Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados

Os atendimentos para emissão da Nova Carteira de Identidade (CIN) agora podem ser realizados também aos sábados. Incluído no recém-inaugurado Posto de Identificação, do Shopping Norte Sul Plaza, os agendamentos para o próximo sábado (23) já estão disponíveis hoje.
Com capacidade de atendimento de 130 vagas aos sábados, é pedido que faça o agendamento previamente através do site da Secretaria de Estado e Justiça de Mato Grosso do Sul (Sejusp). Com o horário menor que durante a semana, os atendimentos serão realizados das 07h às 17h.
O serviço também disponível de segunda a sexta-feira é das 07h às 19h, com 200 vagas diárias, 70 a mais do que aos sábados.
Antes os atendimentos para emitir o novo modelo de RG eram feitos apenas durante a semana. Agora com essa ampliação dos dias para realizar essa solicitação, é esperado que a procura pela CIN e o acesso a população aumente.
“Sabemos que muitas pessoas só têm o sábado para resolver questões como a emissão do documento, por isso oferecemos essa nova opção para atender a mais cidadãos”, diz Daniel Freitas, diretor do Instituto de Identificação (II) da Polícia Científica.
No site para realizar o agendamento é necessária as seguintes informações e seleções:
- Selecionar o município em que deseja solicitar o serviço;
- Selecionar o serviço de 1ª emissão;
- Certificar que seu nome, nome da mãe e data de nascimento esteja conforme a Certidão apresentada;
- Estar com o CPF como REGULAR na Receita Federal do Brasil;
Todos os Postos de Identificação de MS destinam vagas para atendimento ao público prioritário e os serviços em vermelho no site são Tributáveis.
O agendamento deve ser feito online, no site: https://servicos.sejusp.ms.gov.br/.
Novo posto de identificação
O Governo do Estado em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) instalou o 91ª posto de identificação, por meio da Sejusp. A nova unidade fica no Comper Itanhangá e faz parte da estratégia de ampliação para acesso da população.
Com a inauguração desse novo local, Mato Grosso do Sul conta com 91 postos de identificação, sendo 10 na capital. Os resultados apresentaram de janeiro a julho aumento de 40% no número de CINs emitidas, em comparação ao mesmo período no ano passado.
“Nosso compromisso é garantir o direito à identidade e à cidadania de forma moderna, eficiente e acessível para todos os sul-mato-grossenses”, destaca Daniel Freitas.
Desde o início da implantação do novo modelo, já foram emitidos 486 mil documentos e há previsão de ultrapassar a marca de meio milhão até o próximo mês.
Gratuidade e validade
Com o CPF como único número de identificação, a nova carteira substitui o antigo RG. A primeira via é gratuita até 2032, também último ano em que o antigo modelo é válido. Sua validade é de 5 anos, para crianças de até 11 anos, 10 anos para pessoas de 12 a 59 anos e sem validade para maiores de 60 anos.
O recente modelo de identificação está proposto desde 2022 e passou a ser emitido em 2023. A implantação veio para facilitar e ter um único número para identificar o cidadão, o objetivo também é evitar as possíveis falsificações.