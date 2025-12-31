Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

LOTERIAS

Até que horas posso apostar na Mega da Virada ? Confira

Prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história, será sorteado na noite de 31 de dezembro; concurso especial não acumula e pode pagar milhares de ganhadores

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

31/12/2025 - 07h00
A contagem regressiva para a virada do ano também é marcada pela expectativa em torno da Mega da Virada 2025, que promete distribuir um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior já oferecido na história das loterias brasileiras. O concurso especial será sorteado no dia 31 de dezembro, às 22h, e as apostas podem ser feitas até as 20h do mesmo dia.

Os jogos estão disponíveis em casas lotéricas, no site Loterias Caixa, aplicativo oficial e também pelo internet banking da Caixa para clientes do banco. Como ocorre todos os anos, a Mega da Virada costuma provocar filas, alta procura por bolões e grande volume de apostas nas últimas horas antes do fechamento.

Diferente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula. Isso significa que, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio principal é redistribuído entre os apostadores das faixas seguintes, garantindo que todo o valor arrecadado seja pago.

Como jogar ?

A Mega da Virada oferece diferentes modalidades de aposta, que permitem ao jogador escolher desde jogos simples até apostas coletivas.

Na aposta simples, o participante seleciona de 6 a 20 dezenas entre as 60 disponíveis no volante. O valor do jogo varia conforme a quantidade de números marcados, quanto mais dezenas, maior o preço, mas também maiores as chances de ganhar.

Já a Surpresinha é indicada para quem prefere contar com a sorte: o próprio sistema das Loterias Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória, sem que o jogador precise selecionar os números manualmente.

Outra opção é a Teimosinha, modalidade que permite concorrer com a mesma combinação de números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou até 12 concursos consecutivos, evitando a necessidade de registrar a aposta a cada sorteio.

Também é possível participar por meio do Bolão, que viabiliza apostas coletivas. Nessa modalidade, o valor do jogo e o prêmio são divididos entre os integrantes do grupo, podendo o apostador montar seu próprio bolão ou adquirir cotas organizadas pelas lotéricas, que podem cobrar taxa de serviço adicional.

Quanto custa apostar?

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6. Quem quiser aumentar as chances pode marcar mais números, mas o valor cresce de forma significativa conforme a quantidade de dezenas escolhidas.

  • 6 números – R$ 6
  • 7 números – R$ 42
  • 8 números – R$ 168
  • 9 números – R$ 504
  • 10 números – R$ 1.260
  • 15 números – R$ 25.025
  • 20 números – R$ 232.560

Quais são as chances de ganhar o prêmio principal?

Criada em 2009, a Mega da Virada já contemplou 130 apostas que acertaram as seis dezenas ao longo de suas edições. No histórico dos sorteios, alguns números se repetem com mais frequência e aparecem entre os mais sorteados:

  • 10 – sorteado cinco vezes
  • 5, 33 e 36 – apareceram quatro vezes cada
  • 3, 17, 20, 29, 34, 41, 56 e 58 – registrados três vezes cada

As chances de levar o prêmio máximo variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas no volante. Em uma aposta simples, com seis números, a probabilidade de acerto é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Já para quem marca 20 dezenas, as possibilidades aumentam de forma significativa, chegando a cerca de uma chance em 1.292 de acertar as seis dezenas.

Ganhadores de MS

Conforme dados apurados junto à Caixa Econômica Federal, os prêmios somados dos ganhadores de Mato Grosso do Sul ao longo dos anos totalizam pouco mais de R$ 54,2 milhões.

Este valor é referente apenas os ganhadores do prêmio principal, mas há ainda milhares que acertaram a quadra e a quina e também garantiram algum dinheiro, porém de menor valor.

No primeiro ano de realização, em 2008, o concurso se chamou Mega-Sena especial de final de ano e não teve ganhadores na Sena. A partir de 2009, houve reformulação, já com o Nome de Mega da Virada, onde o prêmio não acumula e há pagamento mesmo que ninguém acerte a sena.

Nos oito primeiros anos da Mega da Virada, de 2008 a 2015, não houve acertadores do Estado para as seis dezenas. 

