Artigos e Opinião

EDITORIAL

Segurança pública sem atalhos eleitorais

Debater segurança pública é fundamental, mas é preciso fazê-lo com seriedade, responsabilidade e foco no resultado, não no palanque

Da Redação

Da Redação

14/11/2025 - 07h15
A segurança pública caminha para ser o tema central das próximas eleições, segundo indicam as pesquisas de opinião. Não é difícil entender por que: trata-se de um assunto que impacta diretamente o cotidiano das pessoas, seja na porta de casa, no transporte público, no comércio ou simplesmente no uso do celular na rua.

Mas, ao mesmo tempo em que o interesse do eleitorado sobre o tema é saudável, há nuances e preocupações que precisam ser observadas antes que o debate eleitoral transforme um problema complexo em slogans simplistas.

É positivo que a segurança pública ocupe espaço nas discussões políticas. O Brasil precisa falar mais sobre isso – e com profundidade. O risco, porém, é o debate ser capturado pelo marketing pré-eleitoral, de um lado ou de outro, e reduzido a frases de impacto, promessas imediatistas e propostas que servem mais para construir palanques do que para enfrentar as causas da violência.

Quando a discussão se torna enviesada, quem perde é o cidadão, que precisa de soluções reais, e não de disputas para ver quem “aparece na foto” por ter feito algo pela segurança.

Exemplo recente disso é a corrida pela aprovação de leis mais duras contra facções criminosas. É inegável que o País demorou a adotar mecanismos mais firmes para punir lideranças e integrantes dessas organizações.

No entanto, aprovar medidas em regime de urgência para atender ao calendário político é motivo de alerta. Projetos importantes, especialmente aqueles que alteram o sistema penal, não podem ser tratados como troféus de campanha.

Há consenso de que penas mais rígidas, ampliação do regime fechado e regras mais severas de cumprimento podem ajudar. A questão é outra: existe infraestrutura no sistema prisional para absorver essas mudanças? Estados e União têm condições de implementar as novas exigências?

A realidade das prisões brasileiras – superlotadas, sem controle efetivo e muitas vezes dominadas pelas próprias facções – deixa clara a dimensão do desafio. Endurecer a lei sem reformar o sistema pode significar apenas transferir o problema de um papel para outro.

Outro ponto sensível diz respeito à polêmica sobre o fim dos bloqueios de bens de integrantes de organizações criminosas. Estudos mostram que sufocar financeiramente as facções é uma das estratégias mais eficazes para desmontar suas operações.

Por isso, é legítima a pergunta: a quem interessa flexibilizar ou enfraquecer esse instrumento? Sem rastrear e impedir o fluxo de dinheiro, qualquer política de enfrentamento perde força.

Também é preciso reconhecer que segurança pública envolve percepção e varia de acordo com cada realidade.

O Brasil é um país de contrastes: há estados onde a população circula com relativa tranquilidade e outros em que portar um celular pode representar risco. Ignorar essas diferenças produz políticas genéricas, incapazes de responder às necessidades locais.

Debater segurança pública é fundamental. Mas é preciso fazê-lo com seriedade, responsabilidade e foco no resultado, não no palanque.

O País precisa de um combate efetivo às organizações criminosas, e não de leis apressadas que criem zonas de insegurança jurídica ou, pior, acabem fortalecendo o crime que pretendem combater. O tema é urgente demais para ser tratado como ferramenta de campanha.

Os quatro cuidados fundamentais

Quando nos esquecemos, por um certo tempo, de um desses cuidados, uma sombra se alonga e um vazio se estabelece

12/11/2025 07h45

Não importa a idade. Não importa o estado de saúde. Não importa nem mesmo a distância. Não importa a classe social ou o nível de parentesco. Cuidar do outro foi a condição para a sobrevivência do ser humano como espécie e é, hoje, a condição fundamental para a nossa existência como indivíduos.

