EDITORIAL

Transparência que deve servir de exemplo

A investigação do cumprimento de contratos e a busca por eficiência devem andar de mãos dadas com o combate à corrupção. Cada centavo deve ser aplicado de acordo com a lei

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

20/08/2025 - 07h15
A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) merece destaque e reconhecimento público pela maneira como atuou no caso que envolve suspeitas de desvio de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) em Selvíria.

Num país em que tantas vezes a corrupção se instala de forma silenciosa, sem que haja mecanismos de controle eficientes, é alentador ver uma secretaria identificar irregularidades dentro de sua própria estrutura e tomar a iniciativa de comunicar as autoridades competentes.

Foi graças a uma auditoria conduzida pela SES que surgiram os indícios de desvio, posteriormente entregues à Polícia Federal, que passou a conduzir as investigações formais.

Esse episódio deixa claro o quanto a ação técnica e responsável dos servidores públicos pode fazer diferença no combate às más práticas. Não se trata apenas de identificar falhas administrativas, mas de assumir a responsabilidade de impedir que o dinheiro do contribuinte seja mal utilizado.

O relatório da SES mostrou que a auditoria, quando bem-feita, não é mera burocracia, mas sim uma ferramenta poderosa para resguardar os recursos destinados à Saúde, uma das áreas mais sensíveis e mais carentes de atenção.

Neste aspecto, o governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES, merece parabéns. O trabalho de controle realizado demonstra maturidade institucional e, acima de tudo, disposição para enfrentar um dos maiores problemas do serviço público brasileiro: o desvio de recursos que deveriam chegar até a ponta, em que estão os cidadãos que dependem exclusivamente do SUS.

Cada real desviado significa menos medicamentos, menos consultas, menos estrutura para hospitais e unidades básicas. Combater essa prática é, em última análise, proteger vidas.

Mais do que uma ação pontual, o episódio de Selvíria precisa ser encarado como exemplo e referência para toda a administração estadual. Outras secretarias deveriam adotar o mesmo espírito de vigilância permanente e de compromisso com a integridade da gestão.

A auditoria não pode ser vista como um ato eventual ou emergencial, mas sim como parte do cotidiano da administração pública. Fiscalizar contratos, conferir documentos, cruzar informações e, sobretudo, agir com transparência são atitudes que previnem prejuízos e elevam a confiança da sociedade nos gestores.

Nesse ponto, é válido olhar para práticas já consolidadas no âmbito federal. A Controladoria-Geral da União (CGU) se tornou uma referência ao publicar seus relatórios de auditorias em um portal acessível a qualquer cidadão.

Trata-se de uma política de transparência que não apenas expõe falhas, mas fortalece o controle social, permitindo que todos acompanhem o destino dos recursos públicos. O governo estadual, que também dispõe de uma Controladoria própria, poderia avançar nesse caminho, ampliando a publicidade de seus relatórios e transformando a transparência em política permanente.

A investigação do cumprimento de contratos e a busca por eficiência devem andar de mãos dadas com o combate à corrupção. Não basta exigir que uma obra seja entregue no prazo ou que um serviço funcione regularmente.

É preciso garantir que cada centavo seja aplicado de acordo com a lei, sem desvios que beneficiem grupos ou indivíduos em detrimento do interesse coletivo. Esse compromisso precisa ser contínuo.

O combate à corrupção não se encerra em uma operação da Polícia Federal ou em um relatório de auditoria. Ele deve ser um processo constante, que se renova a cada contrato assinado, a cada serviço prestado.
 

COP30: da oportunidade ao risco de vexame

O desenho que se forma é o evento ser lembrado mais pelos obstáculos logísticos e pela especulação imobiliária do que pelos avanços climáticos

19/08/2025 07h45

Arquivo

A menos de 100 dias para a COP30, a primeira Conferência do Clima a ser realizada na Amazônia, o Brasil deveria estar na posição de protagonista global da agenda ambiental. No entanto, a realidade que começa a se desenhar é de um evento que corre o risco de ser lembrado mais pelos obstáculos logísticos e pela especulação imobiliária do que pelos avanços climáticos.

