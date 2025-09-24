Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ser quem se é dá trabalho, mas compensa

Quando assumimos o que queremos e bancamos essa decisão, o mundo nos coloca na cadeira dos réus, prontos para a prisão perpétua

Frederico Henrique M. Fernandes - Autor do livro "Um Lugar Chamado Eu"

Frederico Henrique M. Fernandes - Autor do livro "Um Lugar Chamado Eu"

24/09/2025 - 07h45
Vivemos em uma era em que somos praticamente obrigados a vestir filtros sociais o tempo todo. Temos sempre que parecer bem, felizes e amáveis. Mas gastamos pouco tempo sendo, de fato, essas coisas. Sabe por quê?

Porque é como se estar feliz fosse um atentado a outra pessoa. Demonstrar amor, então, soa como sacrilégio. As pessoas estão sempre em uma posição de julgamento: “Tá, ela é feliz, mas fica fazendo concessões”. E daí? Quando nos relacionamos, é uma troca. Soma-se na vida de ambos, nem mais, nem menos.

As pessoas esperam que sejamos intolerantes e, se não cumprirmos esse papel, elas se incomodam, frustram-se, resignam-se. Quando assumimos o que queremos e bancamos essa decisão, parece que o mundo nos coloca na cadeira dos réus, prontos para a prisão perpétua. Se esse é o preço para se sentir bem por dentro e por fora, ótimo.

A inquietação não está em nós, está no outro, naquele que se incomoda mais com o que você escolhe do que com o que ele mesmo sente. É curioso como o desconforto do outro muitas vezes fala mais sobre ele do que sobre nós.

Está em tudo: nos vínculos que criamos, nas relações que mantemos e até nas escolhas mais simples, como o que consumimos. No dia a dia, somos empurrados para o excesso: de compras, de conteúdos, de estímulos. E, se não paramos para entender o que faz sentido, vamos absorvendo tudo, sem pensar se combina com nosso momento ou com o que queremos para o futuro, e isso nos custa caro.

Por isso, pausas e silêncios não são solidão, são gestos de autoamor. Um tempo só nosso para perguntar: faz sentido ou não? Se não fizer, diga apenas: “Não, obrigado”. Esse espaço íntimo de escuta e reflexão é o que nos ancora em nós mesmos.

Fomos ensinados a achar que dizer “não” é desrespeito. Mas será? E se for respeito por nós mesmos? Então, por que dizemos tão pouco? É tão simples. Dizer “não” é abrir espaço para dizer “sim” ao que realmente importa. Viva mais pelas suas expectativas do que pelas dos outros.

Posso te dizer? É libertador. Escolher estar onde faz bem é impagável. Sabe aquela frase: “Se eu soubesse, tinha feito isso antes?” Pois, então, faça hoje. Não espere o caos para começar a priorizar a sua paz.

Com o tempo, a gente entende que ser fiel a si mesmo não é sobre nunca mudar é sobre mudar com verdade.

É reconhecer o que já não faz sentido, abrir espaço para o novo e se escutar, mesmo quando o mundo espera outra coisa. Mesmo quando isso assusta, mesmo quando custa.

É difícil? Sim. Vai dar trabalho? Com certeza. Mas compensa.

ARTIGOS

Como apoiar os jovens a ingressar no Ensino Superior

Marcado por intensas transformações pessoais, além das mudanças típicas da juventude, jovens precisam lidar com decisões importantes

23/09/2025 07h45

O ingresso no Ensino Superior é marcado por intensas transformações pessoais. Nesse momento, é comum que os estudantes enfrentem sentimentos de ansiedade, insegurança, solidão e frustração. Isso porque, além das mudanças típicas da juventude, eles precisam lidar com decisões importantes, como organizar melhor o tempo e responder a novas formas de cobrança, habilidades que, muitas vezes, ainda estão em desenvolvimento.

Esses desafios podem impactar negativamente a experiência universitária e, em casos extremos, levar até à desistência. Segundo a 15ª edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil 2025, elaborado pelo Instituto Semesp, a taxa de evasão, ou seja, o abandono dos estudos antes da finalização de um ciclo educacional, tem sido maior do que a de conclusão.

O dado reflete um problema estrutural: muitos jovens chegam à universidade sem o preparo emocional e prático necessário para lidar com essa nova realidade. Além dos desafios acadêmicos, surgem questões como o distanciamento familiar, a necessidade de conciliar estudo e trabalho, dúvidas sobre a escolha do curso e até mesmo a dificuldade de criar vínculos. Por isso, é essencial investir em uma transição mais consciente e estruturada.

Do Ensino Médio ao ingresso no Ensino Superior:

O impacto dessa mudança está diretamente ligado às diferenças significativas entre os dois níveis de aprendizagem. No Ensino Médio, a rotina costuma ser mais estruturada e acompanhada de perto por professores, coordenadores e famílias, tendo como foco o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já no Ensino Superior, o estudante se depara com uma lógica diferente: o ponto central é o mercado de trabalho e o desenvolvimento de competências específicas. O ambiente acadêmico exige mais autonomia, organização e iniciativa. Cabe a cada um gerenciar seu tempo, buscar ajuda, cumprir prazos e tomar decisões de forma independente.

Como preparar os estudantes?

