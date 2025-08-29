Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Assembleia de MS quer fim de exigência de exames ginecológicos para cargos públicos

Parecer favorável já pode beneficiar, por exemplo, mulheres que estão entre os 27 mil candidatos no concurso da Polícia Civil

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

29/08/2025 - 12h55
Continue lendo...

Por meio do projeto de lei do deputado Roberto Hashioka (União), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul busca a chamada "isonomia" entre homens e mulheres, com a intenção de proibir a exigência de exames específicos de candidatas femininas. 

Em tramitação na Casa de Leis sul-mato-grossense (Alems), caso essa matéria que segue agora para Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) consiga parecer favorável após análise, a decisão pode beneficiar aquelas que se encontra, por exemplo, entre os 27 mil inscritos no concurso da Polícia Civil. 

Através do PL 221 deste ano, Hashioka quer impedir que exames ginecológicos ou outros íntimos femininos sejam exigidos como requisitos em casos de: posse, nomeação, contratação ou exercício de cargos, empregos e funções públicas, expõe o material divulgado pela Agência Alems. 

Entenda

Com o texto, fica vedada a exigência de exames ginecológicos, citológicos, de colposcopia, ou quaisquer outros exames íntimos exclusivamente femininos. 

Aqui é importante esclarecer que, ficam ressalvados os casos de risco específico à saúde da trabalhadora ou terceiros, aí a necessidade de realização do exame acontecerá pela exigência justificada em ato normativo. 

Além disso, por meio do projeto as candidatas ficam asseguradas do direito de fazer apenas os exames médicos compatíveis com a função a ser desempenhada. 

Toda essa ação considera os princípios da não discriminação de gênero, dignidade humana e igualdade. 

Nas palavras do autor, a proposta busca o tratamento isonômico entre homens e mulheres nos processos de ingresso em cargos públicos, para evitar, entre outros pontos, constrangimentos desnecessários. 

"E assegurando que somente sejam exigidos os exames médicos compatíveis e necessários com as funções a serem desempenhadas. Trata-se, portanto, de medida de justiça, respeito e valorização das mulheres, que reafirma os compromissos constitucionais da igualdade de gênero, da não discriminação e da dignidade da pessoa humana", disse Hashioka em justificativa. 

Concurso PCMS

Com inscrições abertas entre 16 de julho e 07 de agosto, na última semana o Diário Oficial Eletrônico de MS publicou a relação dos inscritos, aproximadamente 27 mil pessoas que geraram uma concorrência de 67 candidatos por vaga. 

Com prazo para envio dos documentos referentes à prova de títulos aberto entre os dias 15 e 22 de outubro, a avaliação psicológica está marcada para o dia 26 desse 10° mês em questão. 

Diante disso, o exame de saúde deve acontecer entre os dias 12 e 14 de novembro, com a chance dessas candidatas serem beneficiadas pelo PL até lá, enquanto o popular Teste de Aptidão Física (TAF) está marcado para ocorrer na semana seguinte, nos dias 22 e 23. 

Ao todo são 400 vagas abertas, sendo: 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária, prevendo uma carga horária semanal de 40 horas e um salário inicial de R$6,5 mil. 
 

POLÍCIA

Suspeito de agredir esposa e atear fogo na casa dela é preso no interior de MS

O caso aconteceu em Três Lagoas e a prisão foi realizada como parte da Operação Shamar

29/08/2025 11h45

Suspeito de agredir e atear fogo em casa da companheira é preso no interior de MS

Suspeito de agredir e atear fogo em casa da companheira é preso no interior de MS FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Nesta sexta-feira (29), um homem de 41 anos foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, distante aproximadamente 327 quilômetros de Campo Grande, acusado de agredir a companheira e atear fogo na casa dela.

A prisão foi realizada como parte da Operação Shamar, que visa combater a violência doméstica.

Após o registro da ocorrência, a equipe policial agiu imediatamente quando a vítima informou que havia sido agredida e teve a casa totalmente destruída pelo fogo.

Com base nas informações, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender o agressor.

Ao ser encontrado, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas para as providências cabíveis.

