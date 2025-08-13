Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Tarifaço dos EUA: um alerta e uma chance de repensar nossas rotas comerciais

A chama da tensão comercial é reacendida e impacta diretamente empresas brasileiras

Adriana Melo - Especialista em Finanças e Planejamento Estratégico

Adriana Melo - Especialista em Finanças e Planejamento Estratégico

13/08/2025 - 07h45
Entrou em vigor a nova medida dos Estados Unidos que impõe uma sobretaxa de 50% sobre quase 4 mil produtos brasileiros. A decisão, anunciada por Donald Trump, impacta diretamente alimentos, produtos de higiene, químicos e industriais, reacendendo uma tensão comercial com consequências práticas para empresas brasileiras que exportam para o mercado norte-americano.

Apesar das exceções previstas, o tarifaço representa um risco real para a competitividade brasileira. Em um primeiro momento, podemos esperar queda no volume exportado, aumento dos preços e impactos diretos nas margens das empresas que dependem desse canal.

Mas a dimensão mais relevante do problema é estratégica: o Brasil segue com um perfil comercial excessivamente concentrado em poucos mercados e sem um plano claro de resposta quando esses mercados se tornam hostis. Não é a primeira vez que o mundo nos dá esse recado, e talvez por isso devêssemos escutar com mais atenção agora.

A medida dos EUA fecha, temporariamente, uma porta. Mas não o mundo. A China, por exemplo, ainda engatinha no consumo de café: são apenas 16 xícaras por pessoa ao ano, contra uma média global de 240. Isso significa que há um oceano de oportunidades inexploradas. O mesmo vale para a carne, a celulose, o papel, os calçados e tudo o que o Brasil sabe plantar, criar e transformar.

A União Europeia, o Japão e até os vizinhos do Mercosul continuam com apetite. E a boa notícia é que, diferentemente do que acontece com os EUA, muitos desses mercados valorizam atributos como sustentabilidade, rastreabilidade e práticas ESG, áreas nas quais as empresas brasileiras têm avançado nos últimos anos.

Mas o tarifaço é, acima de tudo, um sinal para mudar o mapa. Literalmente. Não dá para continuar vendendo somente para os mesmos mercados, por pura inércia. A ideia de “cliente cativo” não existe mais em uma economia global marcada por volatilidade política e rupturas comerciais.

É hora de traçar novas rotas, diversificar destinos, proteger nossas cadeias e ampliar acordos bilaterais. É hora de escolher mercados que pagam bem, que respeitam regras e que querem mais do que apenas preço. E também, claro, manter parte dessa produção aqui dentro, fomentando consumo interno e protegendo o país de choques externos.

A resposta ao tarifaço não está apenas em reagir, mas em evoluir. Evoluir como empresas, como governo, como país exportador.

ARTIGOS

A revolução silenciosa na pecuária pantaneira

Fruto de um trabalho contínuo, a evolução no campo transforma profundamente a base da produção de alimentos no País

12/08/2025 07h45

Arquivo

Desde 2008, acompanho de perto a transformação da pecuária no Pantanal, um dos biomas mais desafiadores e ricos do Brasil. O que era, há quase duas décadas, um cenário marcado por novilhas de primeira cria com baixo score de condição corporal e altas taxas de falha reprodutiva, tornou-se, em 2025, um retrato de eficiência e equilíbrio: rebanhos com prenhez acima de 80%, mesmo nas fêmeas jovens.

Essa evolução não aconteceu por acaso. É fruto de um trabalho contínuo, com manejo nutricional baseado em ciência, escuta ativa ao produtor e capacitação de equipes. O que, muitas vezes, chamamos de revolução silenciosa no campo não aparece nas manchetes, mas transforma profundamente a base da produção de alimentos no País.

Um dos pilares dessa mudança foi a melhoria da nutrição animal. A introdução de pastagens adaptadas ao bioma, como a humidicula, permitiu a recuperação da condição corporal das matrizes e a redução do intervalo entre partos.

Assim, a suplementação estratégica, com uso de tecnologias nutricionais mais avançadas, também teve papel fundamental – mas exigiu, em contrapartida, um salto de preparo da mão de obra.

E é aqui que está um dos principais aprendizados dessa trajetória: sem gente treinada, não há tecnologia que resolva. Métodos de manejo mais precisos passaram a ser necessários e encontramos trabalhadores que, inicialmente, não estavam preparados para essa nova realidade. Investimos em formação, em capacitação contínua e vimos o conhecimento se traduzir em resultados.

Um exemplo a ser citado é o resultado obtido na estação de monta de novilhas na Fazenda Baia das Pedras, no Pantanal da Nhecolândia: um lote de 502 animais, com apenas 67 vazias e peso médio próximo a 400 quilos. Esse tipo de dado expressivo é a ponta do iceberg de um processo construído com consistência, paciência e parceria com o produtor.

É importante lembrar que esse caminho não foi linear. O Pantanal impõe suas limitações naturais, como alagamentos, secas severas e infraestrutura desafiadora. Se fosse uma reta, seria simples. Mas é justamente nesse percurso sinuoso que se constrói uma pecuária mais resiliente, sustentável e produtiva.