Apesar das dificuldades, há formas eficazes de preparar os jovens para essa transição. As escolas podem desenvolver projetos que simulem o ambiente universitário, como oficinas de planejamento e visitas, rodas de conversa sobre saúde emocional e experiências acadêmicas, além de encontros com ex-estudantes que compartilhem estratégias e vivências. É importante também proporcionar atividades que estimulem o protagonismo e a autogestão.

Nesse processo, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais é fundamental: autonomia, tolerância à frustração, flexibilidade, capacidade de superação, organização, pensamento crítico, comunicação, resiliência e autoconhecimento.

Essas competências devem ser trabalhadas ainda no Ensino Médio, por meio de projetos interdisciplinares, trabalhos em grupo e atividades que envolvam tomada de decisão e resolução de problemas, tudo isso em um ambiente que valorize a escuta e a aprendizagem com os erros.

O apoio da família: a escuta ativa, o acolhimento das dúvidas sem julgamento e o incentivo à autonomia em casa ajudam a fortalecer a autoconfiança dos estudantes. Encontrar o equilíbrio entre apoio e liberdade é essencial para que eles se sintam seguros para enfrentar os novos desafios e, ao mesmo tempo, desenvolvam a criatividade na hora de explorar novos caminhos profissionais.

Em suma, o ingresso no Ensino Superior é uma jornada de descobertas, que pode ser feita com leveza e segurança quando há um trabalho conjunto entre todas as esferas que cercam o estudante. O cuidado, seja na escuta, no apoio emocional ou na preparação prática, é o que transforma essa mudança em uma oportunidade real de crescimento.

ARTIGOS

A PGE-MS e a agenda de modernização do Estado

O momento é de conscientização da importância da cooperação institucional entre as advocacias públicas federal, estadual e municipal

23/09/2025 07h30

Ana Carolina Ali Garcia

Ana Carolina Ali Garcia

Celebramos o dia do Procurador do Estado de MS com transformações e avanços vivenciados pela Instituição em conexão com a agenda de desenvolvimento e modernização do Estado e com a diretriz de integração que marca a advocacia pública no cenário nacional.

O momento é de conscientização da importância da cooperação institucional entre as advocacias públicas federal, estadual e municipal, as quais têm externado o compromisso com uma atuação integrada, técnica e moderna em prol de toda a sociedade brasileira.

Estamos convictos de que as mudanças do nosso tempo e as alterações legislativas e constitucionais impõem a adaptação das instituições, a mudança cultural, a convergência procedimental e a compartilhamento de soluções em direção a uma atuação mais uniformizada, racional e eficiente.

Movida por essa diretriz, a PGE-MS tem participado ativamente da construção de ambientes vocacionados à materialização dessa anunciada atuação em rede, acreditando que eles nos permitirão pensar em novos caminhos e superar os desafios de tirar do papel e colocar em prática as recentes e contínuas alterações do sistema jurídico brasileiro, que têm imenso impacto político e social.

Nesse contexto, o Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal (Conap) surge como um espaço comum das Procuradorias da Fazenda Nacional, dos Estados e DF e dos Municípios para a atuação cooperativa e integrada no cenário de reestruturação do sistema tributário nacional. Sem dúvidas, uma oportunidade para o aperfeiçoamento das nossas atividades, da governança e do autocontrole.

Ainda nessa agenda integrativa, Mato Grosso do Sul – primeiro Estado da região Centro-Oeste e o terceiro do País – sediou a Caravana da Inovação, fruto da parceria entre a PGE-MS e a Advocacia-Geral da União (AGU), oportunizando o compartilhamento de soluções inovadoras no serviço público.

No campo da inovação, fortalecemos o Laboratório de Inovação e regulamos o uso responsável e ético da Inteligência Artificial na Instituição, modernizando nossa atuação, mas sem perder de vista a imprescindível revisão humana e a qualidade dos serviços jurídicos prestados à sociedade.

Na área fiscal, temos endereçado nossas ações para a efetiva “gestão” da dívida pública com foco na desjudicialização e no aperfeiçoamento dos instrumentos extrajudiciais de cobrança do crédito público.

Destacamos a atuação conjunta com os cartórios e instituições (postos de atendimento dos cartórios na PGE; na OAB e no TCE), a extinção de execuções fiscais de baixo valor e sem movimentação útil, a fixação de pisos mínimos para inscrição na dívida ativa e para o ajuizamento e a institucionalização de dispensas recursais e de medidas judiciais em observância aos precedentes qualificados.

Instituímos, ainda, de forma inédita no âmbito das PGE´s dos Estados e DF, o Pedido de Revisão da Dívida Inscrita (PRDI), ofertando ao contribuinte a reanálise administrativa dos débitos inscritos na dívida ativa, de natureza tributária e não tributária, sem a necessidade do ajuizamento de ação, de modo a promover uma relação fisco-contribuinte mais participativa e dialógica. E, agora, caminhamos para a regulamentação da transação tributária.

São alguns dos caminhos traçados pelos Procuradores do Estado de MS com muita responsabilidade, coragem e consciência de que as nossas atividades têm muito impacto na vida e nas relações, acreditando que estamos avançando de forma estratégica para entregar um trabalho ainda melhor, mais eficiente e racional, para toda a sociedade sul-mato-grossense.

