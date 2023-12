Saúde

Neste sábado atendimento ocorre das 7 às 17h

Com a realização do último plantão de vacinação de 2023, equipes estão apostas em unidades de saúde em Campo Grande, com atendimento voltado para aqueles que ainda não colocaram a caderneta de vacinação em dia e querem se vacinar antes do ano findar. Conforme cronograma da Prefeitura de Campo Grande, neste sábado (30) as vacinas estão disponíveis em três unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs).

O atendimento acontecerá das 7h às 17h, sem intervalo, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Neta, no Bairro Guanandi, região do Anhanduizinho, na Unidade de Saúde da Família (USF) Moreninhas, região do Bandeira e na UBS 26 de Agosto, região Central. Estas unidades também estarão realizando testagem para Covid-19.

FERIADO

No feriado de Ano Novo, dia 01 de janeiro, apenas a USF Moreninhas estará aberta para vacinação e testagem. O atendimento será das 7h às 17h. Todas as vacinas do calendário estarão sendo ofertadas, incluindo as da gripe e da Covid-19, com exceção dos imunizantes que seguem um cronograma específico, como a BCG.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, ressalta que a vacinação é a forma mais eficaz de se prevenir das doenças e alerta para a importância das pessoas buscarem as unidades para se vacinar.

“É a oportunidade para aqueles que estão com alguma vacina atrasada colocar a sua carteirinha em dia. Apesar de ser feriado, e uma data comemorativa, é importante também pensarmos na nossa proteção e de todas as pessoas”, destaca.

A partir de terça-feira, dia 02 de janeiro, a vacinação estará disponível nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos do município.