EDITORIAL

Uma pulga atrás da orelha

Não existe explicação oficial para a repentina proliferação de plantas aquáticas no lago da Usina de Mimoso, mas a ativação da fábrica de celulose coincide com o fenômeno

Da Redação

Da Redação

25/11/2025 - 07h15
Desde fevereiro deste ano o fenômeno da proliferação de plantas aquáticas está causando estranheza e prejuízos ambientais e financeiros aos proprietários de casas de campo e fazendeiros que exploram terras às margens dos 1,5 mil hectares do lago da hidrelétrica de Mimoso, instalada a cerca de 40 quilômetros abaixo da cidade de Ribas do Rio Pardo.

Por conta da infestação, o valor dos imóveis despencou e até atividades de irrigação foram prejudicadas. A controladora da usina também está tendo gastos extras para manter a geração de energia.

A concessionária, embora não queira “declara guerra” contra ninguém, com certeza vai tentar repassar para as tarifas o gasto extra que está tendo. Ou seja, vai sobrar para o bolso do consumidor.

Até agora não existe explicação para esta repentina proliferação. Porém, a única mudança na região foi a ativação da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, alguns quilômetros acima do lago.

Tanto as autoridades ambientais quanto a proprietária da fábrica garantem que os cerca de 180 milhões de litros diários de rejeitos recebem o tratamento previsto pela legislação. Não afirmam, porém, que estes rejeitos estão livres do material orgânico que serve de alimento destas plantas aquáticas.

E, caso algum dia ficar comprovado ou se algum dia as autoridades admitirem que o fenômeno está diretamente ligado ao despejo destes efluentes, toda a cadeia produtiva da celulose, que literalmente está explodindo e revolucionando parte da economia de Mato Grosso do Sul, estará na berlinda.

As três usinas que já estão em funcionamento despejam todos os seus dejetos na bacia hidrográfica do Rio Paraná. As outras duas que estão prestes a sair do papel (Arauco e Bracell) farão o mesmo.

O lago de Jupiá, que tem cerca de 33 mil hectares e fluxo de água mais de 10 vezes maior que a do Mimoso, recebe os rejeitos de uma das fábricas faz pouco mais de uma década e também já tem problema crônico com a proliferação de plantas aquáticas.

A partir do final de 2027 receberá os rejeitos da fábrica que está em construção em Inocência, que vai despejar cerca de 300 milhões de litros de rejeitos diariamente no Rio Sucuriú.

E, mesmo que as plantas sejam liberadas tanto em Jupiá quanto na Usina de Mimoso, toda esta água, tomada por nutrientes, fica represada no gigantesco lago da Usina Sérgio Mota, que tem em torno de 225 mil hectares. O lago também receberá os rejeitos da fábrica que será construída em Bataguassu.

E, por mais que demore, cedo ou tarde todo este gigantesco lago tende a apresentar fenômeno semelhante ao do “laguinho” da Usina de Mimoso.

Ou seja, caso realmente as causas da proliferação das plantas sejam os dejetos das indústrias de celulose, é urgente que as indústrias repensem suas formas de tratamento dos dejetos.

Se não estão preocupadas com a sobrevivência do Rio Paraná e de dois de seus importantes afluentes (Pardo e Sucuriú) elas precisam ter em mente a própria sobreviência. Três das indústrias captam água dos seus lagos. E, se a proliferação das plantas se alastrar no ritmo atual, elas terão dificuldades em captar os bilhões de litros de água de que necessitam.

As autoridades locais garantem que a poluição, responsável pelo fechamento de indústrias de celulose ao redor do mundo nos últimos anos, faz parte do passado e que atualmente o setor mudou de patamar. O lago da usina do Mimoso, existente há mais de meio século, porém, está colocando uma pulga atrás da orelha de muita gente.

