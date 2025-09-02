Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Segurança jurídica no entorno do Parque

A solução madura dos impasses constantes no entorno dos Parques do Prosa e dos Poderes passa passa pela propositura de uma lei construída a várias mãos

Da Redação

Da Redação

02/09/2025 - 08h00
Segurança jurídica não nasce do improviso, nasce da previsibilidade. É ela que permite que cidadãos, empresas e o próprio poder público planejem, invistam e executem políticas sem medo de revés a cada mudança de vento. Quando o sistema legal oferece regras claras, estáveis e aplicadas de forma coerente, o resultado é confiança – o ativo mais valioso para qualquer sociedade que pretenda conciliar desenvolvimento econômico e proteção ambiental.

O contrário também é verdadeiro. Mudanças repentinas de entendimento por parte de autoridades, por mais bem-intencionadas que sejam, criam um ambiente de incerteza. São trocas de regra no meio do jogo: projetos paralisam, custos aumentam, riscos se multiplicam. E, por tabela, abre-se espaço para disputas intermináveis e decisões casuísticas que corroem a credibilidade das instituições.

Dito isso, é preciso franqueza e maturidade ao tratar da pauta ambiental no Parque dos Poderes e no Parque Estadual do Prosa. Ali, convivem sensibilidade ecológica, patrimônio paisagístico e, ao redor, uma cidade em expansão, com intensa pressão imobiliária. Fingir que essa tensão não existe é negar o óbvio, explorá-la politicamente é agravar o problema.

Nesta edição mostramos que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), em resolução recente, validou empreendimentos no entorno de parques, hipótese que se aplica a Campo Grande. A mensagem implícita é: é possível compatibilizar uso urbano e proteção ambiental, desde que atendidos parâmetros técnicos e condicionantes ambientais. Trata-se de uma diretriz que dá horizonte e, portanto, colabora para a previsibilidade.

Ao mesmo tempo, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) cobra, com as suas razões, que Estado e Prefeitura regulamentem a zona de amortecimento do Parque do Prosa. A lacuna normativa local abre margem a interpretações díspares e insegurança. Sem parâmetros claros – largura de faixa, critérios de adensamento, gabarito, permeabilidade, compensações – qualquer decisão vira campo minado.

Eis um caso em que os dois lados têm razões atendíveis: há o imperativo de preservar e há o direito de construir dentro da lei. O entendimento ideal, portanto, não é interromper projetos em andamento e muito menos autorizar a toque de caixa, é garantir regras explícitas, estáveis e operacionais, que valham para todos e sejam aplicadas com rigor técnico.

A solução madura passa pela propositura de uma lei, construída a várias mãos. O governo de Mato Grosso do Sul tem expertise recente: a Lei do Pantanal resultou de diálogo amplo e produziu um marco que hoje orienta agentes públicos e privados. Há lições a replicar: escuta qualificada, transparência de dados, metas verificáveis e prazos factíveis.

Talvez seja esse o caminho também aqui. Uma lei específica para a zona de amortecimento do Prosa – e diretrizes para o Parque dos Poderes – com mapas oficiais, critérios ambientais objetivos, exigências de estudo de impacto, contrapartidas proporcionais e mecanismos de monitoramento. Que preveja transição para empreendimentos já licenciados e regras claras para os que estão em análise.

O que não se pode admitir é a governança por sobressaltos: ora uma canetada que paralisa, ora um despacho que libera sem respaldo técnico. Racionalidade é o nome do jogo. E racionalidade, aqui, significa não embargar obra em conformidade com a legislação e, simultaneamente, exigir que toda nova proposta cumpra requisitos ambientais nítidos, auditáveis e públicos.

ARTIGO

STF e a urgência no avanço da proteção às vítimas de violência doméstica

Por: João Badari - Advogado

01/09/2025 08h00

Arquivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) está prestes a consolidar uma decisão histórica no Tema 1370, que discute o direito de mulheres vítimas de violência doméstica ao afastamento do trabalho, com a devida concessão de benefícios previdenciários, sempre que sua integridade física e psicológica assim exigir. Até o momento, oito ministros acompanharam o voto do relator, formando ampla maioria em favor de uma interpretação que garante a plena efetividade da Lei Maria da Penha e do sistema de proteção social.

Atuo diretamente neste tema, na condição de “amicus curiae”, e afirmo: a maioria já formada é motivo de reconhecimento, pois reafirma que o direito à vida, à dignidade e à proteção das mulheres deve prevalecer sobre barreiras burocráticas e leituras restritivas da lei. Trata-se de um avanço que se soma ao esforço constitucional de criar condições reais para que as vítimas rompam o ciclo da violência, sem serem obrigadas a permanecer no trabalho em situações de extrema vulnerabilidade.

Apesar dessa sólida maioria, o julgamento está suspenso em razão do pedido de vista do ministro Nunes Marques. Esse instrumento é legítimo no processo deliberativo da Corte, mas sua utilização em casos de tamanha relevância social acende um alerta: a demora na conclusão pode significar a perpetuação de injustiças concretas na vida de milhares de mulheres.

