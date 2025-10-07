Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

Um novo fôlego após o fim de um ciclo

Que os testes da Petrobras representem o início de um novo ciclo de prosperidade. O gás argentino talvez não traga o mesmo volume, mas já simboliza uma alternativa concreta

Da Redação

Da Redação

07/10/2025 - 07h15
Durante mais de duas décadas, Mato Grosso do Sul sustentou parte de sua estabilidade financeira com um tributo que parecia inesgotável: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado da Petrobras sobre a importação de gás natural da Bolívia. Foi essa arrecadação, fruto direto do gasoduto Bolívia–Brasil, que garantiu ao Estado uma receita constante, previsível e, em muitos momentos, salvadora.

Nos anos 1990, quando o governo estadual enfrentava atrasos salariais e dificuldades para honrar compromissos básicos, o gás natural surgiu como um divisor de águas. A arrecadação do ICMS proporcionou o equilíbrio das contas públicas e a retomada de investimentos em infraestrutura e políticas sociais.

O gás boliviano permitiu que o Estado deixasse para trás um período de crise e ingressasse em uma fase de estabilidade fiscal e crescimento.

O imposto do gás funcionou como um “colchão de segurança” para a administração pública. Era o dinheiro extra que assegurava o pagamento de servidores e o funcionamento da máquina estatal mesmo em tempos de retração econômica. O gás natural, portanto, não foi apenas uma fonte de energia: foi um pilar de estabilidade política e financeira.

Entretanto, esse ciclo começou a se encerrar. As jazidas bolivianas, que por anos abasteceram o Brasil, estão se esgotando. A redução na importação de gás natural é expressiva e seus efeitos já se refletem na arrecadação estadual. O que antes era uma fonte segura de receita se tornou uma variável incerta.

Diante desse cenário, Mato Grosso do Sul e o País precisam se reinventar. A dependência de uma única fonte de arrecadação mostra o risco de modelos econômicos baseados em commodities. O gás boliviano foi generoso, mas não eterno.

Agora, cabe ao Estado buscar alternativas que mantenham o equilíbrio fiscal, seja por meio da diversificação produtiva, da industrialização ou da aposta em novas fontes de energia.

Nesse contexto, a notícia de que a Petrobras começou a testar a compra de gás natural da Argentina usando o gasoduto Bolívia–Brasil é um sinal positivo.

Essa operação não apenas oferece uma solução técnica para o declínio boliviano, mas reforça a integração energética da América do Sul. Mantém viva uma estrutura já existente e abre espaço para novos fluxos comerciais e fiscais.

Mais do que compensar a queda da importação da Bolívia, essa mudança pode reposicionar Mato Grosso do Sul como um elo logístico e energético estratégico no continente. O Estado, por sua localização e infraestrutura, tem potencial para se tornar ponto-chave dessa nova rota do gás.

Que os testes da Petrobras representem o início de um novo ciclo de prosperidade, com mais segurança energética e equilíbrio fiscal. O gás argentino talvez não traga o mesmo volume do passado, mas já simboliza uma alternativa concreta.

O importante é que Mato Grosso do Sul continue capaz de se adaptar e transformar desafios em oportunidades – como fez tantas vezes em sua história.

ARTIGOS

A janela de oportunidade para o planejamento patrimonial e sucessório no Mato Grosso do Sul

Além da economia tributária imediata, a nova lei contribui para a redução de potenciais litígios familiares, ao permitir que o titular do patrimônio estabeleça, ainda em vida, a destinação dos bens

06/10/2025 07h45

Arquivo

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul sancionou recentemente a Lei nº 6.472/2025, que institui benefício inédito aos contribuintes: a possibilidade de desconto de 30% no pagamento à vista do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), quando se tratar de doações de bens e direitos realizadas até 30 de dezembro deste ano.

Trata-se de medida que merece atenção especial, pois alia incentivo fiscal a uma oportunidade concreta de planejamento patrimonial.

O ITCD é o tributo estadual que incide sobre a transmissão de bens em razão do falecimento (causa mortis) e sobre as doações ocorridas em vida.

Sua incidência é inevitável no processo sucessório, e muitas vezes representa ônus relevante para as famílias, que, sem planejamento, acabam enfrentando custos elevados ou até mesmo a necessidade de venda do patrimônio para arcar com as despesas do inventário – que não se limitam ao ITCD.

