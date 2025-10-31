Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

Santa Casa, Município e a falta de clareza

Negociação de centenas de milhões expõe falhas de gestão e a falta de transparência entre hospital e Prefeitura; repactuação é urgente para garantir o bom uso dos recursos

Da Redação

Da Redação

31/10/2025 - 07h10
O debate sobre a renovação do convênio entre a Prefeitura de Campo Grande e a Santa Casa exige mais do que reuniões a portas fechadas e comunicados genéricos. Exige transparência plena.

Afinal, o que está em jogo é um convênio que movimenta quase R$ 400 milhões por ano em recursos públicos, provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) – um sistema que, apesar de ser um dos pilares da saúde brasileira, vive permanentemente em tensão entre o ideal e o possível.

Agora, o hospital pleiteia um reajuste de R$ 150 milhões anuais, quase 40% a mais do que já recebe. O pedido soa, no mínimo, desproporcional diante do cenário de crise econômica e da ausência de clareza sobre as finanças da instituição.

A Santa Casa, que há décadas enfrenta dificuldades e trocas de gestão, segue acumulando denúncias de má administração, contratos pouco claros e gastos questionáveis. Apesar disso, cobra mais recursos sem apresentar um plano detalhado de reestruturação, metas de desempenho ou contrapartidas objetivas para a população.

De outro lado, a Prefeitura também não tem se mostrado um exemplo de boa gestão. É notório o atraso no repasse das verbas federais e estaduais destinadas à unidade, o que agrava a crise e cria um ciclo de dependência e conflito.

Essa combinação de desorganização pública e desconfiança institucional tem custado caro à cidade. O cidadão, que deveria ser o centro da política pública de saúde, continua o elo mais frágil dessa relação.

O drama da Santa Casa é, em muitos sentidos, o retrato do SUS em sua forma mais nua: um sistema que sobrevive mais pela força de seus profissionais e pela urgência dos pacientes do que pela eficiência dos gestores.

É um sistema que provoca críticas generalizadas – dos médicos, que o consideram burocrático e mal remunerado; e da população, que sofre com a lentidão e a falta de estrutura. Mas é também um sistema que, bem administrado, pode ser o caminho para garantir dignidade e acesso universal à saúde.

Diante do impasse atual, não se trata apenas de renovar o convênio, mas de repactuar toda a relação entre o poder público e a Santa Casa. É preciso exigir que o hospital apresente suas contas de forma detalhada e auditável, com clareza sobre contratos, fornecedores e custos.

A Prefeitura, por sua vez, precisa regularizar os repasses e assumir a sua responsabilidade como gestora plena do SUS municipal, sem se esconder atrás de desculpas ou empurrar a culpa para terceiros.

Uma repactuação verdadeira deve incluir critérios de desempenho, metas de atendimento, prazos de pagamento e, sobretudo, transparência total. O contribuinte tem o direito de saber como e onde é gasto cada real dos seus impostos.

Enquanto isso não acontecer, qualquer renovação será apenas a repetição de um modelo falido – aquele em que falta transparência, sobra improviso e, no fim, quem continua pagando a conta é o cidadão comum.

ARTIGO

Não é falta de lei, é falta de cultura

Claudia Pires - CEO da SO+MA

30/10/2025 07h45

O Brasil tem uma Política Nacional de Resíduos Sólidos em vigor há quase 15 anos e investimentos significativos em coleta seletiva, centrais de triagem e iniciativas privadas de logística reversa. Pode melhorar, sem dúvida. Ainda assim, quando olhamos para os índices de reciclagem e para a consolidação da economia circular, o avanço continua tímido. Isso acontece porque, embora a lei e a infraestrutura sejam fundamentais, elas não são suficientes. Falta um terceiro pilar essencial, muitas vezes ignorado no debate: a cultura. Sem cultura, a lei “não pega”, a infraestrutura não é usada em todo o seu potencial e as metas ficam no papel.

Quando falo em cultura, não me refiro a campanhas pontuais de conscientização, mas a um processo contínuo de mudança de comportamento ao longo de toda a cadeia, que precisa ser mensurável e sustentado por dados. Cultura significa transformar ações individuais em hábitos coletivos, desde o cidadão que separa corretamente seus resíduos até gestores públicos e corporativos que tomam decisões com base em informações confiáveis. É o que acontece quando há incentivos claros, feedback constante e transparência sobre o impacto de cada etapa. Sem isso, políticas públicas se tornam burocráticas e investimentos não produzem resultados concretos.

Nesse processo, a tecnologia tem um papel decisivo, mas não basta existir, ela precisa estar a serviço da mudança de comportamento. Quando os dados se tornam visíveis e acessíveis, todos os atores da cadeia passam a entender melhor o seu papel e a tomar decisões mais assertivas. O cidadão consegue acompanhar seu impacto ambiental e perceber o valor da sua participação, as cooperativas planejam melhor suas operações ao saberem com precisão o volume e a qualidade dos materiais, a indústria pode auditar suas obrigações e otimizar recursos e o poder público passa a governar com base em evidências, e não apenas em percepções.

