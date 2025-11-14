Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Vargas elegeu Dutra, Lula elegeu Dilma, e Bolsonaro elegeu Tarcísio

Umas maiores do que as outras, e todas nos remetendo à sua magia, aos seus encantos, desencantos, emoções, decepções, tormentos, angústias, mágoas e ressentimentos. São os rastros deixados pelos embates eleitorais

Antônio Carlos Siufi Hindo - Promotor de Justiça aposentado

14/11/2025 - 07h45
Essa é a fotografia mais explícita da política brasileira, ao evidenciar a força das suas maiores lideranças ao respaldarem os seus indicados para a conquista das principais posições majoritárias nas disputas eleitorais do nosso país.

Essa afirmação está esculpida nos anais da nossa história. Não tem como ser borrada. Cada eleição é única e sempre acompanhada das suas circunstâncias sempre desafiadoras. 

Umas maiores do que as outras, e todas nos remetendo à sua magia, aos seus encantos, desencantos, emoções, decepções, tormentos, angústias, mágoas e ressentimentos. São os rastros deixados pelos embates eleitorais.

Essas não são marcas deixadas nos nossos campos de batalhas eleitorais. Alcançam todas as nações civilizadas. Mas todas essas características de traços desafiadores precisam ser passageiras. Precisam também fazer parte das páginas viradas da história política dos seus protagonistas.

Os exageros eventualmente cometidos precisam ser debitados por conta de um sentimento que brota de cada qual e que tem por objetivo principal levar a luz, a prosperidade e o progresso para todos. Os exemplos magníficos de lideranças explícitas os temos em quantidade generosa.

Basta a citação de alguns deles, como estampado no título do presente artigo, para respaldar nossa assertiva. Felizardos que não disputaram uma única eleição e chegaram em postos importantes por meio das bênçãos dos seus padrinhos políticos.

Escorado nesse diapasão inteligente, ninguém tem o condão mágico de mudar o que já está esculpido nos anais da nossa história. Ninguém.

E nessa quadra de pensamento, a interpretação correta do desenho que está sendo arquitetado para o quadro político nacional em 2026 mostra como será a corrida eleitoral rumo ao Palácio do Planalto.

As enquetes de opinião pública realizadas pelos nossos principais instituto de pesquisas apontam que o ex-presidente Bolsonaro é o único candidato com credenciais para vencer o atual mandatário da nação.

As outras tantas e importantes lideranças que surgem nesse contexto não têm ainda essa força eleitoral esparramada em todos os quadrantes do território nacional para lograr esse intento nobre e generoso.

Nesse quadro, não existe outra alternativa a indicar outro caminho que não seja a polarização, por enquanto, já consagrada no seio da nação. Então, o quadro está definido, se não houver algum acidente de percurso.

Devemos deixar de lado as circunstâncias que escapam do radar da nossa mediana inteligência para exarar outro juízo de valor. Temos, então, nesse quadro o atual presidente da República, que já está em campanha e cantando sua vitória antecipadamente, e o outro, que mesmo segregado ainda está vivo e respira.

Tem a sua sobrevida respaldada pelos apoios que recebe das suas principais lideranças nas duas Casas do Congresso Nacional.

Dia desses; o coach e candidato derrotado à prefeitura de São Paulo (SP) Pablo Marçal postou em suas redes sociais uma afirmação provocativa.

Disse, com todas as letras, que o atual presidente da República dificilmente perde as próximas eleições porque está com o poder em suas mãos e ainda tem o apoio incondicional das principais instituições, que lhe dão a sustentabilidade que necessita para o cumprimento de um eventual quarto mandato. O empresário e político incorreu em ledo engano! Falou bobagem.

Desconheceu os retratos explícitos e apontados pela política nacional. Sua afirmação não tem alicerce para sustentar tamanha abrangência. A política é cheia de surpresas, de lances emocionantes.

Uma palavra mal colocada, aliada a confrontos desnecessários e um erro de interpretação sobre temas de grande interesse nacional, pode ocasionar a sua derrota.

Isso já aconteceu intra e extramuros. Agora é só aguardar os desdobramentos pela anistia ou ainda uma eventual decisão da Justiça favorável à sua indicação como postulante ao Palácio do Planalto.

