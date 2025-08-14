Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ALMS

Assembleia aprova criação de 160 novos cargos no Judiciário em MS

Ao todo, as novas ocupações serão divididas em 150 cargos de analista judiciário e 10 cargos de técnico de nível superior

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

14/08/2025 - 12h55
Durante a Ordem do Dia de hoje (14), os deputados estaduais aprovaram na Assembleia Legislativa a criação de 160 cargos no Judiciário de Mato Grosso do Sul, projeto de lei que agora seguirá ainda em expediente na Casa, para análise pelas devidas comissões de mérito. 

Conforme o PL em justificativa, o atual quantitativo de cargos efetivos vagos é tão insuficiente que "tem comprometido a capacidade de resposta da instituição frente à crescente demanda por serviços jurisdicionais e administrativos”. 

Ao todo, as 160 novas ocupações serão divididas da seguinte forma: 

  • 150 cargos de analista judiciário e
  • 10 cargos de técnico de nível superior

Relembre 

Ainda no início de julho, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) encaminhou a proposta para criação dos 160 novos cargos efetivos, sendo 150 sí mbolo PJJU-1 e outros 10 classificados como PJNS-1. 

Com assinatura do presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, a ação busca ainda respaldar o concurso público, viabilizando as nomeações para cadastro reserva.    

“A situação impõe a necessidade de reposição e ampliação do quadro de servidores, para assegurar a continuidade e a eficiência das atividades do Poder Judiciário”, detalhou.

Em abril de 2024, mais de 26,7 mil candidatos de inscreveram para o Concurso Público de Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, acima dos 25 mil inicialmente esperados no período de inscrição. 

Ao todo, foram 860 vagas para formação de cadastro reserva disponíveis entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior.  

 As vagas para Técnico de Nível Superior foram divididas entre as formações em analista de: banco de dados, de governança, infraestrutura de redes, de sistemas, segurança e suporte de TI e  de Web Designer, bem como: 

  1. Contabilidade,
  2. Antropologia,
  3. Arquitetura,
  4. Arquivologia,
  5. Assistência Social,
  6. Biblioteconomia,
  7. Engenharia Civil,
  8. Engenharia Elétrica,
  9. Estatística,
  10. Clínica Médica,
  11. Jornalismo,
  12. Nutrição,
  13. Odontologia e
  14. Psicologia.

contra-ataque 3

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça

Quatro animais, avaliados em mais de R$ 200 mil cada, foram encontrados em um haras na região sul de Campo Grande

14/08/2025 13h06

Além de apreender veículos, armas,  celulares, computadores e documentos, agentes da Polícia Federal e da Receita Federal apreenderam pelo menos quatro cavalos de raça, avaliados entre R$ 200 mil e R$ 250 mil cada, pertencentes a William Alves Ribeiro, morador do condomínio Damha, em Campo Grande, e que está sendo apontado como chefe de uma quadrilha de narcotraficantes que atuava em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. 

Da casa do homem que se apresentava como empresário os agentes levaram dois veículos de passeio e um mini-bug na manhã desta quinta-feira durante a terceira fase da operação Contra-Ataque

Ao perceber que estava sendo alvo de uma operação policial, William jogou o celular e documentos pessoas sobre o telhado da casa onde mora. Porém, os agentes estavam utilizando um drone e perceberam a ação do suspeito. Por conseguiram apreender aparelho, que agora será periciado.

Os policiais chegaram ao “empresário” depois de uma operação que resultou na prisão de um traficante no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Com base nas mensagens do celular daquele traficante descobriram que o chefe do bando era o morador do condomínio de luxo de Campo Grande. 

Segundo a Polícia Federal, ele lavava parte do dinheiro com a compra e venda de cavalos em um haras às margens do anel viário, na região sul de Campo Grande. No local foram apreendidos quatro animais de raça, além de um reboque usado para o transporte dos equinos.

Ao todo, a operação resultou na prisão de quatro pessoas, além das apreensões feitas em mais 13 endereços, sendo doze em Campo Grande e um em Jaraguari. 

Da casa do homem apontado como chefe da quadrilha, no Damha 2, foram levados três veículos (foto Marcelo Victor)

Entre as empresas que foram alvo da operação, boa parte em nome de familiares de William ou de supostos laranjas, estão a Aliança Transporte de Veículos, W.A.R Transportes, Play Motors, WR Martelinho, Conect Peças, Subprodutos Bovinos, Ateliê da Nana, Duas Nações Materiais para Construção, Lolya Moda Feminina, Stilo Diva e Embaplast.

Na residência de um dos envolvidos, no bairro Tijuca, foram apreendidos cinco veículos de luxo e sete armas de cano curto e uma de cano longo. O proprietário alegou ser colecionador (CAC), mas a investigação apontou que, além de drogas, a quadrilha também traficava armas e por isso todo o material foi apreendido. 

As contas bancárias de William Alves Ribeiro e de seu irmão, Welder Alves Ribeiro, foram bloqueadas e o saldo, sequestrado. As esposas dos dois também foram alvos da operação e tiveram os bens bloqueados. Welder aparece como dono da transportadora WAR, criada em 2015 e que atua principalmente no reboque de veículos. 

Segundo a investigação, as empresas dos suspeitos não tinham movimentação compatível com o volume de dinheiro que passava por elas, indicando que eram utilizadas para lavar o dinheiro proveniente do narcotráfico. 

Outro alvo da operação foi a empresa Embaplast, que oficialmente funciona na Rua Buarque de Macedo, 255, no Jardim Tijuca. Ela está registrada em nome de William Ribeiro, o chefe do bando, e de sua esposa, Nadja Tybusch Ribeiro. 

