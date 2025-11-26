Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Regressão generalizada

Os indicadores apontam que, em vez de evoluir, a sociedade está regredindo, com políticos cada vez piores e clãs cada vez mais perigosos

Da Redação

Da Redação

26/11/2025 - 07h15
Ontem, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) desencadeou a quarta fase da Operação Successione, a qual pretendia cumprir 20 mandados de prisão.

Conforme explicações da instituição, o objetivo é desmantelar uma quadrilha que estaria utilizando os mais diferentes métodos de violência para controlar o jogo do bicho em Campo Grande depois que a família Name foi deposta, durante a Operação Omertà.

Entre os detidos está o ex-deputado estadual Roberto Razuk, de 84 anos. Não chega a ser novidade para absolutamente ninguém, nem eleitores nem autoridades policiais ou judiciais, que ao longo de décadas ele faturou alto com a exploração da jogatina.

Mesmo assim, ou talvez justamente por conta do poderio financeiro que esta atividade lhe proporcionava, foi deputado estadual por duas vezes, entre 1987 e 1995. Não bastasse isso, sua mulher, Délia Razuk, foi prefeita de Dourados e seu filho, Neno, está atualmente no segundo mandato de deputado estadual.

Conforme os investigadores, ele foi preso justamente porque tentava ocupar, à força, um espaço que havia sido deixado por Jamil Name, um ex-chefão da jogatina com histórico muito parecido ao seu.

Jamil foi preso em setembro de 2019 e, em junho de 2021, aos 82 anos, acabou morrendo em uma penitenciária federal no Rio Grande do Norte, para onde havia sido levado por conta das acusações de que seria o chefe de uma milícia armada.

Assim como no caso de Razuk, absolutamente todos conheciam a origem do poder financeiro dos Name. Mesmo assim, durante décadas se mantiveram, e ainda se mantêm, na cúpula do poder político em Campo Grande, embora parte do clã esteja cumprindo pena.

Em um país polarizado entre lideranças políticas com fichas extremamente manchadas, seja por roubalheira, seja por outros crimes da mesma gravidade, não é de se estranhar que determinados clãs se perpetuem no poder político e financeiro.

Além disso, nada garante que a “derrocada” desses clãs signifique, por si só, o fim da criminalidade e uma passagem para um degrau superior nas relações sociais.

Ao mesmo tempo, uma possível troca dos dois principais do País (Lula e Bolsonaro) não significaria que seriam substituídos por representantes mais republicanos ou moralmente mais corretos.

Pelo contrário, os indicadores apontam que, em vez de evoluir, a sociedade como um todo está regredindo, com políticos cada vez piores e clãs cada vez mais perigosos.

E, em meio a escândalos de corrupção e supersalários no Judiciário, no Tribunal de Contas, no Ministério Público, no Legislativo e numa infinidade de prefeituras, acreditar nos Poderes constituídos está cada vez mais difícil.

Sendo assim, resta a clara impressão de que a sociedade local está atravessando, e nem mesmo é possível precisar há quanto tempo, um explícito “salve-se quem puder”. Por isso, o voto depositado nas urnas a cada dois anos é baseado na sensação de que literalmente não existe luz no fim do túnel.

Então, votar em um representante de bicheiro, de milícia, de facção criminosa ou de contrabandista ou num lobista (este último o pior de todos) parece não fazer nenhuma diferença.

É evidente que esperar uma sociedade ou político ideal seria ilusão e ingenuidade, já que a lei da selva insiste em não abandonar a raça humana.

Mas, enquanto vierem praticamente só maus exemplos de cima para baixo, da elite financeira, política e judiciária e, principalmente, das autoridades que deveriam zelar pelo cumprimento das leis, a probabilidade de a evolução social vir por meio do voto é muito baixa, para não dizer impossível.

ARTIGOS

Mato Grosso do Sul na rota do desenvolvimento

A indústria da celulose abriu novos horizontes na região leste do Estado e, em pouco tempo, teve a população praticamente dobrada

25/11/2025 07h45

Não se pode negar: o nosso Estado apresenta um crescimento em relação à sua economia, até há pouco tempo dominada pelo binômio boi–soja, que impedia a criação de novos empregos, como normalmente ocorre nas indústrias de transformações, que agregam valores, propiciando o surgimento de médias e pequenas empresas de vários segmentos na roda da economia.

A indústria da celulose abriu novos horizontes na região leste do Estado e, em pouco tempo, teve a população praticamente dobrada e, com isso, a indústria da construção civil se apresentou em vários municípios da região, movimentando os negócios no setor imobiliário.

Assim, a oferta de empregos para mão de obra especializada teve um salto importante em seu crescimento.

Aquele velho jargão de que dinheiro atrai dinheiro é bem atual na região leste, pois já se fala na implantação de outra gigante do setor na região.

Ressalte-se que, em Três Lagoas, o serviço de transporte público já se encontra saturado. Foi criado um expressivo número de restaurantes, lanchonetes e bares para atender a demanda.

Constatou-se que houve acentuada valorização dos imóveis na região, com o aquecimento da construção civil.

O atual chefe do Executivo estadual adotou um sistema de administração cuja estratégia é visitar os municípios para conhecer suas realidades e necessidades. Isso já lhe rendeu importante dividendo, pois as pesquisas de opinião o apontam como o favorito disparado para vencer a próxima eleição, tornando-se reeleito.

Ele costuma enfatizar aos prefeitos municipais que eles devem ousar para crescer, atraindo investidores para suas áreas de vocação econômica.

A ousadia faz parte da administração pública. Pedrossian foi um ícone nessa maneira de ver os horizontes, levando grandes obras que pudessem gerar emprego e renda.

