Artigos e Opinião

EDITORIAL

Uma nova rota para as rodovias sul-mato-grossenses

O Crema é uma ponte entre o velho modelo de empreiteiras e a nova geração de concessões por desempenho. O Estado deve apostar no modelo como eixo da modernização da malha rodoviária

Da Redação

Da Redação

22/10/2025 - 07h15
O Brasil e o estado de Mato Grosso do Sul ainda carregam o peso de uma malha rodoviária degradada, marcada por trechos malconservados, buracos e altos custos de transporte. Diante da escassez de recursos públicos e das limitações das concessões tradicionais, o modelo Crema surge como uma alternativa viável e inteligente.

O governo se organiza para esse tipo de modelo, buscando especialmente a desburocratização e a agilidade que esperamos do serviço público. O modelo demonstra a redução dos custos no longo prazo e a ampliação da vida útil das vias.

Embora menos conhecido que as parcerias público-privadas, o Crema busca garantir qualidade e continuidade na manutenção das nossas estradas, sem depender exclusivamente da cobrança de pedágio.

A principal virtude do modelo é sua simplicidade operacional. Diferentemente das concessões plenas, nas quais o investidor privado assume o risco total e obtém receita pela tarifa ao usuário, o Crema se baseia em contraprestações públicas condicionadas ao desempenho. A empresa contratada recupera, conserva e mantém a rodovia em padrões de qualidade definidos em contrato.

O pagamento é feito conforme o cumprimento desses níveis de serviço – como, por exemplo, a regularidade do pavimento, sinalização, drenagem e segurança. Isso permite contratos de menor escala, aplicáveis inclusive em trechos que não suportariam pedágios.

Outra vantagem está na agilidade. Como o foco é a reabilitação e a manutenção, o Crema tende a gerar resultados mais rápidos: pavimentos restaurados em poucos meses e manutenção contínua, evitando o ciclo de abandono seguido e, posteriormente, a reconstrução total, sem contar com a infinidade burocrática que envolve uma licitação pública.

A eficiência do Crema depende da adoção de uma fiscalização rigorosa. Se o poder concedente não monitorar de perto os indicadores para garantir um bom resultado, este pode ficar aquém do esperado e levar o modelo ao fracasso.

Do ponto de vista econômico, o Crema representa uma oportunidade de modernização. O modelo incentiva o setor privado a entregar resultados a curto prazo e, por isso, cabe ao Estado estimular os investimentos.

Ocupamos uma posição geoeconômica privilegiada, estando localizados entre os grandes centros consumidores.

A proximidade com São Paulo e Paraná pode garantir vantagens logísticas com o objetivo de redução dos custos e ampliação da competitividade. Essa condição, porém, exige visão de longo prazo, devendo o Estado se incumbir desse papel.

A infraestrutura de transportes, a diversificação da matriz produtiva e o fortalecimento das cadeias industriais locais precisam avançar de forma planejada e sustentável e, com isso, a logística é fundamental para o desenvolvimento na matriz econômica do Estado.

Transformar a localização estratégica em prosperidade depende da capacidade de o Estado consolidar políticas de desenvolvimento que unam eficiência logística, inovação e equilíbrio ambiental – bases de um crescimento que se sustente no tempo.

O desafio, agora, é garantir que essa “nova rota” não se perca nos desvios da burocracia e da falta de planejamento, e sim conduza Mato Grosso do Sul a um caminho mais seguro, próspero, eficiente e duradouro.

ARTIGOS

A pobreza como ameaça ao cuidado parental e à proteção da infância

Com o mercado de trabalho aquecido e os programas sociais reforçados, a pobreza extrema e a desigualdade de renda chegaram aos menores níveis no ano passado, desde 2012

21/10/2025 07h45

Arquivo

Ainda que os avanços das descobertas científicas e da revolução tecnológica da nova era sejam contínuos e impactem significativamente a sociedade, o mundo que habitamos segue sendo um lugar bastante desigual, marcado pela pobreza, pela miséria e pela fome.

É nesse contexto que é fundamental direcionar a atenção para um importante acontecimento, o 33º aniversário do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, celebrado no dia 17 de outubro, data estabelecida pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A data lembra que a pobreza, mais do que uma situação de vulnerabilidade social, é uma violação de direitos humanos e, por isso mesmo, cobra a necessidade de ação coletiva para garantir que a dignidade humana seja protegida.

O Brasil tem avançado em importantes indicadores sociais nos últimos anos. Com o mercado de trabalho aquecido e os programas sociais reforçados, a pobreza extrema e a desigualdade de renda chegaram, em 2024, aos menores níveis desde 2012, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A parcela de brasileiros extremamente pobres recuou para 6,8% da população, o equivalente a 14,7 milhões de pessoas, ante 8,3% em 2023, de acordo com o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV Social).

Esse é um resultado positivo, que mostra a eficácia das políticas de inclusão e proteção social, mas que não deve nos fazer ignorar um alerta: ainda estamos diante de uma realidade em que a pobreza persistente fragiliza os laços familiares e expõe crianças e adolescentes a riscos severos que prejudicam a sua formação como cidadãos de direito.

A perda do cuidado parental por decisão judicial é uma das consequências mais drásticas desse cenário. Quando a pobreza compromete a capacidade de sustento, cria-se um ambiente de negligência estrutural: falta comida, moradia adequada, acesso à saúde e condições básicas para o desenvolvimento infantil.

