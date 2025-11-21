Renovação necessária da Ficco em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A renovação, por mais dois anos, do convênio entre o governo de Mato Grosso do Sul e o governo federal para a manutenção da Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) é uma decisão que vai além de um gesto administrativo.

Representa, na prática, a continuidade de uma estratégia que já se provou eficaz e que dialoga com uma realidade incontornável: o crime organizado opera de forma articulada, transnacional e em constante adaptação. Portanto, para enfrentá-lo, o poder público precisa agir de maneira igualmente estruturada, alinhada e inteligente.

Os resultados obtidos desde que a Ficco começou a atuar no Estado são a prova mais concreta de que a integração entre forças federais e estaduais funciona – e pode funcionar ainda melhor.

Nunca se apreendeu tantas toneladas de drogas vindas da Bolívia e do Paraguai, que cruzam Mato Grosso do Sul rumo aos grandes centros brasileiros ou, depois, aos mercados europeus e africanos.

As estatísticas recentes mostram não apenas o volume crescente de apreensões, mas também operações mais precisas, prisões qualificadas e investigações capazes de atingir níveis superiores das organizações criminosas.

Esse desempenho não é fruto do acaso. É fruto da soma de capacidades. Quando Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e outras instituições trabalham de forma coordenada, quem perde é o crime.

A lógica é simples: se as quadrilhas se modernizam, diversificam suas rotas, seus métodos e seus financiamentos, o Estado não pode responder com estruturas isoladas ou com comunicação limitada. A integração é, em si, uma tecnologia de combate ao crime – e uma das mais eficientes.

Há ainda outro ponto essencial: o intercâmbio de informações e técnicas. A Ficco tem sido também um espaço de profissionalização. Forças ostensivas que atuam diariamente nas ruas e nas divisas costumam ter menos acesso a técnicas avançadas de investigação.

Já as forças com expertise investigativa nem sempre vivem a realidade operacional do enfrentamento direto. Juntar essas competências gera um efeito multiplicador. Policiais aprendem mais, qualificam suas ações e reduzem margens de erro. O resultado é um trabalho mais inteligente, mais seguro e mais efetivo.

Por isso, a prorrogação do convênio não apenas mantém uma estrutura bem-sucedida, ela projeta a possibilidade de avanços ainda maiores. Mato Grosso do Sul está em uma posição geográfica estratégica, condição que o torna porta de entrada de ilícitos, mas também vitrine de políticas de segurança pública que podem influenciar o País inteiro.

A Ficco é um exemplo claro disso: ao profissionalizar equipes, modernizar o fluxo de informações e articular operações conjuntas, ela cria um modelo replicável, sustentável e alinhado ao que o Brasil precisa.

Esperamos que os próximos anos da força-tarefa tragam ainda mais êxitos, ampliem os resultados e reforcem a noção de que segurança pública não se faz com improviso, mas com planejamento, integração e continuidade.

O desafio é grande, e as organizações criminosas não dão trégua. Mas, diante do que já foi demonstrado, a Ficco prova que, quando o Estado trabalha unido, os avanços deixam de ser exceção e passam a ser regra.