Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FIM DA FRAUDE

Até agora, INSS devolveu dinheiro a mais de 24 mil beneficiários em MS

Juntos, os aposentados e pensionistas que foram alvo de descontos indevidos receberam R$ 16,7 milhões

Neri Kaspary

Neri Kaspary

13/08/2025 - 12h46
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Desde o dia 24 de julho, 24.030 aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul que foram vítimas de descontos indevidos em benefícios do INSS já receberam o ressarcimento por parte do Governo Federal. 

Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação (IPCA), diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício. Até 11 de agosto, o Governo Federal já liberou mais de R$ 1 bilhão a 1,6 milhão de aposentados e pensionistas em ressarcimentos em todo o Brasil.

Os pagamentos em Mato Grosso do Sul já superam R$ 16,6 milhões. Os aposentados e pensionistas que receberam a reparação correspondem a 63,6% do total de 37,7 mil pessoas vítimas de descontos indevidos que estão aptas a receber os valores de volta no estado. O total estimado para ressarcir todos os prejudicados é de R$ 25,7 milhões.

"O governo que investigou a fraude ao INSS está devolvendo devidamente o dinheiro que foi roubado dos aposentados e pensionistas e não vai deixar ninguém no prejuízo", ressaltou o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

O Mato Grosso do Sul está em décimo nono lugar no volume de pessoas que já foram contempladas com as devoluções, previstas para o final de dezembro deste ano

O prazo para aderir ao acordo que permite o ressarcimento de descontos indevidos no INSS é até 14 de novembro de 2025. Esse acordo não exige ação judicial e serve para beneficiários que sofreram cobranças indevidas em seus benefícios entre março de 2020 e março de 2025.

As contestações podem ser feitas pelo aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou presencialmente 
 

FONTE: INSS

MALHA OESTE

Empresas estrangeiras estão interessadas em assumir a Malha Oeste, afirma ministro

Conforme João Carlos Parkinson, do Ministério das Relações Exteriores, é necessário R$ 4 bilhões

15/08/2025 12h00

Compartilhar
Empresas estrangeiras estão interessadas em assumir a Malha Oeste, afirma ministro

Empresas estrangeiras estão interessadas em assumir a Malha Oeste, afirma ministro FOTO: Marcelo Victor

Continue Lendo...

Nesta sexta-feira (15), durante coletiva de imprensa na Câmara Municipal de Campo Grande, o ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson, afirmou que, há grupos interessados, inclusive estrangeiros, em assumir o controle da Malha Oeste, mas antes disso, é preciso definir qual vai ser o planejamento do governo brasileiro.

"Antes de você ter ou não ter gente interessada, nós temos que primeiro definir qual vai ser o planejamento do governo brasileiro sobre a nova licitação de uma futura concessão, isso porque, a concessão atual vence em 2026, e ninguém sabe o que acontecerá depois disso", disse ele, durante uma coletiva de imprensa que antecedeu a Audiência Pública para debater a Reativação da Ferrovia Malha Oeste.

Na ocasião, Parkinson ressaltou que, o investimento necessário para a reativação da Malha Oeste, seria de R$ 3 a R$ 4 bilhões. Ele ainda afirmou que, em seu entendimento, a Rumo Malha Oeste, empresa que era responsável pelo gerenciamento da ferrovia, gostaria de entregar a concessão.

"Eu não posso afirmar nem sim, nem não, mas o que eu entendo é que a Rumo gostaria de entregar a concessão. Agora, se ela vai ou não reassumir, isso eu não desejaria comentar, porque eu não sei", disse o ministro, explicando que tudo vai depender das regras e da decisão do governo brasileiro.

Na opinião do presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto (Papy), a reativação da ferrovia traz uma solução ampla para diversos pontos, principalmente no que se trata do ponto de vista ambiental. 

"O primeiro passo já foi dado, que é uma decisão judicial, que não prorrogou a concessão da Rumo, que operava aqui na Malha Oeste, e isso abre uma possibilidade de outras empresas ganharem essa concessão pública e aí, posteriormente, explorarem o serviço", disse.

Além do ministro, também estiveram presentes no evento o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto (Papy), a vereadora Luiza Ribeiro, o deputado federal Vander Loubet, o deputado estadual Zeca do PT e o ex-ministro da Casa Civil do Governo Federal, José Dirceu.

DEBATE

A Malha Oeste é uma ferrovia de 1.973 km que conecta Mairinque (SP) a Corumbá (MS). Conforme a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a infraestrutura da Malha Oeste, incluindo sua via permanente, encontra-se depreciada. Durante anos, a atual concessionária realizou investimentos em patamares insuficientes para a sua manutenção, o que acarretou perda da capacidade de transporte.

Empresas estrangeiras estão interessadas em assumir a Malha Oeste, afirma ministroO debate ocorrido na Câmara nesta sexta-feira (15), foi proposto pela vereadora Luiza Ribeiro - FOTO: Marcelo Victor

O debate ocorrido na Câmara nesta sexta-feira (15), foi proposto pela vereadora Luiza Ribeiro (PT), com o objetivo de atender a uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru e Mato Grosso do Sul (STEFBU), juntamente com o deputado estadual Zeca do PT e o deputado federal Vander Loubet.