Belém, entretanto, é muito mais do que a notícia recente sobre a escalada dos preços de hospedagens. Trata-se de uma cidade rica em cultura, história e hospitalidade, bem como é porta de entrada para a Amazônia e ponto de encontro de diferentes povos e saberes.

Seu patrimônio gastronômico é reconhecido internacionalmente, suas manifestações culturais vibram em cada esquina, e sua relação profunda com os rios e com a floresta a tornam um símbolo vivo da diversidade brasileira.

Receber a COP30 é, também, uma oportunidade histórica para dar a Belém a visibilidade que merece dentro do próprio País, evidenciando sua relevância estratégica, seu potencial turístico e sua contribuição para o debate climático global.

É este cenário único que torna a cidade um palco com enorme potencial para sediar um evento de tamanha importância, porém precisamos que a questão de hospedagens seja resolvida para voltarmos a falar sobre Belém como a cidade merece.

O problema mais urgente é a escalada abusiva nos preços de hospedagens. Hotéis e plataformas apresentam tarifas até 10 vezes superiores ao valor normal, com diárias que saltaram de R$ 200 para R$ 2.000.

Essa disparada inviabiliza a participação de delegações de países em desenvolvimento, povos indígenas, organizações não governamentais e universidades: vozes essenciais para equilibrar as negociações climáticas.

Na prática, a conferência tende a se tornar um palco restrito a grandes corporações e países ricos, em contradição direta com o espírito de equidade e justiça climática defendido pela ONU.

O cenário não é inédito. Na COP28, em Dubai, o mesmo fenômeno reduziu drasticamente a diversidade de participantes, esvaziando debates fundamentais. Agora, o risco é repetir o erro em pleno coração da floresta amazônica, com consequências ainda mais graves para a credibilidade do Brasil como anfitrião.

Além da crise hoteleira, Belém enfrenta gargalos estruturais: obras críticas, como a reforma do Centro de Convenções Hangar, seguem sem garantia de conclusão; o sistema de transporte prometido (BRT) está incompleto; o saneamento básico é insuficiente e 30% da cidade sofre com inundações recorrentes. Tudo isso coloca em xeque a capacidade de receber as 40 a 50 mil pessoas esperadas.

A ironia é dura: um encontro global que busca limitar o capitalismo predatório pode ser comprometido justamente pela ganância imobiliária e pela falta de planejamento. Enquanto cientistas alertam para o aumento recorde das temperaturas e países vulneráveis pressionam por fundos de perdas e danos, a imagem que o Brasil projeta é a de um anfitrião despreparado e permissivo com abusos comerciais.

A situação já gerou repercussão internacional. Um abaixo-assinado, endossado por 25 países, entre eles nações africanas e ilhas ameaçadas pela elevação do nível do mar, cobra a mudança da sede da COP30, seja para outra cidade brasileira ou até para outro país.

Em junho, na pré-COP de Bonn, o governo brasileiro prometeu conter custos e garantir acessibilidade, mas, um mês e meio depois, nenhuma medida concreta foi anunciada.

Ainda em agosto, o Comitê de Logística da ONU se reunirá com representantes do Brasil para exigir planos claros: subsídios à hospedagem, transparência nas obras e alternativas como alojamentos em universidades e espaços públicos.

Se não houver avanços, a COP30 corre o risco de virar um evento esvaziado ou até de ser transferido, um prejuízo diplomático e de imagem incalculável.

O Brasil abriga 60% da maior floresta tropical do planeta e poderia transformar a COP30 em um marco de liderança climática. Mas, sem ação imediata e firme, o que deveria ser símbolo de esperança pode se tornar exemplo de improvisação e desigualdade. O tempo para corrigir o rumo é agora.
 

A infância roubada

Crianças expostas a comportamentos, linguagens e contextos não correspondentes à idade

19/08/2025 07h30

Arquivo

No Brasil, a infância tem sido abreviada por duas forças opostas, mas complementares: a pobreza estrutural e a cultura do consumo midiático. De um lado, milhões de crianças são obrigadas a assumir responsabilidades adultas cedo demais, cuidando de irmãos, ajudando no sustento da casa ou, simplesmente, sendo empurradas para o trabalho infantil.

