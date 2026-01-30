Associados da OAB/MS passam a ter direito ao Wellhub

A partir de agora, advogados e estagiários associados OAB/MS poderão usufruir dos benefícios oferecidos pela plataforma de bem-estar Wellhub. A parceria foi fechada juntamente com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAA/MS).
Por meio do Wellhub, os usuários passam a ter acesso a um ambiente único que concentra recursos voltados à atividade física, saúde mental, nutrição, qualidade do sono e bem-estar, de forma prática, flexível e acessível.
O Wellhub funciona como uma plataforma intermediadora, conectando seus usuários a uma ampla rede de academias, estúdios, aulas on-line e aplicativos parceiros, especializados em diferentes áreas do cuidado com a saúde.
O modelo permite que cada profissional escolha as opções que melhor se adequam à sua rotina, ao seu tempo e às suas necessidades, incluindo a possibilidade de adesão a um plano digital gratuito, além de planos pagos conforme o interesse individual.
A plataforma pode ser acessada por meio do aplicativo Wellhub, disponível para download nas principais lojas de aplicativos.
O presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, ressaltou a relevância do novo benefício para a classe:
“Com essa iniciativa, lançamos mais um importante benefício para a advocacia, reafirmando o compromisso da OAB de Mato Grosso do Sul e da Caixa de Assistência em prestar serviços de qualidade aos advogados e advogadas do Estado. Esse convênio foi muito bem recebido pela advocacia, pois todos nós que atuamos em uma atividade tão relevante e, muitas vezes, estressante, precisamos cuidar da nossa saúde e do nosso bem-estar. A Caixa de Assistência vem desempenhando esse papel de maneira exemplar.”
Para o presidente da CAA/MS, Gabriel Marinho, a parceria representa um avanço importante no fortalecimento do cuidado com a advocacia:
“A CAA/MS tem como missão cuidar das pessoas. O lançamento do Wellhub reforça esse compromisso, oferecendo à advocacia sul-mato-grossense uma ferramenta moderna, acessível e alinhada com a realidade do dia a dia profissional. Cuidar da saúde física e mental é essencial para o exercício pleno da advocacia, e esse benefício vem justamente para apoiar esse equilíbrio.”
O acesso ao benefício é realizado por meio de cadastro individual, utilizando o e-mail informado junto à OAB/MS, sendo necessário que o(a) profissional esteja adimplente para a validação do acesso à plataforma.
A gestão das assinaturas, bem como a escolha dos planos e serviços, é feita diretamente pelo aplicativo, garantindo autonomia e flexibilidade ao usuário.