Artigos e Opinião

ARTIGOS

Você se comporta como rio ou tempestade?

O crescimento sustentável não nasce de uma tempestade que passa, mas de um rio que nunca deixa de correr

Maurício Takahashi - Professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie Alphaville

Maurício Takahashi - Professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie Alphaville

21/10/2025 - 07h30
Muito parecido com a filosofia japonesa do kaizen, adotada em larga escala naquele país após a Segunda Guerra Mundial, os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia de 2025 – Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt – trouxeram uma lição poderosa para o Ocidente no mundo dos negócios.

Explico por meio de metáfora: o crescimento sustentável não nasce de uma tempestade que passa, mas de um rio que nunca deixa de correr. Em outras palavras, a inovação verdadeira não está em criar algo grandioso de vez em quando, mas em manter um fluxo constante de atitudes inovadoras todos os dias.

Para qualquer profissional, isso significa olhar para o seu negócio, e para si mesmo, como um organismo vivo, que precisa se reinventar continuamente, sem perder o rumo.

A seguir, um conjunto de perguntas que deveriam ser feitas se quiser navegar nesse rio da inovação contínua: Você tem sido uma gota constante, que melhora um processo, um produto, uma relação a cada dia ou espera por uma tempestade genial que resolva tudo de uma vez?

Aprende com os erros? No rio do progresso, cada pedra serve para redirecionar o curso, não para interrompê-lo.

As ideias fluem livremente dentro da sua organização ou há represas invisíveis que impedem a corrente de seguir seu caminho?

Você estimula os colaboradores a pensar diferente ou apenas a fazer melhor o mesmo de sempre? O rio só encontra novos caminhos quando tem espaço para transbordar.

Se a maré virar – um concorrente mais ágil, uma nova tecnologia, uma mudança regulatória –, a equipe saberia remar junto ou ficaria parada, esperando instruções?

As suas decisões de hoje estão preparando o leito do rio para o futuro ou apenas cavando mais fundo onde a água já não corre?

Você investe em aprendizado e ciência dentro da sua empresa ou ainda vê isso como custo? A história mostra que as civilizações – e as empresas – que sobrevivem são as que constroem conexões estratégicas.

O modelo de negócio está aberto à mudança ou virou um castelo cercado de privilégios e monopólios? Lembre-se: todo castelo que não se renova acaba virando ruína às margens do rio do tempo.

Você tem políticas internas que amparam as pessoas durante as transições ou deixa que cada um enfrente sozinho as corredeiras da mudança? A verdadeira liderança se mede pela capacidade de conduzir o barco sem deixar ninguém para trás.

E, por fim: você é do perfil que busca o próximo relâmpago ou aquele que aprende a ouvir o som das gotas que mantêm o rio fluindo?

Essas perguntas não são exercícios teóricos. São bússolas para quem quer construir negócios que duram. Mokyr, Aghion e Howitt nos lembram que a riqueza não está na velocidade da tempestade, mas na constância do fluxo. Empresas que se movem como rios, com direção, paciência e coragem para seguir mesmo quando o terreno muda, são as que moldam o curso da economia e deixam marcas no mapa do futuro.

No fim, a verdadeira inovação é uma atitude, é o gesto diário de quem entende que cada gota conta e que, somadas, elas movem montanhas.

A crise estrutural da Justiça brasileira

Os fóruns e varas judiciais continuam transbordando de processos aguardando solução

20/10/2025 07h45

Há muitos anos, o sistema judiciário brasileiro se encontra em um ponto de estrangulamento permanente. A morosidade processual, que frequentemente se estende por mais de uma década para decisões definitivas, tanto para indivíduos quanto para empresas, é um sintoma alarmante de um mal-estar estrutural.

Códigos foram e continuam sendo reformados; vieram a certificação digital e a digitalização dos processos; os métodos alternativos de resolução de conflitos, como a mediação e a conciliação, as sustentações orais por meio de vídeo e inúmeras outras iniciativas.

Ainda assim, os fóruns e varas judiciais continuam transbordando de processos aguardando solução. Vale ressaltar também que estamos prestes a criar uma Justiça especializada em questões relacionadas à reforma tributária em andamento.

Seria culpa de falha operacional, ineficiência de pessoal, excesso de burocracia, má gestão, deficiência tecnológica, carência de profissionais qualificados ou uma combinação de todos esses fatores? A quem e a quais interesses essa situação atende?

A questão central que emerge dessa realidade é: existe uma solução definitiva e eficiente para esse entrave? E, mais importante, como implementá-la?

A sobrecarga do Judiciário não é um fenômeno recente, mas sua persistência e agravamento demandam uma análise profunda e ações concretas.

A lentidão na entrega da justiça não é apenas uma inconveniência; ela mina a confiança no sistema, prejudica o desenvolvimento econômico e, em última instância, resulta em insegurança jurídica. Em muitos casos, a demora na decisão final torna o próprio direito reconhecido inócuo.

As causas são multifacetadas e complexas. A burocracia excessiva, herança de procedimentos arcaicos, impõe um ritmo aquém do necessário em um mundo cada vez mais dinâmico. A insuficiência de pessoal qualificado em diversas áreas, aliada a uma má gestão de recursos, tanto humanos quanto materiais, agrava o quadro. A falta de investimento em modernização tecnológica perpetua um modelo operacional defasado.

