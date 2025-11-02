Atendimentos eletivos em urologia seguem paralisados na Santa Casa

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os atendimentos eletivos em urologia permanecem suspensos na Santa Casa. A paralisação segue mantida, devido à falta de regularização dos pagamentos à empresa Uroclinic Serviços Médicos S/S, responsável pelo serviço. A informação foi prestada pela diretora técnica da instituição, Patrícia Berg Gonçalves, em resposta a questionamento do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Segundo ela, a proposta de renovação contratual com a empresa foi oficialmente recebida em 20 de outubro último, e as informações técnicas sobre o caso foram encaminhadas para análise jurídica da administração hospitalar.

A manutenção da paralisação dos serviços de urologia ocorre em meio à investigação instaurada pela 32ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública de Campo Grande, que apura a insuficiência na oferta de vagas para consultas na especialidade de Urologia Adulto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O inquérito civil foi aberto em julho, após o MP constatar que pacientes da rede pública enfrentam dificuldades para agendar consultas e procedimentos na área desde fevereiro de 2025, quando a Uroclinic suspendeu temporariamente os atendimentos eletivos em razão da inadimplência contratual da Santa Casa.

Na época, a empresa notificou o hospital sobre a decisão de suspender todas as atividades, exceto urgência e emergência, a partir de 10 de fevereiro de 2025, até que houvesse a regularização dos valores devidos.

A Uroclinic destacou, em ofício encaminhado à instituição e a órgãos de controle, que vinha mantendo suas obrigações contratuais mesmo sem o recebimento dos pagamentos, mas que a continuidade dos serviços tornou-se inviável diante da falta de recursos para manter sua estrutura de funcionamento.

O contrato firmado entre a Uroclinic e a Santa Casa data de 7 de novembro de 2019, e tem como objeto a prestação de assistência médica em Urologia, incluindo captação e transplantes renais, a pacientes do SUS e de convênios. A empresa informou que sempre cumpriu integralmente o contrato, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo hospital.

Segundo informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e pela própria Santa Casa ao MPMS, a interrupção impactou diretamente os pacientes na fila de espera.

Até 21 de maio de 2025, 1.572 usuários aguardavam consulta na especialidade, e as agendas para Urologia cirúrgica continuavam fechadas até a mesma data.

Em resposta ao Ministério Público, a Santa Casa confirmou suas dificuldades financeiras e informou que o serviço chegou a ser retomado integralmente, com a reabertura dos atendimentos ambulatoriais. No entanto, diante do novo impasse contratual e da ausência de pagamento, a paralisação voltou a ser mantida.

A Promotora de Justiça Daniella Costa da Silva, responsável pelo inquérito, requisitou informações detalhadas à Sesau, à Secretaria de Estado de Saúde (SES), ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap/UFMS), à Santa Casa e à própria Uroclinic.

O MPMS solicitou dados sobre a quantidade de vagas ofertadas mensalmente, o número de atendimentos realizados e a previsão de ampliação dos serviços, com o objetivo de garantir a regularização e a continuidade do atendimento à população.