“A retomada da Malha Oeste pode transformar a logística do nosso Estado, impulsionar o comércio internacional, gerar empregos e fortalecer a integração latino-americana. É fundamental que todos os atores — do Brasil e da Bolívia — estejam unidos nesse diálogo”, destacou a vereadora Luiza Ribeiro.

ENTENDA

A reativação da Malha Oeste é importante para otimizar o escoamento da produção do Estado, reduzindo custos logísticos, além de ser estratégica para a Rota Bioceânica, ligando o Brasil aos portos do Pacífico, por meio da integração com a malha ferroviária boliviana.

Conforme já divulgado pelo Correio do Estado, em março desse ano concessionária Rumo ganhou o direito de explorar os 1.625 km da linha férrea Malha Oeste, entre Mairinque (SP) e Corumbá – por tempo indeterminado, mesmo com o fim da prorrogação do contrato de concessão, que ocorreu no dia 19 de janeiro desse ano, e sem a necessidade de fazer novos investimentos.

Já em maio, a concessionária afirmou que, só ficaria com cerca de 300 km, ou seja, entre Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, dos 1.973 km da linha férrea que liga Mairinque (SP) a Corumbá, além de construir 144 km de novos trechos, e ainda reformar 47 km em Corumbá, a fim de transportar celulose e minério, produtos considerados rentáveis.

Além disso, segundo o que foi apurado e divulgado pelo Correio do Estado, havia um desinteresse concreto na reativação do trecho entre Campo Grande e Três Lagoas. O motivo era a relação entre o investimento necessário para a recuperação da infraestrutura e o volume potencial de carga não justifica a operação. “Não fecha a conta”, afirmam técnicos envolvidos na discussão.

Diante disso, entre entraves regulatórios, ausência de consenso entre as partes envolvidas e, principalmente, a baixa viabilidade econômica de certos trechos, a renovação da concessão enfrenta obstáculos que tornam incerto o futuro da linha férrea que liga Corumbá a Mairinque (SP).

Cabe ressaltar que, as negociações estão paralisadas por falta de consenso entre a concessionária Rumo, a União, o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A complexidade do processo fez com que o Tribunal de Contas da União (TCU) entrasse em cena para determinar parâmetros que precisam ser seguidos antes de qualquer decisão sobre o futuro da concessão.

PASSADO

Desde 2020, há um processo de caducidade da concessão em curso, instaurado após a agência identificar descumprimentos legais e contratuais. O processo foi suspenso após o projeto ser qualificado pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para fins de relicitação.

Mesmo assim, os problemas se acumulam. Apenas em 2024, a concessionária foi multada em R$ 2,1 milhões pelo abandono de um trecho de 436 km entre Campo Grande e Três Lagoas. Uma inspeção da ANTT apontou que 94,5% dos dormentes estão deteriorados – e não há previsão de manutenção.

Em outro trecho, de 418,7 km entre Bauru (SP) e Três Lagoas, a situação é igualmente grave: desde o pedido de devolução feito pela concessionária, há um abandono generalizado. A equipe de manutenção foi reduzida em 58% e a aplicação de materiais caiu drasticamente. A taxa de dormentação inservível subiu para 59,38%.

Ainda, de acordo com o relatório técnico da ANTT, existem centenas de passagens em nível sem sinalização, tanto em áreas urbanas quanto rurais. A concessionária, sem operar trens no trecho, deixou de zelar pela segurança nos cruzamentos e permitiu a invasão da faixa de domínio, com a abertura irregular de ruas e construções em áreas da ferrovia.

Outros problemas incluem o descumprimento das normas de inspeção dos trilhos e velocidades operacionais perigosamente baixas. Há trechos onde a velocidade permitida é de apenas 1 km/h – um claro indicativo de que a via está em condições críticas.

Em sua defesa, a Rumo afirma que suas obrigações foram reduzidas por termos aditivos ao contrato original e que tem feito “esforços para manter a prestação do serviço público”.

A empresa também argumenta que a relicitação surgiu justamente por não haver viabilidade de manutenção adequada da via com os recursos disponíveis.

Assine o Correio do Estado.

Operação Loan

PF desmonta esquema de empréstimos fraudulentos em MS

Esquema causou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões

15/08/2025 11h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (15), a Operação Loan para desarticular um esquema de obtenção fraudulenta de empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

A investigação aponta que o grupo utilizava documentos falsos, como contracheques, para simular a condição de servidores públicos municipais de Ladário e, assim, obter os empréstimos. O esquema causou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos. A investigação prossegue para identificar todos os envolvidos. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Assine o Correio do Estado
 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça
contra-ataque 3

/ 1 dia

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio

3

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco
Investimento bilionário

/ 2 dias

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1102, quinta-feira (14/08)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1102, quinta-feira (14/08)

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2809, quarta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2809, quarta-feira (13/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 07/08/2025

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos