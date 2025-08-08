Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

STF e a cláusula de barreira: quando o excesso de partidos e a governabilidade viram um problema

Marco Santullo Cientista político e dirigente partidário

08/08/2025 - 07h30
A democracia brasileira é jovem, plural e vibrante. Mas também é uma das mais fragmentadas do mundo. Esse excesso de partidos, que muitas vezes mais atrapalha do que representa, poderia ter sido enfrentado de forma decisiva há quase duas décadas – não fosse uma votação histórica no Supremo Tribunal Federal (STF), em 2006.

Naquele ano, a chamada cláusula de barreira, mecanismo que exigia desempenho eleitoral mínimo dos partidos para acesso ao fundo partidário, tempo de TV e funcionamento parlamentar, foi derrubada pelo STF. A justificativa: a regra feria o pluralismo político. Entre os votos que selaram o destino da cláusula, destacou-se o do então ministro Joaquim Barbosa, que adotou uma interpretação constitucional rígida, focada na defesa da diversidade partidária.

A intenção pode ter sido nobre, mas o efeito foi desastroso. A decisão abriu caminho para a proliferação desenfreada de siglas – muitas sem base social, ideológica ou eleitoral, mas com acesso a recursos públicos e poder de barganha. Criou-se uma verdadeira indústria de partidos, onde legendas se tornaram moedas de troca, e não instrumentos legítimos de representação.


O resultado foi sentido nos anos seguintes: governos instáveis, coalizões frágeis, crises políticas recorrentes e dificuldade para aprovar reformas estruturais. O STF, como guardião da Constituição, tinha (e tem) o dever de proteger os valores democráticos, mas sua decisão, à época, acabou por preservar uma pluralidade ineficaz e disfuncional.


A cláusula de barreira só foi resgatada em 2017, com a Emenda Constitucional nº 97, e seus efeitos começaram a aparecer nas eleições seguintes. Com menos partidos com acesso pleno ao Congresso, a política ficou ligeiramente mais organizada – mas o tempo perdido entre 2006 e 2018 atrasou reformas importantes e consolidou uma cultura de pulverização.


O caso da cláusula de barreira mostra que, muitas vezes, a letra da Constituição precisa ser interpretada com responsabilidade institucional. Defender a democracia não é apenas garantir espaço para todos, mas também criar regras que garantam eficiência, representatividade e governabilidade.


O Brasil precisa de partidos fortes, coerentes e com base real na sociedade. E o Supremo precisa, cada vez mais, considerar os efeitos práticos de suas decisões no funcionamento da democracia. A história da cláusula de barreira é um bom exemplo de como boas intenções jurídicas podem, sem o devido cuidado, gerar consequências políticas e sociais indesejadas.
 

EDITORIAL

Tudo, menos mexer no duodécimo

É como se estivéssemos na Idade Média e os valores tivessem sido determinados por uma entidade divina

07/08/2025 07h31

Quando a situação financeira não é das melhores na administração pública, normalmente, a corda arrebenta do lado mais fraco, que é o do servidor. Ao se falar em servidor, contudo, existe uma variação literalmente imoral. Na Prefeitura de Campo Grande, por exemplo, existem mais de 10 mil cujo salário-base é inferior a um salário mínimo. Por outro lado, existem aqueles que recebem R$ 70 mil líquidos ao fim de cada mês. No governo do Estado, embora a situação na base da pirâmide seja um pouco melhor, a disparidade é ainda maior. A casta recebe uma média de R$ 150 mil.

Nesta semana, depois de uma infinidade de sinais, a administração estadual admitiu que está em crise e determinou o corte de gastos. Mas de antemão já deixou claro que não pretende mexer no topo da pirâmide do funcionalismo. Isso ficou evidente no momento em que porta-vozes do governador Eduardo Riedel afirmaram que não podem fazer alterações no chamado duodécimo dos Poderes. Ou seja, segundo eles, não podem cortar os repasses à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública, como se estivéssemos na Idade Média e os porcentuais tivessem sido determinados por uma entidade divina capaz de jogar uma praga sobre aquele que ousasse questionar a pertinência dos valores bilionários.

Evidentemente que não se pode ser simplista e acreditar que alterar este “dogma” seria algo fácil, uma vez que o “poder de fogo” de magistrados, promotores, deputados, conselheiros e defensores públicos pode ser destrutivo contra aqueles que se atreverem a confrontá-los. Exatamente por conta disso é necessário olhar para os números. Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previu arrecadação de R$ 26,4 bilhões pela administração estadual.

