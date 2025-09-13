Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Viva a democracia!

André Naves - Defensor público federal, formado em Direito pela USP

13/09/2025 - 07h30
A democracia não é um porto seguro em que se atraca, mas um oceano em que se navega!

É uma sinfonia em constante composição, cuja partitura são os direitos humanos e cuja regência pertence à vontade da maioria – uma vontade que só se torna sublime quando aprende a modular seu volume para que os solos mais delicados, os dos grupos minorizados, possam ser ouvidos e aplaudidos.

Ela é a busca incessante por uma harmonia, em que cada instrumento, do mais potente ao mais sutil, é indispensável para a grandiosidade da obra.

A história, quando lida com a alma e com os fatos, conta-nos que as nações afinadas por essa orquestra democrática são as que verdadeiramente prosperam. A prosperidade que dela emana não é uma riqueza febril e efêmera, mas o florescer de um pomar perene plantado no solo fértil da segurança institucional: só com a certeza de que as regras do jogo não mudarão com o humor dos ventos, permitem que as raízes da confiança se aprofundem. Por outro lado, a areia movediça do autoritarismo engole sonhos e sementes.

Devemos, entretanto, manter-nos atentos já que essa orquestra pode desafinar sempre que nossa insensibilidade não nos permita enxergar que a principal dissonância, o ruído que ameaça romper a melodia, é o abismo da desigualdade social.

De um lado, a miséria que não apenas dói no corpo, mas amputa a alma, confinando milhões a uma existência de sobrevivência que lhes nega o direito de sonhar. Do outro, uma opulência que se isola em bolhas de consumismo, tornando-se insensível aos clamores da rua.

Esse fosso não é apenas uma falha econômica, é uma fratura ética que cinde a nação. Ele pulveriza a alteridade, essa capacidade sagrada de sentir a dor do outro como se fosse nossa e, a partir dela, construir o protagonismo individual de cada um! O resultado é a desagregação, a corrosão da confiança, a transformação do concidadão em adversário. É nessa hora que a democracia fica à prova, deixando uma ferida aberta em nosso tecido social.

O antídoto pra isso? A democracia assumir sua face mais corajosa: a de regente ativa! Ela não pode ser uma espectadora passiva da injustiça. Sua batuta deve ser firme, traduzida em investimentos públicos que funcionam como o potencializador de cada individualidade e coletividade. Investir em educação de excelência é afinar as cordas do futuro. Garantir saúde universal é assegurar que nenhum músico desfaleça antes do final da peça. Esses atos não são gastos, são a própria composição da justiça social.

Onde há justiça e previsibilidade, a desigualdade social diminui, pois a própria estrutura incentiva a distribuição de oportunidades, e não o seu acúmulo.

É lá então, no palco da inclusão, que a verdadeira mágica acontece. A inclusão social não é apenas um ato de reparação, ela é a pedra fundamental da criatividade. Grupos homogêneos tendem a polir as mesmas ideias até o esgotamento. A verdadeira centelha criativa nasce do encontro do diferente, do inesperado.

Como nos ensinou a genialidade de Victor Hugo, é da convivência entre inteligências diversas que jorra a luz... As diferentes vivências, as visões de mundo moldadas por trajetórias distintas, as soluções pensadas por quem enfrenta barreiras que outros nem sequer enxergam – são como pedras de diferentes texturas e origens que, ao se chocarem, produzem o fogo da ideia nova.

Essa luz, essa centelha criativa, é o motor da inovação. E a inovação, por sua vez, é a base de todo desenvolvimento econômico sustentável e genuíno no mundo contemporâneo. O ciclo, então, revela-se em toda a sua esplêndida lógica: a democracia, ao possibilitar e promover investimentos inclusivos, não está apenas fazendo justiça. Ela está, estrategicamente, cultivando o ambiente mais fértil possível para a criatividade e a inovação, que são as verdadeiras moedas da prosperidade.

Portanto, uma nação que escolhe ser mais justa não está fazendo uma afronta à economia. Pelo contrário, está construindo o único alicerce sólido sobre o qual uma economia vibrante, humana e perene pode, de fato, ser erguida.

A sinfonia da democracia, quando bem regida pela inclusão, não toca apenas para o espírito, mas enche a mesa de todo o seu povo!

A morte da classe média brasileira

Combinação de estagnação salarial e inflação corrosiva transformou o que parecia ser ascensão social em ilusão de ótica

12/09/2025 07h45

Nas últimas décadas, a combinação de estagnação salarial e inflação corrosiva transformou o que parecia ser ascensão social em ilusão de ótica. Entre 2010 e 2025, os preços no País avançaram mais de 140%. Isso significa que, há 15 anos, quem ganhava R$ 5 mil precisaria de R$ 12,4 mil, hoje, para manter o padrão.

Como a maioria continua recebendo valores próximos aos de 2010, a sensação de progresso virou endividamento, cortes de consumo e improviso no orçamento.

Apesar da robustez do plano real, a moeda que deveria oferecer estabilidade não resistiu ao tempo. Desde 1994, o real perdeu 87% do seu valor de compra, o que, traduzindo em termos práticos, significa dizer que R$ 100 da época equivalem a pouco mais de R$ 12 este ano.

