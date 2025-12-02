Rigor e transparência nas emendas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O devido controle do uso dos recursos públicos é um dos pilares que sustentam qualquer país que pretenda ser mais forte, mais justo e mais equilibrado em suas políticas públicas.

Não há democracia sólida sem mecanismos de fiscalização eficientes, sem a clareza indispensável para que a sociedade saiba, de fato, como o dinheiro do contribuinte é empregado. A transparência não é um adorno administrativo; é a essência que permite o funcionamento íntegro do Estado.

Hoje, um dos setores que mais carecem desse princípio são as emendas parlamentares.

Criadas para permitir que deputados e senadores direcionem recursos a projetos e políticas de interesse regional, elas se tornaram, nos últimos anos, um terreno fértil para a falta de controle, para repasses pouco criteriosos e para a multiplicação de organizações que dependem exclusivamente desse tipo de verba, muitas vezes sem oferecer contrapartidas claras à sociedade.

A opacidade no caminho desses recursos tornou-se um problema conhecido, mas ainda pouco enfrentado.

Nesta edição, publicamos em primeira mão uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) que é prova concreta dessa fragilidade.

O relatório mostra que os ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura falharam no acompanhamento e na fiscalização de emendas destinadas a uma organização da sociedade civil indicada pela senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke (Podemos).

Os auditores apontam ausência de metas, falta de detalhamento nos planos de trabalho e falhas graves na transparência dos repasses. Recursos públicos foram liberados sem a devida segurança, e a rastreabilidade do dinheiro ficou comprometida. É mais um alerta de que o problema não é pontual – é sistêmico.

Diante desse cenário, torna-se ainda mais injustificável a crítica que alguns fazem ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino por cobrar auditorias e planos de trabalho completos para as emendas destinadas a organizações sociais.

Fiscalizar não deveria ser ato excepcional ou alvo de desconfiança política. Ao contrário: exigir transparência e boa aplicação dos recursos públicos é o mínimo esperado de qualquer autoridade comprometida com a ética e o interesse coletivo. Questionar essa postura revela mais sobre quem critica do que sobre quem fiscaliza.

Não há como fortalecer instituições sem reforçar os mecanismos de controle. Não há como diminuir desigualdades sem garantir que cada centavo gasto tenha retorno concreto para o cidadão.

Emendas parlamentares não podem continuar sendo distribuídas apenas com base na influência política ou em relações pessoais com organizações que orbitam o poder. É preciso planejamento, metas verificáveis, prestação de contas rigorosa e monitoramento constante.

O País só avançará quando a transparência deixar de ser promessa e se tornar regra. Quando o controle deixar de ser exceção e se tornar rotina.

O orçamento público é patrimônio de todos, e somente com rigor e clareza na gestão dos recursos é possível construir políticas efetivas, fortalecer a máquina pública e garantir que a sociedade receba aquilo que lhe é de direito. Transparência não é um obstáculo: é o caminho.