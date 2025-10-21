Assessora da Procuradoria da República morre em acidente que bloqueou a BR-163

Foi identificada como Fernanda Barbosa Paimel, de 27 anos, a vítima que não resistiu ao acidente que envolveu quatro veículos na manhã desta terça-feira (21), na BR-163, entre as cidades de Juti e Naviraí, municípios localizados a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande.
Fernanda foi professora temporária na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no campus de Naviraí, onde lecionou Direito Penal. Atualmente, atuava como assessora chefe, vinculada à Procuradoria da República (PRM) de Dourados.
O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) decretou luto de três dias pelo falecimento da servidora, sem suspensão das atividades, conforme a Portaria PR/MS n° 157.
Confira a nota na íntegra
“Nota de pesar e decreto de luto oficial pelo falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel
O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) manifesta, com profundo pesar, o falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel, ocorrido nesta terça-feira, 21 de outubro. A servidora ocupava o cargo de Assessora-Chefe Nível IV e estava lotada na Procuradoria da República no Município de Dourados.
O MPF/MS se solidariza com colegas, amigos e, em especial, com os familiares, rendendo homenagem à servidora Fernanda Barbosa Paimel pelos relevantes serviços prestados em prol da Instituição e da sociedade”.
Segundo a assessoria da Polícia Federal, a via, que precisou ser interditada por volta das 9h20 nos dois sentidos, somente foi liberada em torno das 13h30. Além disso, a condutora do Fiat Toro, de 30 anos, e os motoristas das carretas passaram pelo teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.
Acidente
A vítima morreu, e outras pessoas sofreram ferimentos, sendo uma lesão grave, em um acidente que envolveu quatro veículos por conta da colisão de duas carretas, uma caminhonete e um carro de passeio.
Segundo a PRF, a assessora do MPF estava em um Gol. O ocupante de outro veículo, uma caminhonete Toro, ficou preso nas ferragens e foi socorrido por agentes da concessionária e por bombeiros de Naviraí. Os dois ocupantes das carretas saíram ilesos.
Testemunhas relataram que uma carreta estava parada em um trecho de “pare e siga”. Atrás estavam a picape Fiat Toro e o Gol. Desgovernada, outra carreta que seguia no mesmo sentido bateu nos dois carros. O Gol foi jogado para fora da pista, e a Toro parou embaixo da carreta da frente.