Telecirurgia: por que esse momento muda a história da saúde em Mato Grosso do Sul?

Alguns acontecimentos na saúde passam quase despercebidos. Outros, como a implantação da telecirurgia com robô cirurgião Toumai no Hospital Cassems de Campo Grande, mudam o rumo da história da saúde.

A Cassems é vanguarda quando o assunto é oferecer o que há de mais moderno na assistência à saúde. Foi assim, que trouxemos a cirurgia robótica para Mato Grosso do Sul em 2024, subimos a régua na assistência à saúde e realizamos 212 procedimentos de alta complexidade com precisão e maturidade.

Este ano, iniciamos um novo capítulo para a saúde com a chegada do robô cirurgião Toumai, conseguimos realizar procedimentos cada vez mais complexos, com apoio de especialistas de qualquer lugar do mundo. É um avanço muito importante para o Estado e, principalmente, para os servidores públicos beneficiários da Cassems.

Mas não estamos falando apenas de tecnologia de ponta ou de um novo equipamento hospitalar. Estamos falando de algo muito maior que é a capacidade de realizar procedimentos de alta complexidade, com a máxima segurança. E o melhor, sem que o paciente precise sair de casa, da sua cidade, da sua família.

Durante anos, quando surgia um caso cirúrgico mais complexo, o caminho quase automático era a transferência para grandes centros. Era necessário que o paciente precisasse sair do seu ambiente de segurança, com a necessidade da família se reorganizar, e o aumento dos custos. Muitas vezes, a angústia era maior que a própria doença.

Quem vive a gestão em saúde sabe o que isso significa. Com a chegada do robô Toumai no Hospital Cassems de Campo Grande, a lógica se transforma. Conseguimos conectar nossas estruturas com o mundo todo e em menos de um mês, já realizamos mais de 20 cirurgias em nosso hospital.

E temos alcançado resultados positivos para os pacientes como a redução de dor no pós-operatório, menor tempo de internação e uma rápida recuperação. Para os médicos representa apoio técnico e para o sistema de saúde, representa maturidade.

Reforçando algo que é muito importante para nós, na Cassems, que na saúde, inovar não é apenas adquirir equipamentos modernos. É melhorar os desfechos, ampliar acesso e garantir sustentabilidade.

Além disso, a Cassems contribui com o avanço da medicina em Mato Grosso do Sul e fortalecemos nossa estrutura hospitalar. Isso é gestão responsável aliada à inovação.

Mas, talvez, o maior legado é a formação médica. A possibilidade de mentoria e troca de conhecimento em tempo real cria um ambiente de aprendizado permanente. Estamos formando profissionais em um novo patamar tecnológico. Isso muda o presente e, principalmente, o futuro da medicina no nosso estado.

E saber que a Cassems escreve um novo capítulo na medicina em Mato Grosso do Sul. Já que o Estado deixa de ser apenas receptor de tecnologia e passar a ser protagonista em inovação em saúde é motivo de orgulho. Mostra que é possível fazer diferente, fazer melhor e fazer aqui.

A telecirurgia robótica é um sinal de que estamos construindo um modelo mais resolutivo, mais humano e conectado com o que há de melhor na medicina mundial. E isso, para quem acredita na saúde como instrumento de transformação social, tem um valor imenso.