona de risco para desenvolver problemas graves de dependência, enquanto entre adultos esse índice é de 37,7%.

Essas plataformas, que agora estampam uniformes de clubes e ocupam horários nobres de televisão, foram legalizadas sem debate amplo, sem escuta de especialistas e sem políticas de proteção.

O argumento de que os jogos já existiam de forma clandestina e que a regulamentação traria controle é, no mínimo, uma meia-verdade. Na prática, a legalização ampliou o acesso e normalizou o vício, abrindo as portas para um problema de saúde pública.

E aqui cabe a pergunta: quem vai pagar o preço das famílias destruídas, das dívidas acumuladas e das vidas ceifadas? O Estado apenas arrecadará impostos sobre o desespero das pessoas?

Estudos internacionais publicados na revista Psychological Bulletin mostram que pensar em tirar a própria vida – e, por vezes, tentar – é de duas a três vezes mais comum entre pessoas com relação problemática com o jogo do que entre o restante da população.

Um em cada três apostadores já pensou em se matar, e um em cada oito tentou. A estatística, baseada em dados de 4,6 milhões de pessoas analisadas por pesquisadores da Noruega e do Reino Unido, revela o tamanho do risco que o País resolveu ignorar.

Do ponto de vista de políticas públicas, esses números levantam questionamentos urgentes: quem assumirá os custos sociais e humanos gerados pelo vício – abandono familiar, dívidas, sofrimento e suicídios silenciosos?

Por que a regulamentação e a tributação das BETs foram priorizadas sem medidas concretas de prevenção, tratamento e apoio às vítimas? E, sobretudo, por que o poder público se recusa a ouvir os especialistas em saúde mental e as entidades que tratam de dependentes do jogo?

Não é aceitável que o Brasil normalize esse cenário. A legalização das apostas deveria ter vindo acompanhada de uma estrutura de proteção, com campanhas educativas, restrição de publicidade, financiamento a centros de tratamento e fiscalização sobre clubes e influenciadores que promovem essas marcas.

O futebol brasileiro, que deveria ser um instrumento de inclusão e alegria, se tornou um dos maiores canais de difusão das apostas, expondo torcedores – especialmente jovens – a riscos psíquicos e financeiros.

As entidades que dirigem o esporte, assim como os clubes e federações, deveriam ser investigadas por sua responsabilidade nesse processo.

É urgente que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário parem de tratar o tema como mera fonte de arrecadação e passem a enxergá-lo como o que realmente é: uma questão de saúde pública e de dignidade humana. A sociedade brasileira precisa reagir antes que o lucro fácil continue transformando esperança em ruína.

Governos fortes cuidam de servidores saudáveis

É um avanço silencioso, mas profundo, porque traz à luz algo que sempre existiu, mas poucos quiseram ver. Sintomas dos riscos psicossociais se espalham silenciosamente pelos órgãos públicos

28/10/2025 07h30

Arquivo

Quantos servidores públicos acordam todos os dias com o estômago embrulhado antes de ir trabalhar? Quantos seguem, exaustos, fingindo normalidade, mesmo quando o ambiente virou fonte diária de medo, tensão e humilhação?

Essas situações não são exceção. São sintomas dos riscos psicossociais que se espalham silenciosamente pelos órgãos públicos: assédio moral, microgerenciamento, excesso de tarefas sem apoio, falta de reconhecimento, ausência de voz e isolamento emocional. Tudo aquilo que adoece sem deixar hematoma.

A NR-01, atualizada pelo Ministério do Trabalho, reconheceu o que o serviço público há muito ignora: o sofrimento também é um risco de trabalho.

A norma exige que as instituições identifiquem e controlem fatores que afetam a saúde mental e o bem-estar, equiparando o dano psicológico a qualquer outro dano ocupacional. É um avanço silencioso, mas profundo, porque traz à luz algo que sempre existiu, mas poucos quiseram ver.

Ainda assim, muitos órgãos tratam o tema como burocracia de papel.

Criam programas, produzem campanhas, publicam cartilhas, mas a cultura continua tóxica.

É como pintar paredes mofadas sem resolver o vazamento.

De nada adianta o discurso da integridade se o ambiente segue marcado por medo, humilhação e silêncio.

O servidor precisa de lideranças emocionalmente preparadas, capazes de unir empatia e firmeza, e não de chefias que confundem autoridade com autoritarismo.

Precisa de espaços de fala seguros e gestores que saibam agir quando o sofrimento aparece, e não apenas quando ele explode. Porque o verdadeiro compromisso institucional não é reagir à crise, é prevenir o colapso humano.

Bem-estar e felicidade no trabalho não são luxo. São indicadores de boa governança. Um servidor que se sente respeitado, ouvido e valorizado entrega mais, pensa melhor e se orgulha do que faz.

Mas, no serviço público, o bem-estar ainda é visto como algo “extra”, e não como condição de eficiência.

Ignorar os riscos psicossociais custa caro: eleva afastamentos, reduz produtividade e mina a confiança institucional.

E confiança é a base de tudo. Sem ela, o cidadão deixa de acreditar no Estado, e o servidor, em si mesmo.

Valorizar o servidor público é criar ambientes de escuta e de confiança, onde o diálogo e a cooperação substituam o medo e o silêncio.

É esse o espírito da NR-01: prevenir antes de remediar, cuidar antes de punir.

O sofrimento emocional ainda é invisível. Não aparece em relatórios, mas está lá – nas licenças médicas, nas crises silenciosas, nos olhares de quem perdeu o brilho de servir.

Cuidar da saúde psicológica do servidor é ato de gestão, ética e respeito. É reconhecer que o serviço público só será forte se quem o sustenta estiver bem.

Nenhum programa de integridade será efetivo enquanto o medo continuar sendo a principal política de engajamento.

Neste Dia do Servidor Público, mais do que homenagens, precisamos de coerência. De governos que cuidem de quem cuida da sociedade. De líderes que inspirem confiança e criem ambientes em que o trabalho não adoeça – floresça.

Porque a integridade institucional começa dentro de casa: no modo como tratamos quem veste o crachá e carrega o Estado nos ombros todos os dias.

