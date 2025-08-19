Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Um passo certo no trânsito da Capital

Uma central moderna de gestão viária tem o poder de transformar o dia a dia da cidade. Não se trata apenas de tecnologia, mas de organização e eficiência

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

19/08/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura de Campo Grande tem sido alvo de críticas constantes nos últimos anos, especialmente pela lentidão em responder a demandas urgentes da sociedade. Infraestrutura precária, problemas na saúde pública e atrasos em obras foram, em muitas ocasiões, motivos de frustração para a população.

Desta vez, no entanto, o cenário é diferente. A administração municipal acerta ao anunciar a implantação de um sistema inteligente de trânsito, com central de monitoramento e controle de semáforos. Trata-se de uma medida que, se executada com seriedade, pode representar uma mudança significativa na mobilidade urbana da Capital.

Uma central moderna de gestão viária tem o poder de transformar o dia a dia da cidade. Não se trata apenas de tecnologia aplicada ao tráfego, mas de organização e eficiência. Sistemas que criam “ondas verdes” e ajustam os tempos dos semáforos conforme o fluxo de veículos e os horários de pico já são realidade em várias capitais brasileiras e em grandes cidades pelo mundo.

Com esse recurso, é possível reduzir congestionamentos, melhorar a fluidez do tráfego e até diminuir acidentes. Campo Grande precisa dessa solução com urgência, sob pena de ver o trânsito travar ainda mais, à medida que sua frota de veículos cresce.

A medida representa, portanto, um avanço. Melhorar o trânsito não é apenas questão de mobilidade, mas também de qualidade de vida. Menos tempo perdido em congestionamentos significa mais produtividade, menos estresse e até menos poluição, já que veículos parados em longas filas liberam gases poluentes em excesso.

A população, frequentemente descontente com atrasos e desordem nas ruas, poderá sentir de forma imediata os benefícios de um trânsito mais racional e previsível.

É importante lembrar que o assunto não é novo. Há anos se fala em modernizar o sistema semafórico da Capital, mas apenas agora existe uma ação concreta: a licitação foi concluída e um contrato deve ser assinado em breve.

Isso significa que, pela primeira vez, há um compromisso oficial para que a mudança saia do papel. O próximo passo é essencial: cabe à sociedade cobrar da prefeitura a execução do projeto dentro dos prazos estabelecidos e com a qualidade prometida. Promessas já não bastam, o que importa é a entrega real das obras e serviços.

Ainda assim, a central de trânsito sozinha não resolverá todos os problemas. Para que o fluxo melhore de fato, é imprescindível recapear as principais vias de grande tráfego, recuperar asfalto danificado e reforçar a sinalização em toda a cidade.

Sem asfalto de qualidade, sem faixas visíveis e sem placas em bom estado, até o sistema mais moderno perde parte da sua eficácia. Zeladoria viária é condição básica para que a tecnologia atinja o efeito esperado.

A experiência mostra que cidades com trânsito organizado, pavimentação de qualidade e planejamento urbano contínuo são cidades com prefeitos bem avaliados e cidadãos mais satisfeitos. Mobilidade urbana não é luxo, é necessidade.

Governos que entendem isso conquistam confiança e popularidade, pois garantem à população algo fundamental: a sensação de que o tempo de cada um está sendo respeitado.

No fim das contas, o que está em jogo é a zeladoria ampla. Quando uma cidade é bem cuidada, seja no trânsito, na limpeza, na iluminação ou nos serviços básicos, o comportamento da população muda.

A ordem nas ruas se reflete em ordem social, e o respeito ao cidadão começa naquilo que ele vivencia todos os dias. É este o caminho que a Capital precisa seguir e, desta vez, a prefeitura parece ter dado um passo na direção correta.

ARTIGOS

A guerra de conquista

Os encontros para cessar fogo entre a conquistadora Rússia e a Ucrânia que defende seus territórios

18/08/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

O presidente norte-americano, Donald Trump, reuniu-se recentemente com Vladimir Putin, da Rússia, para negociar o fim da guerra na Ucrânia, mas eles saíram da reunião sem um acordo de cessar fogo.

Um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o da Ucrania, Volodymyr Zelensky, acontecerá na Casa Branca hoje, em Washington, para a qual líderes europeus também foram convidados para tratarem dos próximos passos na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia.

Não acredito que o presidente Donald Trump agiu corretamente em relação à guerra de conquista de territórios ucranianos pela Rússia, pois a ausência do presidente da Ucrânia na reunião com Putin, que tratou das negociações sobre a paz na guerra entre a Rússia, conquistadora, e a Ucrânia, que defende seus territórios, é um problema.

Ora, se o Canadá quisesse, por exemplo, invadir os Estados Unidos para ficar com uma parte do território, o presidente Trump não gostaria que uma parte do seu país fosse ocupada por um outro.

É evidente que a Europa tem razão, no sentido de que se trata de uma guerra de conquista proibida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em que o ditador Vladimir Putin busca ficar com o território da Ucrânia.

O próprio presidente Lula, que prestigia o ditador Putin e é seu amigo, deveria aconselhá-lo a devolver o território que estão tentando conquistar, não mantendo tropas matando ucranianos porque o que querem é aumentar o território, que já o maior do mundo.

Se a Venezuela quisesse invadir uma parte da Amazônia, qual seria a reação do presidente Lula se não mandar o Exército defender o nosso território?

