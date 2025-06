Violência policial: a necessidade de desmilitarizar o discurso, e não a farda

ARTIGOS

O Senado foi palco, novamente, de grosserias e ataques a atores políticos, às instituições e, no limite, à própria democracia. Na Comissão de Serviços de Infraestrutura, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi mais uma vez alvo da selvageria retórica que, nos últimos tempos, tomou conta do parlamento brasileiro.

A política existe para coordenar a vida em sociedade, de modo que os conflitos e os dissensos sejam resolvidos por meio do diálogo, dentro das instituições e com respeito às leis. Infelizmente, a situação

é ruim – e tende a piorar – uma vez que políticos, especialmente da extrema direita, têm deixado o debate de ideias com civilidade em segundo plano para, impulsionados pelos algoritmos das redes sociais, produzir cortes com o objetivo de alimentar suas redes pessoais em busca de likes, memes e “lacração”. A política vai mal. Muito mal. E a educação, da mesma forma.

Presidindo a sessão, o senador Marcos Rogério (PL-RO) interrompeu, por diversas vezes, a fala de Marina. Pouco se pôde entender dos tópicos em discussão.

Na verdade, houve bate-boca, gritaria e desrespeito. Marina se portou como quem, investida da autoridade de ministra de Estado, exigia respeito. Não foi respeitada. Acusou, naquele momento, seus detratores de quererem silenciá-la por ser uma mulher, em uma lógica de intimidação, agressão simbólica e, não raro, violência discursiva.

E para espanto – talvez nem tanto –, o senador Marcos Rogério se dirigiu à ministra nos seguintes termos: “Se ponha no teu lugar!”. Ocioso afirmar que tal frase é uma variação do “você sabe com quem está falando?”, tão bem explicada por Roberto DaMatta. Ocioso, ainda, indicar que palavras não são apenas palavras: são formas de representar uma visão de mundo.

A sociedade brasileira é, social e culturalmente, ligada a uma estrutura extremamente desigual, baseada no poder tradicional, patriarcal e patrimonial e dominada por anciãos. Mandar alguém “colocar-se no seu lugar” é expressar a compreensão de que, na vida social, há estruturas rígidas e, também, alicerçadas sobre uma mentalidade que, mesmo após a abolição e a proclamação da República, permanece centrada em uma sociedade estamental, com horror à mobilidade social e à igualdade de direitos e deveres.

“Cada um no seu lugar!”. É assim, para muitos – mulheres, negros, jovens, moradores da periferia – que não podem (ou não devem) acessar os “lugares” que, como afirmava Florestan Fernandes, são “dos de cima”. Provavelmente, o prezado leitor e a prezada leitora já entenderam a gravidade do que foi dito e feito. Todavia, perceba-se que é possível piorar algo que já está abaixo do aceitável.

Outro senador, Plínio Valério (PSDB-AM), tentando suavizar a situação ao demonstrar que não havia machismo em relação a Marina, disse: “A mulher merece respeito. A ministra não!”. É isso: um manda Marina “se colocar em seu lugar”. O outro afirma que ela não é digna de respeito. Foi o mesmo Valério que, há cerca de dois meses, havia dito que tinha vontade de enforcá-la. Enforcar!

A vida de Marina, sua trajetória de luta – não apenas em relação ao meio ambiente, mas por uma sociedade mais justa e democrática – é mundialmente reconhecida. Sua presença, pequena, aparentemente frágil, engana os incautos e os simulacros de homens ferozes. Rememoremos um debate entre candidatos à Presidência da República (2018), realizado em um palco no qual cada um podia circular e indagar livremente o adversário. Na ocasião, havia um Bolsonaro que tentou acuá-la, mas que acabou encurralado, sem ação, escutando e entendendo que, na democracia, vale a força do argumento – e não o argumento da força.