Não se trata de irresponsabilidade ou desamor dos pais e cuidadores, mas de uma precariedade que mina a sustentação familiar e, muitas vezes, leva a Justiça a afastar crianças de seus lares. A vulnerabilidade socioeconômica, portanto, converte-se em um fator de ruptura de vínculos afetivos, ampliando ainda mais o ciclo de exclusão social.

É preciso compreender que combater a pobreza não é apenas lutar para melhorar a qualidade de vida da população, mas assegurar que famílias possam permanecer unidas e que crianças cresçam em um ambiente seguro e protetor.

A negligência, frequentemente citada em processos judiciais, precisa ser analisada à luz das condições materiais de vida. Quando a carência financeira é interpretada isoladamente como incapacidade de cuidado, corre-se o risco de punir famílias pela sua condição de pobreza, em vez de apoiá-las para superar as dificuldades.

Diante desse cenário, torna-se urgente pensar em políticas públicas e ações da sociedade civil que transcendam o alívio imediato da pobreza. É necessário investir em programas de fortalecimento familiar, a fim de prevenir a separação de crianças e adolescentes de seus responsáveis.

Isso inclui o acesso à educação de qualidade, políticas habitacionais, assistência social eficaz, ações de geração de emprego e renda, além de redes de apoio comunitário, que reduzam o isolamento das famílias em situação de vulnerabilidade.

Preservar a unidade familiar deve ser um compromisso dentro da luta contra a pobreza. Famílias fortalecidas oferecem mais proteção contra a violência, o abandono escolar, o trabalho infantil e a adultização de modo geral.

Da mesma forma, a atuação articulada do poder público, das organizações sociais e de outras instituições pode ampliar o alcance das iniciativas e promover uma sociedade mais justa e solidária.

A erradicação da pobreza é, portanto, o caminho para a construção de um país em que nenhuma criança seja afastada de sua família de origem apenas por falta de recursos.

É responsabilidade de todos nós garantir que a pobreza deixe de ser uma ameaça à infância e que o direito à convivência familiar e comunitária seja respeitado como pilar central do desenvolvimento humano.

ARTIGOS

Você se comporta como rio ou tempestade?

O crescimento sustentável não nasce de uma tempestade que passa, mas de um rio que nunca deixa de correr

21/10/2025 07h30

Arquivo

Muito parecido com a filosofia japonesa do kaizen, adotada em larga escala naquele país após a Segunda Guerra Mundial, os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia de 2025 – Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt – trouxeram uma lição poderosa para o Ocidente no mundo dos negócios.

Explico por meio de metáfora: o crescimento sustentável não nasce de uma tempestade que passa, mas de um rio que nunca deixa de correr. Em outras palavras, a inovação verdadeira não está em criar algo grandioso de vez em quando, mas em manter um fluxo constante de atitudes inovadoras todos os dias.

Para qualquer profissional, isso significa olhar para o seu negócio, e para si mesmo, como um organismo vivo, que precisa se reinventar continuamente, sem perder o rumo.

A seguir, um conjunto de perguntas que deveriam ser feitas se quiser navegar nesse rio da inovação contínua: Você tem sido uma gota constante, que melhora um processo, um produto, uma relação a cada dia ou espera por uma tempestade genial que resolva tudo de uma vez?

Aprende com os erros? No rio do progresso, cada pedra serve para redirecionar o curso, não para interrompê-lo.

As ideias fluem livremente dentro da sua organização ou há represas invisíveis que impedem a corrente de seguir seu caminho?

Você estimula os colaboradores a pensar diferente ou apenas a fazer melhor o mesmo de sempre? O rio só encontra novos caminhos quando tem espaço para transbordar.

Se a maré virar – um concorrente mais ágil, uma nova tecnologia, uma mudança regulatória –, a equipe saberia remar junto ou ficaria parada, esperando instruções?

As suas decisões de hoje estão preparando o leito do rio para o futuro ou apenas cavando mais fundo onde a água já não corre?

Você investe em aprendizado e ciência dentro da sua empresa ou ainda vê isso como custo? A história mostra que as civilizações – e as empresas – que sobrevivem são as que constroem conexões estratégicas.

O modelo de negócio está aberto à mudança ou virou um castelo cercado de privilégios e monopólios? Lembre-se: todo castelo que não se renova acaba virando ruína às margens do rio do tempo.

Você tem políticas internas que amparam as pessoas durante as transições ou deixa que cada um enfrente sozinho as corredeiras da mudança? A verdadeira liderança se mede pela capacidade de conduzir o barco sem deixar ninguém para trás.

E, por fim: você é do perfil que busca o próximo relâmpago ou aquele que aprende a ouvir o som das gotas que mantêm o rio fluindo?

Essas perguntas não são exercícios teóricos. São bússolas para quem quer construir negócios que duram. Mokyr, Aghion e Howitt nos lembram que a riqueza não está na velocidade da tempestade, mas na constância do fluxo. Empresas que se movem como rios, com direção, paciência e coragem para seguir mesmo quando o terreno muda, são as que moldam o curso da economia e deixam marcas no mapa do futuro.

No fim, a verdadeira inovação é uma atitude, é o gesto diário de quem entende que cada gota conta e que, somadas, elas movem montanhas.

