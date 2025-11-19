Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Segurança pública à deriva

Para combater a atuação das facções criminosas, o Brasil não precisa de mudança de legislação, mas de uma análise de nosso sistema de segurança pública baseada em dados e evidências científicas

José Carlos Abissamra Filho - Advogado

19/11/2025 - 07h45
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, licenciou-se do cargo em meio a uma grave crise no setor para relatar, na Câmara dos Deputados, o recém-batizado Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, que se propõe a dispor sobre mecanismos de combate às organizações criminosas no País, recrudescendo penas e propondo mudanças de natureza instrumental.

Toda essa movimentação de afogadilho, esse vaivém sem sentido e sem direção, é como uma confissão de que não sabemos o que fazer. Estamos perdidos.

Para combater a atuação das facções criminosas, o Brasil não precisa de mudança de legislação, mas de uma análise de nosso sistema de segurança pública baseada em dados e evidências científicas, que nos permita fomentar a racionalidade legislativa e formular políticas públicas eficazes e funcionais.

O problema da criminalidade é muito mais profundo, e essas mudanças legislativas açodadas – como o recrudescimento de penas e a criação de novos tipos penais – não o enfrentarão. Pelo contrário, tendem a agravá-lo, pois reforçam justamente o que tem dado errado.

O cerne da criminalidade moderna está na política de “guerra às drogas”, inspirada em modelo norte-americano implementado na década de 1970, ou seja, há mais de 50 anos. Ao gerar escassez de um produto amplamente consumido, essa política eleva seu valor.

Pela lógica da oferta e da procura, quanto maior a demanda por um bem de difícil acesso, mais ele se valoriza e mais pessoas se arriscam a ingressar nesse mercado ilegal em busca de lucro. O resultado é o aumento da criminalidade, não sua redução.

Nenhuma proposta legislativa recente enfrentou esse fato, razão pela qual o problema permanece insolúvel. Faria melhor o presidente da Câmara dos Deputados se chamasse um economista, um criminólogo ou um pesquisador ligado às ciências criminais para relatar o projeto.

Em vez disso, escolheu justamente quem, como gestor público da segurança, não deu conta do recado.

Ao abandonar sua função como secretário para relatar um projeto de cunho político, e não jurídico, o que se demonstra é que seguimos, como sociedade, sem a mais remota ideia de como reduzir a criminalidade.

No mérito, a criação de novos tipos penais e o recrudescimento de penas não resolverão o problema, e ainda o agravarão. Nas últimas duas décadas, a ampliação do encarceramento foi constante e a criminalidade, igualmente crescente.

Há evidências científicas de correlação direta entre endurecimento penal e aumento da violência, o que deveria ser objeto de estudo por especialistas, não apenas por políticos.

O tema é abordado com profundidade em “Política Pública Criminal”, obra em que defendo que o sistema penal deva ser compreendido como uma política pública como qualquer outra, sujeita à avaliação de eficiência, resultados e conformidade com a Constituição.

A criminalização de condutas não pode ser um ato simbólico ou meramente político, mas uma decisão racional e mensurável.

O livro propõe um modelo de aferição da idoneidade das políticas criminais baseado em dois pilares: a conformidade formal e material com a ordem jurídica e a sustentação empírica em dados concretos que justifiquem a intervenção penal.

Em outras palavras, o poder punitivo só é legítimo quando demonstrar utilidade social, proporcionalidade e resultados verificáveis. Caso contrário, é apenas exercício simbólico de força disfarçado de política pública.

Há mais de 50 anos insistimos em respostas políticas, como essa, a um problema que só se agrava. É hora de trazer acadêmicos e pesquisadores ao debate legislativo.

Daqui a 10 anos – anotem – veremos que esse projeto não terá produzido os efeitos prometidos. E, como tantas vezes antes, a realidade da segurança pública brasileira seguirá igual ou pior.

A tática de transformar um tema político em cortina de fumaça, criando novos nomes para fenômenos criminais conhecidos apenas para colher ganhos eleitorais, serve apenas para esconder o fracasso da gestão da segurança.

Ao deslocar o debate dos dados para o palanque, cria-se um ruído que captura a atenção da imprensa e desvia o foco da discussão que realmente importa.

Essa estratégia é velha, ineficaz e insustentável até no curto prazo. E o Brasil continua à deriva em matéria de segurança pública.

EDITORIAL

Renovação necessária da Ficco em MS

Esperamos que os próximos anos da força-tarefa tragam mais êxitos e reforcem a noção de que segurança pública não se faz com improviso, mas com planejamento

21/11/2025 07h15

A renovação, por mais dois anos, do convênio entre o governo de Mato Grosso do Sul e o governo federal para a manutenção da Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) é uma decisão que vai além de um gesto administrativo.

Representa, na prática, a continuidade de uma estratégia que já se provou eficaz e que dialoga com uma realidade incontornável: o crime organizado opera de forma articulada, transnacional e em constante adaptação. Portanto, para enfrentá-lo, o poder público precisa agir de maneira igualmente estruturada, alinhada e inteligente.