Deste montante, R$ 3,35 bilhões foram reservados para as cinco instituições. Ao Tribunal de Justiça estão previstos R$ 1.364.912.200,00, sem contabilizar a arrecadação com pesadas taxas. Para o Ministério Público, são R$ 705.520.700,00. Em terceiro lugar está a Assembleia Legislativa, com R$ 520.2022.200,00. Na quarta colocação deste ranking está o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, com orçamento previsto de R$ 415.307.900,00. O “primo pobre” é a Defensoria Pública, que deve receber “apenas” R$ 347.325.900,00.

Juntas, essas instituições recebem o equivalente a quase 13% do orçamento estadual e destinam em torno de 90% ao pagamento de salários. Sendo assim, a cúpula destas instituições tem remuneração que pode ser considerada uma verdadeira afronta aos servidores da base da pirâmide e à grande maioria dos trabalhadores brasileiros. E o mais assustador é que, em vez de reconhecerem que realmente estão vivendo em mundo paralelo e se mostrarem dispostos a colocar o pé no freio, mais e mais criam formas para elevarem seus rendimentos.

Entra governo e sai governo, mas nenhum tem pulso para colocar limites nesta vergonhosa e imoral gastança. Pior que isso. Nem mesmo admitem colocar o tema em pauta. Quando isso acontece, como ocorreu recentemente em Brasília, rapidamente surgem as marchas para engavetar alguma possível mudança. E, quando isso ocorreu, o comando do Executivo estadual já havia deixado clara sua preocupação em ajudar a proteger as castas.

ARTIGOS

Reajustes salariais e retenção de talentos

No Brasil, a expectativa de aumentos entre 5% e 6,7% para diferentes níveis hierárquicos indica um esforço estratégico de reposicionamento do custo de mão de obra

06/08/2025 08h15

A iminente rodada de reajustes salariais este ano, prevista por mais de 66% das organizações, revela uma tentativa urgente de compensar a perda do poder aquisitivo causada pela inflação e responder à acirrada competição por talentos críticos. No Brasil, a expectativa de aumentos entre 5% e 6,7% para diferentes níveis hierárquicos indica um esforço estratégico de reposicionamento do custo de mão de obra frente a um mercado cada vez mais dinâmico e seletivo. Contudo, ao analisarmos o contexto mais amplo, fica evidente que o salário, embora importante, não é mais o fator isolado capaz de garantir retenção e engajamento de profissionais em ambientes corporativos complexos.

O ambiente inflacionário, apontado por 41% dos líderes de RH como principal força motriz, não pode ser visto apenas como um indicador econômico, mas como um agente que impacta diretamente o equilíbrio entre expectativa e realidade dos colaboradores. Paralelamente, a escassez de profissionais qualificados – que leva 35% das empresas a reajustarem salários para manter competitividade – escancara uma tensão estrutural: a crescente dificuldade das organizações em atrair e reter talentos sem provocar desequilíbrios orçamentários internos. As empresas que se recusam a ir além dos reajustes anuais, representando 28% do mercado, arriscam-se a enfrentar aumento da rotatividade, perda de produtividade e deterioração da cultura interna.

Nesse cenário, a literatura e os dados empíricos convergem para a conclusão de que a retenção eficaz exige estratégias integradas e personalizadas, que vão desde aumentos salariais seletivos até o desenvolvimento contínuo, passando pela flexibilização do modelo de trabalho e por planos de carreira robustos. O conceito de benefits marketplace, previsto para adoção por 67% das empresas até 2026, exemplifica essa evolução, indicando a necessidade de personalizar incentivos para diferentes perfis e gerações. Ou seja, não se trata mais de aplicar um tamanho único, mas de compreender o indivíduo dentro do coletivo e oferecer a ele um pacote de valor coerente com suas motivações e necessidades específicas.

Mais do que a remuneração, o reconhecimento contínuo emerge como um fator crítico para a retenção – sobretudo em organizações que não contam com orçamentos robustos para aumentos salariais significativos. Surpreendentemente, apenas 27% das empresas possuem programas estruturados de reconhecimento, apesar de 74% dos RHs apontarem esse elemento como um diferencial competitivo. 

A flexibilidade, frequentemente debatida como um benefício, assume este ano o papel de moeda essencial nas negociações de talentos. Com 86% das empresas oferecendo algum modelo flexível , o desafio central reside no equilíbrio entre a autonomia e as demandas da liderança por maior presença física. A equação para atrair e reter talentos no próximo ciclo não pode se restringir a reajustes salariais, ainda que necessários. É preciso uma abordagem holística que considere o indivíduo em suas múltiplas dimensões – financeira, emocional, cultural e de qualidade de vida – e que conecte esses aspectos a práticas organizacionais alinhadas com os novos tempos. Ignorar essa complexidade significa não apenas perder talentos, mas comprometer a capacidade competitiva e a sustentabilidade das organizações no médio e longo prazo.