O impacto das desigualdades no tratamento de câncer infantojuvenil no Brasil

O câncer não escolhe cor nem classe social, porém no Brasil o acesso à cura ainda é determinado pelo CEP, onde nasceu ou a cor da sua pele

24/11/2025 07h45

O câncer não escolhe cor nem classe social. No Brasil, porém, o acesso à cura ainda é determinado por fatores que jamais deveriam influenciar a vida de uma criança, como o CEP onde nasceu ou a cor da sua pele. No Dia da Consciência Negra, torna-se inevitável refletir sobre desigualdades que persistem até mesmo nos espaços onde a vida deveria ser prioridade: os hospitais.

O câncer é hoje a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes no País, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). A boa notícia é que, quando diagnosticado precocemente e tratado em centros especializados, as chances de cura podem chegar a 80%. A má notícia é que essa taxa não é realidade para todos. No Norte e Nordeste, por exemplo, a sobrevida cai para cerca de 50%, enquanto nas regiões Sul e Sudeste chega a 75%. Essa diferença não se explica por biologia, mas por desigualdade: falta de infraestrutura hospitalar, escassez de profissionais especializados, barreiras de deslocamento e condições socioeconômicas que limitam o acesso ao cuidado.

Na população negra e parda, que representa mais da metade do País, essas dificuldades se somam a outras, mais silenciosas, como o racismo estrutural e o subdiagnóstico. Um estudo feito por Morshed, Haskard-Zolnierek e Zhan (2020) demonstra que crianças negras são diagnosticadas com câncer em estágios mais avançados da doença, o que reduz as chances de cura e aumenta o tempo de internação. A desigualdade, portanto, não está só no tratamento, mas na demora para que o sistema de saúde as “veja”.

A experiência do Instituto Ronald McDonald ao longo de mais de duas décadas de atuação mostra, na prática, como a geografia e a renda podem definir o destino de uma família. Em muitas regiões, mães e pais viajam dias para conseguir atendimento. Em algumas comunidades ribeirinhas, o deslocamento até o centro de referência pode levar até 72 horas de barco. Nessas condições, manter o tratamento contínuo é um desafio gigantesco, e a desistência, infelizmente, uma realidade.

Nos nossos programas, buscamos oferecer uma resposta concreta a essa desigualdade. As famílias hospedadas recebem alimentação, transporte, apoio psicológico, atividades pedagógicas e cursos profissionalizantes, para que possam permanecer próximas às crianças durante todo o tratamento. Já as unidades do Programa Espaço da Família Ronald McDonald, instaladas dentro dos hospitais, proporcionam um local de descanso e acolhimento, onde o cuidado se estende a quem cuida.

Essas ações fazem parte de uma estratégia de atenção integral, que entende que saúde não é apenas ausência de doença. É também o equilíbrio entre corpo, mente e contexto social. Em 2024, mais de 78% das famílias atendidas pelo Instituto declararam viver com até, no máximo, dois salários-mínimos, e 84% afirmaram que não teriam onde ficar caso não tivessem o apoio das unidades do Programa Casa Ronald McDonald. Esse dado revela o quanto o acolhimento é um fator determinante de equidade.

Como mulher, mãe e profissional que há 20 anos acompanha de perto a luta contra o câncer infantojuvenil, vejo diariamente como as desigualdades corroem não só as estatísticas, mas a esperança. O diagnóstico tardio, o abandono do tratamento, a falta de estrutura e o preconceito são faces de um mesmo problema: um país que ainda não garante às suas crianças as mesmas chances de viver.

Mas também vejo algo maior: a força das famílias que resistem. Mães que enfrentam madrugadas em filas, pais que aprendem a aplicar medicamentos, comunidades inteiras que se mobilizam para arrecadar o valor de uma passagem de ônibus. São histórias que me lembram, todos os dias, por que a luta pela equidade é, antes de tudo, uma luta pela humanidade.