Os resultados obtidos desde que a Ficco começou a atuar no Estado são a prova mais concreta de que a integração entre forças federais e estaduais funciona – e pode funcionar ainda melhor.

Nunca se apreendeu tantas toneladas de drogas vindas da Bolívia e do Paraguai, que cruzam Mato Grosso do Sul rumo aos grandes centros brasileiros ou, depois, aos mercados europeus e africanos.

As estatísticas recentes mostram não apenas o volume crescente de apreensões, mas também operações mais precisas, prisões qualificadas e investigações capazes de atingir níveis superiores das organizações criminosas.

Esse desempenho não é fruto do acaso. É fruto da soma de capacidades. Quando Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e outras instituições trabalham de forma coordenada, quem perde é o crime.

A lógica é simples: se as quadrilhas se modernizam, diversificam suas rotas, seus métodos e seus financiamentos, o Estado não pode responder com estruturas isoladas ou com comunicação limitada. A integração é, em si, uma tecnologia de combate ao crime – e uma das mais eficientes.

Há ainda outro ponto essencial: o intercâmbio de informações e técnicas. A Ficco tem sido também um espaço de profissionalização. Forças ostensivas que atuam diariamente nas ruas e nas divisas costumam ter menos acesso a técnicas avançadas de investigação.

Já as forças com expertise investigativa nem sempre vivem a realidade operacional do enfrentamento direto. Juntar essas competências gera um efeito multiplicador. Policiais aprendem mais, qualificam suas ações e reduzem margens de erro. O resultado é um trabalho mais inteligente, mais seguro e mais efetivo.

Por isso, a prorrogação do convênio não apenas mantém uma estrutura bem-sucedida, ela projeta a possibilidade de avanços ainda maiores. Mato Grosso do Sul está em uma posição geográfica estratégica, condição que o torna porta de entrada de ilícitos, mas também vitrine de políticas de segurança pública que podem influenciar o País inteiro.

A Ficco é um exemplo claro disso: ao profissionalizar equipes, modernizar o fluxo de informações e articular operações conjuntas, ela cria um modelo replicável, sustentável e alinhado ao que o Brasil precisa.

Esperamos que os próximos anos da força-tarefa tragam ainda mais êxitos, ampliem os resultados e reforcem a noção de que segurança pública não se faz com improviso, mas com planejamento, integração e continuidade.

O desafio é grande, e as organizações criminosas não dão trégua. Mas, diante do que já foi demonstrado, a Ficco prova que, quando o Estado trabalha unido, os avanços deixam de ser exceção e passam a ser regra.

ARTIGOS

A ciência e a prática do feedback: dados, cases e lições

Quase 100% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho

20/11/2025 07h45

Dar e receber feedbacks é uma das habilidades mais valiosas dentro das organizações, mas também uma das mais desafiadoras. Quando conduzido de forma clara e construtiva, fortalece a confiança, orienta caminhos de desenvolvimento e gera engajamento.

Não à toa, pesquisas recentes mostram que 97% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho. 

Um exemplo emblemático vem da Adobe, que em 2012 abandonou as tradicionais avaliações anuais de desempenho para adotar um modelo mais dinâmico: conversas frequentes chamadas de Check-Ins.

A mudança surgiu da percepção de que relatórios anuais eram demorados, estressantes e pouco efetivos para promover melhorias imediatas. O resultado foi expressivo: a empresa registrou queda de 30% no turnover voluntário e maior satisfação entre os colaboradores.

Para que o feedback funcione, no entanto, é preciso de técnica. Do lado de quem aplica, clareza e objetividade são fundamentais, sempre baseando a conversa em fatos concretos, evitando julgamentos pessoais e equilibrando críticas construtivas com o reconhecimento genuíno.

Oportunidade também é palavra-chave: quanto mais próximo do acontecimento, maior a chance de o retorno gerar mudanças efetivas. 

Já para quem recebe, a postura deve ser de escuta ativa e abertura, transformando a devolutiva em aprendizado e plano de ação, sem reações defensivas imediatas. Colaboradores relatam que, por exemplo, não conseguiam entregar suas demandas a tempo.

As lideranças das empresas, então, resolveram instruí-los com críticas construtivas, o que resultou na melhoria de desempenho dos funcionários, que passaram a render mais.

A arte de aplicar e receber feedbacks vai além de um processo pontual: trata-se de uma prática estratégica que deve fazer parte da cultura organizacional.Quando empresas e profissionais encaram o feedback como um diálogo de aprendizado, o resultado é um ambiente mais colaborativo, transparente e voltado ao crescimento.

Ao mesmo tempo em que líderes desenvolvem suas equipes, os colaboradores assumem protagonismo em sua evolução, gerando benefícios que se refletem no desempenho coletivo e na sustentabilidade dos negócios.

