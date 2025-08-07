Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Tudo, menos mexer no duodécimo

É como se estivéssemos na Idade Média e os valores tivessem sido determinados por uma entidade divina

Da Redação

Da Redação

07/08/2025 - 07h31
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Quando a situação financeira não é das melhores na administração pública, normalmente, a corda arrebenta do lado mais fraco, que é o do servidor. Ao se falar em servidor, contudo, existe uma variação literalmente imoral. Na Prefeitura de Campo Grande, por exemplo, existem mais de 10 mil cujo salário-base é inferior a um salário mínimo. Por outro lado, existem aqueles que recebem R$ 70 mil líquidos ao fim de cada mês. No governo do Estado, embora a situação na base da pirâmide seja um pouco melhor, a disparidade é ainda maior. A casta recebe uma média de R$ 150 mil.

Nesta semana, depois de uma infinidade de sinais, a administração estadual admitiu que está em crise e determinou o corte de gastos. Mas de antemão já deixou claro que não pretende mexer no topo da pirâmide do funcionalismo. Isso ficou evidente no momento em que porta-vozes do governador Eduardo Riedel afirmaram que não podem fazer alterações no chamado duodécimo dos Poderes. Ou seja, segundo eles, não podem cortar os repasses à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública, como se estivéssemos na Idade Média e os porcentuais tivessem sido determinados por uma entidade divina capaz de jogar uma praga sobre aquele que ousasse questionar a pertinência dos valores bilionários.

Evidentemente que não se pode ser simplista e acreditar que alterar este “dogma” seria algo fácil, uma vez que o “poder de fogo” de magistrados, promotores, deputados, conselheiros e defensores públicos pode ser destrutivo contra aqueles que se atreverem a confrontá-los. Exatamente por conta disso é necessário olhar para os números. Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previu arrecadação de R$ 26,4 bilhões pela administração estadual.

Deste montante, R$ 3,35 bilhões foram reservados para as cinco instituições. Ao Tribunal de Justiça estão previstos R$ 1.364.912.200,00, sem contabilizar a arrecadação com pesadas taxas. Para o Ministério Público, são R$ 705.520.700,00. Em terceiro lugar está a Assembleia Legislativa, com R$ 520.2022.200,00. Na quarta colocação deste ranking está o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, com orçamento previsto de R$ 415.307.900,00. O “primo pobre” é a Defensoria Pública, que deve receber “apenas” R$ 347.325.900,00.

Juntas, essas instituições recebem o equivalente a quase 13% do orçamento estadual e destinam em torno de 90% ao pagamento de salários. Sendo assim, a cúpula destas instituições tem remuneração que pode ser considerada uma verdadeira afronta aos servidores da base da pirâmide e à grande maioria dos trabalhadores brasileiros. E o mais assustador é que, em vez de reconhecerem que realmente estão vivendo em mundo paralelo e se mostrarem dispostos a colocar o pé no freio, mais e mais criam formas para elevarem seus rendimentos.

Entra governo e sai governo, mas nenhum tem pulso para colocar limites nesta vergonhosa e imoral gastança. Pior que isso. Nem mesmo admitem colocar o tema em pauta. Quando isso acontece, como ocorreu recentemente em Brasília, rapidamente surgem as marchas para engavetar alguma possível mudança. E, quando isso ocorreu, o comando do Executivo estadual já havia deixado clara sua preocupação em ajudar a proteger as castas.

EDITORIAL

Só nos resta dar um voto de confiança

É de se imaginar que um grupo do porte da Motiva tenha todo o interesse do mundo de limpar seu nome aqui em MS

06/08/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Ontem, por meio de publicação no Diário Oficial da União, entrou em vigor oficialmente o novo contrato de concessão dos 845 quilômetros da BR-163 em Mato Grosso do Sul, rodovia que liga Mundo Novo a Sonora, passando por outros 19 municípios. A concessionária, embora tenha mudado de nome e agora seja Motiva Pantanal, é a mesma que venceu a licitação em 2013 e que desde setembro de 2014 cobra pedágio. 

E exatamente por conta disso é que existe visível resistência e desconfiança com relação às reais intenções do poderoso grupo econômico que vai permanecer por mais 29 anos na administração da principal rodovia do Estado. Isso porque, há pouco mais de uma década, para poder começar a cobrar pedágio o mais rápido possível, duplicou trechos no “meio do nada” e até hoje não investiu em trechos que realmente necessitariam, como é o caso do Anel Viário de Campo Grande, que tem apenas 25 km e concentra em torno de 18% das mortes registradas na rodovia. Ou seja, a sanha arrecadatória daquela época está diretamente relacionada às dezenas de mortes registradas neste trecho na última década. Pode até ser um raciocínio simplista, mas é impossível negar que, se a pista tivesse sido duplicada naquela época, dezenas de vidas teriam sido poupadas. 