O câncer pode ser uma das batalhas mais difíceis da infância, mas ele não precisa ser uma sentença injusta. Precisamos continuar ampliando o acesso, investindo em diagnóstico precoce e fortalecendo políticas públicas que garantam que nenhuma criança tenha o destino determinado pelo CEP ou pela cor da pele. A cura deve ser um direito, e não um privilégio.

Vivemos em um regime semiaberto!

Somos seres vulneráveis nas mãos da bandidagem. Não mostram o seu rosto, são sorrateiros, espertos e enganadores

24/11/2025 07h30

A onda de violência que assola o nosso País em todos os seus quadrantes mostra o tormento que o homem de bem precisa vivenciar no seu dia a dia. Trata-se de uma grande conquista sair cedo para trabalhar e voltar para o recesso do lar vivos. Isso não se trata de ficção. Trata-se da nossa realidade fotografada com fatos concretos.

Não se pode definir esse retrato com outro título. Esse tormento não tem dia e não tem hora para acontecer. Até dentro de casa esse desafio precisa ser vivenciado. Mas temos que nos recolher à noite.

Somos seres vulneráveis nas mãos da bandidagem. Não mostram o seu rosto, são sorrateiros, espertos e enganadores, agem por conta própria ou a mando de terceiros mediante o pagamento de dinheiro sujo de sangue.

Dia desses uma mãe entregou o seu próprio filho para a polícia, ao reconhecê-lo como o autor dos disparos, que vitimou uma incauta vítima que passeava com a sua criança. O preço daquela empreitada criminosa foram sórdidos R$ 20.000,00. A mandante do crime foi a namorada do ex-marido da vítima, que queria a guarda da sua filha.

Não conseguiu fugir do cerco policial e se entregou. Dias antes, no curso da megaoperação da polícia militar nos morros da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, um pai não derramou uma única lágrima, ao constatar que o corpo inerte de seu filho se perfilhava ao lado de outros centenas de corpos que horrorizaram o mundo. Não atendeu o meu conselho, sentenciou o genitor.

Em nosso estado no curso desta semana um padre foi brutalmente assassinado na cidade de Dourados por uma corja de jovens que não trabalham nem estudam para roubarem o seu carro. As evidencias demonstram essa novela da vida real.

Dia desses o editorial do Correio do Estado trouxe à baila uma lição memorável sobre a questão da Segurança Pública que é debatida no Congresso Nacional e que não pode ser politizada, sob penas de contemplarmos o seu fracasso na fase embrionária. Vale a pena a sua leitura. Mostrou o gigantismo da sua redação.

Mas não são apenas as nossas leis que precisam ser mais duras. Precisamos ter outra vertente para o enfrentamento desses criminosos. A interpretação da norma penal por quem tem o dever de oficio em distribuir a justiça precisa acompanhar o raciocínio exteriorizado pelo homem simples do povo.

A história que evidencia que a policia prende e a justiça solta precisa ser urgentemente modificada. A decisão rastreada nesse entendimento fica mais próxima dessa verdade.

O Estado que chamou para si a responsabilidade em administrar a Justiça retirando do cidadão comum o meio selvagem de reparar o dano com as suas próprias mãos é o pior de todos os nossos inimigos. A população como um todo precisa ser alcançada pelo manto da segurança.

Quando o Estado evidencia a sua impotência para debelar o crime, apontar os seus autores e puni-los com o rigor da lei o pesadelo será perene. Mas nem tudo está perdido.

Nesse contexto ainda temos no conjunto da sociedade outras tantas mãos, outras tantas inteligências, outros tantos gestos elegantes, que se direcionam diariamente para a edificação de uma sociedade civilizada sem os vícios que as enfeiam.

Essas pessoas não podem ser esquecidas. Pelo contrário, os seus valores precisam ser exaltados todos os dias como forma de exteriorizarmos a nossa gratidão.

Depois, em outra vida, temos a passagem bíblica que edifica: deixem os mortos cuidarem dos seus mortos – As inúmeras interpretações decorrentes dessa passagem ficam a critério de cada qual. Das mais inteligentes às mais provocativas.

