Cidades

Atendimentos eletivos em urologia seguem paralisados na Santa Casa

Com a suspensão dos atendimentos, apenas os casos de urgência e emergência seguem ofertados pelo hospital

Alison Silva

02/11/2025 - 15h00
Os atendimentos eletivos em urologia permanecem suspensos na Santa Casa. A paralisação  segue mantida, devido à falta de regularização dos pagamentos à empresa Uroclinic Serviços Médicos S/S, responsável pelo serviço. A informação foi prestada pela diretora técnica da instituição, Patrícia Berg Gonçalves, em resposta a questionamento do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Segundo ela, a proposta de renovação contratual com a empresa foi oficialmente recebida em 20 de outubro último, e as informações técnicas sobre o caso foram encaminhadas para análise jurídica da administração hospitalar.

A manutenção da paralisação dos serviços de urologia ocorre em meio à investigação instaurada pela 32ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública de Campo Grande, que apura a insuficiência na oferta de vagas para consultas na especialidade de Urologia Adulto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O inquérito civil foi aberto em julho, após o MP constatar que pacientes da rede pública enfrentam dificuldades para agendar consultas e procedimentos na área desde fevereiro de 2025, quando a Uroclinic suspendeu temporariamente os atendimentos eletivos em razão da inadimplência contratual da Santa Casa.

Na época, a empresa notificou o hospital sobre a decisão de suspender todas as atividades, exceto urgência e emergência, a partir de 10 de fevereiro de 2025, até que houvesse a regularização dos valores devidos.

A Uroclinic destacou, em ofício encaminhado à instituição e a órgãos de controle, que vinha mantendo suas obrigações contratuais mesmo sem o recebimento dos pagamentos, mas que a continuidade dos serviços tornou-se inviável diante da falta de recursos para manter sua estrutura de funcionamento.

O contrato firmado entre a Uroclinic e a Santa Casa data de 7 de novembro de 2019, e tem como objeto a prestação de assistência médica em Urologia, incluindo captação e transplantes renais, a pacientes do SUS e de convênios. A empresa informou que sempre cumpriu integralmente o contrato, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo hospital.

Segundo informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e pela própria Santa Casa ao MPMS, a interrupção impactou diretamente os pacientes na fila de espera.

Até 21 de maio de 2025, 1.572 usuários aguardavam consulta na especialidade, e as agendas para Urologia cirúrgica continuavam fechadas até a mesma data.

Em resposta ao Ministério Público, a Santa Casa confirmou suas dificuldades financeiras e informou que o serviço chegou a ser retomado integralmente, com a reabertura dos atendimentos ambulatoriais. No entanto, diante do novo impasse contratual e da ausência de pagamento, a paralisação voltou a ser mantida.

A Promotora de Justiça Daniella Costa da Silva, responsável pelo inquérito, requisitou informações detalhadas à Sesau, à Secretaria de Estado de Saúde (SES), ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap/UFMS), à Santa Casa e à própria Uroclinic.

O MPMS solicitou dados sobre a quantidade de vagas ofertadas mensalmente, o número de atendimentos realizados e a previsão de ampliação dos serviços, com o objetivo de garantir a regularização e a continuidade do atendimento à população.

Cuidado

CCZ encontrou coleção de 100 escorpiões acumulados ao longo de 100 dias em residência da Capital

Secretaria de Saúde reforça cuidados no mês de novembro, época que tende a ser chuvosa

02/11/2025 13h00

Exemplares foram encontrados ao longo de 180 dias em diferentes localidades

Exemplares foram encontrados ao longo de 180 dias em diferentes localidades Reprodução/CCZ

Em uma ação realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) na quinta-feira (30), foram encontrados cerca de 100 escorpiões no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. 

Em primeiro momento, os agentes temeram que se tratasse de uma única infestação recente, mas a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o morador da casa mantinha uma coleção dos animais mortos, reunidos ao longo de seis meses. 