Já em 2016, no concurso 1890, houve o primeiro milionário do concurso especial no Estado, sendo um apostador de Campo Grande, que dividiu o prêmio com outros cinco apostadores no País. Cada um levou para casa o prêmio de R$ 36.824.758,22.

No ano seguinte, em 2017, novamente não houve sul-mato-grossenses entre os ganhadores.

Em 2018, porém, a sorte estava com três moradores de Mato Grosso do Sul, que levaram, cada um, o prêmio de R$ 5.818.007,36. O prêmio individual foi menos porque, neste concurso, 52 pessoas acertaram a sena e tiveram que dividir a bolada.

Nos cinco anos seguintes, até 2023, não houve mais acertadores da sena no Estado.

Em 2024, a Mega da Virada sorteou o maior prêmio da história do concurso especial até então, de R$ 588,9 milhões. Dezessete apostadores de Mato Grosso do Sul ficaram no "quase" e acertaram cinco, das seis dezenas, com prêmio de R$ 70.083,58 para cada.

*Colaborou Glaucea Vaccari*

MATO GROSSO DO SUL

"Mais louco do Brasil" entra em briga com morador em posto de gasolina; veja vídeo

Em sua defesa, Juliano Ferro disse que existem três boletins de ocorrência registrados anteriormente contra o homem que aparece nas imagens

31/12/2025 08h00

O prefeito estava em uma caminhonete no momento da confusão

O prefeito estava em uma caminhonete no momento da confusão Gerson Oliveira

O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), conhecido como "Mais louco do Brasil", voltou a ocupar o centro das atenções, desta vez por um motivo nada institucional. Na noite desta terça-feira (30), ele foi flagrado em uma confusão com um morador em um posto de combustíveis do município.

Nas imagens gravadas por pessoas que estavam no local, o prefeito aparece em meio a uma discussão acalorada que, segundo testemunhas, teria evoluído para uma suposta tentativa de agressão. Em determinado momento, o morador corre, enquanto Juliano Ferro surge segurando o que aparenta ser uma barra de ferro, cena que intensificou a repercussão do caso.

O prefeito estava em uma caminhonete no momento da confusão. Até o momento, não há informações oficiais sobre o registro de boletim de ocorrência.

De acordo com o portal Nova Fogo Oficial, os vídeos passaram a circular rapidamente em grupos de WhatsApp, Instagram e outras plataformas, gerando forte repercussão e questionamentos da população sobre a conduta do chefe do Executivo municipal.

Veja o vídeo do momento da briga: 

Versão do prefeito

Após a repercussão, Juliano Ferro se manifestou por meio de suas redes sociais e apresentou sua versão sobre o ocorrido. Segundo ele, existem boletins de ocorrência registrados anteriormente contra o homem que aparece nas imagens.

Sobre o episódio no posto de combustíveis, o prefeito afirmou que, ao chegar ao local para abastecer o veículo, teria visto o morador avançar em sua direção, alegando que agiu em legítima defesa.

“Eu tenho três boletins de ocorrência registrados contra ele, por ameaça e tentativa de homicídio contra a minha pessoa e contra a minha família”, declarou. Ainda de acordo com Juliano Ferro, o homem que aparece no vídeo teria diversas passagens pela polícia por diferentes crimes.

Confira o vídeo postado por Juliano Ferro: 

Nos comentários da publicação em que o prefeito se manifestou, seguidores passaram a enaltecer sua postura. Entre as mensagens, é possível encontrar declarações de apoio como: “Prefeito assim nunca vi na minha vida, tem todo meu respeito, esse sim” e “Parabéns, prefeito Juliano Ferro, se cuida, Deus abençoe”.

IMPOSTO

Câmara Municipal diz que Prefeitura não debateu sobre aumento do IPTU na Capital

Moradores de Campo Grande reclamam dos valores elevados cobrados no carnê, ultrapassando a margem dos 5,32% de reajuste oficial estabelecido pela Prefeita Adriane Lopes

30/12/2025 18h00

IPTU de Campo Grande teve reajuste de 5,32%

IPTU de Campo Grande teve reajuste de 5,32% Divulgação/ Prefeitura de Campo Grande

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, comunicou, por meio de nota oficial, que a Casa de Leis não participou da discussão sobre o aumento do IPTU e na redução do desconto para pagamento à vista. 