Quando nos esquecemos, por um certo tempo, de um desses cuidados, uma sombra se alonga e um vazio se estabelece. De todos os males que existem no mundo, o pior é o mal da indiferença. No entanto, é o mais fácil de curar. Basta o exercício destes cuidados, a saber:

Olhar – Olhar nos olhos, não desviando nunca o olhar. Olhar com interesse, que é a vontade de estar ali, naquele momento e naquele lugar. Olhar com os olhos vivos de expressão, brilhantes de alegria pela oportunidade de poder pousar os olhos naquele rosto, naquele outro ser. Olhar com gosto de quem sabe que, dos prazeres da vida, o contato humano é um dos mais intensos.

Ouvir – Esse que é o nosso primeiro e último sentido, define quem somos, porque somos o que os outros ouvem de nós. Se ninguém me ouvir, é como se eu não existisse, como se fosse um saco de papel movido pelo vento, fazendo piruetas na tarde quente e poeirenta. Então, ouvir, sem distração, capturando cada palavra (enquanto o olhar captura os gestos), cada modulação, cada interrupção, cada silêncio entre as palavras que são ditas. Ouvir para que o outro saiba que existe para mim, por meio de suas palavras (risos, soluços, gemidos) e por meio da minha atenção.

Tocar – Para que a voz e o olhar ganhem a materialidade de uma mão amiga. Tocar de leve, como quem oferece equilíbrio ou repouso. Tocar para dizer que está aqui, próximo, presente. O toque pode ser profundo, como os lábios que encostam no topo da cabeça de mãe. Pode ser brincalhão, despenteando os cabelos da criança que ri segura e feliz. Pode ser íntimo, apaixonado, como os lábios que se encontram enquanto o corpo treme. Pode ser forte, intenso, como as mãos que se apertam depois de acordo firmado, da promessa assumida. Pode ser tímido, tênue, quase transparente, no flerte que começa uma nova história de encontros.

Dizer – Escolhendo as palavras, o tom, o ritmo. Dizer o que é melhor para apaziguar, para transformar as palavras em um remanso, uma rede de varanda, uma sombra de árvore. Ou para tornar as palavras um sol de meio-dia, um frevo, um almoço com comida de panela de barro e fogão a lenha. Dizer com palavras que carregam o fio do tecido de sua própria alma e vão construindo uma tessitura comum, nascendo novas imagens e coisas das palavras conhecidas, mas coladas de um jeito diferente dessa vez. Dizer, prestando atenção ao efeito do dito no olhar, nas rugas do rosto, no enrijecer ou no tranquilizar do corpo, cujo contato com nosso corpo se faz por meio da mão, do braço, dos lábios, da parte que se desejar.

Esses quatro cuidados fundamentais existem na quantidade e oportunidade que quisermos e pudermos oferecer. Se somos sovinas, os afetos tristes predominam. E são inúmeros os caminhos do adoecer.

Mas olhar, ouvir, tocar e dizer, se não faz milagre, chega muito perto da magia. A magia de cuidar de alguém.

Recuperação judicial de produtores rurais, outras possíveis e boas soluções

Existem mecanismos judiciais para discussão das dívidas bancárias, com possibilidade de manter o nome do devedor sem restrição cadastral e sem os inúmeros problemas que a recuperação judicial causa à imagem do devedor

12/11/2025 07h30

Tem sido amplamente noticiada pela mídia escrita e falada, a profusão de RJ – recuperações judiciais ajuizadas, em razão de dificuldades financeiras geradas por frustração de safra e debilidade nos preços dos produtos, decorrentes de adversidades climáticas, atingindo especialmente o agronegócio.

Muitos escritórios de advocacia especializados no tema, têm se manifestado sobre ser a recuperação judicial a solução para todos os males que acometem os produtores endividados.

Entretanto, a questão deve ser colocada sob o prisma e critérios corretos, uma vez que nem sempre, o caso é de utilização da recuperação judicial, não podendo ser generalizada a aplicação dessa medida, como se a solução do problema fosse linear. 