Os escorpiões vinham de diferentes locais, mas o morador não soube informar exatamente os endereços onde foram encontrados. 

Durante a vistoria técnica, a equipe encontrou dois escorpiões vivos no quintal da residência e os animais foram encaminhados para identificação. 

A Gerência do CCZ reforçou que é importante notificar o órgão sempre que um escorpião for encontrado para que seja feito o mapeamento correto das áreas com maior infestação para um melhor controle epidemiológico da cidade. 

Ambiente propício

Segundo o CCZ, o aumento do calor e das chuvas são características propícias para o aumento do aparecimento de escorpiões, já que eles buscam abrigo em locais secos e com alimento disponível, como as baratas. 

O acúmulo de lixo em terrenos baldios e esgoto também é um ambiente propício para vários tipos de insetos e, nesses lugares, a presença do escorpião é quase certa.

Até o mês de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, apenas em 2025, já haviam sido registrados 1.470 acidentes com o animal. 

Os mais atingidos são bebês com menos de um ano, crianças de 5 a 14 anos e idosos acima de 80 anos. Outra faixa etária registrada no sistema é a de jovens de 20 a 49 anos.

Cuidados básicos

  • Mantenha o ambiente arejado;
  • Instalar tela ou tapas em ralo e tubulações;
  • Mantenha o ambiente limpo e bem iluminado;
  • Localize onde os escorpiões estão se estabelecendo para que o profissional responsável os retire do espaço;
  • Evite acúmulo de lixo em terrenos baldios, que atraem insetos e, consequentemente, o animal peçonhento;
  • Realize verificação de cantos, rodapés, atrás de móveis e roupas no chão, especificamente à noite;
  • Ao retirar objetos em locais onde o animal pode se esconder faça o uso de luvas.

Por serem animais de hábitos noturnos, os escorpiões tendem a fugir de locais claros e procurar cantos escuros.

Como acabar com a infestação?

  • Evite acúmulo de entulhos, madeira, pedras e lixo;
  • Realizar a limpeza de jardins e áreas externas, retirando acúmulo de folhas ou objetos que podem servir de esconderijos;
  • Armazene  alimentos como ração em potes vedados para evitar a aparição de insetos como baratas que são predadas por escorpiões;

Evite acidentes 

  • Verifique cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;
  • Limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;
  • Mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;
  • Evite que lençóis toquem o chão;
  • Feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;
  • Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques;
  • Não deixe acumular lixo e entulho nos quintais, jardins, e terrenos baldios e ao redor das residências;
  • Coloque o lixo em sacos plásticos fechados para evitar baratas e outros insetos;
  • Mude periodicamente de lugar materiais de construção que estejam armazenados e lembre-se de proteger as mãos com luvas grossas na realização deste trabalho;
  • Retire de paredes e muros plantas ornamentais densas, arbustos e trepadeiras;
  • Elimine fontes de alimento para os escorpiões (baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados);
  • Limpe terrenos baldios situados a cerca de 2 metros (aceiro) das redondezas dos imóveis ocupados;
  • Evite a prática de queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões, entre outros animais;
  • Preserve os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos (corujas, joão-bobo), quati, lagartos, sapos, galinhas, gansos;
  • Evite folhagens de jardins junto às paredes externas de residências e mantenha jardins e gramados aparados e bem cuidados. 
  • Vale lembrar que pesticidas e outros produtos não são eficazes para o controle de escorpiões e podem gerar mais risco de acidente. 


 

CEMITÉRIO

Comerciantes aproveitam Dia de Finados para faturar renda extra

Barracas de flores e velas, além de tendas de comidas tomaram conta da calçada e arredores dos cemitérios São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Amaro

02/11/2025 11h30

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro MARCELO VICTOR

Comerciantes aproveitam o Dia de Finados, feriado nacional celebrado neste domingo (2), para ganhar um ‘dinheirinho extra’ em cemitérios de Campo Grande.