O desconto instituído pela nova lei cria uma janela de oportunidade para quem deseja, de forma antecipada e planejada, realizar doações e organizar a sucessão patrimonial.

Além da economia tributária imediata, a medida contribui para a redução de potenciais litígios familiares, ao permitir que o titular do patrimônio estabeleça, ainda em vida, a destinação dos bens.

Esse tipo de benefício fiscal reforça a importância do planejamento patrimonial e sucessório como instrumento não apenas de economia, mas também de preservação da harmonia familiar e da continuidade do legado construído.

A utilização de ferramentas jurídicas adequadas – como doações, testamentos ou a constituição de holdings familiares – deve ser acompanhada de orientação técnica, de modo a assegurar conformidade legal e efetividade.

Em tempos de incertezas econômicas e alta carga tributária, a possibilidade de usufruir de um desconto significativo como o previsto na Lei nº 6.472/2025 representa incentivo relevante para que famílias sul-mato-grossenses reflitam sobre o futuro de seus bens.

Mais do que um alívio momentâneo, trata-se de oportunidade de adotar postura responsável e estratégica em relação à sucessão, transformando uma obrigação fiscal em instrumento de segurança e equilíbrio patrimonial.

ARTIGOS

Carga tributária em queda em MS

Entre 2021 e 2023, houve uma redução de aproximadamente 10,18% na carga tributária dos tributos estaduais em relação ao PIB estadual

06/10/2025 07h30

Arquivo

O papel do Estado em uma economia capitalista é fundamental. Por meio de políticas públicas eficientes, pode-se impulsionar o crescimento e o desenvolvimento, sobretudo ao investir em áreas em que a lógica de mercado não se mostra suficiente.

Cabe ao Estado, por exemplo, formar cidadãos críticos, desenvolver uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho e garantir serviços essenciais.

Além disso, ao assegurar segurança jurídica e de propriedade, o Estado cria alicerces para investimentos que elevam a produtividade e estimulam o crescimento econômico. Logo, um estado eficiente não apenas fortalece a economia, mas também contribui para uma sociedade mais justa e equilibrada.

Nesse contexto, uma questão relevante é o tamanho do estado na participação econômica, tema que gera muita controvérsia. Um dos principais indicadores para mensurar esse espaço é a carga tributária em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).

Esse indicador mostra qual é a extensão do estado em relação à riqueza produzida em determinado período. Em geral, ele é analisado no contexto nacional, considerando-se a arrecadação total de tributos em comparação ao PIB do País. Mas e no caso dos governos estaduais? Seria possível fazer uma estimativa?

Uma forma de observar essa questão é relacionar a arrecadação própria do estado (tributos estaduais) com o PIB estadual. No caso de Mato Grosso do Sul, os números recentes mostram uma redução da carga tributária estadual em proporção ao PIB.

Em 2021, o Estado registrou um PIB de aproximadamente R$ 142 bilhões (IBGE) e uma arrecadação própria de cerca de R$ 15 bilhões (Tesouro Transparente), resultando em uma carga tributária estadual estimada em 10,8% do PIB.

Já em 2023, o PIB elevou-se para cerca de R$ 184 bilhões (Semadesc/IBGE), enquanto a arrecadação própria foi de R$ 18 bilhões (Tesouro Transparente), reduzindo a carga tributária estadual para 9,7% do PIB.

Portanto, entre 2021 e 2023, houve uma redução de aproximadamente 10,18% na carga tributária dos tributos estaduais em relação ao PIB estadual.

Essa tendência indica dois pontos importantes. Primeiro, que a carga de tributos tornou-se relativamente mais leve para os contribuintes sul-mato-grossenses nesse período, sobretudo pela adoção da menor alíquota de ICMS do País em 17%. Segundo, que o protagonismo do setor privado tem crescido de forma mais acelerada, na margem, do que o do setor público estadual.

Na literatura econômica, uma carga tributária menor é frequentemente associada a inúmeras vantagens, como o estímulo ao investimento privado, o aumento do consumo, a elevação da competitividade internacional e a redução da informalidade.

No entanto, uma carga menor pode significar também um risco à capacidade de financiamento para serviços públicos essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, comprometendo, no limite, políticas públicas e o crescimento de longo prazo.

O desafio, portanto, está em buscar sempre o ponto de equilíbrio: arrecadar o suficiente para garantir políticas públicas de qualidade, sem sufocar a dinâmica da atividade produtiva.