A história dessas propriedades pantaneiras é uma lição viva de que a integração entre conhecimento técnico e realidade local pode gerar transformações permanentes. E mais do que números, essa revolução é feita de pessoas: produtores comprometidos, técnicos atentos e trabalhadores que aprenderam, cresceram e se tornaram protagonistas dessa mudança.

Essa é a pecuária que acreditamos e praticamos. Ainda que, por muitas vezes, silenciosa e profundamente revolucionária.

ARTIGOS

Mato Grosso do Sul avança apesar da crise política

Afastada do núcleo de polarização nacional, a região avança em áreas estratégicas com índices que já superam a média nacional

12/08/2025 07h30

Arquivo

Enquanto o Brasil continua paralisado por uma guerra de narrativas ideológicas, um estado brasileiro do Centro-Oeste tem mostrado que é possível entregar resultados concretos sem muito barulho.

Longe da polarização que contamina o debate nacional, a região avança em áreas estratégicas como educação, geração de empregos, preservação ambiental e inclusão digital, com índices que já superam, em vários aspectos, a média nacional.

O dado mais relevante talvez seja a estabilidade administrativa. Enquanto grande parte do País está imersa em disputas partidárias, o governo de Mato Grosso do Sul optou por uma rota pragmática, centrada em resultados.

A escolha por uma gestão técnica, sem apelo às divisões ideológicas, tem se refletido em indicadores positivos e políticas públicas assertivas que resultam na melhoria da qualidade de vida da população.

Na educação, os avanços são mensuráveis, com todos os índices em crescimento acentuado.Mais de 62% das escolas estaduais já oferecem o ensino em tempo integral, com rede física reformada e base tecnológica em avanço, de acordo com comparações feitas com países desenvolvidos.

Além disso, os professores do Estado recebem a maior remuneração do País, algo que garante um ensino de qualidade e um aumento de desenvolvimento humano que terá reflexos nas próximas gerações.

No mercado de trabalho, uma política proativa na captação de grandes plantas industriais vinculadas à agroindústria, energia limpa e proteínas é nosso maior capital, com uma carteira do mercado privado que investe mais de 100 bilhões nessa base do crescimento estadual.

O segredo de MS está na contínua oferta de capacitação, tanto que o Estado opera em regime próximo ao pleno emprego, com sobras de oportunidades de trabalho e falta de mão de obra, com centenas de vagas na agroindústria, no setor de serviços e na tecnologia.

Em MS, a agenda econômica caminha lado a lado com um compromisso ambiental que merece reconhecimento. O governador Eduardo Riedel tem conhecimento das interações ambientais e sabe que o caminho do desenvolvimento sustentável é irreversível.

Com criatividade e percepção, a idealização do Fundo Clima Pantanal, por exemplo, representa alternativa inovadora de monetizar a conservação ambiental que pode inspirar outros estados.

Hoje temos orgulho de ver autoridades nacionais elogiando essa iniciativa, especialmente em tempos em que a preservação da natureza torna-se tema central nos debates globais, pois estudos indicam que esse é o caminho para que o futuro da humanidade seja uma junção de igualdade social, alto padrão de qualidade de vida e economia fortalecida pela sustentabilidade.

No campo do saneamento, o Estado também se destaca. O processo de universalização já indica como essa possibilidade será realidade nos próximos três anos, visto que reflete um esforço estruturado e planejado, capaz de ampliar a cobertura e o tratamento com eficiência e previsibilidade.

Trata-se de política pública com efeitos diretos na saúde e na qualidade de vida das nossas famílias.
Esse conjunto de ações não ocorre por acaso. O perfil da gestão Estadual, com foco na governança, no trabalho e na inovação, contribui para a continuidade de políticas de longo prazo.

Mais do que carisma, a experiência e o compromisso com entregas concretas têm pautado a atuação do governador Riedel e sua equipe.

Vale lembrar o esforço deliberado do governo local em se manter distante de eventos que desgastam o debate, desviando-se do foco e das metas essenciais, com a valorização da cidadania.

A recusa em entrar em disputas de “nós contra eles” cria espaço para decisões mais técnicas e menos contaminadas por cálculos político-partidários de curto prazo.

Esse distanciamento, no entanto, não significa ausência de visão política. Ao contrário: trata-se de escolha estratégica que valoriza o papel do Estado como agente indutor de desenvolvimento e transformador de realidades sociais.

A política, nesse caso, cumpre sua função de definir as prioridades dentro de um plano estratégico que busca, acima de tudo, o desenvolvimento.

O Brasil, mergulhado em crises recorrentes e radicalização, precisa olhar com atenção para modelos que escapam da lógica da autodestruição. Mato Grosso do Sul apresenta exemplo de como é possível avançar mesmo diante de um ambiente adverso.

Não se trata de idealizar o Estado, tampouco ignorar seus desafios. Há problemas a serem superados. Mas é forçoso reconhecer que há tentativa real de responder às demandas da população com soluções eficazes.

Que esse modelo inspire discussões produtivas sobre o futuro da gestão pública, sobretudo num País que se diz democrático e desenvolvido, que precisa encontrar resultados e não debates que não levam a lugar nenhum.

Felizmente, temos que reconhecer que a população compreendeu que o trabalho que estamos desenvolvendo é o melhor que nossa história já produziu.