Barracas de flores artificiais/naturais e velas, além de tendas de comidas e bebidas, como pastel, cachorro quente, salgados, pipoca doce/salgada, espetinho, churros, água mineral/gaseificada, água de coco e caldo de cana tomaram conta da calçada e arredores dos cemitérios São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Amaro.

A população aproveitou para garantir flores e velas e ainda fazer uma ‘boquinha’, colaborando com a renda de vendedores.

Diferente da maioria dos trabalhadores, nada de descansar no feriado. Esta é a oportunidade de faturar uma renda extra. Nessas datas, cada um “se vira” como pode para ganhar um dinheiro a mais.

Diarista, Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro. Ela afirmou que a tradição de venda, nesta data, passa de geração em geração na sua família.

“As vendas já estão na geração dos meus filhos hoje e dão para cobrir os gastos e conseguir um dinheirinho a mais. Os vasos de flores artificiais variam de R$ 5 a R$ 40, de pequenos à grandes. Eu que monto os arranjos de flores, começo a montar dois meses antes, em setembro”, contou.

Além de comercializar flores e velas no Dia de Finados, ela também trabalha em outras datas comemorativas.

“Também estou aqui no Dia das Mães e Dia dos Pais. Quando é Dia de Finados, eu fico aqui a semana inteira, porque tem movimento. Muitas pessoas vem antes ou depois da data. A gente chega antes porque muita gente vem aqui arrumar e decorar os túmulos para ficar bonito para o dia de hoje”, detalhou.

Funcionária pública aposentada, Maria Roberta da Silva, vende flores artificiais, há três décadas, na calçada do Cemitério São Sebastião (Cruzeiro) e é proprietária de quase todas as barracas.

“Todos os Dias de Finados estou aqui há mais de 30 anos. Dessa vez, estou acampada aqui desde sexta-feira. Consigo faturar um dinheiro bom e sempre vendo tudo. Praticamente todas as barracas são minhas. Só vendo no Cemitério Cruzeiro pois toda a minha família está enterrada aqui. Comercializo flores naturais e artificiais, mas hoje só trouxe as artificiais porque não achei as naturais para comprar", disse.

Dados divulgados pela Superintendência de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) apontam que a diferença de preços dos vasos de flores, entre os comércios, chegam a 194,12% em Campo Grande.

Ao todo, 59 produtos, entre flores e velas, foram pesquisados em dez estabelecimentos diferentes de Campo Grande.

Em relação as flores, crisântemos e kalanchoes foram pesquisados. O preço do crisântemo varia de R$ 7,90 a R$ 35, cuja variação é de 194,12%. Já o kalanchoe, o preço mínimo encontrado foi de R$ 19,90 e o máximo R$ 45, sendo que a diferença percentual é de 80,72%.

DIA DE FINADOS

Abraços dados pela Grupo Help. Foto: Marcelo Victor

O Dia de Finados é a data em que as pessoas lembram e homenageiam familiares, parentes e amigos queridos que já morreram.

No Brasil, é feriado nacional celebrado em 2 de novembro. A data tem origem na Igreja Católica, que a dedica aos "Fiéis Defuntos".

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro

Cemitérios São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Amaro amanheceram lotados na manhã deste domingo (2) de Finados, em Campo Grande.

Ambos estão localizados, respectivamente, nas avenidas Coronel Antonino e Presidente Vargas.

O trânsito também estava intenso. Guardas Civis Metropolitanos (GCMs) faziam a segurança dentro e fora dos cemitérios, além de organizar o trânsito.

Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia distribuiu panfletos, livros e ofereceram orações. Já o Grupo Help ofereceu cartas de autoajuda e abraços.

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) fiscalizavam as atividades para evitar trabalho infantil.

A banda musical da GCM também marcou presença, emocionando o público. A Prefeitura ainda distribuiu mudas de ameixa, caju e ipês no local.