No local apontado como sede da empresa, porém, não existe qualquer indício de que ali exista algum tipo comércio de alimentos ou produtos de fumo, conforme apontam os registros oficiais da microempresa. 

GARAGEM MOVIMENTADA

Entre os alvos da operação também esteve a empresa Play Motors, que está registrada em nome de Adalto Rodrigues de Souza Júnior. Além da empresa, o próprio Adalto está sendo investigado, pois existe a suspeita de que seja “laranja” do chefão da quadrilha. 

Esta, ao contrário da Embaplast, existe no endereço apontado e imagens do google maps apontam que dezenas de veículos eram colocados à venda na esquina da Rua do Sul com a Gunter Hans, no bairro Coophamat, na região sudoeste de Campo Grande. 

Outra empresa que supostamente era utilizada para lavagem de dinheiro é a Martelinho Express, que funciona na Rua 14 de Julho, número 1.327, próximo da Avenida Fernando Corrêa da Costa, na região central de Campo Grande. Ela está registrada em nome de William, o chefão da quadrilha. 

A operação desta quinta-feira teve origem em uma apreensão de drogas feita ainda no segundo semestre de 2022, em Uberaba, em Minas Gerais. Depois disso, em novembro de 2023 foi realizada a primeira etapa da operação Contra-Ataque. 

Depois disso, em abril do ano passado aconteceu a segunda etapa. Naquela fase, cinco pessoas foram presas, todas em Uberaba por uma investigação que envolveu a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal de Minas Gerais. 

E foi com base naquelas investigações que agora a investigação chegou ao chefe do Esquema, que levava uma vida de empresário bem sucedido morando no condomínio de alto padrão na região leste de Campo Grande. 

ABERTURA DE SESSÃO

Campo Grande escolhe nova empresa para comandar radares nesta sexta-feira (15)

Empresa que levar o certame ficará responsável pela troca de todos os equipamentos registradores de infrações

14/08/2025 12h30

Licitação dos radares pelo menos quatro empresas interessadas

Licitação dos radares pelo menos quatro empresas interessadas Foto: Gerson Oliveira

Através do Diário Oficial de Campo Grande de hoje (14), o Executivo da Capital comunicou a continuidade do pregão eletrônico dos radares, indicando que a nova empresa contratada para gerir  a instalação, monitoramento e manutenção desses equipamentos pode ser anunciada nesta sexta-feira (15). 

Conforme o aviso de continuidade publicado no Diogrande, a Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc) informa que a abertura da sessão está marcada para acontecer às 08h, através do endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas de Campo Grande.

Vale lembrar que esses novos aparelhos das concorrentes foram testados no último dia 06, como bem acompanhou o Correio do Estado, em seis pontos de Campo Grande: 

Também é importante esclarecer que, com quatro principais interessadas na licitação, a empresa que levar o certame ficará responsável pela troca de todos os equipamentos registradores de infrações. 

Além disso, a nova vencedora deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

Nesse processo há quatro principais empresas interessadas, todas com sede fora de Mato Grosso do Sul, sendo: 

  • Mobilis Tecnologia S.A. - Pinhais (PR)
  • Grupo Splice - Votorantim (SP)
  • Bless Processamento de Dados Ltda - São Paulo (SP)
  • CLD (Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda) - São Bernardo do Campo (SP)

Licitação de radares 

Essa ação é o próximo passo para finalmente firmar uma nova contratação para gestão dos equipamentos, quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares, firmado em 2018 e administrado até 2024 pelo Consórcio Cidade Morena. 

Por todo esse tempo os contratos foram anualmente reajustados, com o último aditivo datando de 05 de setembro de 2023 publicado já fora do prazo, ocasião em que houve a correção em 3,40%, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA).

Isso fez o contrato entre o Consórcio Cidade Morena e a Prefeitura de Campo Grande saltar de R$ 22,9 milhões para R$ 23.718.091,70.

Conforme Portal da Transparência de Campo Grande, R$ 29.963.827,03 foram pagos pelo poder público ao Consórcio que, até agora, já anotou sete aditivos totais desde o contrato firmado em 2018, há seis anos. 

Sem os radares e suas respecitvas multas, com base nos dados de arrecadação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado. 

Isso acontece pois, segundo o balanço de valores arrecadados com multas de trânsito, em março de 2024, a Agência embolsou R$ 2.894.135,91, com 18.478 registros de infração. 

Aqui também cabe destacar que, recentemente o vereador Marquinhos Trad (PDT) moveu ação, como bem acompanhou o Correio do Estado, para tentar anular aproximadamente 320 mil multas de trânsito que foram aplicadas na Cidade Morena nos últimos 11 meses. 

Falta de contrato

Anteriormente regido pelo segundo inciso do Artigo 57 de uma lei Federal (n. 8666) de 1993, esse texto legal foi revogado pela nova lei de Licitações de Contratos Administrativos de 1º de abril de 2021, porém, seja pela legislação Federal de 93, ou pela nova lei de Licitações de Contratos Administrativos (14.133), publicada de 1º de abril de 2021, o Executivo Municipal precisa lidar com limite da duração desses contratos. 

Como houve revogação de textos legais entre as leis de 93 e 2021, a administração pública precisa se atentar ao regime de transição previsto nos artigos 190 e 191 da nova lei de licitações, que cita: 

Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência.

Isso porque, em contratos ligados à segurança pública e Forças Armadas, ou mesmo de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), entre outras exceções, há uma duração mais "dilatada" e os acordos podem se estender por até 10 anos. 

Desde o fim do contrato com o Consórcio Cidade Morena, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas; da possível suspensão do serviço ou nova prorrogação/licitação, porém, o devido retorno não foi obtido pela reportagem.

 