Enquanto não há desfecho, inúmeras vítimas seguem desprotegidas, privadas da possibilidade de se afastar do trabalho para resguardar sua segurança e saúde. Cada dia de espera representa mais sofrimento para famílias inteiras que dependem desse direito para reconstruir suas vidas.

O reconhecimento do STF já aponta o caminho: o Estado não pode se omitir diante da violência de gênero. O afastamento do trabalho, acompanhado do benefício previdenciário, não é apenas proteção social – é também instrumento de sobrevivência e de emancipação. Ele permite que mulheres se afastem de ambientes hostis sem abrir mão da subsistência, rompendo com o dilema cruel entre preservar a própria vida e garantir o sustento.

O Supremo já sinalizou, com oito votos favoráveis, que está ao lado das mulheres. O passo seguinte é transformar essa maioria em uma decisão definitiva e vinculante. Mais do que uma questão jurídica, o julgamento é um imperativo humanitário: dar respostas rápidas e efetivas a quem sofre violência dentro de casa e precisa de amparo da Justiça.

O Tema 1370 representa, portanto, mais do que a interpretação de normas. Ele reafirma um compromisso constitucional: nenhuma mulher deve ser obrigada a escolher entre sua integridade e sua sobrevivência. O STF já mostrou o caminho, falta apenas, de forma urgente, concluir essa jornada.

ARTIGO

Dificuldades jurídicas e condenação política de Jair Bolsonaro

Por: Rodrigo Augusto Prando, Cientista político e sociólogo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

01/09/2025 07h45

Arquivo

A divulgação recente da pesquisa Quaest acerca da percepção dos brasileiros sobre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes nos permite algumas ponderações.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sofreu, por parte dos EUA, a aplicação da Lei Magnitsky, que visa punir indivíduos denunciados por corrupção, que cerceiam liberdades individuais (e atacam os direitos humanos), atuam contra eleições democráticas e com envolvimento em terrorismo. Excetuando o grupo bolsonarista radical, morador de uma bolha valorativa e ideológica, é impossível enquadrar o ministro Moraes em qualquer uma das aplicações da Magnitsky.

Inquirindo os brasileiros, a pesquisa questionou como consideram a sanção americana: 39% acreditam que é justa e 49% acham que foi injusta. O percentual de 10% ultrapassa a margem de erro e, por isso, o cidadão não concorda com a ação de ataque a Moraes e, ainda, ao STF. Contudo, no campo da pergunta sobre um possível impeachment de Moraes, temos: 46% a favor e 43% contra. Dentro da margem de erro – 2 pontos percentuais – há um empate, praticamente, com um país dividido.

Tal percepção tem algumas eventuais hipóteses. O bolsonarismo criou uma narrativa robusta, colocando Moraes como inimigo e isso, no grupo político radicalizado, tem força aglutinadora e poder de mobilização (vide as cenas do 8 de Janeiro de 2023).

Provavelmente, não há, na história, ministro da Suprema Corte brasileira que tenha sido alvo de tanta fake news, pós-verdade, teorias da conspiração, discurso de ódio e ameaças, verbais e físicas (cabe, aqui, rememorar que no julgado em curso no STF, havia plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes). De outro lado, todavia, Moraes e outros tantos ministros têm tido presença na mídia, nas redes sociais, em eventos, palestras e, não raro, atuam distante do requerido comedimento que o cargo reclama, de só se pronunciar nos autos. A pesquisa, em relação a Moraes, “afaga e bate” ao mesmo tempo.

Com relação a Bolsonaro, a história e percepção são diferentes. Para 55% dos entrevistados, a prisão domiciliar em que se encontra é justa e para 39%, injusta. Acerca do plano de golpe, 52% indicam que acreditam que ele sabia e participou da trama e 36% pensam o contrário.

Assim que a pesquisa veio à tona, jornalistas buscaram analisar os dados e chegaram à ideia de que Bolsonaro já está condenado politicamente. O julgamento do ex-presidente apresenta duas dimensões: jurídica e política. 

Juridicamente, os operadores do Direito indicam que sua situação é assaz complicada e com uma provável pena acima de 30 anos pela somatória dos cinco crimes pelos quais é julgado. Já no campo da política, seu julgamento e condenação começaram bem antes. Explico: Bolsonaro foi vitorioso em 2018, derrotado em 2022 (portanto, julgado pelas urnas), considerado inelegível em 2023, e, não menos importante, julgado pelo STF neste ano. Em política, o poder não fica órfão, ou, em outras palavras, o poder não deixa vácuo e isso significa que, impedido de voltar ao poder, Bolsonaro deixa um espaço aberto aos que, dentro de seu grupo político, buscam herdar seu espólio político e eleitoral.

Empiricamente, há sinais robustos do Centrão e de importantes atores políticos se afastando não só de Bolsonaro, mas, também, de sua família. O tarifaço dos EUA e as sanções aos ministros do STF e de Estado trouxeram ganhos políticos para o governo de Lula e mais desgaste ao clã Bolsonaro.
Pesquisas, como a realizada pela Quaest, são interessantes para compreender a percepção do brasileiro sobre temas que estão presentes em suas vidas. Na rodada atual, Bolsonaro sai menor e Moraes fica em um empate. Temos muito jogo pela frente!

