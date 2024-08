Às vésperas da eleição, prefeitura promete pagar insalubridade à enfermagem

AJUDA EXTERNA

Governo confirmou a chegada dos militares nordestinos para a próxima semana e juntam-se aos 607 bombeiros que já estão no bioma pantaneiro; nebulosidade e queda nas temperaturas também irão auxiliar

O Estado de Mato Grosso do Sul deve receber na próxima semana (07) duas novas ajudas no combate às queimadas no Pantanal. Além de uma frente fria, o Corpo de Bombeiros de Sergipe enviará 13 novos bombeiros para auxiliar nas atividades da Operação Pantanal.

A informação foi confirmada hoje (1º) pela tenente-coronel Tatiane Inoue durante a live da “Operação Pantanal”, com o boletim semanal de informações da ação. Além destes, outros 607 bombeiros, 279 brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e 79 militares da Força Nacional têm ajudado no combate aos incêndios.

O auxílio dos novos bombeiros chega junto a uma nova frente fria, que também deve ajudar a interromper a estiagem e reduzir as temperaturas em MS a partir do dia 07. Até o momento, o bioma segue sob alerta de perigo de fogo extremo devido à baixa umidade, que está concentrada entre 10% e 30%, de acordo com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA).

Segundo Valesca Fernandes, coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), apesar da baixa probabilidade de chuvas para o Pantanal, a frente fria trará um aumento de nebulosidade e queda nas temperaturas. Além disso, também são previstas chuvas na região de Porto Murtinho.

Combate

Até o momento, as equipes realizaram 344 ações de combate e 386 de prevenção durante os 120 dias de operação contra as queimadas. No ano de 2024, o Pantanal já queimou 690 mil hectares, o equivalente a 26% a mais do que no ano passado. De forma semelhante, o número de focos de calor no bioma aumentou 1544,8% entre 2023 e 2024.

Ainda na semana passada, quase 10 mil hectares foram queimados durante os dias 22 e 23 de julho. O bioma ainda possui de quatro a seis focos de incêndio que continuam ativos.