Na nota, o vereador afirma que irá constituir uma equipe técnica especializada para estudar, discutir e avaliar os critérios utilizados na elaboração e aplicação dos novos valores do IPTU.

Por fim, a Câmara Municipal enviou um ofício à prefeita Adriane Lopes (PP), solicitando explicações sobre a metodologia utilizada no cálculo dos novos valores e os motivos da redução do desconto para pagamento à vista.

IPTU de Campo Grande teve reajuste de 5,32%
Ofício enviado pela Câmara de Vereadores de Campo Grande à Prefeita Adriane Lopes / Reprodução: rede social / Rafael Tavares

Ao Correio do Estado, o vereador Rafael Tavares, que lidera a comissão formada para questionar as medidas adotadas pela Prefeitura de Campo Grande, falou sobre a situação: 

"A cidade de Campo Grande tem muitos problemas, a prestação de serviço público na cidade é ruim e então ao meu entender não é o momento da Prefeitura reajustar valores de imóveis, aumentando assim a arrecadação e justamente onerando a população. Então nós queremos realmente compreender quais foram as bases de cálculos utilizadas para essa atuação, atualização dos valores de imóveis e também o motivo de cancelar o desconto de 20% que havia para o pagamento à vista".

Ele complementa que em nenhum momento a Câmara Municipal foi consultada sobre a alteração e que a população de Campo Grande tem cobrado dos vereadores.

"Essa decisão de aumentar os valores dos imóveis foi exclusiva da Prefeitura, não passou pela Câmara, não passou pelos vereadores e esse é um dos motivos também que faz com que a gente busque essas informações. Afinal, nós fomos eleitos pela população e justamente para fazer essa ligação com o Poder Executivo e quando uma decisão como essa que onera a população é tomada de uma forma unilateral, fica uma situação complicada na relação com o Executivo".
 

Nota da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Campo Grande, por meio de sua Presidência, vem a público esclarecer que não participou da discussão, deliberação ou aprovação dos novos critérios que resultaram no aumento do IPTU e na redução do desconto para pagamento à vista. Nenhuma proposta relacionada à base de cálculo, atualização de valores ou forma de cobrança passou por esta Casa de Leis.

Reforçamos que a Câmara não foi consultada, tampouco convidada a opinar sobre as mudanças implementadas pela Prefeitura.

Como presidente da Câmara, assumo o compromisso de constituir imediatamente uma equipe técnica especializada para estudar, discutir e avaliar com profundidade os critérios utilizados na elaboração e aplicação dos novos valores do IPTU. É nosso dever institucional fiscalizar e compreender os fundamentos técnicos e legais que foram impostos à população sem o devido debate com o Legislativo.

Enviaremos um ofício à Prefeitura Municipal solicitando formalmente explicações detalhadas sobre a metodologia utilizada no cálculo dos novos valores e os motivos da redução do desconto para pagamento à vista. Exigimos que tais informações sejam apresentadas de forma clara, acessível e transparente.

Reforçamos nosso compromisso com cada cidadã e cidadão de Campo Grande. Esta Casa Legislativa seguirá atuando com firmeza, responsabilidade e respeito à população, defendendo sempre a justiça fiscal e a transparência na gestão pública.

Reajuste

A prefeita Adriane Lopes, por meio do decreto n. 16.443, de 10 de novembro deste ano, reduziu o desconto de 20% para 10% no pagamento à vista do IPTU e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares no ano de 2026. O prazo para o pagamento é até 12 de janeiro.

Junto a esta medida, também foi divulgado que o reajuste oficial do imposto seria de 5,32%. Porém, recentemente, moradores de Campo Grande reclamaram do valor elevado que aparece nos carnês, com aumento muito acima do estabelecido.

Nas redes sociais dos vereadores e da Prefeitura, os campo-grandenses, indignados com a situação do aumento abusivo no IPTU, reclamaram dos valores abusivos dos impostos. "31 % de aumento em minha casa",  "Aqui, ela subiu 41% em uma casa que nem asfalto tem". "Tenho só um terreno no meio do mato, não passa nem carro na rua e veio mais de 500 reais", "O meu subiu quase 45%, lembrando que tudo está pior, asfalto, segurança e nada mudou para melhor" são alguns dos comentários da população.