Ademais, o volume crescente de litígios no País, muitas vezes impulsionado por questões sociais e econômicas complexas, pressiona ainda mais um sistema já fragilizado. A necessidade de profissionais qualificados também se faz sentir, desde a formação continuada até a alocação estratégica de magistrados e servidores.

A busca por uma solução definitiva para esse gargalo exige uma visão holística e integrada. Não se trata de uma medida isolada, mas de um conjunto de reformas estruturais que aborde as diversas frentes do problema.

A implementação dessas soluções exige vontade política firme, determinação e compromisso do governo, de seus líderes e de outros atores políticos (como a comunidade jurídica) na tomada de decisões que visem solucionar o problema da morosidade do sistema judiciário brasileiro.

Essa necessidade urgente de ação, contudo, esbarra na inércia e na aparente falta de prioridade do governo federal em relação à pauta da eficiência e da celeridade judiciária. A mera menção à “vontade política” no discurso não se traduz em um plano de governo consistente, em alocações orçamentárias adequadas ou na liderança articulada de uma reforma sistêmica.

Em vez de promover investimentos maciços em tecnologia, gestão e na racionalização de processos, o executivo federal opta por medidas paliativas ou, pior, permite o agravamento da situação, deixando de atuar como o principal motor para a desburocratização e a modernização que o País clama.

A passividade do governo diante de um problema que afeta diretamente a segurança jurídica e a atração de investimentos estrangeiros revela uma visão míope, que coloca interesses políticos imediatos acima das necessidades estruturais da nação.

A morosidade do Judiciário, portanto, não é apenas uma falha interna, mas também um reflexo direto da omissão e da insuficiência da gestão federal em coordenar e financiar as transformações indispensáveis.

A falha em prover um sistema de Justiça célere e eficaz configura uma grave violação do direito fundamental à prestação jurisdicional em tempo razoável, consagrado constitucionalmente.

Se o governo federal é incapaz de liderar a solução para um problema de tal magnitude e impacto social e econômico, compromete a própria legitimidade do Estado perante o cidadão, que se vê desprotegido e vitimado pela lentidão.

É imperativo que o Executivo assuma sua responsabilidade constitucional, deixando a retórica de lado e engajando-se ativamente na construção de um Judiciário verdadeiramente ágil e funcional, sob pena de perpetuar um estado de insegurança jurídica que paralisa o desenvolvimento e a dignidade brasileira.

Brasil fora do Mapa da Fome: como os fertilizantes ajudam nessa missão?

A produção de alimentos poderia ser muito menor sem os fertilizantes e não conseguiria acompanhar a necessidade de uma população que só cresce

20/10/2025 07h30

Neste ano, o Brasil conquistou um marco importante: deixou de figurar no Mapa da Fome, elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). O País conseguiu reduzir os índices de subnutrição para menos de 2,5% da população, o que representa uma vitória no combate à fome crônica.

Apesar disso, os números ainda revelam uma realidade desafiadora. Mais de 25 milhões de brasileiros enfrentam algum nível de insegurança alimentar, ou seja, não têm acesso regular e garantido a refeições em quantidade e qualidade suficientes.

Quando pensamos em como os alimentos chegam até a nossa mesa, muitas vezes, lembramos do trabalho do agricultor, do transporte e do mercado. Mas, existe um fator essencial que garante que a produção seja suficiente para alimentar milhões de pessoas: os fertilizantes.

Os fertilizantes funcionam como uma espécie de “vitamina” para as plantas. Eles fornecem nutrientes importantes, como nitrogênio, fósforo e potássio, que muitas vezes não estão disponíveis em quantidade suficiente no solo.

Com esses nutrientes, as plantas crescem mais fortes, produzem mais frutos, grãos e verduras e ainda ficam com melhor qualidade nutricional.

Sem fertilizantes, a produção de alimentos seria muito menor e não conseguiria acompanhar a necessidade de uma população que só cresce. Isso significa que os fertilizantes ajudam a garantir a fartura de alimentos, sem que seja necessário desmatar novas áreas para plantar mais.

No Brasil, embora menos de 2,5% da população esteja em situação de subnutrição, mais de 25 milhões de pessoas ainda vivem a realidade da insegurança alimentar, ou seja, não sabem se terão comida suficiente todos os dias.

Nesse cenário, os fertilizantes são grandes aliados: ao aumentar a produtividade no campo, eles contribuem para que haja mais comida disponível e a preços mais acessíveis.

Por isso, quando falamos em combater a insegurança alimentar, não estamos falando apenas de distribuir alimentos, mas também de investir em tecnologias que fazem a produção render mais. E entre essas tecnologias, os fertilizantes ocupam um lugar de destaque, ajudando agricultores a alimentar não só o Brasil, mas também o mundo.

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Soja, milho, café, frutas e carnes brasileiras chegam a centenas de países, ajudando a alimentar milhões de pessoas além das nossas fronteiras. Essa posição de destaque no cenário global é motivo de orgulho, mas também traz um grande desafio: garantir que a abundância do campo chegue à mesa de todos os brasileiros.

O desafio brasileiro, portanto, é duplo: continuar sendo um celeiro do mundo e, ao mesmo tempo, garantir segurança alimentar dentro de casa. Isso exige políticas públicas eficazes, investimentos em infraestrutura e, sobretudo, o uso inteligente de tecnologias que façam da agricultura uma ponte entre o campo e o prato.