Enquanto temas como crédito de carbono e proteção florestal dominam a agenda de debates, resíduos e circularidade seguem relegados a segundo plano. É urgente mudar essa lógica. Não há transição justa e eficaz sem abordar o consumo, a logística reversa e a gestão de materiais como parte central da agenda climática.

Se quisermos resultados concretos nos próximos anos, precisamos adotar uma nova abordagem, a do tripé formado por legislação, infraestrutura e cultura. Governos devem implementar sistemas de monitoramento público de desempenho e priorizar soluções que acompanhem hábitos, não apenas volumes. Empresas precisam atrelar suas metas ambientais a indicadores de engajamento e frequência. Cidades devem investir na integração de dados e na educação comportamental.

A economia circular não avança por decreto, mas quando pessoas e organizações mudam hábitos diante de dados confiáveis, incentivos claros e resultados visíveis. Sem cultura, continuaremos patinando. Com cultura, temos a chance real de mudar não apenas a forma como lidamos com os resíduos, mas a maneira como nos relacionamos com os recursos do planeta.

ARTIGOS

Contrassenso!

Antônio Carlos siufi Hindo - Promotor de Justiça aposentado

30/10/2025 07h30

As linhas do presente artigo não se tratam de nenhuma crítica ou mesmo advertência para as nossas autoridades constituídas. São apenas indicativos necessários que deveriam emanar de todos os homens de bem que defendem a boa e respeitosa convivência social. Marcariam todos tentos notáveis, verdadeiros presentes para a nossa sociedade. Mas o tema enfocado resulta preocupante. 

Estamos falando do estudo encomendado pelo governo federal para acabar com as autoescolas em todo o território nacional, como forma de proporcionar aos aspirantes à CNH a dispensa de pagamento das aulas para a sua completa capacitação. A sua manutenção está fortemente ligada à boa lógica, à realidade dos fatos e também ao próprio disparate que conspiram contra os propósitos elevados e sadios que precisam nortear o nosso bom viver. Motivos sobejos empurram-nos para esse diapasão. A capacitação para qualquer área da atividade humana resulta em algo imprescindível. A gritaria nas fábricas, na indústria e no comércio comunga dessa mesma necessidade. Melhora o desenvolvimento do trabalho. Fomenta as vendas e faz girar a economia. 

No trânsito, a capacitação dos condutores de veículos não é diferente, tamanha a sua importância. Evita, nos limites próprios da interpretação de cada qual, os muitos acidentes horríveis que protagonizamos e outros tantos fatais que retiram dos nossos convívios entes queridos antes do tempo. Não tem como borrar essa dor. Fica somente a saudade, nada mais. Essa revolta gritante também tem endereço certo. As nossas leis, desatualizadas no que se relaciona às penas, e a impunidade gritante que tira o sono das famílias vítimas desses transtornos.

As autoescolas, nesse contexto de angústia e dor, não podem deixar de existir. Prestam serviços relevantes para a sociedade. São empresas comerciais regularmente estabelecidas, com suas atividades lícitas, ocupações honestas e que recolhem seus impostos, empregam pessoas e pagam seus salários, oferecendo-lhes a dignidade necessária para enfrentar os desafios diários do nosso cotidiano. Prestam, enfim, uma contribuição valiosa para a nossa sociedade.

Extingui-las seria um ato pecaminoso, que afronta a nossa consciência diante de tantas coisas erradas que constatamos em nosso dia a dia. Hospitais lotados, postos de saúde empilhados de seres humanos vulneráveis, idosos sendo roubados vergonhosamente em suas aposentadorias e pensões e a insegurança que não dá paz todos os dias para os que saem para o trabalho diário.

Recentemente, a linda cidade do Rio de Janeiro viveu momentos de angústia diante da brutalidade das mortes ocorridas. Foi transformada em verdadeiro campo de batalha com a paralisação das atividades estudantis, universidades, transporte público, um verdadeiro desastre que oferecemos para o mundo civilizado. Cobriu de vergonha as nossas autoridades constituídas, sem distinção, incapazes de enfrentar e vencer essa vicissitude que, diga-se como verdadeira, não está apenas na cidade do Rio de Janeiro, mas está esparramada em todos os quadrantes do território nacional.

O Rio de Janeiro é a segunda maior cidade da América Latina, nosso cartão-postal, que atrai e seduz os turistas de todos os continentes do nosso planeta para conhecer as suas belezas naturais, a sua boa música, o seu carnaval inigualável, a sua cultura, a sua ciência, as suas letras, e ainda os seus outros tantos encantos chancelados pelas inteligências privilegiadas. Esses, sim, são temas que precisam preocupar e ocupar as nossas autoridades.

Deixem as nossas autoescolas vivas, respirando e produzindo seus bens e riquezas, para entregar à nossa sociedade, bem como às nossas famílias, motoristas capacitados e conscientes para a sempre heroica e desafiadora ação de dirigir em nosso trânsito caótico. 