Não é!

Com efeito, se um produtor rural tem 70% ou mais de seu débito, representada por dívidas bancárias, a recuperação judicial não se apresenta como o melhor remédio para resolver as pendências dessas obrigações contraídas.

Tal afirmação é feita pelo fato de que, normalmente, as operações bancárias firmadas com produtores rurais, tem garantias (penhor, hipoteca, alienação fiduciária, aval) e em razão disso, não estão elas sujeitas aos efeitos da recuperação judicial (Súmula 581/STJ) e (Tema 885/STJ), podendo o banco executar imediatamente as garantias e os avais.

Além dos aspectos relevantes aqui mencionados, o STJ proferiu decisão recente, entendendo que a CPR – na operação de Barter, está fora da recuperação judicial.

A RJ deve ter como parâmetro a dívida comum (quirografária) com fornecedores de aproximadamente 65% de estoque de dívida, não se justificando a sua utilização quando o estoque da dívida é representada por dívidas bancárias com garantias, que representam pelo menos 70% ou mais do débito total.

Existem outros mecanismos judiciais para discussão das dívidas bancárias, com possibilidade de manter o nome do devedor sem restrição cadastral e sem os inúmeros problemas que a recuperação judicial causa à imagem do devedor.

A recuperação judicial além da possibilidade de não ser concluída exitosamente, podendo ser convolada em falência, gera uma repercussão negativa ao nome do produtor, com sérias restrições ao seu crédito, inclusive no futuro, para que possa obter novos financiamentos e continuar plantando as safras seguintes e outras necessidades específicas da atividade.

E se o produtor adquirir insumos após a RJ e não pagar, o credor pode requerer a sua imediata falência.

Em vez de, nas ações revisionais de contratos bancários – discutindo as rotineiras abusividades contratuais que permeiam esses contratos, tal iniciativa permite que o produtor não sofra restrições cadastrais, uma vez oferecida caução suficiente para obtenção dessa benesse, tal como tem sido admitido pelo Poder Judiciário, repercutindo favoravelmente em favor do produtor, que poderá continuar com acesso ao crédito em outras instituições, circunstancia que lhe atende para o plantio futuro, aquisição de insumos e nas suas necessidades comerciais enquanto discute a dívida judicialmente.

Atente-se que nessa situação, sem a RJ, até mesmo o fornecedor de insumos (que não teve seu crédito discutido judicialmente/impugnado) poderá continuar financiando o produtor rural, prática corriqueira dessa atividade, não sofrendo o devedor com qualquer restrição.

É claro que cada hipótese deve ser observada, de acordo com as circunstancias apresentadas pelo produtor rural em dificuldade.

Mas os parâmetros para a utilização desse instrumento (RJ) ou ações de revisão de contratos bancários, devem ser aqueles que mencionamos acima, para uma real visibilidade do problema e da correta iniciativa judicial a ser tomada.

É certo que o ajuizamento prévio de ações revisionais, não impede o banco de executar a dívida. Entretanto, cria prejudicialidade externa, permitindo ao devedor ampla discussão do contrato bancário e a sua revisão.

Por último, os contratos subjacentes (rolados) que foram quitados também podem ser revisados na mesma ação revisional, criando a possibilidade de decote das abusividades existentes e a compensação de valores eventualmente obtidos nessa ação, com os contratos em aberto.

Os índices existentes no mercado sobre o “sucesso das RJ’s”, é de apenas 25%, segundo a Serasa Experian e segundo o jornal Valor Econômico, 30% das empresas que conseguem encerrar a RJ, acabam falindo posteriormente.

Assim, sem descartar as situações próprias para a RJ, o produtor rural deve procurar seu advogado com expertise nessas matérias, informando-lhe as condições das suas dívidas e garantias dadas, de modo que o profissional escolhido, possa avaliar corretamente a sua situação jurídica e comercial e indicar o melhor procedimento, com a resposta jurídico-processual adequada para os seus problemas.