Se isso ocorrer, a disputa será acirrada, voto a voto. Se não ocorrer e outro for o candidato apontado pelo ex-presidente para concorrer à Presidência da República, capaz de surpreender, então Vargas, Lula e Bolsonaro estarão rigorosamente empatados nas indicações dos seus indicados a se investirem na magistratura suprema da nação brasileira. Quem viver, verá esse desenlace! Acredite!

Os quatro cuidados fundamentais

Quando nos esquecemos, por um certo tempo, de um desses cuidados, uma sombra se alonga e um vazio se estabelece

12/11/2025 07h45

Não importa a idade. Não importa o estado de saúde. Não importa nem mesmo a distância. Não importa a classe social ou o nível de parentesco. Cuidar do outro foi a condição para a sobrevivência do ser humano como espécie e é, hoje, a condição fundamental para a nossa existência como indivíduos.

Quando nos esquecemos, por um certo tempo, de um desses cuidados, uma sombra se alonga e um vazio se estabelece. De todos os males que existem no mundo, o pior é o mal da indiferença. No entanto, é o mais fácil de curar. Basta o exercício destes cuidados, a saber:

Olhar – Olhar nos olhos, não desviando nunca o olhar. Olhar com interesse, que é a vontade de estar ali, naquele momento e naquele lugar. Olhar com os olhos vivos de expressão, brilhantes de alegria pela oportunidade de poder pousar os olhos naquele rosto, naquele outro ser. Olhar com gosto de quem sabe que, dos prazeres da vida, o contato humano é um dos mais intensos.

Ouvir – Esse que é o nosso primeiro e último sentido, define quem somos, porque somos o que os outros ouvem de nós. Se ninguém me ouvir, é como se eu não existisse, como se fosse um saco de papel movido pelo vento, fazendo piruetas na tarde quente e poeirenta. Então, ouvir, sem distração, capturando cada palavra (enquanto o olhar captura os gestos), cada modulação, cada interrupção, cada silêncio entre as palavras que são ditas. Ouvir para que o outro saiba que existe para mim, por meio de suas palavras (risos, soluços, gemidos) e por meio da minha atenção.

Tocar – Para que a voz e o olhar ganhem a materialidade de uma mão amiga. Tocar de leve, como quem oferece equilíbrio ou repouso. Tocar para dizer que está aqui, próximo, presente. O toque pode ser profundo, como os lábios que encostam no topo da cabeça de mãe. Pode ser brincalhão, despenteando os cabelos da criança que ri segura e feliz. Pode ser íntimo, apaixonado, como os lábios que se encontram enquanto o corpo treme. Pode ser forte, intenso, como as mãos que se apertam depois de acordo firmado, da promessa assumida. Pode ser tímido, tênue, quase transparente, no flerte que começa uma nova história de encontros.

Dizer – Escolhendo as palavras, o tom, o ritmo. Dizer o que é melhor para apaziguar, para transformar as palavras em um remanso, uma rede de varanda, uma sombra de árvore. Ou para tornar as palavras um sol de meio-dia, um frevo, um almoço com comida de panela de barro e fogão a lenha. Dizer com palavras que carregam o fio do tecido de sua própria alma e vão construindo uma tessitura comum, nascendo novas imagens e coisas das palavras conhecidas, mas coladas de um jeito diferente dessa vez. Dizer, prestando atenção ao efeito do dito no olhar, nas rugas do rosto, no enrijecer ou no tranquilizar do corpo, cujo contato com nosso corpo se faz por meio da mão, do braço, dos lábios, da parte que se desejar.

Esses quatro cuidados fundamentais existem na quantidade e oportunidade que quisermos e pudermos oferecer. Se somos sovinas, os afetos tristes predominam. E são inúmeros os caminhos do adoecer.

Mas olhar, ouvir, tocar e dizer, se não faz milagre, chega muito perto da magia. A magia de cuidar de alguém.

Recuperação judicial de produtores rurais, outras possíveis e boas soluções

Existem mecanismos judiciais para discussão das dívidas bancárias, com possibilidade de manter o nome do devedor sem restrição cadastral e sem os inúmeros problemas que a recuperação judicial causa à imagem do devedor

12/11/2025 07h30

Tem sido amplamente noticiada pela mídia escrita e falada, a profusão de RJ – recuperações judiciais ajuizadas, em razão de dificuldades financeiras geradas por frustração de safra e debilidade nos preços dos produtos, decorrentes de adversidades climáticas, atingindo especialmente o agronegócio.

