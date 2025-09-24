Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Rodovias seguras: investimento vital

Rodovias conservadas, com pistas duplas, sinalização e terceiras faixas abundantes reduzem drasticamente o número de colisões frontais e de acidentes graves

Da Redação

Da Redação

24/09/2025 - 07h15
Mato Grosso do Sul está próximo de viver uma transformação logística histórica. Depois de décadas em que a malha rodoviária foi tratada como problema secundário, começam a se consolidar investimentos robustos em segurança e modernização.

As concessões da BR-163 e dos trechos a leste das rodovias BR-262 e BR-267, já contratadas com a iniciativa privada, representam um avanço que pode mudar não apenas o transporte de cargas, mas a vida de todos que trafegam diariamente por essas estradas.

As obras previstas não se limitam à duplicação de pistas – recurso essencial nos trechos de maior movimento. A ampliação da largura das vias em áreas onde a duplicação não é viável, somada à implantação de terceiras faixas em diversos pontos, mostra uma preocupação técnica: dar fluidez ao tráfego, reduzir ultrapassagens arriscadas e, sobretudo, salvar vidas.

Porque segurança viária não se mede apenas em estatísticas de fluxo, mas em acidentes evitados, famílias preservadas e histórias que deixam de ser interrompidas.

É comum atribuir as tragédias nas estradas ao álcool, ao excesso de velocidade ou à imprudência de motoristas. Fatores humanos são, de fato, relevantes. Mas insistir apenas nessa explicação é ignorar metade do problema.

A infraestrutura também determina o nível de risco. Rodovias bem conservadas, com pistas duplas, sinalização eficiente e terceiras faixas abundantes, reduzem drasticamente o número de colisões frontais e de acidentes graves. Onde o investimento chega, a violência no trânsito recua. Onde falta, a morte insiste em fazer morada.

O quadro atual ainda é alarmante. Como mostramos nesta edição, as rodovias de Mato Grosso do Sul seguem violentas. A cada semana, seguem os registros de vidas interrompidas em trechos que, em muitos casos, já deveriam ter sido modernizados.

E a lição é clara: só haverá mudança estrutural quando os investimentos forem priorizados. Segurança no trânsito custa caro, é verdade. Mas nada é mais dispendioso – social e moralmente – do que a perda de vidas em acidentes que poderiam ser evitados.

Diante do volume de recursos que o poder público arrecada nas três esferas e do tanto que se perde em burocracia e ineficiência, a pergunta não pode ser evitada: quanto vale a vida do usuário da rodovia? O Estado brasileiro precisa responder não com discursos, mas com obras.

A transformação logística que se avizinha em Mato Grosso do Sul será um marco. Mas só será histórica, de fato, se for medida não apenas em quilômetros de asfalto, e, sim, em vidas preservadas.

Como apoiar os jovens a ingressar no Ensino Superior

Marcado por intensas transformações pessoais, além das mudanças típicas da juventude, jovens precisam lidar com decisões importantes

23/09/2025 07h45

O ingresso no Ensino Superior é marcado por intensas transformações pessoais. Nesse momento, é comum que os estudantes enfrentem sentimentos de ansiedade, insegurança, solidão e frustração. Isso porque, além das mudanças típicas da juventude, eles precisam lidar com decisões importantes, como organizar melhor o tempo e responder a novas formas de cobrança, habilidades que, muitas vezes, ainda estão em desenvolvimento.

Esses desafios podem impactar negativamente a experiência universitária e, em casos extremos, levar até à desistência. Segundo a 15ª edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil 2025, elaborado pelo Instituto Semesp, a taxa de evasão, ou seja, o abandono dos estudos antes da finalização de um ciclo educacional, tem sido maior do que a de conclusão.

O dado reflete um problema estrutural: muitos jovens chegam à universidade sem o preparo emocional e prático necessário para lidar com essa nova realidade. Além dos desafios acadêmicos, surgem questões como o distanciamento familiar, a necessidade de conciliar estudo e trabalho, dúvidas sobre a escolha do curso e até mesmo a dificuldade de criar vínculos. Por isso, é essencial investir em uma transição mais consciente e estruturada.

Do Ensino Médio ao ingresso no Ensino Superior:

O impacto dessa mudança está diretamente ligado às diferenças significativas entre os dois níveis de aprendizagem. No Ensino Médio, a rotina costuma ser mais estruturada e acompanhada de perto por professores, coordenadores e famílias, tendo como foco o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já no Ensino Superior, o estudante se depara com uma lógica diferente: o ponto central é o mercado de trabalho e o desenvolvimento de competências específicas. O ambiente acadêmico exige mais autonomia, organização e iniciativa. Cabe a cada um gerenciar seu tempo, buscar ajuda, cumprir prazos e tomar decisões de forma independente.

Como preparar os estudantes?

Apesar das dificuldades, há formas eficazes de preparar os jovens para essa transição. As escolas podem desenvolver projetos que simulem o ambiente universitário, como oficinas de planejamento e visitas, rodas de conversa sobre saúde emocional e experiências acadêmicas, além de encontros com ex-estudantes que compartilhem estratégias e vivências. É importante também proporcionar atividades que estimulem o protagonismo e a autogestão.