Sem esquecer que Puccinelli também deixou um legado ao nosso Estado, mais especificamente à nossa Capital, como é o caso do Aquário do Pantanal, hoje reconhecido como um empreendimento que beneficia o turismo, mas também a ciência, a educação e a preservação do nosso meio ambiente.

Ouso sugerir ao chefe do Poder Executivo de minha Corumbá a construção da Avenida Beira-Rio, com início na fronteira com a Bolívia até o vizinho município de Ladário.

Porém, tal projeto deve requerer uma arquitetura moderna e exigirá um aporte de recursos elevado – e, para isso, o BNDES dá suporte. A Cidade Branca e sua população merecem receber um benefício capaz de catapultar sua economia.

ARTIGOS

O antagonismo normativo do Sistema Financeiro Nacional: a crise no Banco Master

Episódio é apenas mais um reflexo das tensões que vêm se acumulando no Sistema Financeiro Nacional

25/11/2025 07h30

Na manhã do dia 18, o Banco Central (BC) do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S/A e de outras instituições do conglomerado, e submeteu o Banco Master Múltiplo S/A ao Regime de Administração Especial Temporária.

Esse episódio é apenas mais um reflexo das tensões que vêm se acumulando no Sistema Financeiro Nacional (SFN), especialmente após a tentativa frustrada de aquisição de parte do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB), proposta que foi protocolada com o BC, mas não recebeu aprovação.

Além disso, o noticiário econômico tem sido marcado por casos de fraudes milionárias, especialmente envolvendo fintechs, e pelo uso indevido dessas instituições por organizações criminosas, o que levanta sérias preocupações sobre a solidez e a segurança do sistema.

Diante desse cenário, torna-se essencial analisar o arcabouço legal que rege tanto a regulação quanto a resolução das instituições que atuam no SFN.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) atua como órgão normativo, enquanto o Banco Central exerce a função de entidade supervisora.

No campo da regulação, ambos têm competência para estabelecer regras sobre o capital mínimo exigido das instituições financeiras, conforme previsto no artigo 4º, inciso XIII, da Lei 4.595/1964.

Essa prerrogativa foi recentemente exercida com a publicação da Resolução Conjunta nº 14, em novembro de 2025, que reformulou a metodologia de apuração do limite mínimo de capital e patrimônio líquido das instituições autorizadas a funcionar pelo BC.

A nova resolução representa uma mudança significativa, pois estabelece limites mínimos de capital com base nas atividades desenvolvidas pelas instituições, como captação, investimento e operações, além de considerar o uso intensivo de tecnologia.

Essa atualização surge em resposta às fraudes recentes que abalaram o sistema, especialmente aquelas envolvendo fintechs, e busca fortalecer a estrutura financeira das instituições. Até então, as exigências de capital estavam defasadas, sem qualquer correção inflacionária, e eram determinadas apenas pelo tipo de instituição.

Com a Resolução Conjunta nº 14, passa-se a exigir capital mínimo também para cobrir os custos iniciais de operação e os serviços intensivos em infraestrutura tecnológica.

Essas novas exigências impõem um capital mínimo específico para instituições que operam com tecnologia intensiva, variando entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões. Além disso, há valores adicionais conforme as atividades desenvolvidas, o que pode elevar significativamente o montante necessário para operar.

Um exemplo claro é o caso das instituições que utilizam o termo “banco” em sua nomenclatura, que devem adicionar R$ 30 milhões ao capital apurado. Com isso, operar como banco comercial passou a exigir um capital mínimo mais de 300% superior ao anteriormente exigido.

Com medidas modernas e robustas, o mesmo não pode ser dito sobre os mecanismos de resolução. O BC possui autonomia para implementar regimes de resolução, dentro de três opções: Regime de Administração Especial Temporária (Raet), Intervenção e Liquidação Extrajudicial.

Esses regimes são amparados por leis antigas, como a Lei 6.024/1974, que trata da intervenção e liquidação extrajudicial, e a Lei 2.321/1987, que institui o Raet. Em 1997, a Lei 9.447 introduziu a responsabilidade solidária dos controladores das instituições sujeitas a esses regimes.

No entanto, essas normas não acompanharam a evolução do mercado financeiro, especialmente no que diz respeito à tecnologia e à complexidade das operações atuais.

O resultado é um sistema de resolução que falha em seus objetivos principais: salvar instituições viáveis e liquidar rapidamente as inviáveis. Muitas vezes, instituições com potencial de recuperação não são salvas, enquanto outras permanecem em um limbo jurídico por anos, prejudicando investidores e depositantes.

Uma análise dos casos de resolução aplicados pela autarquia revela que, entre bancos comerciais, de investimento e múltiplos, foram registrados 111 casos: 20 Raets, 24 intervenções e 67 liquidações extrajudiciais.

Dessas, a maioria resultou no encerramento das atividades, com apenas uma ainda ativa: o Banco Rural S/A, cuja liquidação extrajudicial foi decretada em 2013 e permanece em curso.

No cenário internacional, o Financial Stability Board (FSB) publicou em 2011 os “Atributos-Chave de Regimes Efetivos de Resolução”, endossados pelo G-20. O Brasil comprometeu-se a adotá-los, mas ainda não os implementou integralmente.

Vivemos, portanto, uma contradição normativa: enquanto a regulação avança com medidas modernas, os mecanismos de resolução permanecem presos a normas arcaicas. A esperança é que, diante da atual crise, o Congresso finalmente se mobilize para aprovar o PLP 281/2019 e alinhar o Brasil aos padrões internacionais de estabilidade financeira.