Muitos escritórios de advocacia especializados no tema, têm se manifestado sobre ser a recuperação judicial a solução para todos os males que acometem os produtores endividados.

Entretanto, a questão deve ser colocada sob o prisma e critérios corretos, uma vez que nem sempre, o caso é de utilização da recuperação judicial, não podendo ser generalizada a aplicação dessa medida, como se a solução do problema fosse linear. 

Não é!

Com efeito, se um produtor rural tem 70% ou mais de seu débito, representada por dívidas bancárias, a recuperação judicial não se apresenta como o melhor remédio para resolver as pendências dessas obrigações contraídas.

Tal afirmação é feita pelo fato de que, normalmente, as operações bancárias firmadas com produtores rurais, tem garantias (penhor, hipoteca, alienação fiduciária, aval) e em razão disso, não estão elas sujeitas aos efeitos da recuperação judicial (Súmula 581/STJ) e (Tema 885/STJ), podendo o banco executar imediatamente as garantias e os avais.

Além dos aspectos relevantes aqui mencionados, o STJ proferiu decisão recente, entendendo que a CPR – na operação de Barter, está fora da recuperação judicial.

A RJ deve ter como parâmetro a dívida comum (quirografária) com fornecedores de aproximadamente 65% de estoque de dívida, não se justificando a sua utilização quando o estoque da dívida é representada por dívidas bancárias com garantias, que representam pelo menos 70% ou mais do débito total.

Existem outros mecanismos judiciais para discussão das dívidas bancárias, com possibilidade de manter o nome do devedor sem restrição cadastral e sem os inúmeros problemas que a recuperação judicial causa à imagem do devedor.

A recuperação judicial além da possibilidade de não ser concluída exitosamente, podendo ser convolada em falência, gera uma repercussão negativa ao nome do produtor, com sérias restrições ao seu crédito, inclusive no futuro, para que possa obter novos financiamentos e continuar plantando as safras seguintes e outras necessidades específicas da atividade.

E se o produtor adquirir insumos após a RJ e não pagar, o credor pode requerer a sua imediata falência.

Em vez de, nas ações revisionais de contratos bancários – discutindo as rotineiras abusividades contratuais que permeiam esses contratos, tal iniciativa permite que o produtor não sofra restrições cadastrais, uma vez oferecida caução suficiente para obtenção dessa benesse, tal como tem sido admitido pelo Poder Judiciário, repercutindo favoravelmente em favor do produtor, que poderá continuar com acesso ao crédito em outras instituições, circunstancia que lhe atende para o plantio futuro, aquisição de insumos e nas suas necessidades comerciais enquanto discute a dívida judicialmente.

Atente-se que nessa situação, sem a RJ, até mesmo o fornecedor de insumos (que não teve seu crédito discutido judicialmente/impugnado) poderá continuar financiando o produtor rural, prática corriqueira dessa atividade, não sofrendo o devedor com qualquer restrição.

É claro que cada hipótese deve ser observada, de acordo com as circunstancias apresentadas pelo produtor rural em dificuldade.

Mas os parâmetros para a utilização desse instrumento (RJ) ou ações de revisão de contratos bancários, devem ser aqueles que mencionamos acima, para uma real visibilidade do problema e da correta iniciativa judicial a ser tomada.

É certo que o ajuizamento prévio de ações revisionais, não impede o banco de executar a dívida. Entretanto, cria prejudicialidade externa, permitindo ao devedor ampla discussão do contrato bancário e a sua revisão.

Por último, os contratos subjacentes (rolados) que foram quitados também podem ser revisados na mesma ação revisional, criando a possibilidade de decote das abusividades existentes e a compensação de valores eventualmente obtidos nessa ação, com os contratos em aberto.

Os índices existentes no mercado sobre o “sucesso das RJ’s”, é de apenas 25%, segundo a Serasa Experian e segundo o jornal Valor Econômico, 30% das empresas que conseguem encerrar a RJ, acabam falindo posteriormente.

Assim, sem descartar as situações próprias para a RJ, o produtor rural deve procurar seu advogado com expertise nessas matérias, informando-lhe as condições das suas dívidas e garantias dadas, de modo que o profissional escolhido, possa avaliar corretamente a sua situação jurídica e comercial e indicar o melhor procedimento, com a resposta jurídico-processual adequada para os seus problemas.