Nesse processo, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais é fundamental: autonomia, tolerância à frustração, flexibilidade, capacidade de superação, organização, pensamento crítico, comunicação, resiliência e autoconhecimento.

Essas competências devem ser trabalhadas ainda no Ensino Médio, por meio de projetos interdisciplinares, trabalhos em grupo e atividades que envolvam tomada de decisão e resolução de problemas, tudo isso em um ambiente que valorize a escuta e a aprendizagem com os erros.

O apoio da família: a escuta ativa, o acolhimento das dúvidas sem julgamento e o incentivo à autonomia em casa ajudam a fortalecer a autoconfiança dos estudantes. Encontrar o equilíbrio entre apoio e liberdade é essencial para que eles se sintam seguros para enfrentar os novos desafios e, ao mesmo tempo, desenvolvam a criatividade na hora de explorar novos caminhos profissionais.

Em suma, o ingresso no Ensino Superior é uma jornada de descobertas, que pode ser feita com leveza e segurança quando há um trabalho conjunto entre todas as esferas que cercam o estudante. O cuidado, seja na escuta, no apoio emocional ou na preparação prática, é o que transforma essa mudança em uma oportunidade real de crescimento.

A PGE-MS e a agenda de modernização do Estado

O momento é de conscientização da importância da cooperação institucional entre as advocacias públicas federal, estadual e municipal

23/09/2025 07h30

Ana Carolina Ali Garcia

Ana Carolina Ali Garcia

Celebramos o dia do Procurador do Estado de MS com transformações e avanços vivenciados pela Instituição em conexão com a agenda de desenvolvimento e modernização do Estado e com a diretriz de integração que marca a advocacia pública no cenário nacional.

O momento é de conscientização da importância da cooperação institucional entre as advocacias públicas federal, estadual e municipal, as quais têm externado o compromisso com uma atuação integrada, técnica e moderna em prol de toda a sociedade brasileira.

Estamos convictos de que as mudanças do nosso tempo e as alterações legislativas e constitucionais impõem a adaptação das instituições, a mudança cultural, a convergência procedimental e a compartilhamento de soluções em direção a uma atuação mais uniformizada, racional e eficiente.

Movida por essa diretriz, a PGE-MS tem participado ativamente da construção de ambientes vocacionados à materialização dessa anunciada atuação em rede, acreditando que eles nos permitirão pensar em novos caminhos e superar os desafios de tirar do papel e colocar em prática as recentes e contínuas alterações do sistema jurídico brasileiro, que têm imenso impacto político e social.

Nesse contexto, o Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal (Conap) surge como um espaço comum das Procuradorias da Fazenda Nacional, dos Estados e DF e dos Municípios para a atuação cooperativa e integrada no cenário de reestruturação do sistema tributário nacional. Sem dúvidas, uma oportunidade para o aperfeiçoamento das nossas atividades, da governança e do autocontrole.

Ainda nessa agenda integrativa, Mato Grosso do Sul – primeiro Estado da região Centro-Oeste e o terceiro do País – sediou a Caravana da Inovação, fruto da parceria entre a PGE-MS e a Advocacia-Geral da União (AGU), oportunizando o compartilhamento de soluções inovadoras no serviço público.

No campo da inovação, fortalecemos o Laboratório de Inovação e regulamos o uso responsável e ético da Inteligência Artificial na Instituição, modernizando nossa atuação, mas sem perder de vista a imprescindível revisão humana e a qualidade dos serviços jurídicos prestados à sociedade.

Na área fiscal, temos endereçado nossas ações para a efetiva “gestão” da dívida pública com foco na desjudicialização e no aperfeiçoamento dos instrumentos extrajudiciais de cobrança do crédito público.

Destacamos a atuação conjunta com os cartórios e instituições (postos de atendimento dos cartórios na PGE; na OAB e no TCE), a extinção de execuções fiscais de baixo valor e sem movimentação útil, a fixação de pisos mínimos para inscrição na dívida ativa e para o ajuizamento e a institucionalização de dispensas recursais e de medidas judiciais em observância aos precedentes qualificados.

Instituímos, ainda, de forma inédita no âmbito das PGE´s dos Estados e DF, o Pedido de Revisão da Dívida Inscrita (PRDI), ofertando ao contribuinte a reanálise administrativa dos débitos inscritos na dívida ativa, de natureza tributária e não tributária, sem a necessidade do ajuizamento de ação, de modo a promover uma relação fisco-contribuinte mais participativa e dialógica. E, agora, caminhamos para a regulamentação da transação tributária.

São alguns dos caminhos traçados pelos Procuradores do Estado de MS com muita responsabilidade, coragem e consciência de que as nossas atividades têm muito impacto na vida e nas relações, acreditando que estamos avançando de forma estratégica para entregar um trabalho ainda melhor, mais eficiente e racional, para toda a sociedade sul-mato-grossense.

