Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Soberania de dados é estratégica e o Brasil não pode ignorar

A dependência quase exclusiva de big techs internacionais cria vulnerabilidade que poucas empresas mensuraram em seus planos de risco

Erik de Lopes Morais - COO da Penso Tecnologia

Erik de Lopes Morais - COO da Penso Tecnologia

09/09/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante muitos anos, falar em soberania de dados soava como um debate distante, quase acadêmico. Afinal, as grandes provedoras globais sempre entregaram serviços de altíssima disponibilidade e resiliência. O que poderia dar errado? Até recentemente, a maioria dos executivos de tecnologia responderia: nada.

Entretanto, o cenário mudou. Hoje já presenciamos casos concretos de empresas relevantes no mundo inteiro que tiveram seus serviços interrompidos, não por falhas técnicas, mas por sanções políticas e decisões jurídicas além de suas fronteiras.

Um exemplo recente foi o de uma gigante indiana de combustíveis que, mesmo sem relação direta com a União Europeia, teve seus serviços em nuvem (Microsoft) paralisados em função das sanções ligadas a Rússia. Como resultado, foram dias de operação comprometida, prejuízos financeiros e abalo de confiança.

Esse episódio traz uma reflexão que deve ecoar no Brasil: até que ponto estamos preparados para lidar com interrupções causadas por fatores que não controlamos? A dependência quase exclusiva de big techs internacionais cria uma vulnerabilidade que poucas empresas mensuraram em seus planos de risco.

Leis como o Cloud Act, nos Estados Unidos, o E-Evidence, na Europa, e mais recentemente a Lei Magnitsky, ampliam ainda mais esse desafio. Esta última, criada originalmente para punir corrupção e violações de direitos humanos, passou a ser usada também como instrumento de sanções econômicas e tecnológicas.

Na prática, isso significa que uma empresa brasileira pode ter seus serviços suspensos mesmo sem ser alvo direto, apenas por estar conectada a ecossistemas ou parceiros comerciais em países sob sanção.

Ou seja, mesmo uma companhia que cumpre integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) pode ser impactada por decisões que nada têm a ver com a realidade nacional. E a pergunta que precisa ser feita é simples: quantas empresas brasileiras resistiriam a uma semana com sistemas críticos fora do ar?

É por isso que a discussão sobre a soberania de dados precisa deixar de ser periférica e se tornar parte central da estratégia corporativa. Não se trata de nacionalismo tecnológico, mas de gestão de risco e continuidade de negócios. Empresas que concentram toda a sua infraestrutura em um único provedor global estão mais expostas a bloqueios, suspensões e vulnerabilidades externas.

A boa notícia é que existem alternativas. Modelos híbridos de gestão da informação, que combinam nuvem privada no Brasil, soluções locais e ferramentas avançadas de backup e disaster recovery, já estão disponíveis e acessíveis. Essa diversificação é o caminho mais seguro para mitigar riscos e garantir resiliência, independentemente das tensões geopolíticas.

A LGPD foi um passo fundamental para amadurecer o debate sobre privacidade e proteção no Brasil. Mas, diante do contexto internacional, precisamos ampliar a visão. Proteger dados hoje não é apenas impedir vazamentos ou ataques cibernéticos, é também garantir independência e continuidade perante forças externas.

O Brasil é reconhecido por manter boas relações diplomáticas com a maioria dos países. Mas no mundo conectado em que vivemos, basta uma decisão unilateral em outro território para afetar empresas que não têm relação direta com o conflito.
No fim do dia, soberania digital significa resiliência.

E o que vai separar as empresas que conseguem seguir operando em meio às turbulências daquelas que ficam vulneráveis é a capacidade de se antecipar, diversificar e proteger suas operações contra o imprevisível.

ARTIGOS

Trabalho freela no agronegócio: solução ou armadilha?

O alto risco jurídico que essa flexibilidade milagrosa pode representar

08/09/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A busca por flexibilidade no campo fez crescer a contratação de trabalhadores freelancers, ou seja, sem jornada fixa, por necessidade de demanda e, quase sempre, sem vínculo formal.

O trabalho freelance se configura, também, pela ausência do controle de horários, de subordinação direta e, algumas vezes, o afastamento do ambiente laboral tradicional. Esse modelo de trabalho parece ser muito eficiente para safras incertas, variações climáticas e operações pontuais.

Mas o que muitos produtores ignoram é o alto risco jurídico que essa flexibilidade milagrosa pode representar. Precedentes no judiciário trabalhista mostram produtores rurais sendo condenados por vínculo empregatício disfarçado como prestação eventual de serviço.

Há decisões reconhecendo jornadas exaustivas, ausência de controle de ponto e falta de contribuição previdenciária – transformando o que seria um freela em um passivo trabalhista de alto impacto financeiro para o empresário do campo.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inclusive em sua aplicação ao trabalho rural, define critérios objetivos para caracterização de vínculo empregatício: habitualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade (art. 3º da CLT).

Ou seja, configurando qualquer um destes critérios em uma atuação denominada freelance, o trabalhador rural, mesmo informal, pode acionar a Justiça e ter vínculo reconhecido, com reflexos em verbas como férias, 13º, FGTS e horas extras.