Putin é um ditador que está matando ucranianos em uma guerra de conquista. Ele é semelhante a Josef Stalin e está, a essa altura, querendo celebrar a paz por intermédio do presidente Trump, que concordou em conversar com ele sem a presença do presidente Zelenski. Claro que não daria certo.

Acreditei, quando vi a assinatura daquele acordo, com o qual jamais seria permitido aos países que pertencem à ONU realizar guerras de conquista. Nesse sentido, a ONU, quando a Rússia começou a invadir a Ucrânia, fez um protesto veemente contra o ditador Putin. Porém, agora, tentaram negociar a paz sem a presença do presidente da Ucrânia, mesmo sendo este o país invadido.

Expresso meu inconformismo, porque penso que foi um mau exemplo: todos os presidentes que quiserem e tiverem força militar maior do que a dos países vizinhos poderão tomar a mesma posição: guerra de conquista.

Já estamos vendo a Venezuela se preparar para invadir a Guiana, dizendo que 3/4 do território guianense deve pertencer a ela. Se Trump concordasse com essa negociação com Putin sem a presença de Zelensky, qual seria a autoridade moral para dizer à Venezuela que não deve invadir a Guiana?

Isso gera um panorama no qual a lei do mais forte deverá predominar, ou seja, prevalece não a força do direito, mas o direito da força.

Seria revoltante, portanto, se, nas conversas de paz, não tivesse a presença do presidente Zelensky, com o destino da Ucrânia que será decidido.

Tenho receio de que o presidente Trump venha a concordar com o ditador Putin no sentido de a Ucrânia ceder parte do seu território, mais ou menos como Chamberlain (primeiro-ministro do Reino Unido de maio de 1937 a maio de 1940) fez com Hitler, quando cedeu a Checoslováquia, na certeza de que com isso impediria uma guerra mundial, mas não adiantou. Se a Rússia ficar com parte do território da Ucrânia, todos os países limítrofes correrão risco.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) vai ter que, cada vez mais, aumentar seus orçamentos militares para a proteção da Europa e a corrida armamentista, que é uma corrida contra a paz, vai crescer no mundo inteiro.

Que o bom senso prevaleça e que, após a reunião com o presidente Zelensky, seja encontrado o melhor caminho para a paz!

ARTIGOS

Compliance que protege receita de empresa confiável

A efetividade do programa de compliance como seguro contra perdas futuras e diferencial competitivo

18/08/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Em um cenário de fiscalização intensa e competição acirrada por contratos públicos, o compliance deixou de ser apenas um requisito regulatório. Hoje, ele é ferramenta estratégica para proteger receita e garantir continuidade de negócios. Para empresas que mantêm contratos de alto valor com o Estado, a efetividade do programa de compliance funciona como seguro contra perdas futuras e diferencial competitivo.

O ambiente em Mato Grosso do Sul mudou. A regulamentação da Lei Anticorrupção, da nova Lei de Licitações e a criação do programa de integridade estadual elevaram o padrão de exigência para fornecedores do poder público. Já não basta cumprir formalidades, é preciso demonstrar que a empresa investe em compliance e que esse investimento se reflete na prática.

Com a Resolução nº 305/2025 do CNMP, orientando o Ministério Público a cobrar medidas efetivas de integridade de prefeitos e gestores, os municípios tendem a seguir o mesmo caminho, elevando as exigências também em nível local. As empresas que se anteciparem a essa onda regulatória estarão em posição privilegiada quando ela alcançar as licitações municipais.

Esse é um ponto que muitos executivos subestimam: compliance não é apenas proteção jurídica – é também marketing institucional de alto impacto. Quando órgãos públicos, de controle e parceiros percebem que a empresa tem estrutura de integridade robusta e liderada por profissionais de peso, o valor percebido vai muito além da prevenção de riscos, gerando confiança, reduzindo resistências e fortalecendo relacionamentos estratégicos.

Contratar, por exemplo, um diretor de compliance experiente e reconhecido não é só reforçar a área técnica, mas fortalecer relações e comunicação. É dar rosto e voz ao compliance, capaz de representar a empresa em eventos, redes sociais e encontros com órgãos públicos. Hoje, sob escrutínio das mídias sociais e demandas dos stakeholders, esse diretor garante que a organização seja levada a sério, compreendida e respeitada onde importa.

Para empresas com histórico de questionamentos, isso é ainda mais relevante. A presença ativa e visível de uma liderança de compliance forte mostra que o passado foi reconhecido, lições foram aprendidas e ações concretas estão em curso para garantir um futuro diferente.

E essa narrativa precisa ser contada com consistência, não apenas em relatórios internos, mas também em espaços públicos, como jornais, redes sociais, congressos e encontros setoriais.

Embora a efetividade do compliance seja medida por evidências internas de desempenho e resultado, a percepção externa também é decisiva, pois influencia a confiança de stakeholders, órgãos públicos e consolida a reputação da empresa. Essa percepção se constrói com presença, coerência e comunicação estratégica.

Empresas que entendem isso fazem do compliance um aliado direto do negócio. Ao posicionar a integridade como valor central e investir em líderes capazes de representá-la, elas reduzem riscos, aumentam a previsibilidade e fortalecem sua posição nas concorrências (públicas ou privadas).

No fim, proteger receita hoje significa mais do que entregar o que está no contrato. Significa garantir que cada órgão público, parceiro e colaborador veja a empresa como sinônimo de confiança. E essa confiança, quando conquistada, vale tanto quanto qualquer cláusula contratual.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

2

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 1 dia

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)

4

Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande
Cidades

/ 20 horas

Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 4 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?