No agregado, a inflação brasileira acumulada nesse intervalo ultrapassou 600%. Nos Estados Unidos, o dólar perdeu metade do poder de compra no mesmo período, o que por si só é significativo, mas muito menos drástico do que os quase nove décimos brasileiros.

O problema não é apenas monetário, pois, a cada ciclo, crises políticas e incertezas institucionais adicionaram combustível ao processo de desgaste econômico. Não por acaso, os picos inflacionários coincidem com momentos de instabilidade, como em 1995, 2002, 2015 e 2021.

O impacto sobre a classe média é devastador. Esse grupo que tradicionalmente sustenta o consumo e a arrecadação agora reduz gastos em alimentação, saúde privada e lazer. Entre 2017 e 2022, a chamada classe C viu sua renda disponível encolher cerca de 10%.

A roda da mobilidade social, que deveria girar, emperrou. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), seriam necessárias nove gerações para que uma família pobre alcançasse padrão de vida médio no Brasil, o que coloca o País entre os piores do mundo.

Não é apenas o bolso que encolhe. A erosão da classe média fragiliza a própria espinha dorsal da sociedade. Enquanto os mais ricos conseguem se proteger e os mais pobres recebem auxílios, o grupo intermediário arca com impostos altos e pouca contrapartida.

A cada nova década, renova-se a promessa de estabilidade, mas, na prática, repete-se a frustração. O desaparecimento silencioso da classe média é, também, a morte de um futuro que já não chega.

O maluco favorito

Enquanto se escolhe o maluco favorito, de direita ou esquerda, a democracia, que deveria ser o único pacto inegociável no processo de construção nacional, vai sendo relegada ao papel de coadjuvante

12/09/2025 07h30

Na guerra das insanidades políticas, perdemos todos. Enquanto se escolhe o maluco favorito – seja de direita, de esquerda, do Judiciário e até de fora do País –, a democracia, que deveria ser o único pacto inegociável no processo de construção nacional, vai sendo relegada ao papel de coadjuvante.

O Brasil já mostrou no passado que é capaz de construir consensos. Nos anos 1980, vivemos a redemocratização. A Constituição de 1988 firmou o pacto da liberdade. Em 1989, Lula e Collor disputaram a primeira eleição direta para presidente em quase três décadas.

O País se dividiu, mas respeitou as regras do jogo. FHC, Mário Covas e Lula, adversários ferrenhos no campo político, mas respeitosos nas relações pessoais, tinham clareza de que a política é conflito, mas conflito dentro das margens da democracia e das relações civilizadas.

Hoje, a cena é a negação desse espírito. O adversário virou inimigo. O Parlamento é palco de sabotagem. CPIs viram instrumento de propaganda. A Constituição, quando não ignorada, é reinterpretada como peça descartável.

O resultado é um país que já não debate. Apenas grita. Tiramos de cena a disputa eleitoral e colocamos no lugar a polarização afetiva.

Resultado: vivemos em campanha perpétua, sem tempo para respirar e pensar nas soluções para os problemas reais do País.

Dias atrás, ouvi do meu pai, o ex-deputado estadual Walter Carneiro, aos 83 anos, resumir a tragédia nacional: “Vivemos tempos em que cada um terá de escolher o seu maluco favorito. Tem o maluco de direita, o maluco de esquerda, o maluco do Judiciário, o maluco internacional.

Infelizmente, tive que dar razão a ele. Estamos atônitos, sem rumo, sonhando que a sociedade exija mais racionalidade no trato com a gestão pública e menos espetacularização performática nas redes sociais.

Vejo hoje todos defendendo convicções cegas, sem olhar para a sociedade, para o mundo, ou para as normas da convivência democrática.

Os pilares da República estão esquecidos. Rogo a Deus que possamos retomar a normalidade de nossas vidas.

O diagnóstico de meu pai é emblemático, duro, mas certeiro. O País parece refém de um concurso de radicalismo. No lugar de estadistas, surgem personagens que se vendem como encarnações da pátria, mas que, no fundo, apenas disputam a primazia de gritar mais alto.

A democracia, que não rende espetáculo, é tratada como uma notinha de rodapé.

Mas é justamente essa rotina sem glamour – ou seja, a de respeitar regras, conviver com adversários, aceitar limites, ouvir opiniões com as quais não concordamos sem desqualificá-las –, coisas básicas que garantem estabilidade e harmonia. É pouco?

Talvez. Mas a alternativa é o abismo, os rompimentos pessoais, as famílias contrariadas, ou seja, a ruptura social baseada na raiva e no ressentimento.

Por isso, antes de escolhermos nossos malucos favoritos, seria prudente escolher o caminho construtivo da democracia, aquele caminho que busca resolver os problemas da desigualdade social, da educação, da saúde, da segurança, enfim, os caminhos do crescimento econômico, da sustentabilidade e do bem-estar geral das pessoas.

A história já mostrou que insistir no atraso e no retrocesso institucional não é apenas um erro, é uma maluquice que pouco a pouco nos inviabilizará como País.