Ao fazer a renovação, o governo federal retirou uma série de exigências que haviam sido pactuadas em 2013. Mas se pelo menos os 203 km de duplicação, os 150 km de terceira faixa, os 450 km de acostamentos e os cerca de 25 km de contornos saírem do papel, possivelmente, os usuários da rodovia já ficarão satisfeitos, embora sejam obrigados a pagar o dobro pelo pedágio depois que estas melhorias saírem do papel. E para tentar convencer os usuários de que agora os acordos serão cumpridos, antes mesmo de o contrato ser assinado, a empresa começou as primeiras obras. Algo parecido, porém, ocorreu em 2013, quando duplicações “brotaram” de norte a sul. 

Logo depois do início da cobrança do pedágio, já surgiram lamúrias de que o faturamento com o pedágio não cobria os custos. Porém, para vencer a disputa, a CCR ofereceu deságio de 52,7% sobre o valor máximo que havia sido estipulado então pelo Governo Federal. Ou seja, foi a própria empresa que derrubou o valor do pedágio para um patamar tal qual levou praticamente 10 anos para que as tarifas atingissem o valor estipulado naquela época. 

Mas o simples fato de a empresa ter descumprido a palavra naquela vez não significa que acontecerá o mesmo agora. E uma das evidências para levar a acreditar que agora será diferente é o fato de o valor do pedágio poder aumentar somente a partir do momento em que determinadas exigências forem cumpridas. Além disso, é de se imaginar que um grupo empresarial do porte da Motiva, que atua em 13 estados brasileiros e tem mais de 17 mil funcionários diretos, tenha todo o interesse de limpar seu nome. Sendo assim, só resta aos sul-mato-grossenses e a todos os outros brasileiros que usam a rodovia darem um voto de confiança para ver se agora ela reassumiu a estrada com os pés no chão e que os acordos serão cumpridos. 

 

ARTIGOS

As explosões e o ecossistema de Bonito

05/08/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

As megaexplosões ocorridas no município de Bonito mais se assemelharam a um terremoto, pois suas vibrações foram sentidas pelos sismógrafos da USP, em São Paulo, e também em Brasília. Suas magnitudes foram brutais, o que nos leva a acreditar que a quantidade de explosivos utilizados nessas operações devem ter sido muito superiores ao permitido pela legislação e também pelo documento da concessão.

Para melhor compreensão do leitor, é bom esclarecer em termos simples o que é um ecossistema. Trata-se de um sistema natural formado pela interação entre os seres vivos (plantas, animais, microrganismos) e seu ambiente físico (ar, água, solo, luz solar). É um conjunto em que cada elemento desempenha um papel importante, criando um equilíbrio dinâmico, que permite a sobrevivência e evolução das espécies.

Eis um tema que merece atenção, especial por parte de nossas autoridades municipais e estaduais do meio ambiente, vamos incluir, também, as autoridades federais. Eis que a empresa concessionária deve seguir os termos da concessão com muita responsabilidade e segurança ao meio ambiente, notadamente no município de Bonito (MS), hoje, uma referência nacional e internacional do turismo ecológico, e que deve merecer proteção especial pelos órgãos fiscalizadores.

Sem nenhum exagero, trata-se de uma questão que bem merece ser apreciada por uma CPI pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que teria como foco principal levantar item por item das ações que resultaram nessas explosões, os seus executores, a quantidade de artefatos utilizados, a habilitação dos técnicos responsáveis e, principalmente, fazer um levantamento sobre o número de fiscalização efetuada na empresa concessionária. Nada melhor do que a Assembleia Legislativa para obter os recursos necessários para tal.

Explosões dessa magnitude podem, sim, interferir em todos os itens que formam esse verdadeiro paraíso do município de Bonito, a começar por suas grutas, que levaram centenas de anos para a formação de suas estalactites, o canal dos rios de águas cristalinas, a ictiologia, a vida animal e vegetal. Esses levantamentos necessários somente uma CPI tem condições de levantar, pois as reflexões dessas explosões no ecossistema podem levar algum tempo, mas podem ocorrer sim.

São medidas urgentes e necessárias à preservação de todo esse maravilhoso e soberbo ecossistema, que proporciona ao município de Bonito, a toda classe produtora e à população uma economia autossustentável, com melhoria da qualidade de vida de sua população. Município e estado devem se unir para essa tão importante missão.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 22 horas

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes
Política

/ 17 horas

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes

3

Programa da Prefeitura abre cadastro para instalação gratuita de energia solar
Oportunidade

/ 15 horas

Programa da Prefeitura abre cadastro para instalação gratuita de energia solar

4

Criança de 10 anos é encontrada morta com pescoço enroscado em rede
naviraí

/ 20 horas

Criança de 10 anos é encontrada morta com pescoço enroscado em rede

5

Pedágio da BR-163 fica mais barato para 59% dos usuários a partir de hoje
RODOVIA

/ 23 horas

Pedágio da BR-163 fica mais barato para 59% dos usuários a partir de hoje

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 8 horas

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
Lei do Superendividamento
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Lei do Superendividamento