ÚLTIMO CASO DE FEMINICÍDIO

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, na noite de quarta-feira (27), uma mulher identificada como Érica Regina Mota, de 46 anos, foi morta a facadas pelo marido, Vagner Aurélio, de 59 anos, que foi preso em flagrante poucas horas depois, na rodoviária de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi atacada com pelo menos seis golpes na região do rosto e do pescoço, e a polícia foi acionada após o autor do crime jogar a faca ensanguentada no quintal de uma vizinha e fugir. A vizinha acionou a PM , que localizou o homem na rodoviária da cidade ao tentar fugir.

Ao chegarem, os policiais encontraram o portão trancado com dois cadeados e precisaram arrombá-los. Dentro da casa, Érica foi localizada sem vida, caída sobre o sofá da sala, com pelo menos seis perfurações no rosto e no pescoço. A residência apresentava sinais de luta e estava revirada.

Na delegacia, Vagner confessou o feminicídio e disse já ter tentado matar outras garotas de programa anteriormente. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e cárcere privado, com prisão preventiva decretada.

Processo Seletivo

Colégio Militar abre inscrição para processo seletivo nessa segunda-feira

Com vagas para o ensino fundamental, prova para ingressar no Colégio Militar de Campo Grande cobrará conhecimentos em matemática e língua portuguesa

29/08/2025 11h20

Colégio Militar abre vagas para processo seletivo

Colégio Militar abre vagas para processo seletivo Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

As inscrições para o processo seletivo dos Colégios Militares estarão disponíveis na próxima segunda-feira, dia 1° de setembro a 2 de outubro. A divulgação do edital aconteceu hoje, no Diário Oficial da União (DOU).

São 370 vagas para o 6° ano do Ensino Fundamental e 50 vagas para o 1° ano do Ensino Médio. Para o Colégio Militar de Campo Grande (CMCG), foram destinadas apenas 10 vagas ao 6° ano e não há vagas para o Ensino Médio.

A taxa de inscrição deve ser paga até o último dia de inscrições, ou seja 02 de outubro. O valor é de R$95. O candidato que queira solicitar a isenção dessa taxa deve solicitar até o dia 15 de setembro, de maneira presencial, no Colégio Militar. O responsável legal deve comprovar a aptidão para tal solicitação.

“Art. 28. Estará isento da taxa de inscrição o candidato cujo responsável legal
comprove sua condição de carência socioeconômica, mediante a apresentação de documento que ateste sua inscrição em programa social do governo ou outro documento considerado pertinente pelo Comandante do Colégio Militar”, conforme descrito no edital.

A divulgação do resultado de isentos da taxa será no dia 22. A prova, realizada em um único dia, será em 19 de outubro.

Nos conteúdos que serão abordados na avaliação, está incluída a área de Linguagens e Matemática. Os conteúdos aprofundados podem ser acessados no edital disponível no DOU.

Junto a Mato Grosso do Sul, outras 11 unidades federativas com colégios militares abriram vagas, sendo elas: Amazonas; Bahia; Ceará; Minas Gerais; Pará; Paraná; Pernambuco; Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul; São Paulo e Distrito Federal.

As vagas incluem cotas sociais, raciais e para PCD’s. “As vagas serão distribuídas, de forma proporcional, conforme os percentuais mínimos da população autodeclarada como preta, parda, indígena na Unidade da Federação (UF) onde se localiza o respectivo Colégio Militar, segundo dados do Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”.

Confira as cidades com os colégios:

  • Belém (CMBel);
  • Belo Horizonte (CMBH);
  • Brasília (CMB);
  • Curitiba (CMC);
  • Fortaleza (CMF);
  • Juiz de Fora (CMJF);
  • Manaus (CMM);
  • Porto Alegre (CMPA);
  • Recife (CMR);
  • Rio de Janeiro (CMRJ);
  • Salvador (CMS);
  • Santa Maria (CMSM);
  • São Paulo (CMSP);
  • Vila Militar/RJ (CMVM).

Os horários de atendimento no Colégio Militar de Campo Grande é de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h30 e sexta-feira, das 08h às 11h30. Outras informações pelo telefone (67) 3368-4825.