De outro, crianças das classes médias e altas são induzidas a se vestirem, comportar-se e consumirem como se fossem adultas em miniaturas, pressionadas por agendas lotadas, padrões de beleza e a lógica da performance.

Nos últimos dias, o tema da adultização infantil, termo utilizado para se referir a crianças expostas a comportamentos, linguagens e contextos não correspondentes à idade, ganhou grande repercussão, depois que o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, lançou um vídeo sobre o assunto na internet.

A peça também denuncia possíveis casos de pedofilia nas redes sociais. Mostra perfis que usam crianças e adolescentes com pouca roupa, dançando músicas sensuais ou falando de sexo em programas divulgados nas plataformas digitais com objetivo de monetizar esse conteúdo, gerando dinheiro para os donos dos canais.

As instituições políticas (Senado, Câmara Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais) e entidades da sociedade civil abriram espaço para o debate. O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, prometeu dar prioridade à votação de projeto de lei regulamentando a matéria.

Uma comissão geral, liderada por Hugo, contando com a participação de especialistas e de organizações da sociedade civil, deu início ao debate.

A sociedade, por meio de suas entidades representativas, entra no foro de debates. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) solicitou à Câmara dos Deputados urgência na aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 2.628/2022, que estabelece regras e mecanismos para prevenir, identificar e coibir o abuso e a exploração sexual infantojuvenil em plataformas digitais. O texto já passou pelo Senado.

O fato é que a adultização infantil não é uma abstração. Segundo o IBGE, mais de 1 milhão de meninos e meninas ainda trabalham no País, apesar de a prática ser proibida por lei.

Quem anda pelas ruas das capitais ou pelas feiras do interior não precisa de estatísticas para constatar: crianças vendem balas nos semáforos, carregam sacolas em mercados, catam recicláveis. A infância lhes é negada em nome da sobrevivência.

Mas não é só a miséria que rouba o tempo de ser criança. A cultura midiática brasileira, marcada pela exposição precoce de meninos e meninas em programas de TV, reality shows e redes sociais, incentiva a sexualização e a pressa em crescer.

Pequenas já desfilam de salto alto, fazem coreografias de músicas adultas e reproduzem padrões de consumo de influenciadores digitais. Nesse cenário, o brincar – elemento essencial do desenvolvimento infantil – perde espaço para a exibição e a competitividade.

A contradição é cruel. Enquanto uns carregam sacos de cimento, outros carregam a pressão da fama e da estética. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: a negação da infância. Crianças deixam de experimentar a leveza do jogo, da imaginação, da descoberta sem pressa, e assumem papéis que não lhes cabem.

O problema é cultural, social e político. Não basta responsabilizar apenas famílias ou escolas. É preciso uma ação coordenada: fiscalização rigorosa contra o trabalho infantil, regulação mais firme da publicidade dirigida às crianças, educação crítica para o uso da mídia e, sobretudo, valorização da infância como um bem coletivo.

Quais são as consequências? Entre elas, o trabalho infantil persistente que, apesar de proibido, ainda envolve mais de 1 milhão de crianças e adolescentes segundo o IBGE; a sexualização precoce (pesquisas mostram aumento da iniciação sexual em idades cada vez mais baixas, muitas vezes associada à falta de orientação adequada); a perda do brincar, bastando ver que crianças de classes médias e altas, embora não trabalhem, vivem sob agendas lotadas (escola, idiomas, esportes, cursos), o que as aproxima mais de adultos do que da ludicidade infantil.

A sociedade brasileira precisa se perguntar: que adultos formamos quando roubamos das crianças o direito de ser crianças? Um país que não protege sua infância planta adultos ansiosos, inseguros e despreparados para a vida em comunidade. Recuperar o tempo da infância é, antes de tudo, um investimento no futuro.

A adultização infantil no Brasil tem um pé na pobreza estrutural e outro no consumismo midiático. Enquanto milhões de crianças trabalham cedo para sobreviver, outras são empurradas ao universo adulto por estímulos de mercado, moda e mídia.

Em ambos os casos, a infância – que deveria ser tempo de descoberta e formação – acaba reduzida.