Neste artigo, trago algumas observações importantes ao empregador rural para evitar armadilhas jurídicas e regularizar a atuação freela, de forma produtiva e positiva para ambas as partes.

  1. Controle mínimo da jornada: mesmo sem ponto eletrônico, é fundamental manter registro – ainda que manua – dos dias e horários de trabalho. Isso serve como prova em eventual fiscalização ou ação judicial.
     
  2. Contrato por tarefa ou safra, com escopo claro: o ideal é evitar a configuração de vínculo contínuo formalizando a demanda em contratos específicos, com definição de prazo, atividade a ser executada e valor total do serviço, conforme a Lei nº 5.889/1973 (Lei do Trabalho Rural).
     
  3. Evite a subordinação direta: importante salientar que se o trabalhador responde a ordens diárias, horários rígidos e rotinas como um empregado fixo, não há freela: há emprego disfarçado.

Em todos os casos, a questão mais importante para a qual o produtor rural precisa se atentar é: terceirize com responsabilidade ou contrate por prazo determinado nos termos legais. Flexibilidade é possível, mas sem improviso jurídico.

No agro, o barato do freela mal estruturado pode sair caro. Segurança trabalhista é gestão estratégica e a assessoria jurídica preventiva no agronegócio está a favor desta solução.

ARTIGOS

A estética de dentro que nenhum laser corrige

Clínicas que prometem firmeza à pele, mas operam com condutas frouxas

08/09/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Na estética, a palavra flacidez desperta atenção imediata. É um dos maiores fantasmas: a pele perde firmeza, o contorno do rosto cede, e logo aparecem promessas – cremes, radiofrequência, bioestimuladores, fios de sustentação e cirurgias.

Mas há uma outra flacidez, ainda mais perigosa, que nenhum laser corrige: a flacidez das condutas de certos (pseudo)profissionais.

Uma operação recente da Anvisa escancarou o problema. De 38 clínicas fiscalizadas no Distrito Federal e em estados como São Paulo, Ceará, Amazonas e Piauí, apenas três estavam em conformidade (compliance) com as normas sanitárias.

As demais apresentaram falhas como esterilização precária, uso irregular de medicamentos e procedimentos invasivos em locais sem estrutura mínima para emergências.

O setor vive uma contradição: clínicas que prometem firmeza à pele, mas operam com condutas frouxas. Fachadas de luxo escondendo protocolos frágeis. Ambientes esteticamente firmes, mas eticamente flácidos.

E não é novidade. A Sociedade Brasileira de Dermatologia havia alertado para abusos no setor. Desde 2017, acumulava mais de 1.200 denúncias contra práticas irregulares – prova de que a flacidez ética é recorrente.

O compliance sanitário, nesse contexto, deveria ser o verdadeiro bioestimulador – não de colágeno, mas de ética. Não falamos de burocracia, mas de algo essencial: transformar ética em prática diária.

E é exatamente para isso que existe um instrumento de gestão chamado programa de compliance, capaz de organizar protocolos e garantir que a clínica não dependa apenas da ética individual, mas de um sistema que protege vidas.

A ética é o critério que qualifica qualquer especialidade técnica. Esse critério precisa estar na clínica. Afinal, entre as irregularidades flagradas, havia também médicos especialistas em estética – mas que foram antiéticos. O diploma ou a técnica não bastam quando a conduta é frouxa.

O programa de compliance garante que a clínica ofereça mais do que resultados estéticos – ofereça segurança à vida de cada paciente. É o que separa quem apenas vende procedimentos de quem constrói confiança.

Compliance não é burocracia, é governança. É a sustentação invisível que dá firmeza ao setor e protege quem confia nele.
Como lembra Mario Sergio Cortella, “a ética não é cosmética, não pode ser uma coisa de fachada”.

E o que as fiscalizações revelaram foi exatamente isso: maquiagem corporativa tentando encobrir falhas que não se corrigem com filtro de Instagram.

Pierre Reverdy dizia que “a ética é a estética de dentro”. E é justamente isso o que falta em muitas dessas empresas: um padrão de beleza interior. Porque, se a estética trata do que passa rápido, a ética cuida daquilo que permanece. Sem essa base, o setor corre o risco de ficar com a imagem flácida, ainda que as paredes reluzam e as redes sociais filtrem imperfeições.

A questão é direta: clínicas de estética não podem se sustentar em promessas sem lastro ético. E consumidores – em especial as mulheres, que sustentam a maior parte desse mercado – precisam aprender a exigir mais do que um preço atraente ou uma sala instagramável.

É preciso perguntar: essa clínica cumpre protocolos que me protegem? Clínicas com programa de compliance podem responder a isso com segurança.

A verdadeira firmeza que buscamos não está apenas na pele. Está na conduta.

Nenhum laser do mundo consegue corrigir isso.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 2 dias

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 1 dia

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'
CAMPO GRANDE

/ 21 horas

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'

5

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master
aplicação financeira

/ 21 horas

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 8 horas

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste